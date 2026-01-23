Euro și dolarul se apreciază la sfârșit de săptămână
Moldpres, 23 ianuarie 2026 09:00
Moneda unică europeană se apreciază cu cinci bani la sfârșit de săptămână și are o cotație oficială de 19 lei și 95 de bani, informează MOLDPRES. Mai scump este și dolarul american. Acesta adaugă șapte bani și costă 17 lei și 05 bani, potriv...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
09:20
Speakerul Igor Grosu, după ce o dronă a fost depistată în sudul țării: „Trebuie să fie convocat ambasadorul Rusiei” # Moldpres
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova ar trebui să fie convocat la Ministerul Afacerilor Externe, după ce o dronă ce avea explozibil a fost depistată în sudul țării. De această părere este președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a s...
09:20
Poliția de Frontieră a documentat un caz de tăiere ilegală de arbori în zona de frontieră din raionul Ocnița, în urma unei misiuni de supraveghere desfășurate pe direcția „satul Ocnița – Sokireanî”, transmite MOLDPRES.Potrivit ins...
Acum 30 minute
09:00
Moneda unică europeană se apreciază cu cinci bani la sfârșit de săptămână și are o cotație oficială de 19 lei și 95 de bani, informează MOLDPRES. Mai scump este și dolarul american. Acesta adaugă șapte bani și costă 17 lei și 05 bani, potriv...
09:00
Japonia oferă un grant de peste 50 de mii de dolari pentru modernizarea Centrului de Sănătate din Anenii Noi # Moldpres
Guvernul Japoniei va sprijini modernizarea IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi printr-un grant în valoare de 50.980 de dolari SUA, destinat achiziționării unui sistem de videoendoscopie, pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale, transmite MOLDPRES....
09:00
Rusia avertizează că nu va exista pace în Ucraina dacă problema teritorială nu va fi rezolvată # Moldpres
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a spus negociatorilor americani că o „soluţionare pe termen lung” pentru încheierea războiului Moscovei în Ucraina nu poate fi atinsă fără rezolvarea prealabilă a problemelor teritoriale, potrivit unui oficial al ...
Acum o oră
08:50
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Drumarii au intervenit în mai multe raioane # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor /AND/ anunță că, în această noapte, 75 de utilaje speciale și 60 de muncitori rutieri au fost mobilizați pentru intervenții pe drumurile naționale, în contextul ninsorilor și al formării poleiului, pentru menținerea v...
Acum 2 ore
08:00
11:00 – 12:30 Ceremonia de înmânare a certificatelor de grant în cadrul Programului Municipal „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI”Digital Park, str. Mihai Viteazul 15/A, mun. Chișinău;11:00 Briefing susținut de vicepreșe...
Acum 12 ore
23:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, comentează reținerea „spionului” moldovean la Moscova: „E un pic starniu. Nu este exclusă reglarea de conturi între cei care sunt în competiție pentru banii Federației Ruse” # Moldpres
Cazul reținerii la Moscova a unui cetățean moldovean de către forțele de securitate rusești „pentru spionaj” este unul straniu, consideră președintele Parlamentului, Igor Grosu, în condițiile în care este vorba despre un fost consilier al ex-preș...
22:20
Vicepremierul Mihai Popșoi explică de ce nu este acreditat ambasadorul Federației Ruse: „Deciziile trebuie să țină cont de consecințe” # Moldpres
Autoritățile de la Chișinău au optat pentru nerecunoașterea oficială a statutului ambasadorului desemnat al Federației Ruse la Chișinău în urma unei evaluări atente a posibilelor consecințe. Afirmațiile au fost făcute de viceprim-ministrul Mihai popșoi, minist...
22:10
Instituțiile publice de învățământ superior vor primi, în anul 2026, finanțare de la bugetul de stat în sumă totală de 1,1 miliarde de lei, cu circa 108 milioane de lei mai mult decât în 2025. Resursele sunt alocate pentru a asigura stab...
21:50
Meteorologii prognozează pentru vineri lapoviță și ninsoare. Pe drumuri se va forma ghețuș # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru ziua de vineri, 23 ianuarie, precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Izolat se va forma ceață slabă, iar pe drumuri se va semnala ghețuș, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul ...
20:40
Sănătatea și siguranța copiilor se numără printre prioritățile Președinției în anul 2026. Șefa statului Maia Sandu a anunțat astăzi că eforturile se vor concentra pe trei dimensiuni care se alimentează reciproc: sănătatea mintală în era digitală, pr...
