BTA: Șeful statului, Radev, va părăsi clădirea Administrației Prezidențiale pe 23 ianuarie
Moldpres, 22 ianuarie 2026 17:20
Rumen Radev va părăsi clădirea Administrației Prezidențiale vineri, la ora 16:00, a anunțat joi serviciul de presă al șefului statului. Radev va fi condus la ieșirea principală a instituției de către vicepreședinta Iliana Iotova, care va prelua atribuțiile de preșe...
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
17:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat astăzi prioritățile Președinției pentru anul 2026. Șefa statului a reafirmat cele două obiective fundamentale care ghidează întreaga sa activitate: menținerea păcii și apărarea libertății. Președinta a s...
17:20
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadoarea Austriei în Republica Moldova # Moldpres
Pe 22 ianuarie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu ambasadoarea Austriei în Republica Moldova, Stella Avallone. Oficialii au abordat situația regională și evoluțiile recente pe dimensiunea transnistreană, a...
17:20
17:20
Zelenski critică răspunsul slab al UE în privinţa Groenlandei şi solicită o abordare serioasă a securităţii arctice # Moldpres
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, joi, după întâlnirea cu Donald Trump de la Davos, răspunsul slab al UE în privinţa Groenlandei şi solicită o abordare serioasă a securităţii arctice, oferind totodată experienţa Ucrainei în d...
17:10
Mai mulți ambasadori au fost numiți sau rechemați din funcții, potrivit unei decizii aprobate la ședința de astăzi a Guvernului, informează MOLDPRES.Astfel, Ștefan Gorda a fost rechemat din funcția de Ambasador al țării noastre în Kazahstan, iar Corina Călu...
Acum 2 ore
16:30
Maia Sandu: „Pacea și libertatea Republicii Moldova pot fi asigurate prin aderarea la UE; relația strategică cu România, pilon central al securității, stabilității și dezvoltării # Moldpres
Într-o lume tot mai incertă, marcată de instabilitate geopolitică, conflicte armate și rivalitate strategică, păstrarea păcii și libertății reprezintă obiective fundamentale pentru Republica Moldova, a subliniat președinta Maia Sandu joi, 22 ianuarie, ...
16:20
Principalul obstacol în avansarea procesului de reintegrare a țării îl constituie prezența ilegală a trupelor ruse, declară președinta Maia Sandu # Moldpres
Principalul obstacol în avansarea procesului de reintegrare a țării îl constituie prezența ilegală a trupelor ruse și pentru această problemă, la momentul actual, nu avem o soluție. Insistăm pe rezolvarea pașnică a conflictului. Declarația a fost făcută ...
16:10
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația la această conferință de presă. Azi vreau să prezint prioritățile Președinției pentru anul 2026.Pornind de la împuternicirile constituționale ale Președintelui, domeniile principale despre care voi v...
15:40
Republica Moldova își consolidează reziliența digitală a sectorului financiar, în conformitate cu standardele europene # Moldpres
Republica Moldova își consolidează reziliența digitală a sectorului financiar în baza standardelor europene și va implementa un cadru unitar de reglementare pentru protejarea integrității operațiunilor financiare în contextul digitalizării accelerate, i...
15:40
Mihai Popșoi, întrevedere cu Reprezentanta ad interim a UNHCR în Moldova, Katja Saha. Gestionarea situației refugiaților ucraineni, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o întrevedere cu Reprezentanta ad interim a Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în Republica Moldova, Katja Saha. Discuțiile au vizat cooperarea în gestionarea situației re...
Acum 4 ore
15:30
GALERIE FOTO // În obiectivul MOLDPRES: Conferința de presă a președintei Maia Sandu – priorități pentru 2026 # Moldpres
Președinta Maia Sandu a susținut joi, 22 ianuarie, o conferință de presă în cadrul căreia a trasat prioritățile instituției prezidențiale pentru anul 2026. Șefa statului a subliniat importanța integrării europene și a combaterea corupției, menționând p...
15:20
Posibilitățile de implicare a mediului de afaceri român în proiecte de infrastructură energetică din R. Moldova, analizate de ministrul Dorin Junghietu cu reprezentanți UNPR # Moldpres
Posibilitățile de consolidare a unui parteneriat pentru implicarea mediului de afaceri român în proiectele de infrastructură energetică din Republica Moldova au fost analizate în cadrul unei întrevederi dintre Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu re...
15:00
Șefa statului Maia Sandu: „O pace injustă în Ucraina, care nu ar fi durabilă, ar însemna un risc pentru Republica Moldova” # Moldpres
O pace în Ucraina, care i-ar asigura Kremlinului timp să-și consolideze forțele și să revină, este o noutate proastă pentru toată lumea: pentru Ucraina și țările din regiune, inclusiv Republica Moldova. Afirmația a fost făcută astăzi de șefa statului, Maia S...
