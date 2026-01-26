Ministerul Apărării explică cazul tânărului fără cetățenie: „Încorporarea nu depinde exclusiv de buletinul de identitate”
Ziar.md, 26 ianuarie 2026 13:10
Ministerul Apărării a venit cu explicații după apariția informațiilor în spațiul public despre soldatul moldovean care a fost încorporat în Armata Națională fără a deține buletin
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 10 minute
13:20
Tăieri ilegale de arbori în raionul Edineț: inspectorii de mediu au desfășurat controale în fâșiile forestiere # Ziar.md
Inspectorii de mediu din raionul Edineț au depistat mai multe cazuri de tăieri ilegale de arbori, în urma unor razii recente privind respectarea legislației de mediu. Controalele au fost desfășurate în mai multe fâșii forestiere aflate î
13:20
Sectorul energiilor regenerabile creează tot mai multe locuri de muncă în Republica Moldova # Ziar.md
Sectorul energiilor regenerabile din Republica Moldova continuă să înregistreze o creștere semnificativă a locurilor de muncă, arată datele Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă (IRENA). Potrivit raportului „Energie regenerabilă și locuri de muncă”
Acum 30 minute
13:10
Ministerul Apărării explică cazul tânărului fără cetățenie: „Încorporarea nu depinde exclusiv de buletinul de identitate” # Ziar.md
Ministerul Apărării a venit cu explicații după apariția informațiilor în spațiul public despre soldatul moldovean care a fost încorporat în Armata Națională fără a deține buletin
Acum o oră
12:50
Scumpirea carburanților continuă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a R. Moldova (ANRE) a făcut publice prețurile maxime de referință pentru mâine, 27 ianuarie. Astfel, un litru de benzină va costa
Acum 2 ore
12:30
Vești bune pentru agricultori: Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat subvenții de 680 de mii de lei # Ziar.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat, în perioada 19–23 ianuarie, subvenții în valoare de 680 de mii de lei pentru agricultori. Banii provin din Fondul național de dezvoltare a
12:30
Marian Lupu și Emma Tăbîrță, aduși silit în instanță în dosarul „Frauda bancară”. Ce se-ntâmplă cu ceilalți martori # Ziar.md
Luni, 26 ianuarie 2026, a continuat examinarea dosarului „Frauda bancară”. Ședința a fost una scurtă și de această dată și s-a desfășurat, din nou, în lipsa lui Vladimir Plahotniuc, care a refuzat să fie
12:20
Foto/ Tragedie în Grecia: Explozie la o fabrică de biscuiți - trei morți, cinci persoane dispărute și opt răniți # Ziar.md
O explozie puternică, urmată de un incendiu, a zguduit în zorii zilei de astăzi, 26 ianuarie 2026 fabrica de biscuiți Violanta din apropierea orașului Trikala, Grecia. Incidentul s-a produs în timpul schimbului de noapte, când mai mulț
11:50
Decesul militarului prin contract, care activa într-o unitate a Armatei Naționale din garnizoana Florești, va fi investigat de Avocatul Poporului, Ceslav Panico. Acesta s-a autosesizat pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs tragedia și pentru a verifica dacă
Acum 4 ore
11:30
Franța restricționează importurile de fructe, legume și produse apicole din afara UE - anunțul Ministerului Agriculturii # Ziar.md
Începând cu 8 februarie 2026, Franța va interzice importul și comercializarea pe teritoriul său a produselor provenite din afara Uniunii Europene care conțin reziduuri ale unor cinci substanțe active neaprobate în UE. În acest sens, Ministerul
11:20
Intervenții în lanț pe traseele din țară, din cauza ghețușului. Salvatorii au intervenit în mai multe situații de risc # Ziar.md
Condițiile meteo dificile continuă să creeze probleme pe traseele din Republica Moldova. Doar pe parcursul zilelor de weekend, salvatorii au fost solicitați să intervină în mai multe situații de risc pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport r&
10:30
Deputata PAS Anastasia Nichita renunță la mandatul de parlamentar: „Nu pot fi în toate locurile în același timp...” # Ziar.md
