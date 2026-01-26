Poleiul continuă să pună la încercare siguranța pe străzi și trotuare. Autoritățile fac apel la prudență în toată țara
Ziar.md, 26 ianuarie 2026 08:40
Condițiile meteo din ultimele ore au transformat deplasarea pe străzi într-o adevărată provocare. Poleiul, temperaturile apropiate de zero și depunerile de chiciură cresc riscul de accidente, căderi și traumatisme. Autoritățile spun că situa&
Acum 5 minute
09:00
Condițiile meteo dau peste cap programul școlar și în regiunea transnistreană. Școlile și universitățile vor fi închise luni # Ziar.md
Din cauza condițiilor meteorologice dificile, pe 26 ianuarie, în regiunea transnistreană sunt anulate cursurile în toate instituțiile de învățământ, de la școli și licee până la colegii și universită
Acum 30 minute
08:40
Acum o oră
08:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit cotațiile oficiale pentru luni, 26 ianuarie, marcând o evoluție diferită pentru principalele valute față de ziua de weekend. Euro a înregistrat o creștere de 2 bani, ajungâ
Acum 2 ore
08:00
Săptămâna începe cu vreme mohorâtă și precipitații aproape în toată țara. Luni, 26 ianuarie, cerul va fi în mare parte noros, iar în mai multe regiuni sunt prognozate ploi slabe și
Acum 12 ore
22:20
Urgența, sub presiune. Tot mai mulți pacienți se adresează cu traumatisme provocate de polei # Ziar.md
Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă din capitală se confruntă, pe parcursul zilei de astăzi, cu un flux extrem de mare de pacienți. Cei mai mulți au ajuns la spital cu traumatisme provocate de c&
22:10
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a riscului crescut de formare a ghețușului, Primăria Chișinău a decis ca mâine școlile să nu își desfășoare activitatea. Anunțul
Acum 24 ore
19:50
Școlile pot trece temporar la lecții online din cauza poleiului. Recomandare de la Ministerul Educației # Ziar.md
În contextul condițiilor meteo dificile, generate de polei și ghețuș, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) recomandă instituțiilor de învățământ și organelor locale de specialitate să analizeze
19:40
Tinerii din R. Moldova învață cum să-și gestioneze banii. A fost lansat ghidul „Primii pași în educație financiară” # Ziar.md
Cum îți planifici banii? Cum economisești corect? Cum eviți capcanele financiare și cheltuielile inutile? La aceste întrebări încearcă să răspundă ghidul „Primii pași în educație financiară”
18:40
Călătorii cu avionul rămân protejați? Parlamentul European vrea să păstreze regulile în favoarea pasagerilor # Ziar.md
Parlamentul European se opune modificărilor care ar reduce drepturile pasagerilor aerieni și cere menținerea regulilor actuale de protecție pentru călători. Eurodeputații vor ca pasagerii să aibă în continuare dreptul la despăgubiri dac&
17:30
Orice angajat poate vedea ce venituri sunt declarate oficial pentru el și dacă toate contribuțiile sociale sunt calculate corect.