15:00
Președinta Maia Sandu: „Nu avem dreptul să eșuăm, aderarea la UE este proiectul pentru care avem susținere populară” # Moldpres
Republica Moldova trebuie să insiste „cu multă râvnă” pe procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE), acesta fiind susținut pe larg de cetățenii țării. „Nu avem dreptul să eșuăm”, a declarat Maia Sandu care ținut să precizeze că auto...
14:50
Ministrul Gheorghe Hajder propune noi șefi la Moldsilva și Agenția de Mediu: „2026 va fi anul reformelor” # Moldpres
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat astăzi că va propune candidatura lui Nicolae Munteanu pentru funcția de director al Agenției Moldsilva și cea a lui Nicu Belitei la șefia Agenției de Mediu, transmite MOLDPRES.Gheorghe Hajder a precizat că printre priori...
14:50
Procuratura Generală propune înăsprirea legislației pentru combaterea traficului ilegal de arme # Moldpres
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege privind modificarea Codului penal, care vizează consolidarea cadrului normativ în domeniul combaterii circulației ilegale a armelor, munițiilor și componentelor esențiale ale acestora. Inițiativa are ca obiectiv spor...
14:50
Peste 138 milioane de lei oferite în anul 2025 cu titlu de prestații sociale cetățenilor Republicii Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană # Moldpres
În anul 2025, cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat de prestații sociale în valoare sumară de 138,53 milioane de lei, achitate din bugetul național al asigurărilor sociale de stat. Suma totală a plăților a c...
14:40
Ambasadoarea Iwona Piórko: „Amenințările hibride persistă, dar R. Moldova continuă să apere valorile democratice” # Moldpres
Republica Moldova se confruntă cu amenințări hibride complexe și de durată, însă instituțiile statului și societatea rămân hotărâte să apere democrația și valorile europene. Mesajul a fost transmis de ambasadoarea Uniunii Europene în Republica...
14:30
Președinta Maia Sandu, despre retragerea Republicii Moldova din CSI: „Asta nu înseamnă că întrerupem relațiile bilaterale cu state care sunt încă membre” # Moldpres
Toate acordurile bilaterale cu țările care deocamdată mai sunt membre ale Comunității Statelor Independente și sunt în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova vor fi păstrate. Asigurările au fost date d epreședinta Maia Sandu care a precizat că guvernul de la ...
14:30
Parlamentul European a respins joi, cu o majoritate largă, o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, depusă de grupul Patrioți pentru Europa din cauza semnării acordului cu Mercosur care, potrivit semnatarilor moțiunii, contravine intereselor UE și ale cetă...
14:30
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești - Chișinău au fost efectuate astăzi. Despre acest lucru a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că testele s-au desfășurat cu succes, linia fiind energizată și funcționând la parametrii...
14:20
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova # Moldpres
La data de 22 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere de lucru cu ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, Fern Horine.În cadrul întrevederii au fost trec...
14:00
Reforma administrației publice locale, consultată cu primarii membri ai Centrului pentru administrație locală europeană - CALE # Moldpres
Consultările reformei administrației publice locale au continuat, astăzi, la Guvern, la întrevederea Secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, cu un grup de primari, membri ai Centrului pentru administrație locală europeană - CALE.Discuțiile au vizat neces...
14:00
Preşedintele american Donald Trump a menţionat miercuri, la Davos, ONU ca partener, într-o prezentare a ”Consiliul Păcii”, şi a anunţat că va coopera cu organizaţia, relatează The Associated Press, citată de news.ro și MOLDPRES.”Multe naţiun...
Acum 6 ore
13:30
Oportunități europene și bune practici, discutate de Cristina Gherasimov cu primarii din raionul Călărași # Moldpres
Un număr de 28 de primari din localitățile raionului Călărași au avut o întrevedere cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul căreia au fost discutate aportul Uniunii Europene la dezvoltarea comunităților și rolul inte...
13:30
Drona depistată joi dimineață în grădina unei case din localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, conține un dispozitiv explozibil, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Po...
13:30
Președinta Maia Sandu: „Republica Moldova nu a depășit pragul critic al reformei Justiției. 2026, decisiv pentru credibilitatea sistemului” # Moldpres
Reforma justiției rămâne o prioritate majoră pentru anul 2026, iar procesul de evaluare extraordinară externă a judecătorilor trebuie să continue. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu în cadrul conferinței de presă susținute joi, 22 ianuarie...
13:20
Maia Sandu, despre dronele depistate pe teritoriul Republicii Moldova: „Este nevoie să investim în capacități de protejare a spațiului aerian” # Moldpres
Republica Moldova trebuie să investească în capacități de protejare a spațiului aerian. Poziția a fost exprimată de șefa statului, Maia Sandu, după ce o dronă a fost depistată astăzi pe teritoriul Republicii Moldova, informează MOLDPRES.„Este nevoie...
13:20
Armata Națională a Republicii Moldova a detașat astăzi cel de-al 24-lea contingent de militari pentru participarea în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, Armata Națională este implicată în mi...