Deputata PAS, Anastasia Nichita, a anunțat că renunță la mandatul de parlamentar, explicând că decizia vine din nevoia de a-și putea asuma pe deplin rolurile personale și profesionale care, în acest moment, nu mai pot fi împ&
10:30
Încasările la impozitul pe venit din locațiunea bunurilor imobile au crescut cu 27,2% în anul 2025 # Ziar.md
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au înregistrat o creștere de 27,2% în cele 12 luni ale anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Datele
10:20
Vremea rea afectează alimentarea cu energie electrică în mai multe localități din Republica Moldova # Ziar.md
Mai multe localități din raioanele Criuleni, Orhei, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă se confruntă cu întreruperi parțiale ale energiei electrice, ca urmare a defecțiunilor apărute în re&
09:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre provenite din Ucraina. Decizia a fost luată în baza principiului
Acum 6 ore
09:20
Accident tragic în raionul Fălești: un polițist a decedat după ce mașina sa a derapat de pe carosabil # Ziar.md
Un polițist în vârstă de 30 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Fălești, și-a pierdut viața în această dimineață, în urma unui grav accident rutier. Acesta s-a produs î
09:00
Condițiile meteo dau peste cap programul școlar și în regiunea transnistreană. Școlile și universitățile vor fi închise luni # Ziar.md
Din cauza condițiilor meteorologice dificile, pe 26 ianuarie, în regiunea transnistreană sunt anulate cursurile în toate instituțiile de învățământ, de la școli și licee până la colegii și universită
08:40
Poleiul continuă să pună la încercare siguranța pe străzi și trotuare. Autoritățile fac apel la prudență în toată țara # Ziar.md
Condițiile meteo din ultimele ore au transformat deplasarea pe străzi într-o adevărată provocare. Poleiul, temperaturile apropiate de zero și depunerile de chiciură cresc riscul de accidente, căderi și traumatisme. Autoritățile spun că situa&
08:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit cotațiile oficiale pentru luni, 26 ianuarie, marcând o evoluție diferită pentru principalele valute față de ziua de weekend. Euro a înregistrat o creștere de 2 bani, ajungâ
08:00
Săptămâna începe cu vreme mohorâtă și precipitații aproape în toată țara. Luni, 26 ianuarie, cerul va fi în mare parte noros, iar în mai multe regiuni sunt prognozate ploi slabe și
Acum 24 ore
22:20
Urgența, sub presiune. Tot mai mulți pacienți se adresează cu traumatisme provocate de polei # Ziar.md
Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă din capitală se confruntă, pe parcursul zilei de astăzi, cu un flux extrem de mare de pacienți. Cei mai mulți au ajuns la spital cu traumatisme provocate de c&
22:10
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a riscului crescut de formare a ghețușului, Primăria Chișinău a decis ca mâine școlile să nu își desfășoare activitatea. Anunțul
19:50
Școlile pot trece temporar la lecții online din cauza poleiului. Recomandare de la Ministerul Educației # Ziar.md
În contextul condițiilor meteo dificile, generate de polei și ghețuș, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) recomandă instituțiilor de învățământ și organelor locale de specialitate să analizeze
19:40
Tinerii din R. Moldova învață cum să-și gestioneze banii. A fost lansat ghidul „Primii pași în educație financiară” # Ziar.md
Cum îți planifici banii? Cum economisești corect? Cum eviți capcanele financiare și cheltuielile inutile? La aceste întrebări încearcă să răspundă ghidul „Primii pași în educație financiară”
18:40
Călătorii cu avionul rămân protejați? Parlamentul European vrea să păstreze regulile în favoarea pasagerilor # Ziar.md
Parlamentul European se opune modificărilor care ar reduce drepturile pasagerilor aerieni și cere menținerea regulilor actuale de protecție pentru călători. Eurodeputații vor ca pasagerii să aibă în continuare dreptul la despăgubiri dac&
17:30
Orice angajat poate vedea ce venituri sunt declarate oficial pentru el și dacă toate contribuțiile sociale sunt calculate corect.