16:00
Traseele naționale rămân periculoase, iar poleiul continuă să creeze probleme serioase în trafic. Poliția avertizează că riscul de producere a accidentelor este în continuare ridicat și le cere șoferilor să circule cu maxim&
14:20
Caz tragic în Italia. Un student din R. Moldova și-a pierdut viața după un transplant de inimă # Ziar.md
Un tânăr student din Republica Moldova, în vârstă de 22 de ani, a decedat în dimineața zilei de 23 ianuarie, la spitalul „Le Scotte” din Siena, Italia, la câteva zile după ce a fost
13:50
Primăria municipiului Chișinău anunță că, din cauza lapoviței și a temperaturilor negative, pe mai multe străzi, trotuare și alei din capitală s-a format polei. Situația este înregistrată în mai
13:10
VIDEO/ Nu toate animalele se tem de ger. Cum e viața la Grădina Zoologică din Chișinău în plină iarnă # Ziar.md
Iarna nu este o problemă pentru toate animalele de la Grădina Zoologică din Chișinău. Dimpotrivă, pentru unele dintre ele, temperaturile scăzute sunt exact mediul în care se simt cel mai bine. Cristina, ghidul de la Grădina
12:50
SUA: Suntem aproape de o întâlnire Putin-Zelenski. Noi negocieri ar putea avea loc pe 1 februarie # Ziar.md
Oficialii americani spun că negocierile trilaterale dintre Statele Unite, Rusia și Ucraina, desfășurate zilele trecute la Abu Dhabi, au făcut pași importanți înainte. Mai mult, unele voci spun că se apropie momentul unei posibile întâ
12:00
VIDEO/ Nicușor Dan, întâmpinat cu huiduieli la ceremoniile de Ziua Unirii, la Iași și Focșani: „Aveți respectul meu...” # Ziar.md
Președintele României, Nicușor Dan, a fost huiduit sâmbătă la Focșani și la Iași, în timpul ceremoniilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Române. O parte dintre participanți au fluierat și
11:30
Târgul de Crăciun din acest an își încheie activitatea duminică, 25 ianuarie, cu un eveniment special organizat în Piața Marii Adunări Naționale. Seara va fi marcată de un concert și de o tombol&
09:30
Ceață, ninsoare și polei pe traseele naționale. Drumarii îndeamnă șoferii să circule cu prudență # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor (ASD) atenționează că, în mai multe zone din Republica Moldova, circulația se desfășoară în condiții dificile din cauza ceții, pe alocuri dense, care reduce considerabil
09:10
Duminică, 25 ianuarie, vremea rămâne rece în toată țara, dar temperaturile vor fi ușor mai ridicate față de zilele precedente. În mai multe regiuni sunt așteptate ninsori slabe și lapoviță. Un aspect
Ieri
20:40
Escrocherie la Chișinău! O persoană a fost înșelată cu aproximativ 100 de mii de lei printr-un apel telefonic # Ziar.md
O nouă escrocherie a fost înregistrată în această seară în municipiul Chișinău. Potrivit poliției, o persoană a fost înșelată și a rămas fără aproximativ 100 de
18:20
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA la Abu Dhabi, s-au încheiat. Primele anunțuri # Ziar.md
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, desfășurate a doua zi la Abu Dhabi cu medierea Statelor Unite, s-au încheiat sâmbătă fără a se ajunge la un acord concret. Discuțiile au avut loc chiar dup&
17:10
Hainele vechi, colectate separat și reciclate. Din 2028 ar putea apărea centre speciale în orașele din R. Moldova # Ziar.md
Hainele vechi nu vor mai ajunge direct la gunoi și nu vor mai polua mediul. Începând cu anul 2028, în orașe ar putea fi deschise primele centre de colectare a textilelor, unde cetățenii vor putea preda hainele uzate într-un
16:20
VIDEO/ Un tânăr moldovean care a făcut armata a rămas fără cetățenie pentru că nu avea buletin de identitate # Ziar.md
Un tânăr din Republica Moldova, care a îndeplinit serviciul militar obligatoriu, a ajuns să fie considerat apatrid din cauza faptului că nu a avut buletin de identitate la împlinirea vârstei de 18 ani. Cazul a fost făcut public
16:10
15:20
UE și Consiliul Europei încep pregătirile pentru Tribunalul care va judeca crima de agresiune împotriva Ucrainei # Ziar.md
Consiliul Europei și Uniunea Europeană au decis să facă un prim pas concret pentru crearea Tribunalului Special care va judeca crima de agresiune împotriva Ucrainei. Cele două instituții au semnat un acord prin care va fi finanțată o echip&
