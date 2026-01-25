Circulație rutieră îngreunată pe traseele M-1 și M-2, în zona localității Ulmu
Moldpres, 25 ianuarie 2026 12:10
Circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile pe traseele naționale M-1 și M-2, în special în zona localității Ulmu, unde șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, condițiile a...
Acum 30 minute
12:10
Acum o oră
12:00
Donald Trump susține că SUA vor avea suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate bazele militare americane din Groenlanda # Moldpres
SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate instalațiile militare americane din Groenlanda. Acordul preliminar a fost încheiat săptămâna aceasta la Davos, în Elveția, cu NATO, a declarat președintele american Donald Trump &i...
Acum 4 ore
10:30
Cetățenii sunt avertizați asupra riscurilor sporite generate de gheața formată pe trotuare și carosabil, după scăderea temperaturilor înregistrată în ultimele ore în mai multe localități din țară, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Afaceri...
09:40
Ceață densă pe mai multe drumuri naționale. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență # Moldpres
Circulația rutieră se desfășoară în dimineața zilei de astăzi în condiții de ceață pe mai multe trasee naționale din Republica Moldova, pe alocuri ceața fiind densă și reducând semnificativ vizibilitatea, transmite MOLDPRES.Autoritățile recom...
08:50
O furtună de iarnă de proporții istorice în SUA a provocat haos în weekend, ducând la anularea a aproape 10.000 de zboruri și afectând peste 40% din populația țării, transmite Mediafax, preluat de MOLDPRES.Fenomenul meteo extrem, descris de auto...
Acum 24 ore
20:30
O nouă rundă de discuții ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminica viitoare tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american, care a vorbit despre progrese înregistrate în discuțiile desfășurate în acest format vineri și sâm...
20:20
O persoană din municipiul Chișinău a fost victima unei escrocherii telefonice, după ce a fost contactată de o femeie necunoscută care s-a prezentat drept reprezentant al organelor de drept și a invocat implicarea unei rude într-un accident rutier. Incidentul a avut l...
19:30
O armă secretă, „discombobulator”, a fost crucială pentru capturarea lui Maduro, anunță Donald Trump # Moldpres
Preşedintele Donald Trump a declarat pentru tabloidul The New York Post că o nouă armă secretă, pe care el o numeşte „discombobulator”, a fost esenţială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, acuzat de SU...
18:10
VIDEO // Alexandru Munteanu: „Reforma administrației publice locale vizează servicii mai bune și primării mai puternice” # Moldpres
Guvernul a inițiat procesul de pregătire a reformei administrației publice locale, care are ca obiectiv principal îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, consolidarea capacităților primăriilor și creșterea eficienței în atragerea și absorbția fo...
13:30
Comentariu EFE: Vladimir Putin își abandonează delirul de grandoare și se mulțumește cu Donbasul # Moldpres
Președintele rus Vladimir Putin pare să fi lăsat deoparte, cel puțin pentru moment, delirul său de grandoare și se mulțumește cu controlul provinciei ucrainene Donbas ca principală victorie a sa după patru ani de război sângeros, comentează sâmbătă EFE, ...
12:50
Un tânăr în vârstă de 26 de ani din Chișinău a fost rănit prin împușcare de persoane necunoscute. Incidentul a avut loc pe 22 ianuarie în curtea unui bloc de locuințe de pe bulevardul Dacia din Chișinău. Victima a fost transportată la spita...
Ieri
11:30
Guvernatoarea BNM Anca Dragu, la București: „Republica Moldova livrează rezultate concrete pentru investitori” # Moldpres
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat astăzi, la București, la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR), eveniment organizat la Palatul Parlamentului, care marchează opt ani de activitate a organizației î...
10:40
Femeile fermier din Republica Moldova vor beneficia de măsuri extinse de sprijin financiar și facilități preferențiale începând cu anul 2026, în contextul desemnării acestui an drept Anul Internațional al Femeii Fermier de către Adunarea Generală a ONU ...
10:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la Mica Unire, marcată la 24 ianuarie, eveniment istoric prin care Moldova și Țara Românească l-au ales ca domnitor pe Alexandru Ioan Cuza, punând bazel...
09:40
HUB-ul de Securitate al UE: Chișinăul și Bruxelles-ul intensifică eforturile contra dezinformării # Moldpres
Cea de-a 14-a reuniune a Centrului de Sprijin al Uniunii Europene pentru Securitate Internă și Gestionarea Frontierelor (HUB-ul de Securitate al UE), s-a desfășurat la Chișinău și a reconfirmat importanța protejării proceselor electorale democratice în Republica Mo...
09:40
Negociatorii ruşi, ucraineni şi americani reiau sâmbătă discuţiile la Abu Dhabi, pentru prima dată în acest format, cu privire la condiţiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spin...
09:30
Circulația rutieră pe drumurile naționale este monitorizată continuu în condiții de iarnă, iar în noaptea trecută și în această dimineață, începând cu ora 09:00, drumarii au intervenit în zonele de Nord, Centru și Sud pentru combate...
09:20
Militarul care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești și s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, a decedat, astăzi, la ora 3:50, la spital, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, tânărul avea 24 de ani și activa &i...
08:20
Rusia a lansat, sâmbătă dimineaţa, atacuri asupra celor mai mari două oraşe din Ucraina, soldate cu cel puţin un mort şi alte 15 persoane rănite în capitala Kiev şi în Harkov, în nord-estul ţării, relatează Reuters, citată de news.ro și MOLDP...
08:00
Republica Moldova a inaugurat Consulatul Onorific în provincia Québec, eveniment care marchează un nou pas în consolidarea relațiilor moldo-canadiene și în sprijinirea comunității moldovenești din Canada, estimată la aproximativ 15.000 de persoane,...
07:50
Ziua Unirii Principatelor, sărbătorită la Iași. Republica Moldova este reprezentată de o delegație a primarilor # Moldpres
Ziua Unirii Principatelor Române este sărbătorită astăzi la Iași. În capitala unității naționale, vor fi organizate o serie de evenimente dedicate acestui moment istoric. Potrivit primarului de Iași, Mihai Chirica, la manifestări va fi prezentă și o delega...
23 ianuarie 2026
22:10
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează populația asupra pericolului major de prăbușire sub gheața subțire formată pe râuri, lacuri și iazuri, care poate ceda în orice moment, transmite MOLDPRES.Potrivit prognozei meteorolo...
22:00
Două localități din R.Moldova și România au semnat acordul de înfărțire în ajunul Micii Uniri # Moldpres
În ajunul celebrării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române din 1859, cunoscută drept „Mica Unire”, două localități din Moldova istorică au făcut un pas simbolic și concret spre consolidarea relațiilor dintre ele. Orașul Sângera, di...
21:50
Vremea se va menține predominant noroasă în zilele de weekend, sâmbătă, 24 ianuarie, și duminică, 25 ianuarie, cu precipitații slabe izolate și temperaturi în creștere ușoară, potrivit prognozei meteorologice, transmite MOLDPRES.Sâmbătă, 2...
21:50
Președinta Maia Sandu întreprinde o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Karol Nawrocki.Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită la Iași (România) 12:00 – Spectacol folcloric „Noi suntem rom&a...
21:20
Mai multă transparență legislativă la Parlament: echipamentul pentru transmisiunile live va fi modernizat cu sprijinul Elveției # Moldpres
Echipamentul utilizat pentru transmisiunea în direct a ședințelor publice ale Parlamentului va fi modernizat, iar costurile vor fi acoperite de partenerii de dezvoltare elvețieni. Secretariatul Parlamentului a anunțat lansarea unei proceduri de achiziție publică pentr...
