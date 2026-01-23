Momente cumplite la Kitzbuhel! Ken Caillot a suferit o căzătură oribilă, după un zbor de 40 de metri - VIDEO
ProTV.md, 23 ianuarie 2026 18:00
Momente cumplite la Kitzbuhel! Ken Caillot a suferit o căzătură oribilă, după un zbor de 40 de metri - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
18:20
Ministrul Sibiha către Orban: „Stăpânul dumneavoastră de la Moscova nu va rezista 100 de ani, chiar dacă i-ați dona toate organele” # ProTV.md
Ministrul Sibiha către Orban: „Stăpânul dumneavoastră de la Moscova nu va rezista 100 de ani, chiar dacă i-ați dona toate organele”
Acum 30 minute
18:00
LIVE TEXT. Moment decisiv în războiul din Ucraina: Negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite au început și sunt programate să continue pe parcursul a două zile # ProTV.md
LIVE TEXT. Moment decisiv în războiul din Ucraina: Negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite au început și sunt programate să continue pe parcursul a două zile
18:00
Negocieri cruciale la Abu Dhabi: Zelenski a anunțat că documentul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet pregătit. Rămâne însă nerezolvată disputa teritorială - VIDEO # ProTV.md
Negocieri cruciale la Abu Dhabi: Zelenski a anunțat că documentul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet pregătit. Rămâne însă nerezolvată disputa teritorială - VIDEO
18:00
Momente cumplite la Kitzbuhel! Ken Caillot a suferit o căzătură oribilă, după un zbor de 40 de metri - VIDEO # ProTV.md
Momente cumplite la Kitzbuhel! Ken Caillot a suferit o căzătură oribilă, după un zbor de 40 de metri - VIDEO
Acum o oră
17:40
Reforma administrației publice locale: inevitabilă, dar încă neclară. Ce spune șeful legislativului, Igor Grosu - VIDEO # ProTV.md
Reforma administrației publice locale: inevitabilă, dar încă neclară. Ce spune șeful legislativului, Igor Grosu - VIDEO
17:40
Ucraina, în pragul unei „catastrofe umanitare” din cauza atacurilor rusești: „Avem nevoie de un armistițiu energetic” # ProTV.md
Ucraina, în pragul unei „catastrofe umanitare” din cauza atacurilor rusești: „Avem nevoie de un armistițiu energetic”
17:30
Orașul ucrainean Krivoi Rog - sub bombardamente timp de aproape 25 de ore. Atacurile rusești au provocat pagube majore la infrastructura critică, lăsând mii de oameni fără curent electric - VIDEO # ProTV.md
Orașul ucrainean Krivoi Rog - sub bombardamente timp de aproape 25 de ore. Atacurile rusești au provocat pagube majore la infrastructura critică, lăsând mii de oameni fără curent electric - VIDEO
Acum 2 ore
17:20
Cinci hoți mascați au furat, în doar două minute, aur și pietre prețioase în valoare de un milion de euro, într-un mall din Germania. Momentul - surprins de camerele de supraveghere - VIDEO # ProTV.md
Cinci hoți mascați au furat, în doar două minute, aur și pietre prețioase în valoare de un milion de euro, într-un mall din Germania. Momentul - surprins de camerele de supraveghere - VIDEO
17:20
Parlamentul pregătește modificări legislative care să împiedice persoanele condamnate să fugă în regiunea transnistreană. Declarațiile președintelui Parlamentului - VIDEO # ProTV.md
Parlamentul pregătește modificări legislative care să împiedice persoanele condamnate să fugă în regiunea transnistreană. Declarațiile președintelui Parlamentului - VIDEO
17:10
Dosarele de căutare internațională ale lui Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru - expediate către Interpol. Ce spune IGP - VIDEO # ProTV.md
Dosarele de căutare internațională ale lui Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru - expediate către Interpol. Ce spune IGP - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 23.01.2026
16:50
Riposta lui Viktor Orban la criticile dure făcute de Zelenski, la Davos, la adresa UE. Ce mesaj personal i-a trimis # ProTV.md
Riposta lui Viktor Orban la criticile dure făcute de Zelenski, la Davos, la adresa UE. Ce mesaj personal i-a trimis
16:50
A cerut bani de la un bărbat pentru a nu-l denunța autorităților: Un polițist - amendat și condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
A cerut bani de la un bărbat pentru a nu-l denunța autorităților: Un polițist - amendat și condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
16:50
Majoritatea europenilor îl consideră acum pe Donald Trump un „dușman al Europei”
16:40
Dosarul lui Plahotniuc se apropie de final: Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu - audiat prin videoconferință. De ce Vladimir Andronachi a refuzat să depună mărturii # ProTV.md
