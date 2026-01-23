Moment decisiv în războiul din Ucraina. Întâlnire unică azi, după discuția lui Putin cu emisarii lui Trump. Mesaj de ultimă oră al lui Volodimir Zelenski și replica imediată a Kremlinului
ProTV.md, 23 ianuarie 2026 13:20
Moment decisiv în războiul din Ucraina. Întâlnire unică azi, după discuția lui Putin cu emisarii lui Trump. Mesaj de ultimă oră al lui Volodimir Zelenski și replica imediată a Kremlinului
Acum 30 minute
13:20
A promis că îi va duce la destinație cu mașina, dar i-a jefuit și abandonat: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
13:20
Moment decisiv în războiul din Ucraina. Întâlnire unică azi, după discuția lui Putin cu emisarii lui Trump. Mesaj de ultimă oră al lui Volodimir Zelenski și replica imediată a Kremlinului
13:20
Condiția „foarte importantă” pusă de Kremlin fără de care este „inutil să sperăm la încheierea unui acord pe termen lung”
Acum o oră
13:00
SIS respinge acuzările FSB că ar fi reținut un agent al serviciilor de informații din Republica Moldova: „O tentativă de manipulare a opiniei publice”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 23.01.2026
12:50
Sesizarea depusă de Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit, inadmisibilă. Precizările Curții Constituționale
12:40
O femeie a rămas fără jumătate de milion de lei, fiind victima unei escrocherii. Doi cetățeni străini - reținuți de polițiști - VIDEO
Acum 2 ore
12:00
Șoferi, faceți plinul! Carburanții - mai scumpi în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:00
Tesla va comercializa roboți umanoizi Optimus până la sfârșitul lui 2027. Elon Musk, la Davos: „Îi poți cere orice”
11:40
Accident la Anenii Noi: Un șofer - transportat la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un stâlp
11:40
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
11:40
Moment decisiv în războiul din Ucraina. Întâlnire unică azi, după discuția lui Putin cu emisarii lui Trump. Mesaj de ultimă oră al lui Volodimir Zelenski
Acum 4 ore
11:30
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
11:20
Condiția lui Putin pentru „Consiliul Păcii” al lui Trump, pusă pe masă la maratonul de la Kremlin
11:20
Prima reacție a lui Nicușor Dan la declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unire
11:10
O valiză ticsită cu țigări - depistată pe Aeroportul din Chișinău. Un cetățean din Israel - documentat de polițiști
11:00
Drumarii, la datorie: În mai multe regiuni din țară partea carosabilă este înzăpezită, pe alocuri umedă - FOTO
10:10
Noua „gașcă” a lui Trump nu ar trebui subestimată – și ar putea atrage aliați tot mai puternici - ANALIZĂ
10:00
Copaci de salcâm tăiați ilegal la Ocnița. Un bărbat - prins de polițiștii de frontieră în timp ce transporta lemnele. Ce amendă va primi
09:50
Anunț de ultimă oră al TikTok. Ce gigant de software îl preia în SUA ca să nu fie interzis. „Se termină o eră a propagării teoriei conspirației”
09:40
Posibilă tentativă de asasinat asupra cancelarului Friedrich Merz. Trei persoane au fost arestate
Acum 6 ore
09:30
Rusia, Ucraina și SUA - prima întâlnire trilaterală de la începutul războiului. Discuțiile vor avea loc la Abu Dhabi
09:20
Rusia, Ucraina și SUA - discuții trilaterale la Abu Dhabi
09:10
Cum poate zgudui Europa economia SUA: „Este principala slăbiciune a Washingtonului în acest moment”
09:10
Moscova transmite un mesaj dur după discuțiile cu Washingtonul: pacea în Ucraina depinde de teritorii
09:00
Kremlinul anunță întâlnirea ruso-americano-ucraineană pe teme de securitate în Emiratele Arabe Unite
08:50
Discuții în miez de noapte despre Ucraina. Putin i-a primit deja la Kremlin pe emisarii lui Trump – VIDEO
08:40
Trump anunță că o ”flotă uriașă” de nave americane de război se îndreaptă spre Iran
08:20
Curs valutar BNM pentru 23 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Atenție, șoferi! Se circulă în condiții de ceață densă în mai multe regiuni din țară. Poliția vine cu recomandări
08:10
Deznodământul celor două întâlniri din miez de noapte. Ce urmează după anunțurile cruciale ale liderilor mondiali. Intențiile lui Trump în Groenlanda, dezvăluite la bordul Air Force One
08:00
Ninsori și lapoviță în nordul și centrul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:30
Volodimir Zelenski anunță discuții directe Ucraina – Rusia – SUA începând de vineri
23:00
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 22.01.2026. Invitat: Igor Grosu
22:50
Ambasadorul Rusiei la Chișinău va fi convocat din nou la MAE, după ce o dronă cu explozibil a fost depistată la Ștefan Vodă. Președintele Parlamentului: „Trebuie dat cu nasul"
22:40
Ședință de judecată în cazul fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo. Veaceslav Platon, audiat prin videoconferință - VIDEO
22:40
Cum ar vota președintele Parlamentului dacă s-ar organiza un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România? Răspunsul lui Igor Grosu, la În PROfunzime
22:20
Dosarul actelor românești false: Peste 70 de percheziții în România la o rețea care ar fi obținut acte false pentru cetățeni moldoveni, ruși și ucraineni. Peste 100 de adrese de domiciliu, verificate - VIDEO
22:20
Tânăra de 19 ani, implicată în cumplitul accident, provocat de un șofer băut, la Ștefan Vodă, a murit - VIDEO
22:00
Despre ce ofertă de reintegrare a Republicii Moldova, pe care Tiraspolul ar trebui să o accepte, a anunțat Valeriu Chiveri anterior? Igor Grosu vine cu precizări
21:30
Ambasadorul Rusiei la Chișinău va fi convocat din nou la MAE, după drona depistată la Ștefan Vodă. Președintele Parlamentului, la În PROfunzime: „Trebuie dat cu nasul"
21:10
LIVE. Președintele parlamentului, Igor Grosu, invitatul emisiunii În PROfunzime
20:40
„Efectul wow”, de pe bursă, după ce Macron a purtat ochelarii desprinși din „Top Gun”. Acțiunile producătorului au explodat
20:40
Trump și-a prezentat la Davos proiectul imobiliar pentru „Noua Gaza”: „Va fi frumos, voi avea mare succes” - FOTO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 22.01.2026
19:30
Etapa a 7-a din grupa unică a Ligii Campionilor s-a încheiat, iar după lidera Arsenal, ieri și campioana Germaniei, Bayern Munchen, și-a luat deja biletul pentru optimi
19:20
Defecțiunea de la Centrala Cuciurgan - remediată: Consumatorii au fost reconectați la energia electrică - FOTO
19:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 22.01.2026
19:10
Tenismena din România, Sorana Cîrstea, a jucat ultimul meci al carierei la Australian Open. Jucătoarea a fost învinsă în turul doi de Naomi Osaka
19:10
Ursula von der Leyen a supraviețuit celei de-a patra moțiuni împotriva ei. Vot covârșitor în favoarea ei în PE
