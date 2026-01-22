Ședință de judecată în cazul fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo. Veaceslav Platon, audiat prin videoconferință - VIDEO
Ședință de judecată în cazul fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo. Veaceslav Platon, audiat prin videoconferință - VIDEO
Acum 15 minute
23:30
Volodimir Zelenski anunță discuții directe Ucraina – Rusia – SUA începând de vineri
Acum o oră
23:00
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 22.01.2026. Invitat: Igor Grosu
22:50
Ambasadorul Rusiei la Chișinău va fi convocat din nou la MAE, după ce o dronă cu explozibil a fost depistată la Ștefan Vodă. Președintele Parlamentului: „Trebuie dat cu nasul" # ProTV.md
Ambasadorul Rusiei la Chișinău va fi convocat din nou la MAE, după ce o dronă cu explozibil a fost depistată la Ștefan Vodă. Președintele Parlamentului: „Trebuie dat cu nasul"
Acum 2 ore
22:40
Ședință de judecată în cazul fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo. Veaceslav Platon, audiat prin videoconferință - VIDEO # ProTV.md
22:40
Cum ar vota președintele Parlamentului dacă s-ar organiza un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România? Răspunsul lui Igor Grosu, la În PROfunzime # ProTV.md
Cum ar vota președintele Parlamentului dacă s-ar organiza un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România? Răspunsul lui Igor Grosu, la În PROfunzime
22:20
Dosarul actelor românești false: Peste 70 de percheziții în România la o rețea care ar fi obținut acte false pentru cetățeni moldoveni, ruși și ucraineni. Peste 100 de adrese de domiciliu, verificate - VIDEO # ProTV.md
Dosarul actelor românești false: Peste 70 de percheziții în România la o rețea care ar fi obținut acte false pentru cetățeni moldoveni, ruși și ucraineni. Peste 100 de adrese de domiciliu, verificate - VIDEO
22:20
Tânăra de 19 ani, implicată în cumplitul accident, provocat de un șofer băut, la Ștefan Vodă, a murit - VIDEO # ProTV.md
Tânăra de 19 ani, implicată în cumplitul accident, provocat de un șofer băut, la Ștefan Vodă, a murit - VIDEO
22:00
Despre ce ofertă de reintegrare a Republicii Moldova, pe care Tiraspolul ar trebui să o accepte, a anunțat Valeriu Chiveri anterior? Igor Grosu vine cu precizări # ProTV.md
Despre ce ofertă de reintegrare a Republicii Moldova, pe care Tiraspolul ar trebui să o accepte, a anunțat Valeriu Chiveri anterior? Igor Grosu vine cu precizări
Acum 4 ore
21:30
Ambasadorul Rusiei la Chișinău va fi convocat din nou la MAE, după drona depistată la Ștefan Vodă. Președintele Parlamentului, la În PROfunzime: „Trebuie dat cu nasul" # ProTV.md
21:10
LIVE. Președintele parlamentului, Igor Grosu, invitatul emisiunii În PROfunzime
20:40
„Efectul wow”, de pe bursă, după ce Macron a purtat ochelarii desprinși din „Top Gun”. Acțiunile producătorului au explodat # ProTV.md
„Efectul wow”, de pe bursă, după ce Macron a purtat ochelarii desprinși din „Top Gun”. Acțiunile producătorului au explodat
20:40
Trump și-a prezentat la Davos proiectul imobiliar pentru „Noua Gaza”: „Va fi frumos, voi avea mare succes” - FOTO # ProTV.md
Trump și-a prezentat la Davos proiectul imobiliar pentru „Noua Gaza”: „Va fi frumos, voi avea mare succes” - FOTO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 22.01.2026
Acum 6 ore
19:30
Etapa a 7-a din grupa unică a Ligii Campionilor s-a încheiat, iar după lidera Arsenal, ieri și campioana Germaniei, Bayern Munchen, și-a luat deja biletul pentru optimi # ProTV.md
Etapa a 7-a din grupa unică a Ligii Campionilor s-a încheiat, iar după lidera Arsenal, ieri și campioana Germaniei, Bayern Munchen, și-a luat deja biletul pentru optimi
19:20
Defecțiunea de la Centrala Cuciurgan - remediată: Consumatorii au fost reconectați la energia electrică - FOTO # ProTV.md
Defecțiunea de la Centrala Cuciurgan - remediată: Consumatorii au fost reconectați la energia electrică - FOTO
19:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 22.01.2026
19:10