Dosarul lui Plahotniuc se apropie de final: Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu - audiat prin videoconferință. De ce Vladimir Andronachi a refuzat să depună mărturii
Acum 4 ore
16:00
Din nou, avarie. Mai multe localități din regiunea transnistreană au rămas fără energie electrică. Care este situația la moment # ProTV.md
Din nou, avarie. Mai multe localități din regiunea transnistreană au rămas fără energie electrică. Care este situația la moment
15:50
Părinții unui elev - amendați, după ce copilul lor a bătut o colegă de școală, în stânga Nistrului # ProTV.md
Părinții unui elev - amendați, după ce copilul lor a bătut o colegă de școală, în stânga Nistrului
15:50
Ministrul Energiei, după ce mai mulți șoferi s-au plâns pe calitatea carburanților: „Acest lot a ieșit un pic din parametri” - VIDEO # ProTV.md
Ministrul Energiei, după ce mai mulți șoferi s-au plâns pe calitatea carburanților: „Acest lot a ieșit un pic din parametri” - VIDEO
15:30
LIVE TEXT. Moment decisiv în războiul din Ucraina. Întâlnire în spatele ușilor închise azi între Moscova și Kiev, cu mediere americană. Mesajul lui Zelenski și replica Kremlinului. Ce se știe până acum # ProTV.md
LIVE TEXT. Moment decisiv în războiul din Ucraina. Întâlnire în spatele ușilor închise azi între Moscova și Kiev, cu mediere americană. Mesajul lui Zelenski și replica Kremlinului. Ce se știe până acum
15:30
FCSB a rămas cu șanse extrem de mici de a prinde faza eliminatorie a Ligii Europei. Campioana României a fost învinsă categoric de Dinamo Zagreb - VIDEO # ProTV.md
FCSB a rămas cu șanse extrem de mici de a prinde faza eliminatorie a Ligii Europei. Campioana României a fost învinsă categoric de Dinamo Zagreb - VIDEO
15:30
Atac virulent al Iranului la adresa lui Zelenski: „Lumea s-a săturat de clovni debusolați” # ProTV.md
Atac virulent al Iranului la adresa lui Zelenski: „Lumea s-a săturat de clovni debusolați”
15:20
Olympique Lyon și Aston Villa sunt primele două echipe ce și-au asigurat calificarea directă în optimile Europa League, în urma etapei a șaptea - VIDEO # ProTV.md
Olympique Lyon și Aston Villa sunt primele două echipe ce și-au asigurat calificarea directă în optimile Europa League, în urma etapei a șaptea - VIDEO
14:40
Kremlinul a trimis o delegație formată exclusiv din militari să negocieze cu ucrainenii și americanii la Abu Dhabi # ProTV.md
Kremlinul a trimis o delegație formată exclusiv din militari să negocieze cu ucrainenii și americanii la Abu Dhabi
14:30
Cazul fetei de 14 ani, care a fost bătută grav de alte două în Ialoveni. PG: „A fost pornită o urmărire penală” # ProTV.md
Cazul fetei de 14 ani, care a fost bătută grav de alte două în Ialoveni. PG: „A fost pornită o urmărire penală”
Acum 6 ore
14:20
Moment inedit pe lacul Ghidighici: O vidră - surprinsă de un pescar în timp ce mânca raci și pești - VIDEO # ProTV.md
Moment inedit pe lacul Ghidighici: O vidră - surprinsă de un pescar în timp ce mânca raci și pești - VIDEO
14:10
Dosarele de căutare internațională ale lui Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru - expediate către Interpol. Ce spune șeful IGP # ProTV.md
Dosarele de căutare internațională ale lui Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru - expediate către Interpol. Ce spune șeful IGP
14:00
LIVE TEXT. Moment decisiv în războiul din Ucraina. Întâlnire unică azi, după discuția lui Putin cu emisarii lui Trump. Mesaj de ultimă oră al lui Volodimir Zelenski și replica imediată a Kremlinului # ProTV.md
LIVE TEXT. Moment decisiv în războiul din Ucraina. Întâlnire unică azi, după discuția lui Putin cu emisarii lui Trump. Mesaj de ultimă oră al lui Volodimir Zelenski și replica imediată a Kremlinului
13:40
Accident la Anenii Noi: Un șofer - transportat la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un pilon de electricitate # ProTV.md
Accident la Anenii Noi: Un șofer - transportat la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un pilon de electricitate
13:20
A promis că îi va duce la destinație cu mașina, dar i-a jefuit și abandonat: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
A promis că îi va duce la destinație cu mașina, dar i-a jefuit și abandonat: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
13:20
Moment decisiv în războiul din Ucraina. Întâlnire unică azi, după discuția lui Putin cu emisarii lui Trump. Mesaj de ultimă oră al lui Volodimir Zelenski și replica imediată a Kremlinului # ProTV.md
Moment decisiv în războiul din Ucraina. Întâlnire unică azi, după discuția lui Putin cu emisarii lui Trump. Mesaj de ultimă oră al lui Volodimir Zelenski și replica imediată a Kremlinului
13:20