Acum 24 ore
20:00
Circa 152 milioane de lei au fost investiți în valori mobiliare de stat în prima subscriere din 2026 # Moldpres
Circa 152 de milioane de lei au fost investiți în valori mobiliare de stat în prima perioadă de subscriere din 2026, desfășurată în perioada 12-21 ianuarie, pe platforma eVMS.md, informează MOLDPRES.Potrivit Ministerului Finanțelor, în cadrul su...
19:40
Secretarul general al Guvernului, despre reforma administrației publice locale: „Ne propunem să oferim servicii mai bune și un nivel de trai mai înalt pentru cetățeni” # Moldpres
Reforma administrației publice locale are scopul de a oferi servicii mai bune pentru cetățeni, un nivel mai înalt de trai și o absorbție eficientă a fondurilor disponibile. Despre aceasta a anunțat astăzi secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, care a sublini...
19:10
Reforma administrației publice locale a fost discutată cu președinții de raioane: „Ne dorim pentru raioane un mandat de accelerator al dezvoltării regiunilor” # Moldpres
Viziunea privind reforma administrației publice locale a fost discutată astăzi la Guvern cu președinții Consiliilor Raionale din Republica Moldova.Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a subliniat că reforma vine să întărească administrarea localităț...
18:40
Alexandru Munteanu, după ce o dronă a fost depistată în sudul țării: „Trebuie să investim în apărare” # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a accentuat necesitatea consolidării investițiilor în apărare, după incidentul din dimineața zilei de astăzi, când o dronă, ce avea explozibil, a fost depistată în sudul țării, transmite MOLDPRES.Prim-ministrul a sublin...
18:20
Reforma administrației publice locale, consultată cu primarii, președinții de raioane și organizațiile societății civile # Moldpres
Consultările reformei administrației publice locale au continuat, astăzi, la Guvern, unde au avut loc discuții cu un grup de primari - membri ai Centrului pentru administrație locală europeană (CALE), cu președinții de raioane și cu reprezentanții mai multor organizaț...
18:00
Premierul Alexandru Munteanu, după Forumul Economic de la Davos: „Au fost două zile intense. Pacea durabilă și problemele geopolitice au ieșit în prim-plan” # Moldpres
Delegația condusă de premierul Alexandru Munteanu a revenit astăzi de la Forumul Economic de la Davos. „Au fost două zile intense, iar discuțiile privind pacea durabilă și problemele geopolitice au ieșit în prim-plan”, a declarat prim-ministrul Munteanu,...
18:00
Reguli mai clare de gestionare a pădurilor și de planificare a curățării lor: Guvernul a aprobat măsurile de regenerare, conservare și reconstrucție ecologică # Moldpres
Pădurile din Republica Moldova vor fi îngrijite și gestionate mai responsabil și vor fi făcute lucrări de curățare pentru ca pădurile tinere să se dezvolte sănătos. Guvernul a aprobat reguli clare pentru administrarea pădurilor în perioada 2026–...
18:00
Noi șefi numiți la Moldsilva, Agenția de Mediu și Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare # Moldpres
Nicolae Munteanu a fost numit în funcția de director general al Agenției Moldsilva, iar Nicu Belitei este noul șef al Agenției de Mediu. Totodată, Svetlana Ghetmancenco va ocupa postul de director al Agenției Naționale pentru Îmbunătățiri Funciare. Deciziile...
18:00
Guvernul creează un sistem modern de instruiri pentru funcționari cu scopul de a dezvolta o administrație de nivel european, bine pregătită și rezilientă # Moldpres
Guvernul creează un sistem modern de dezvoltare profesională care va pregăti o generație de funcționari de nivel european - 2000 de angajați din autoritățile publice centrale și locale vor beneficia de instruiri în 25 de domenii tematice, pentru a-și îmbună...
18:00
Guvernul a aprobat astăzi modificarea Regulamentului privind tichetele de masă pentru a-l ajusta la modificările legislative prin care a fost extins accesul salariaților la acest beneficiu. Principalele actualizări țin de acordarea tichetelor pentru schimburile de noap...
17:50
Geniștii Armatei Naționale au dezamorsat drona depistată în raionul Ștefan Vodă. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi: „Aceasta a fost transportată într-un loc sigur și nimicită” # Moldpres
Geniștii Armatei Naționale au dezamorsat drona depistată în această dimineață în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Aceasta a fost transportată într-un loc sigur și nimicită. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Apărării, Anatolie Nosa...
17:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Drona rusească depistată în sudul țării, amenințări grave la adresa securității Republicii Moldova” # Moldpres
Descoperirea unei noi drone pe teritoriul Republicii Moldova demonstrează gravitatea amenințărilor de securitate din regiune, susține președintele Parlamentului Igor Grosu. Oficialul a calificat incidentul drept o nouă încălcare gravă a suveranității și inte...
17:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat astăzi prioritățile Președinției pentru anul 2026. Șefa statului a reafirmat cele două obiective fundamentale care ghidează întreaga sa activitate: menținerea păcii și apărarea libertății. Președinta a s...
17:20
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadoarea Austriei în Republica Moldova # Moldpres
Pe 22 ianuarie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu ambasadoarea Austriei în Republica Moldova, Stella Avallone. Oficialii au abordat situația regională și evoluțiile recente pe dimensiunea transnistreană, a...
17:20
BTA: Șeful statului, Radev, va părăsi clădirea Administrației Prezidențiale pe 23 ianuarie # Moldpres
Rumen Radev va părăsi clădirea Administrației Prezidențiale vineri, la ora 16:00, a anunțat joi serviciul de presă al șefului statului. Radev va fi condus la ieșirea principală a instituției de către vicepreședinta Iliana Iotova, care va prelua atribuțiile de preșe...
17:20
Zelenski critică răspunsul slab al UE în privinţa Groenlandei şi solicită o abordare serioasă a securităţii arctice # Moldpres
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, joi, după întâlnirea cu Donald Trump de la Davos, răspunsul slab al UE în privinţa Groenlandei şi solicită o abordare serioasă a securităţii arctice, oferind totodată experienţa Ucrainei în d...
17:10
Mai mulți ambasadori au fost numiți sau rechemați din funcții, potrivit unei decizii aprobate la ședința de astăzi a Guvernului, informează MOLDPRES.Astfel, Ștefan Gorda a fost rechemat din funcția de Ambasador al țării noastre în Kazahstan, iar Corina Călu...
16:30
Maia Sandu: „Pacea și libertatea Republicii Moldova pot fi asigurate prin aderarea la UE; relația strategică cu România, pilon central al securității, stabilității și dezvoltării # Moldpres
Într-o lume tot mai incertă, marcată de instabilitate geopolitică, conflicte armate și rivalitate strategică, păstrarea păcii și libertății reprezintă obiective fundamentale pentru Republica Moldova, a subliniat președinta Maia Sandu joi, 22 ianuarie, ...
16:20
Principalul obstacol în avansarea procesului de reintegrare a țării îl constituie prezența ilegală a trupelor ruse, declară președinta Maia Sandu # Moldpres
Principalul obstacol în avansarea procesului de reintegrare a țării îl constituie prezența ilegală a trupelor ruse și pentru această problemă, la momentul actual, nu avem o soluție. Insistăm pe rezolvarea pașnică a conflictului. Declarația a fost făcută ...
16:10
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația la această conferință de presă. Azi vreau să prezint prioritățile Președinției pentru anul 2026.Pornind de la împuternicirile constituționale ale Președintelui, domeniile principale despre care voi v...
15:40
Republica Moldova își consolidează reziliența digitală a sectorului financiar, în conformitate cu standardele europene # Moldpres
Republica Moldova își consolidează reziliența digitală a sectorului financiar în baza standardelor europene și va implementa un cadru unitar de reglementare pentru protejarea integrității operațiunilor financiare în contextul digitalizării accelerate, i...
15:40
Mihai Popșoi, întrevedere cu Reprezentanta ad interim a UNHCR în Moldova, Katja Saha. Gestionarea situației refugiaților ucraineni, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o întrevedere cu Reprezentanta ad interim a Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în Republica Moldova, Katja Saha. Discuțiile au vizat cooperarea în gestionarea situației re...
15:30
GALERIE FOTO // În obiectivul MOLDPRES: Conferința de presă a președintei Maia Sandu – priorități pentru 2026 # Moldpres
Președinta Maia Sandu a susținut joi, 22 ianuarie, o conferință de presă în cadrul căreia a trasat prioritățile instituției prezidențiale pentru anul 2026. Șefa statului a subliniat importanța integrării europene și a combaterea corupției, menționând p...
15:20
Posibilitățile de implicare a mediului de afaceri român în proiecte de infrastructură energetică din R. Moldova, analizate de ministrul Dorin Junghietu cu reprezentanți UNPR # Moldpres
Posibilitățile de consolidare a unui parteneriat pentru implicarea mediului de afaceri român în proiectele de infrastructură energetică din Republica Moldova au fost analizate în cadrul unei întrevederi dintre Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu re...