15:00
VIDEO/ Documentarul unei tinere din R. Moldova a fost premiat la un important festival de film din Italia # Ziar.md
Un documentar realizat de o tânără din Republica Moldova a fost premiat la Trieste Film Festival, unul dintre cele mai importante festivaluri de film din Italia, dedicate cinematografiei din Europa Centrală și de Est. Este vorba despre filmul „Electing Ms Santa”
14:40
Japonia oferă un grant de peste 50 de mii de dolari pentru modernizarea Centrului de Sănătate Anenii Noi # Ziar.md
Centrul de Sănătate Anenii Noi va beneficia de un sprijin financiar important din partea Guvernului Japoniei pentru îmbunătățirea serviciilor medicale. Pe 22 ianuarie 2026, directoarea instituției, Ina Gurschii, a semnat un contract de grant în valoare de
13:50
Valeriu Cojocaru, fostul șef al Direcției 5 din cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP), condamnat recent la trei ani de închisoare, a anunțat că a început procedura de solicitare a azilului politic în Germania. Declarația a fost
13:50
Primăria Chișinău avertizează! Persoane necunoscute se dau drept asistenți sociali și încearcă să înșele cetățenii # Ziar.md
Primăria Chișinău informează că, în ultima perioadă, au fost semnalate mai multe cazuri în care persoane neidentificate merg din ușă în ușă și pretind, în mod fals, că sunt angajaț
13:30
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a dat start procesului de selectare a unui nou rector. Depunerea dosarelor pentru concurs a început vineri, 23 ianuarie, și va dura până pe 6 februarie, informează IPN. Potrivit regulamentului USM, la concurs pot participa cadre didactice ș
13:10
FOTO/ Poliția cere ajutorul populației pentru identificarea bărbatului suspectat în cazul împușcăturilor de la Botanica # Ziar.md
Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unui bărbat în vârstă de 28 de ani, suspectat de implicare în incidentul armat produs zilele trecute în sectorul Botanica al capitalei. Oamenii legii au publicat și imagini cu
12:50
VIDEO/ Tânăr împușcat pe bulevardul Dacia din Chișinău. Un suspect a fugit în stânga Nistrului # Ziar.md
Un tânăr de 26 de ani a fost rănit prin împușcare în curtea unui bloc de locuințe de pe bulevardul Dacia din Chișinău, pe 22 ianuarie. Victima a fost transportată la spital pentru
12:20
Două localități din Republica Moldova și România au semnat un acord de înfrățire în ajunul Micii Uniri # Ziar.md
Comuna Ciurea din județul Iași, România, și orașul Sîngera din municipiul Chișinău au semnat, pe 23 ianuarie, Acordul de Înfrățire dintre cele două localități. Documentul a fost
11:30
VIDEO/ Cel puțin o persoană a murit la Kiev după un nou atac masiv al Rusiei. Zeci de mii de locuințe, fără lumină și căldură # Ziar.md
Sute de mii de oameni din capitala Ucrainei trăiesc din nou fără electricitate, apă și încălzire, după ce Federația Rusă a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă unul dintre
10:50
Anchetă internă după penele de curent la centrala de la Cuciurgan. Explicațiile responsabililor # Ziar.md
Așa-zisele autorități din regiunea transnistreană au anunțat că a fost pornită o anchetă internă după întreruperile de electricitate produse în ultimele zile la Centrala Termoelectrică Moldovenească de la Cuciurgan (MGRES), scrie presa local&
09:20
Militarul rănit prin împușcare la Florești a decedat la spital, anunță Ministerul Apărării # Ziar.md
Militarul prin contract al Armatei Naționale, care a fost grav rănit după ce s-a împușcat cu arma din dotare, a decedat astăzi, la ora 03:50, la spital. Informația a fost confirmată de Ministerul Apăr&
09:10
167 de ani de la Mica Unire din 1859. Unirea Principatelor Române, sărbătorită prin cultură, istorie și evenimente speciale # Ziar.md
Pe 24 ianuarie 2026 se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române din 1859, moment cunoscut drept „Mica Unire”, care a pus bazele statului român modern. Ziua Unirii este marcată prin ceremonii oficiale, evenimente culturale și acțiuni
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Sâmbătă aduce vreme mai blândă în sudul țării, cu lapoviță slabă în celelalte regiuni. Vezi prognoza meteo # Ziar.md