Condiția „foarte importantă” pusă de Kremlin fără de care este „inutil să sperăm la încheierea unui acord pe termen lung” # ProTV.md
Condiția „foarte importantă” pusă de Kremlin fără de care este „inutil să sperăm la încheierea unui acord pe termen lung”
13:00
SIS respinge acuzările FSB că ar fi reținut un agent al serviciilor de informații din Republica Moldova: „O tentativă de manipulare a opiniei publice” # ProTV.md
SIS respinge acuzările FSB că ar fi reținut un agent al serviciilor de informații din Republica Moldova: „O tentativă de manipulare a opiniei publice”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 23.01.2026
12:50
Sesizarea depusă de Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit, inadmisibilă. Precizările Curții Constituționale # ProTV.md
Sesizarea depusă de Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit, inadmisibilă. Precizările Curții Constituționale
12:40
O femeie a rămas fără jumătate de milion de lei, fiind victima unei escrocherii. Doi cetățeni străini - reținuți de polițiști - VIDEO # ProTV.md
O femeie a rămas fără jumătate de milion de lei, fiind victima unei escrocherii. Doi cetățeni străini - reținuți de polițiști - VIDEO
Acum 8 ore
12:00
Șoferi, faceți plinul! Carburanții - mai scumpi în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Șoferi, faceți plinul! Carburanții - mai scumpi în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:00
Tesla va comercializa roboți umanoizi Optimus până la sfârșitul lui 2027. Elon Musk, la Davos: „Îi poți cere orice” # ProTV.md
Tesla va comercializa roboți umanoizi Optimus până la sfârșitul lui 2027. Elon Musk, la Davos: „Îi poți cere orice”
11:40
Accident la Anenii Noi: Un șofer - transportat la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un stâlp # ProTV.md
Accident la Anenii Noi: Un șofer - transportat la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un stâlp
11:40
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor # ProTV.md
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
11:40
Moment decisiv în războiul din Ucraina. Întâlnire unică azi, după discuția lui Putin cu emisarii lui Trump. Mesaj de ultimă oră al lui Volodimir Zelenski # ProTV.md
Moment decisiv în războiul din Ucraina. Întâlnire unică azi, după discuția lui Putin cu emisarii lui Trump. Mesaj de ultimă oră al lui Volodimir Zelenski
11:30
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
11:20
Condiția lui Putin pentru „Consiliul Păcii” al lui Trump, pusă pe masă la maratonul de la Kremlin # ProTV.md
Condiția lui Putin pentru „Consiliul Păcii” al lui Trump, pusă pe masă la maratonul de la Kremlin
11:20
Prima reacție a lui Nicușor Dan la declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unire # ProTV.md
Prima reacție a lui Nicușor Dan la declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unire
11:10
O valiză ticsită cu țigări - depistată pe Aeroportul din Chișinău. Un cetățean din Israel - documentat de polițiști # ProTV.md
O valiză ticsită cu țigări - depistată pe Aeroportul din Chișinău. Un cetățean din Israel - documentat de polițiști
11:00
Drumarii, la datorie: În mai multe regiuni din țară partea carosabilă este înzăpezită, pe alocuri umedă - FOTO # ProTV.md
Drumarii, la datorie: În mai multe regiuni din țară partea carosabilă este înzăpezită, pe alocuri umedă - FOTO
Acum 12 ore
10:10
Noua „gașcă” a lui Trump nu ar trebui subestimată – și ar putea atrage aliați tot mai puternici - ANALIZĂ # ProTV.md
Noua „gașcă” a lui Trump nu ar trebui subestimată – și ar putea atrage aliați tot mai puternici - ANALIZĂ
10:00
Copaci de salcâm tăiați ilegal la Ocnița. Un bărbat - prins de polițiștii de frontieră în timp ce transporta lemnele. Ce amendă va primi # ProTV.md
Copaci de salcâm tăiați ilegal la Ocnița. Un bărbat - prins de polițiștii de frontieră în timp ce transporta lemnele. Ce amendă va primi
09:50
Anunț de ultimă oră al TikTok. Ce gigant de software îl preia în SUA ca să nu fie interzis. „Se termină o eră a propagării teoriei conspirației” # ProTV.md
Anunț de ultimă oră al TikTok. Ce gigant de software îl preia în SUA ca să nu fie interzis. „Se termină o eră a propagării teoriei conspirației”
09:40
Posibilă tentativă de asasinat asupra cancelarului Friedrich Merz. Trei persoane au fost arestate # ProTV.md
Posibilă tentativă de asasinat asupra cancelarului Friedrich Merz. Trei persoane au fost arestate
09:30
Rusia, Ucraina și SUA - prima întâlnire trilaterală de la începutul războiului. Discuțiile vor avea loc la Abu Dhabi # ProTV.md
Rusia, Ucraina și SUA - prima întâlnire trilaterală de la începutul războiului. Discuțiile vor avea loc la Abu Dhabi
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.