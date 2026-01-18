S-au scumpit abonamentele la serviciile de telefonie mobilă
Mold-Street, 18 ianuarie 2026 10:00
Pentru a se conforma noilor condiții și cadrului legal, operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova au actualizat planuri tarifare mai vechi,...
• • •
10:00
Acum 4 ore
07:40
Potrivit Consiliului Concurenţei, ambele companii sunt prezente pe piața Republicii Moldova prin activitatea de vânzare cu ridicata de produse p...
07:30
Economia Republicii Moldova va înregistra în anul 2026 o creștere economică de 2,5%. ONU prognozează pentru Moldova o creștere economică s...
Acum 12 ore
22:00
Peste 4 miliarde de lei au fost transferaţi în 2025, de la bugetul de stat, pentru a acoperi deficitul de la asigurările sociale # Mold-Street
Potrivit CNAS, anul trecut au fost acumulate contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 28,08 miliarde de lei sau 100,...
Acum 24 ore
10:20
Potrivit instituţiei au fost efectuate 705 tranzacții, realizate de 589 de investitori, ceea ce confirmă interesul constant al populației pentru instr...
Ieri
10:00
A fost anulată cea mai mare licitație din ultimii ani desfășurată de Aeroportul Internațional Chișinău # Mold-Street
Potrivit unei note publicate de Aeroport, pe pagina sa şi pe Mtender, decizia de anulare a fost luată "în urmа unei evaluări tehnice aprofu...
16 ianuarie 2026
16:20
Potrivit Ministerului Energiei, prin decizia anterioară (una confidenţială n.r.), Consiliul a oferit Lukoil-Moldova un termen de 20 de zile pentru rev...
15:20
Probleme pentru unul dintre cei mai mari creditori nebancari: trebuia să restituie banii pe 1.080 contracte de credit # Mold-Street
Conform CNPF este vorba de prelungirea termenului de executare a prevederilor unei hotărâri anterioare a CNPF, referitoare la rezultatele contro...
14:10
Acestea sunt vești bune pentru cancelarul german Friedrich Merz, înaintea a cinci alegeri regionale din acest an. Cu toate acestea, două dintre...
10:20
Operaţiunea a fost confirmată de autorităţi şi de compania română, care însă a refuzat să ofere detalii despre valoarea tranzacţiei, preci...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Un grup financiar internațional ar putea ajunge acționar majoritar la cea mai mare bancă. Cât valorează pachetul # Mold-Street
“Sunt sigură că vom vedea câteva mari nume internaţionale în Moldova în curând”, a declarat Anca Dragu, într...
07:50
Administrația Canalului Suez a declarat că toți cei 12 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță, iar nava a fost securizată în...
15 ianuarie 2026
16:50
Statul a introdus această taxă pentru a genera venituri la bugetul de stat în contextul în care volumele coletelor venite de pe aceste pla...
16:00
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina # Mold-Street
Anterior, Iute Group a câștigat o licitație deschisă organizată de Fondul de Garantare a Depozitelor din Ucraina. Ulterior, a fost obținută apro...
15:40
Din comunicatul de presă al Administrației Naționale a Drumurilor (AND) dar şi din pozele ataşate se poate deduce că companiile ce au câştigat 2...
10:40
Anul Nou Chinezesc este cel mai important eveniment al anului pentru producătorii și comercianții din China. În perioada sărbătorilor, care &ici...
09:50
Banca Naţională pregăteşte interconectarea Depozitarului Central cu CSD-urile din Uniunea Europeană # Mold-Street
Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a susţinut în cadrul unei întrevederi bilaterale cu reprezentanții Băncii Europene pentru Recon...
07:00
Astfel în 2025 ritmul de creştere a prețurilor la spaţiul locativ din capitala Republicii Moldova l-a depăşit de două ori pe cel al inflaţiei di...
14 ianuarie 2026
15:30
Cum sunt gestionate companiile statului: O pătrime sunt în insolvenţă, iar 22% - în proces de lichidare # Mold-Street
Alte 22% din întreprinderile statului sunt inactive, iar 8% - se aflau în proces de lichidare, relevă datele din Registrul patrimoniului p...
14:40
Ruta strategică de transport gaze, care leagă Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina, gândită inițial să devină principal...
11:50
Evoluția pozitivă indică o anumită revenire a exporturilor, însă dinamica actuală rămâne sub potențialul istoric al pieței, mai ales dacă...
08:30
Potrivit Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR) finanțarea acestor 293 de proiecte de dezvoltare locală "va contribui at&ac...
07:20
Potrivit studiului media comerțului ilegal din 2025 se situează la 10,6%, comparativ cu nivelul mediu din 2024, de 9% și este cea mai mare creștere an...
13 ianuarie 2026
18:30
Potrivit Agenţiei investițiile străine directe în capitalul propriu, pentru primele 9 luni din 2025 au constituit 4,3 miliarde dolari (69,3...
