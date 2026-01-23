Zece organizații ale societății civile vor primi...
InfoMarket, 23 ianuarie 2026 17:50
• • •
Acum 30 minute
17:50
Zece organizații ale societății civile vor primi...
17:50
Ministerul Finanțelor susține crearea unei baze...
17:50
În Moldova, pragul pentru înregistrarea ca...
Acum 4 ore
15:50
Cabinetul de Miniștri a aprobat Regulamentul...
15:50
A fost lansat proiectul EU4BordersSecurity –...
15:50
Cu sprijinul BERD, în Moldova sunt implementate în...
Ieri
14:40
Banca Națională a Moldovei va consolida reziliența...
14:40
De la începutul acestui an, 500 de freelanceri...
14:40
Alexandru Munteanu: Guvernul Moldovei a...
21 ianuarie 2026
18:40
Vinurile câștigătoare ale celei de-a 4-a ediții a...
18:40
ANRE: Începând cu 1 aprilie, marii consumatori...
18:40
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Achită cu cardul tău Mastercard de la...
15:30
În Moldova va fi lansat portalul guvernamental...
15:30
Comerțul bilateral între Moldova și România a...
15:30
Prim-ministrul Moldovei, Alexandru Munteanu, a...
15:20
Moldovan Prime Minister Alexandru Munteanu invited...
11:10
Maib susține parcursul Republicii Moldova la...
20 ianuarie 2026
18:50
Moldova and Romania are stepping up...
17:40
Gabriella Offeddu a fost numită în funcția de...
17:40
Moldova și România intensifică cooperarea...
17:40
Guvernul Republicii Moldova: În rezultatul...
15:30
În 2025, în cadrul proiectului EU4Moldova...
15:30
În Moldova au început consultări ample privind...
15:30
Moldova va fi reprezentată la cea de-a 56-a...
13:20
Innovation Camp a ajuns la Cahul: tinerii din...
19 ianuarie 2026
18:00
Moldova și România vor accelera implementarea...
18:00
Guvernul și Parlamentul vor anunța în curând noi...
18:00
Alexandru Munteanu: Guvernul Moldovei...
14:40
China intenționează să extindă importurile de...
14:40
În perioada 12-18 ianuarie, Serviciul Vamal a...
14:40
IDIS Viitorul: După 2,5 ani de declin, exporturile...
16 ianuarie 2026
18:30
În primele 5 zile ale perioadei de subscriere din...
18:30
În Moldova se desfășoară un concurs pentru...
18:30
În Moldova va apărea un instrument electronic cu...
15:10
Ministerul Culturii a anunțat un concurs pentru...
15:10
Elveția va aloca 3,92 milioane de franci elvețieni...
15:10
În 2026 se preconizează lansarea celui mai amplu...
15 ianuarie 2026
18:30
Administrația Aeroportului Chișinău va relansa...
18:30
Pe fondul declarării stării de urgență în sectorul...
18:30
BNM: Cooperarea cu BERD contribuie la consolidarea...
17:30
Iute Group primește aprobarea de reglementare...
15:10
Compania Națională de Asigurări Medicale a plătit...
15:10
Începând din primăvara anului 2025, prin...
15:10
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării...
14 ianuarie 2026
18:40
Volumul exporturilor moldovenești a fost, în...
18:40
Anca Dragu: Moldova avansează cu pași concreți...
18:40
În Moldova va fi implementat un program...
15:30
Novel Research: Cota produselor din Moldova pe...
15:30
Reparațiile la tronsonul de drum...