16:00
Traseele naționale rămân periculoase, iar poleiul continuă să creeze probleme serioase în trafic. Poliția avertizează că riscul de producere a accidentelor este în continuare ridicat și le cere șoferilor să circule cu maxim&
14:20
Caz tragic în Italia. Un student din R. Moldova și-a pierdut viața după un transplant de inimă # Ziar.md
Un tânăr student din Republica Moldova, în vârstă de 22 de ani, a decedat în dimineața zilei de 23 ianuarie, la spitalul „Le Scotte” din Siena, Italia, la câteva zile după ce a fost
13:50
Primăria municipiului Chișinău anunță că, din cauza lapoviței și a temperaturilor negative, pe mai multe străzi, trotuare și alei din capitală s-a format polei. Situația este înregistrată în mai
Ieri
13:10
VIDEO/ Nu toate animalele se tem de ger. Cum e viața la Grădina Zoologică din Chișinău în plină iarnă # Ziar.md
Iarna nu este o problemă pentru toate animalele de la Grădina Zoologică din Chișinău. Dimpotrivă, pentru unele dintre ele, temperaturile scăzute sunt exact mediul în care se simt cel mai bine. Cristina, ghidul de la Grădina
12:50
SUA: Suntem aproape de o întâlnire Putin-Zelenski. Noi negocieri ar putea avea loc pe 1 februarie # Ziar.md
Oficialii americani spun că negocierile trilaterale dintre Statele Unite, Rusia și Ucraina, desfășurate zilele trecute la Abu Dhabi, au făcut pași importanți înainte. Mai mult, unele voci spun că se apropie momentul unei posibile întâ
12:00
VIDEO/ Nicușor Dan, întâmpinat cu huiduieli la ceremoniile de Ziua Unirii, la Iași și Focșani: „Aveți respectul meu...” # Ziar.md
Președintele României, Nicușor Dan, a fost huiduit sâmbătă la Focșani și la Iași, în timpul ceremoniilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Române. O parte dintre participanți au fluierat și
11:30
Târgul de Crăciun din acest an își încheie activitatea duminică, 25 ianuarie, cu un eveniment special organizat în Piața Marii Adunări Naționale. Seara va fi marcată de un concert și de o tombol&
09:30
Ceață, ninsoare și polei pe traseele naționale. Drumarii îndeamnă șoferii să circule cu prudență # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor (ASD) atenționează că, în mai multe zone din Republica Moldova, circulația se desfășoară în condiții dificile din cauza ceții, pe alocuri dense, care reduce considerabil
09:10
Duminică, 25 ianuarie, vremea rămâne rece în toată țara, dar temperaturile vor fi ușor mai ridicate față de zilele precedente. În mai multe regiuni sunt așteptate ninsori slabe și lapoviță. Un aspect
24 ianuarie 2026
20:40
Escrocherie la Chișinău! O persoană a fost înșelată cu aproximativ 100 de mii de lei printr-un apel telefonic # Ziar.md
O nouă escrocherie a fost înregistrată în această seară în municipiul Chișinău. Potrivit poliției, o persoană a fost înșelată și a rămas fără aproximativ 100 de
18:20
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA la Abu Dhabi, s-au încheiat. Primele anunțuri # Ziar.md
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, desfășurate a doua zi la Abu Dhabi cu medierea Statelor Unite, s-au încheiat sâmbătă fără a se ajunge la un acord concret. Discuțiile au avut loc chiar dup&
17:10
Hainele vechi, colectate separat și reciclate. Din 2028 ar putea apărea centre speciale în orașele din R. Moldova # Ziar.md
Hainele vechi nu vor mai ajunge direct la gunoi și nu vor mai polua mediul. Începând cu anul 2028, în orașe ar putea fi deschise primele centre de colectare a textilelor, unde cetățenii vor putea preda hainele uzate într-un
16:20
VIDEO/ Un tânăr moldovean care a făcut armata a rămas fără cetățenie pentru că nu avea buletin de identitate # Ziar.md
Un tânăr din Republica Moldova, care a îndeplinit serviciul militar obligatoriu, a ajuns să fie considerat apatrid din cauza faptului că nu a avut buletin de identitate la împlinirea vârstei de 18 ani. Cazul a fost făcut public
16:10
Un tânăr moldovean care a făcut armata a rămas fără cetățenie pentru că nu avea buletin de identitate # Ziar.md