Pentru sâmbătă, 24 ianuarie, vremea va rămâne rece și instabilă în Republica Moldova. În zona de nord și centru sunt prognozate precipitații slabe sub formă de lapoviță, iar temperaturile vor r&
23 ianuarie 2026
22:20
VIDEO/ Peste 100 de sportivi și antrenori au fost premiați pentru performanțele obținute, la Gala Sportului 2025 # Ziar.md
Peste 100 de sportivi, antrenori, federații sportive, jurnaliști și veterani ai sportului au fost premiați la Gala Sportului 2025, organizată de Ministerul Educației și Cercetării. Evenimentul a fost dedicat recunoașterii rezultatelor obținute de
22:00
Bulgaria are prima femeie președinte din istoria sa, după ce Curtea Constituțională a acceptat demisia lui Rumen Radev # Ziar.md
Curtea Constituțională a Bulgariei a acceptat oficial demisia președintelui Rumen Radev. Odată cu această decizie, atribuțiile de șef al statului au fost preluate de vicepreședinta Iliana Iotova, care devine prima femeie președinte din istoria Bulgariei. Rumen
18:10
Cauțiunea de peste 650.000 de euro pentru eliberarea Iuliei Timoșenko a fost achitată integral # Ziar.md
Cauțiunea pentru eliberarea deputatei ucrainene Iulia Timoșenko a fost achitată integral. Serviciul de presă al Înaltei Curți Anticorupție din Ucraina a confirmat informația pentru Transparency International Ukraine, după care Timoșenko a publicat o
17:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, în perioada 23-30 ianuarie 2026, temperaturile aerului vor crește, mai ales pe timpul zilei. Această încălzire va duce la topirea treptată a gheții de pe râuri, lacuri și
17:30
Motorina, testată după plângerile șoferilor. Ministrul Energiei explică ce se întâmplă și de ce au apărut problemele # Ziar.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu mai multe clarificări după ce, în ultimele zile, mai mulți șoferi din Republica Moldova s-au plâns de defecțiuni apărute la automobile, în special la sistemele de filtrare a motorinei.
17:30
Dulapuri individuale pentru elevii din clasele primare, instalate în toate școlile din Chișinău # Ziar.md
Toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au fost dotate cu dulapuri de depozitare pentru elevii din clasele primare, măsură menită să reducă greutatea ghiozdanelor și să îmbun&
17:10
Lukoil-Moldova încă nu a predat infrastructura petrolieră de la Aeroportul Chișinău. Cât ar mai putea dura procesul # Ziar.md
Compania Lukoil-Moldova încă nu a predat statului infrastructura complexului petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Directorul Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari, a declarat acest lucru pentru Teleradio-Moldova, în contextul î
16:40
Gazprom a solicitat demisia lui Vadim Ceban și un audit la Moldovagaz. Ministerul Energiei respinge inițiativa # Ziar.md
Gazprom a cerut convocarea Consiliului de Observatori al SA Moldovagaz și a venit cu o serie de propuneri, printre care inițierea unui audit intern și suspendarea din funcție a președintelui interimar al companiei, Vadim Ceban. Informația a fost confirmată
16:20
În perioada 25-26 ianuarie, președinta Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Polonia, la invitația liderului de la Varșovia, Karol Nawrocki. Potrivit președinției R. Moldova, din delegația țării noastre va face
15:40
Polițist condamnat pentru corupere pasivă: șase ani de închisoare și amendă de 300 de mii de lei # Ziar.md
Un polițist a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru corupere pasivă, printr-o sentință pronunțată astăzi, 23 ianuarie. Instanța a stabilit o pedeapsă de șase ani de închisoare,
15:10
Magistrații Curții Constituționale au decis: Sesizarea fostului primar de Boldurești, declarată inadmisibilă # Ziar.md
Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a lui Mihăiță Beșliu. Decizia este definitivă ș
15:00
SUA își schimbă strategia în sănătatea globală și se retrage oficial din Organizația Mondială a Sănătății # Ziar.md
Statele Unite ale Americii (SUA) au ieșit oficial, joi, din Organizația Mondială a Sănătății (OMS), după un an de avertismente din partea experților că o astfel de decizie ar putea afecta grav să