Tenismena din România, Sorana Cîrstea, a jucat ultimul meci al carierei la Australian Open. Jucătoarea a fost învinsă în turul doi de Naomi Osaka # ProTV.md
Tenismena din România, Sorana Cîrstea, a jucat ultimul meci al carierei la Australian Open. Jucătoarea a fost învinsă în turul doi de Naomi Osaka
19:10
Ursula von der Leyen a supraviețuit celei de-a patra moțiuni împotriva ei. Vot covârșitor în favoarea ei în PE # ProTV.md
Ursula von der Leyen a supraviețuit celei de-a patra moțiuni împotriva ei. Vot covârșitor în favoarea ei în PE
19:00
Qarabag este revelația sezonului în Champions League. Azerii au învins-o neașteptat pe Eintracht Frankfurt, după un meci cu scenariu fantastic # ProTV.md
Qarabag este revelația sezonului în Champions League. Azerii au învins-o neașteptat pe Eintracht Frankfurt, după un meci cu scenariu fantastic
18:50
După ce a dat înapoi în conflictul cu Groenlanda, Trump a inaugurat Consiliul pentru Pace, la Davos: La ceremonie au participat aproximativ 35 dintre cele 59 de state invitate - VIDEO # ProTV.md
După ce a dat înapoi în conflictul cu Groenlanda, Trump a inaugurat Consiliul pentru Pace, la Davos: La ceremonie au participat aproximativ 35 dintre cele 59 de state invitate - VIDEO
18:50
Peste 600 de servicii publice vor putea fi accesate la un click distanță. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a lansat portalul guvernamental integrat EVO - VIDEO # ProTV.md
Peste 600 de servicii publice vor putea fi accesate la un click distanță. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a lansat portalul guvernamental integrat EVO - VIDEO
18:40
Cristiano Ronaldo s-a aproapit de cel mai important obiectiv la sfârșit de carieră, 1000 de goluri. Superstarul portughez a înscris pentru FC Al-Nassr în campionatul Arabiei Saudite - VIDEO # ProTV.md
Cristiano Ronaldo s-a aproapit de cel mai important obiectiv la sfârșit de carieră, 1000 de goluri. Superstarul portughez a înscris pentru FC Al-Nassr în campionatul Arabiei Saudite - VIDEO
18:30
Cheltuielile pentru domeniul apărării trebuie să ajungă la un procent din PIB-ul țării. Obiectiv - setat de președintele Maia Sandu # ProTV.md
Cheltuielile pentru domeniul apărării trebuie să ajungă la un procent din PIB-ul țării. Obiectiv - setat de președintele Maia Sandu
18:20
Zelenski, discurs virulent la adresa Europei: „40 de soldați nu vor proteja nimic". Ucraina „trăiește” Ziua Cârtiței. Viktor „merită o palmă peste cap” - VIDEO # ProTV.md
Zelenski, discurs virulent la adresa Europei: „40 de soldați nu vor proteja nimic". Ucraina „trăiește” Ziua Cârtiței. Viktor „merită o palmă peste cap” - VIDEO
18:10
„Trei, doi, unu." Momentul detonării dronei căzute la Ștefan Vodă - VIDEO
Acum 8 ore
17:40
Mark Rutte, primele comentarii după acordul cu Donald Trump privind Groenlanda: „Nu am nicio îndoială că putem face acest lucru destul de rapid” - VIDEO # ProTV.md
Mark Rutte, primele comentarii după acordul cu Donald Trump privind Groenlanda: „Nu am nicio îndoială că putem face acest lucru destul de rapid” - VIDEO
17:40
Poliția anunță modelul dronei depistate la Ștefan Vodă: A fost nimicitǎ și evacuată - FOTO # ProTV.md
Poliția anunță modelul dronei depistate la Ștefan Vodă: A fost nimicitǎ și evacuată - FOTO
17:30
La Davos, tema principală de pe agenda zilei este Ucraina. Zelenski a ajuns deja în stațiunea elvețiană și urmează să discute cu Trump - VIDEO # ProTV.md
La Davos, tema principală de pe agenda zilei este Ucraina. Zelenski a ajuns deja în stațiunea elvețiană și urmează să discute cu Trump - VIDEO
17:20
Ultima oră. Volodimir Zelenski anunță discuții directe Ucraina – Rusia – SUA începând de vineri # ProTV.md
Ultima oră. Volodimir Zelenski anunță discuții directe Ucraina – Rusia – SUA începând de vineri
17:10
Două ambulanțe - blocate pe drum în timp ce se deplasau spre pacienți. Salvatorii au intervenit la Criuleni și Leova - VIDEO # ProTV.md
Două ambulanțe - blocate pe drum în timp ce se deplasau spre pacienți. Salvatorii au intervenit la Criuleni și Leova - VIDEO
17:10
Ce spun localnicii despre drona căzută la Crocmaz: „La ora două de noapte am auzit bubuitura. Nu ne-am apropiat tare de ea” - VIDEO # ProTV.md
