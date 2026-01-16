În primele 5 zile ale perioadei de subscriere din...
InfoMarket, 16 ianuarie 2026 18:30
În primele 5 zile ale perioadei de subscriere din...
• • •
Alte ştiri de InfoMarket
Acum 30 minute
18:30
În primele 5 zile ale perioadei de subscriere din...
18:30
În Moldova se desfășoară un concurs pentru...
18:30
În Moldova va apărea un instrument electronic cu...
Acum 4 ore
15:10
Ministerul Culturii a anunțat un concurs pentru...
15:10
Elveția va aloca 3,92 milioane de franci elvețieni...
15:10
În 2026 se preconizează lansarea celui mai amplu...
Ieri
18:30
Administrația Aeroportului Chișinău va relansa...
18:30
Pe fondul declarării stării de urgență în sectorul...
18:30
BNM: Cooperarea cu BERD contribuie la consolidarea...
17:30
Iute Group primește aprobarea de reglementare...
15:10
Compania Națională de Asigurări Medicale a plătit...
15:10
Începând din primăvara anului 2025, prin...
15:10
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Volumul exporturilor moldovenești a fost, în...
18:40
Anca Dragu: Moldova avansează cu pași concreți...
18:40
În Moldova va fi implementat un program...
15:30
Novel Research: Cota produselor din Moldova pe...
15:30
Reparațiile la tronsonul de drum...
15:30
În 2026 va continua reducerea sarcinii...
14:20
Maib sprijină activitatea freelancerilor prin...
13:20
TOURISM & TRAVEL EXPO – ediția a XXVIII-a: Early...
11:10
Start în cariera ta tech: maib lansează IT...
13 ianuarie 2026
18:10
CNPF a amendat 3 instituții de creditare nebancare...
18:10
În ianuarie-noiembrie 2025, gradul de acoperire a...
18:10
Volumul total al investițiilor străine directe în...
15:10
Serviciul Vamal a inclus 65 de agenți economici în...
15:10
Moldova va adresa în zilele următoare o solicitare...
15:10
FAO: Moldova se numără printre primii 15...
14:00
Muzeul Național de Artă al Moldovei, organizează...
10:50
Maib – partener general, susținând pentru al...
12 ianuarie 2026
18:10
BERD a anunțat o licitație internațională pentru...
18:10
În cadrul programului „Europa este aproape”, vor...
18:10
ONU prognozează o creștere a PIB-ului Moldovei cu...
16:00
MDED: Exportul de servicii din sectorul IT al...
16:00
De la 1 ianuarie s-a modificat procedura de...
16:00
În Moldova va fi creat primul hub european de...
12:40
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni...
9 ianuarie 2026
19:30
Serviciul Vamal a discutat cu reprezentanții...
19:30
Anul 2025 a fost cel mai dificil din ultimele...
19:30
MDED: Tot mai multe companii mari din sectoarele...
15:10
Prețul gazului pentru consumatorii din Moldova ar...
15:10
Ministerul Finanțelor a anunțat pe site-ul său...
6 ianuarie 2026
18:50
Dreptul de evaluare a bunurilor sechestrate de SFS...
18:50
MDED: Exportul de servicii a înregistrat, în...
18:50
În 2025, traficul de pasageri al aeroportului din...
15:30
Moldova's state social insurance budget...
15:30
Compania Națională de Asigurări în Medicină a...
15:30
Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat...
10:00
Iute câștigă licitația de stat din Ucraina pentru...
5 ianuarie 2026
18:00
În România a fost anunțată licitația pentru...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.