15:30
Probleme în sectorul asigurărilor? Autorităţile au în plan întărirea mecanismelor de supraveghere # Mold-Street
Proiectul, elaborat de BNM și promovat de Ministerul Finanțelor, urmărește întărirea mecanismelor de supraveghere, clarificarea noțiunilor-cheie...
10:40
„Avem planuri clare de a intra pe piaţa Republicii Moldova în 2026 și ne aflăm în prezent în etapele finale de analiză și eval...
09:40
Astfel Trump a declarat luni că va impune tarife de 25% pentru mărfurile din orice națiune care face operaţiuni comerciale cu Iranul, intensific&...
12 ianuarie 2026
20:50
Scandalul contaminării cu Metronidazol: Moldova a suspendat importurile de furaje din Ucraina # Mold-Street
Directorul ANSA a dat asigurări că carnea de păsările și ouăle comercializate în Republica Moldova nu conțin antibioticul metronidazol și sunt s...
18:30
Noua directoare adjunctă a fost prezentată colectivului instituției de Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, care şi-a exprimat convinger...
15:00
Astfel în luna decembrie 2025, comparativ cu luna noiembrie 2025, s-a înregistrat o majorare a prețurilor medii de consum cu circa 0,9%. A...
07:30
Potrivit G4Media, contractele semnate la finalul anului trecut implică o casă de avocatură, o firmă de lobby și un consultant american, vizând i...
11 ianuarie 2026
12:10
Legenda spune că statuia Buddha aflată acum în templul Wat Rai Khing, din apropierea orașului Bangkok, capitala Thailandei, a ajuns în mod...
10:50
Potrivit ONU, economia mondială se află într-o etapă de stabilitate fragilă, afectată de politici comerciale schimbătoare și provocări fiscale p...
10:00
Criminalitatea cripto la nivel global atinge un nivel record în 2025, datorită schemei lui Ilan Şor # Mold-Street
Potrivit analizei, această evoluţie a fost determinată în principal de o creștere dramatică de 694% a valorii primite de entitățile sancționate....
06:30
Peste 110.000 de păsări domestice au fost supuse nimicirii și a fost inițiată rechemarea de pe piață a ouălor de consum. Anchetă la zeci de ferme de p...
10 ianuarie 2026
12:10
Creşterea se explică în special prin saltul semnificativ al importurilor de mărfuri în această perioadă, care a fost stimulat de majorarea...
11:30
La Bruxelles, liderii statelor membre ale Uniunii Europene (UE) au votat cu majoritate calificată în favoarea tratatului, în ciuda opoziți...
07:20
Terenurile agricole din România sunt mai scumpe cu 35% decât în Franța, dar de 23 de ori mai ieftine ca în Malta # Mold-Street
„Potrivit datelor disponibile pentru 22 de state membre UE în anul 2024, prețurile terenului arabil au fluctuat între un minim de 4....
06:20
Potrivit Băncii Naţionale a Moldovei majorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de încasările de 49,10 milioane euro &...
9 ianuarie 2026
18:00
Acestea vizau restituirea către consumatori plățile percepute în baza unor contracte (inclusiv dobânzile, comisioanele, taxele, penal...
12:00
Potrivit ANSA intervenţia a fost necesară pentru protejarea sănătății publice, dispunând rechemări de produse și suspendarea importurilor de fur...
11:20
Aşa a decis pe 6 ianuarie 2026, Consiliul interinstituțional de supervizare (CIS) condus de premierul Alexandru Munteanu, prin decizia privind punerea...
09:40
Astfel potrivit raportului de audit publicat de Curtea de Conturi, dacă la finele anului 2022 valoarea obligațiilor față de fermieri constituia circa...
8 ianuarie 2026
20:40
În timp ce războiul din Ucraina continuâ deja al patrulea an, Uniunea Europeană [UE] rămâne extrem de dependentă de gazul natural li...
13:10
Patru firme din Moldova, implicate în gestiunea „flotei din umbră” a Rusiei au iniţiat procedura de lichidare # Mold-Street
Potrivit RISE Moldova, companiile MRK Shipmanagement, FLC Shipmanagement, BPC Shipmanagement şi Zolos Shipping au iniţiat la finele anului trecut...
11:40
Datele Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) arată că această scădere se datorea...
06:50
Potrivit Financial Times, cele două companii pregătesc împreună o ofertă de 22 de miliarde de dolari (18,8 miliarde de euro) pentru a achiziţion...
7 ianuarie 2026
14:10
Registrul fermierului însă continuă să fie la faza de testare, chiar dacă s-au alocat şi cheltuit bani alocaţi de la Programul Națiunilor U...
10:20
În Germania, sistemul de garanție pentru ambalajele de sticlă este amenințat de inflaţie # Mold-Street
Dar acest sistem ingenios aplicat mai mult de jumătate de secol este acum în pericol, în special ca urmare a creșterii prețurilor, co...
09:30
Peste 70% din exporturile de servicii de informatică din Moldova sunt servicii de instalare şi mentenanţă # Mold-Street
Astfel în trimestrul III al 2025, excedentul balanței serviciilor a totalizat 267,65 milioane dolari, în creștere cu 13,2 la sută faţă de...