Ce spun localnicii despre drona căzută la Crocmaz: „La ora două de noapte am auzit bubuitura. Nu ne-am apropiat tare de ea” - VIDEO
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 22.01.2026
17:00
Drona găsită la Ștefan Vodă a fost dezamorsată. Detaliile ministrului Apărării - VIDEO
16:50
Incident la Centrala de la Cuciurgan: Mai multe localități din regiunea transnistreană au rămas fără energie electrică - VIDEO # ProTV.md
Incident la Centrala de la Cuciurgan: Mai multe localități din regiunea transnistreană au rămas fără energie electrică - VIDEO
16:50
Reacția ministrului Energiei, după incidentul produs la Centrala de la Cuciurgan: „Este veche, se poate întâmpla" - VIDEO # ProTV.md
Reacția ministrului Energiei, după incidentul produs la Centrala de la Cuciurgan: „Este veche, se poate întâmpla" - VIDEO
16:40
Incident la Centrala de la Cuciurgan: Mai multe localități din regiunea transnistreană au rămas fără energie electrică # ProTV.md
Incident la Centrala de la Cuciurgan: Mai multe localități din regiunea transnistreană au rămas fără energie electrică
16:30
Accindent în stânga Nistrului. Un camion cu îngrășăminte s-a răsturnat pe șosea, după ce ar fi încercat să facă o depășire - VIDEO # ProTV.md
Accindent în stânga Nistrului. Un camion cu îngrășăminte s-a răsturnat pe șosea, după ce ar fi încercat să facă o depășire - VIDEO
16:30
Directorul unui Centru de plasament pentru copii din Bălți nu a permis accesul reprezentantului Avocatului Poporului în interiorul instituției: A încuiat ușa, deși în interior se aflau copii și personalul # ProTV.md
Directorul unui Centru de plasament pentru copii din Bălți nu a permis accesul reprezentantului Avocatului Poporului în interiorul instituției: A încuiat ușa, deși în interior se aflau copii și personalul
16:30
A născut în ambulanță: O femeie a adus pe lume un băiețel în drum spre spital. Detaliile CNAMUP # ProTV.md
A născut în ambulanță: O femeie a adus pe lume un băiețel în drum spre spital. Detaliile CNAMUP
16:20
Reacția lui Igor Grosu, după ce o dronă rusească a fost găsită la Ștefan Vodă: „O nouă încălcare gravă din partea Rusei asupra suveranității și integrității teritoriale a Moldovei" # ProTV.md
Reacția lui Igor Grosu, după ce o dronă rusească a fost găsită la Ștefan Vodă: „O nouă încălcare gravă din partea Rusei asupra suveranității și integrității teritoriale a Moldovei"
16:00
Ședință de judecată în cazul fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo. Veaceslav Platon, audiat prin videoconferință # ProTV.md
16:00
Răspuns din Groenlanda pentru Trump: „Nu suntem o bucată de gheață. Suntem ființe umane. Avem copii care se tem acum de SUA” # ProTV.md
Răspuns din Groenlanda pentru Trump: „Nu suntem o bucată de gheață. Suntem ființe umane. Avem copii care se tem acum de SUA”
15:50
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, nu a promovat evaluarea externă. Detaliile Comisiei # ProTV.md
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, nu a promovat evaluarea externă. Detaliile Comisiei
15:50
Peste 400 de pachete de țigări - găsite în automobile, la vama Sculeni: Doi bărbați - documentați de polițiști - FOTO # ProTV.md
Peste 400 de pachete de țigări - găsite în automobile, la vama Sculeni: Doi bărbați - documentați de polițiști - FOTO
15:50
Ședință de judecată în cazul fostului procuror, Alexandr Stoianoglo. Veaceslav Platon, audiat prin videoconferință # ProTV.md
Acum 12 ore
15:40
Achită cu cardul tău Mastercard de la Moldindconbank și poți câștiga 10 000 de lei
15:20
Comisia de evaluare a procurorilor a finisat audierea lui Vasile Plevan. CSP urmează să pronunțe decizia finală # ProTV.md
Comisia de evaluare a procurorilor a finisat audierea lui Vasile Plevan. CSP urmează să pronunțe decizia finală
15:10
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:50
Ce spun localnicii despre drona căzută la Crocmaz: „La ora 2 de noapte am auzit bubuitura. Nu ne-am apropiat tare de ea” - VIDEO # ProTV.md
14:40
Tânăra de 19 ani, implicată în cumplitul accident, provocat de un șofer băut, la Ștefan Vodă, a murit # ProTV.md