Un tânăr din Republica Moldova, care a îndeplinit serviciul militar obligatoriu, a ajuns să fie considerat apatrid din cauza faptului că nu a avut buletin de identitate la împlinirea vârstei de 18 ani. Cazul a fost făcut public
15:20
UE și Consiliul Europei încep pregătirile pentru Tribunalul care va judeca crima de agresiune împotriva Ucrainei # Ziar.md
Consiliul Europei și Uniunea Europeană au decis să facă un prim pas concret pentru crearea Tribunalului Special care va judeca crima de agresiune împotriva Ucrainei. Cele două instituții au semnat un acord prin care va fi finanțată o echip&
15:00
VIDEO/ Documentarul unei tinere din R. Moldova a fost premiat la un important festival de film din Italia # Ziar.md
Un documentar realizat de o tânără din Republica Moldova a fost premiat la Trieste Film Festival, unul dintre cele mai importante festivaluri de film din Italia, dedicate cinematografiei din Europa Centrală și de Est. Este vorba despre filmul „Electing Ms Santa”
14:40
Japonia oferă un grant de peste 50 de mii de dolari pentru modernizarea Centrului de Sănătate Anenii Noi # Ziar.md
Centrul de Sănătate Anenii Noi va beneficia de un sprijin financiar important din partea Guvernului Japoniei pentru îmbunătățirea serviciilor medicale. Pe 22 ianuarie 2026, directoarea instituției, Ina Gurschii, a semnat un contract de grant în valoare de
13:50
Valeriu Cojocaru, fostul șef al Direcției 5 din cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP), condamnat recent la trei ani de închisoare, a anunțat că a început procedura de solicitare a azilului politic în Germania. Declarația a fost
13:50
Primăria Chișinău avertizează! Persoane necunoscute se dau drept asistenți sociali și încearcă să înșele cetățenii # Ziar.md
Primăria Chișinău informează că, în ultima perioadă, au fost semnalate mai multe cazuri în care persoane neidentificate merg din ușă în ușă și pretind, în mod fals, că sunt angajaț
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a dat start procesului de selectare a unui nou rector. Depunerea dosarelor pentru concurs a început vineri, 23 ianuarie, și va dura până pe 6 februarie, informează IPN. Potrivit regulamentului USM, la concurs pot participa cadre didactice ș
13:10
FOTO/ Poliția cere ajutorul populației pentru identificarea bărbatului suspectat în cazul împușcăturilor de la Botanica # Ziar.md
Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unui bărbat în vârstă de 28 de ani, suspectat de implicare în incidentul armat produs zilele trecute în sectorul Botanica al capitalei. Oamenii legii au publicat și imagini cu
12:50
VIDEO/ Tânăr împușcat pe bulevardul Dacia din Chișinău. Un suspect a fugit în stânga Nistrului # Ziar.md
Un tânăr de 26 de ani a fost rănit prin împușcare în curtea unui bloc de locuințe de pe bulevardul Dacia din Chișinău, pe 22 ianuarie. Victima a fost transportată la spital pentru
12:20
Două localități din Republica Moldova și România au semnat un acord de înfrățire în ajunul Micii Uniri # Ziar.md
Comuna Ciurea din județul Iași, România, și orașul Sîngera din municipiul Chișinău au semnat, pe 23 ianuarie, Acordul de Înfrățire dintre cele două localități. Documentul a fost
11:30
VIDEO/ Cel puțin o persoană a murit la Kiev după un nou atac masiv al Rusiei. Zeci de mii de locuințe, fără lumină și căldură # Ziar.md
Sute de mii de oameni din capitala Ucrainei trăiesc din nou fără electricitate, apă și încălzire, după ce Federația Rusă a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă unul dintre
10:50
Anchetă internă după penele de curent la centrala de la Cuciurgan. Explicațiile responsabililor # Ziar.md
Așa-zisele autorități din regiunea transnistreană au anunțat că a fost pornită o anchetă internă după întreruperile de electricitate produse în ultimele zile la Centrala Termoelectrică Moldovenească de la Cuciurgan (MGRES), scrie presa local&
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.