17:40
Pe traseele din țară se circulă în condiții de ceață. Poliția avertizează șoferii să circule cu prudență # Moldpres
Circulația rutieră pe drumurile din țară se desfășoară în condiții de ceață. Acest fapt scade semnificativ vizibilitatea și crește riscul producerii accidentelor rutiere, informează MOLDPRES.În acest context, Inspectoratul General al Poliției recoman...
17:20
Ministrul Energiei oferă clarificări privind calitatea motorinei comercializate în Republica Moldova # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu precizări suplimentare referitoare la incidentele semnalate în ultimele zile, legate de presupusa calitate nesatisfăcătoare a motorinei comercializate pe piața din Republica Moldova. Potrivit oficialului, pe parcu...
17:20
Poliția de Frontieră anunță trafic intens de călători și mijloace de transport la postul de trecere a frontierei (PTF) Costești, pe sensul de ieșire din țară, informează MOLDPRES.Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului tran...
16:50
VIDEO // Drumarii desfășoară lucrări de combatere a lunecușului pentru asigurarea circulației rutiere # Moldpres
Drumarii efectuează lucrări de combatere a lunecușului, răspândirea materialului antiderapant și curățarea părții carosabile de zăpadă. Intervențiile au loc pe sectoarele de drum din nordul, centrul și sudul țării, comunică MOLDPRES.Este vorba de sectoar...
16:40
IGP a solicitat Interpolului anunțarea în căutare a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și ex-șefului Direcției 5 din cadrul INI, Valeriu Cojocaru # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și ex-șefului Direcției 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), Valeriu Cojocar...
16:10
VIDEO // Gala Sportului 2025. Igor Grosu: „Sunteți cei mai buni ambasadori ai Republicii Moldova” # Moldpres
Performanțele remarcabile ale sportivilor și antrenorilor care au reprezentat Republica Moldova pe plan internațional au fost celebrate astăzi în cadrul „Galei Sportului 2025”, eveniment dedicat recunoașterii rezultatelor obținute în anul precedent, ...
16:00
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” a urcat, în anul 2025, pe poziția a III-a printre cele 28 de instituții de învățământ din țară incluse în clasamentul UNIRANKS (World’s Largest Uni...
14:50
Un polițist a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru corupere pasivă. Prin aceeași sentință, inculpatul a fost amendat cu 300 000 de lei, informează MOLDPRES.Polițistul urmează să-și ispășească pedeapsa de trei ani într-un penitenciar de tip...
14:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde o vizită oficială în Republica Polonă și la Consiliul Europei # Moldpres
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Karol Nawrocki. Din delegație fac parte ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și cel al Culturii, Cristian Jardan...
14:00
Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, audiat în dosarul „Frauda bancară”, episodul în care este vizat Vladimir Plahotniuc # Moldpres
Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, a fost audiat astăzi în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, episodul în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Totodată, ex-deputatul democrat Vladimir Andronachi s-a abținut de la depunerea...
13:50
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la consultările cu organizațiile societății civile: „Ne dorim ca această reformă să fie un proiect național, nu doar un proiect al Guvernului” # Moldpres
Reprezentanții organizațiilor societății civile și-au exprimat disponibilitatea de a se implica activ în elaborarea conceptului reformei administrației publice locale și a informa pe larg cetățenii din întreaga țară despre beneficiile acesteia. Discuțiile ...
13:10
Servicii extrașcolare moderne pentru copiii din Republica Moldova, cu sprijinul financiar al UE # Moldpres
Mii de copii din comunitățile rurale ale Republicii Moldova vor beneficia de programe educaționale extrașcolare calitative și interactive. Acest lucru va fi posibil grație unui grant în valoare de 500 de mii de euro acordat de Uniunea Europeană, transmite MOLDPRES....
13:10
Acum nu mai există cale de întoarcere. Acesta a fost mesajul liderilor europeni care s-au reunit joi la Bruxelles. Şi chiar dacă acest summit de urgenţă, convocat ca răspuns la ameninţările lui Donald Trump de a confisca Groenlanda, s-a transformat într-un eve...