15:00
Șefa statului Maia Sandu: „O pace injustă în Ucraina, care nu ar fi durabilă, ar însemna un risc pentru Republica Moldova” # Moldpres
O pace în Ucraina, care i-ar asigura Kremlinului timp să-și consolideze forțele și să revină, este o noutate proastă pentru toată lumea: pentru Ucraina și țările din regiune, inclusiv Republica Moldova. Afirmația a fost făcută astăzi de șefa statului, Maia S...
15:00
Președinta Maia Sandu: „Nu avem dreptul să eșuăm, aderarea la UE este proiectul pentru care avem susținere populară” # Moldpres
Republica Moldova trebuie să insiste „cu multă râvnă” pe procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE), acesta fiind susținut pe larg de cetățenii țării. „Nu avem dreptul să eșuăm”, a declarat Maia Sandu care ținut să precizeze că auto...
14:50
Ministrul Gheorghe Hajder propune noi șefi la Moldsilva și Agenția de Mediu: „2026 va fi anul reformelor” # Moldpres
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat astăzi că va propune candidatura lui Nicolae Munteanu pentru funcția de director al Agenției Moldsilva și cea a lui Nicu Belitei la șefia Agenției de Mediu, transmite MOLDPRES.Gheorghe Hajder a precizat că printre priori...
14:50
Procuratura Generală propune înăsprirea legislației pentru combaterea traficului ilegal de arme # Moldpres
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege privind modificarea Codului penal, care vizează consolidarea cadrului normativ în domeniul combaterii circulației ilegale a armelor, munițiilor și componentelor esențiale ale acestora. Inițiativa are ca obiectiv spor...
14:50
Peste 138 milioane de lei oferite în anul 2025 cu titlu de prestații sociale cetățenilor Republicii Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană # Moldpres
În anul 2025, cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat de prestații sociale în valoare sumară de 138,53 milioane de lei, achitate din bugetul național al asigurărilor sociale de stat. Suma totală a plăților a c...
14:40
Ambasadoarea Iwona Piórko: „Amenințările hibride persistă, dar R. Moldova continuă să apere valorile democratice” # Moldpres
Republica Moldova se confruntă cu amenințări hibride complexe și de durată, însă instituțiile statului și societatea rămân hotărâte să apere democrația și valorile europene. Mesajul a fost transmis de ambasadoarea Uniunii Europene în Republica...
14:30
Președinta Maia Sandu, despre retragerea Republicii Moldova din CSI: „Asta nu înseamnă că întrerupem relațiile bilaterale cu state care sunt încă membre” # Moldpres
Toate acordurile bilaterale cu țările care deocamdată mai sunt membre ale Comunității Statelor Independente și sunt în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova vor fi păstrate. Asigurările au fost date d epreședinta Maia Sandu care a precizat că guvernul de la ...
14:30
Parlamentul European a respins joi, cu o majoritate largă, o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, depusă de grupul Patrioți pentru Europa din cauza semnării acordului cu Mercosur care, potrivit semnatarilor moțiunii, contravine intereselor UE și ale cetă...
14:30
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești - Chișinău au fost efectuate astăzi. Despre acest lucru a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că testele s-au desfășurat cu succes, linia fiind energizată și funcționând la parametrii...
14:20
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova # Moldpres
La data de 22 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere de lucru cu ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, Fern Horine.În cadrul întrevederii au fost trec...
14:00
Reforma administrației publice locale, consultată cu primarii membri ai Centrului pentru administrație locală europeană - CALE # Moldpres
Consultările reformei administrației publice locale au continuat, astăzi, la Guvern, la întrevederea Secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, cu un grup de primari, membri ai Centrului pentru administrație locală europeană - CALE.Discuțiile au vizat neces...
14:00
Preşedintele american Donald Trump a menţionat miercuri, la Davos, ONU ca partener, într-o prezentare a ”Consiliul Păcii”, şi a anunţat că va coopera cu organizaţia, relatează The Associated Press, citată de news.ro și MOLDPRES.”Multe naţiun...
13:30
Oportunități europene și bune practici, discutate de Cristina Gherasimov cu primarii din raionul Călărași # Moldpres
Un număr de 28 de primari din localitățile raionului Călărași au avut o întrevedere cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul căreia au fost discutate aportul Uniunii Europene la dezvoltarea comunităților și rolul inte...
13:30
Drona depistată joi dimineață în grădina unei case din localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, conține un dispozitiv explozibil, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Po...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.