13:00
FOTO // Reuniunea HUB-ului de Securitate al UE, desfășurată la Chișinău. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Republica Moldova contribuie activ la securitatea democratică a regiunii” # Moldpres
Reuniunea Centrului de Sprijin al Uniunii Europene pentru Securitate Internă și Gestionarea Frontierelor (HUB-ul de Securitate al UE) s-a desfășurat, timp de două zile, la Chișinău, în cadrul celei de-a 14-a ediții. Evenimentul reflectă angajamentul comun al Republ...
12:50
VIDEO // Doi cetățeni străini, reținuți pentru escrocherie. Ar fi obținut prin înșelăciune 550 000 de lei # Moldpres
Doi cetățeni străini au fost reținuți pentru escrocherie. Suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550 000 de lei de la o femeie de 75 de ani, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, aceștia s-ar fi prezentat telefonic drept a...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Rezistența, demnitate și solidaritate Ucrainei au fost celebrate la Chișinău, în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Unității Naționale a Ucrainei, marcat într-un context în care aceste valori definesc lupta și identitatea poporului ucrainean, relatează...
11:50
Parcursul european al Republicii Moldova, discutat cu accent pe bunele practici ale Croației # Moldpres
Parcursul european al Republicii Moldova și experiența recentă de aderare a Croației la Uniunea Europeană au fost discutate în cadrul unui apel telefonic dintre viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, și secretarul de stat pentru Europa al ...
11:30
Securitatea energetică a Republicii Moldova și dezvoltarea Coridorului vertical de gaze, analizate de Dorin Junghietu cu Secretarul SUA pentru Energie # Moldpres
Securitatea energetică a Republicii Moldova, ca parte a securității regionale și europene, dar și progresele curente pe proiectul Coridorului Vertical de Gaze au fost printre principalele subiecte discutate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu Secretarul pentru Energie...
11:20
DOC // Președinta Maia Sandu a numit în funcție noi judecători. Decretele, publicate în Monitorul Oficial # Moldpres
Șefa statului Maia Sandu a numit în funcții cinci judecători, care vor activa la Curtea de Apel Centru, Judecătoriile Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni. Decretele prezidențiale au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.Potrivit...
11:10
VIDEO // Președintele României, Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului European: „R. Moldova este un stat suveran, respectăm suveranitatea exprimată de opinia cetățenilor” # Moldpres
Republica Moldova este un stat suveran, iar opinia cetățenilor săi va fi respectată de România. Declarația a fost făcută joi, 22 ianuarie, de președintele României, Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului European informal, desfășurat la Bruxelles, transmi...
10:50
Un bărbat, condamnat la opt ani de închisoare în cazul tâlhăriei asupra a cinci cetățeni turci # Moldpres
Un bărbat de 40 de ani a fost condamnat la opt ani de închisoare în cazul tâlhăriei asupra a cinci cetățeni turci. Acesta urmează să-și ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii ...
10:30
Politicile bugetar-fiscale și simplificarea procedurilor, analizate cu reprezentanții mediului de afaceri # Moldpres
Politicile bugetar fiscale și simplificarea procedurilor pentru antreprenori au fost discutate cu reprezentanții mediului de afaceri în cadrul unui dialog public organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), cu participarea ministrului Fina...
10:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizațiile adresate familiilor cu copii. Valoarea totală a plății este de 58,41 de milioane de lei, informează MOLDPRES.Potrivit CNAS, este vorba d...
10:30
ARBOM: Tinerii din Albota de Jos primesc „Cercul Tineretului” - un spațiu digital pentru implicare civică activă # Moldpres
Tinerii din satul Albota de Jos din raionul Taraclia vor avea un spațiu dotat cu instrumente digitale pentru dezvoltarea capacităților de implicare mai activă în viața comunității, transmite MOLDPRES.Acest lucru e posibil datorită proiectului „Cercul Tiner...