13:10
Igor Grosu: „Primarii vor juca un rol crucial în valorificarea fondurilor UE pentru proiecte locale” # Moldpres
În următorii ani, primarii vor avea un rol esențial pentru ca Republica Moldova să valorifice fondurile Uniunii Europene pentru cât mai multe proiecte locale. Declarațiile au fost făcute astăzi de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei &ic...
12:50
Poliția din Hâncești a fost sesizată despre faptul că, pe o stradă din satul Secărenii Noi, un tânăr de 21 de ani a fost rănit prin împușcare. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale, transmite...
12:40
Șefa statului Maia Sandu: „Acuzațiile Moscovei în raport cu Serviciul de Informații și Securitate sunt false” # Moldpres
Președinta Maia Sandu a declarat astăzi că acuzațiile Moscovei în raport cu Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova sunt false. Poziția a fost exprimată după ce Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat că la Moscova a fost reținut ...
12:40
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea procurorului Vasile Plevan, din cadrul Procuraturii Anticorupție, și a constatat că acesta nu corespunde criteriilor de integritate etică prevăzute de Legea nr. 252/2023. În consecință, Comisia a propus nepromo...
12:20
Valeriu Chiveri: „Un plan de reintegrare practic nu este posibil de realizat. Ideea unui fond de convergență rămâne pe masă” # Moldpres
Reintegrarea R. Moldova rămâne un obiectiv strategic, însă acesta se află într-o etapă de reconfigurare determinată de noul context geopolitic regional. În condițiile în care Tiraspolul refuză dialogul, un „plan clasic” de reintegr...
12:20
Președinta Maia Sandu va efectua, în acest sfârșit de săptămână, o vizită în Polonia. Anunțul a fost făcut astăzi de șefa statului, în cadrul unei conferințe de presă, transmite MOLDPRES. „Merg în Polonia sâmb...
11:40
VIDEO // Comisia parlamentară pentru Integrare Europeană va prioritiza legislația UE, fondurile europene și integrarea în spațiul energetic și de plăți # Moldpres
Comisia pentru Integrare Europeană din Parlament va avea, în următorii patru ani, ca priorități definitivarea legislației cu sigla UE, monitorizarea implementării normelor europene, creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene și integrarea Republicii...
11:40
Danemarca se arată dispusă să discute despre Groenlanda, dar cu respectarea integrității sale teritoriale # Moldpres
Danemarca dorește să continue 'un dialog constructiv cu aliații săi' referitor la Groenlanda și securitatea în Arctica, dar cu respectarea 'integrității sale teritoriale', a declarat joi prim-ministrul danez Mette Frederiksen, relatează AFP, preluat ...
Acum 8 ore
11:10
11:00
11:00
Serviciul de Informații și Securitate respinge acuzațiile lansate de autoritățile Federației Ruse # Moldpres
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova respinge acuzațiile lansate de autoritățile Federației Ruse, după ce Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat că la Moscova a fost reținut un „presupus agent al serviciilor speciale din R...
11:00
FOTO // Facturi mai mici la energie pentru școli și agenți economici din Hâncești, care au implementat soluții de eficiență energetică # Moldpres
Mai multe instituții de învățământ și agenți economici din raionul Hâncești înregistrează economii semnificative la facturile pentru energie, după ce au implementat lucrări de eficiență energetică și au investit în surse regenerabile. P...
10:50
MAE: Drona depistată la Crocmaz, de proveniență rusă, reprezintă o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe declară că drona depistată pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, este de proveniență rusă și califică incidentul drept o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, tran...
10:40
Avertisment pentru participanții la trafic: ninsori și drumuri alunecoase în următoarele zile # Moldpres
Poliția anunță că, potrivit avertizărilor meteorologice, în următoarele zile sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare, care pot favoriza formarea carosabilului alunecos și reducerea vizibilității, în special pe traseele naționale, transmite MOLDP...
10:30
Sute de servicii publice destinate cetățenilor, antreprenorilor și diasporei, disponibile pe o singură platformă. Portalul EVO, lansat la Chișinău # Moldpres
Portalul guvernamental integrat EVO, care reunește într-un singur loc toate serviciile, platformele și instrumentele digitale guvernamentale, a fost lansat astăzi la Chișinău. Astfel, http://evo.gov.md devine punctul unic de acces la serviciile publice și interacțiun...
10:20
Vicepremierul Valeriu Chiveri, despre un plan de reintegrare a țării: „Toate încercările de a negocia elemente de reintegrare cu cei de la Tiraspol au fost respinse” # Moldpres
Evoluțiile și acțiunile realizate în procesul de reintegrare a țării se încadrează într-o „viziune strategică” și mai puțin într-un „plan de reintegrare a țării”, în contextul în care „orice încerc...
10:10
O dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost depistată joi dimineață, în jurul orei 09:25, în grădina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Obiectul a fost semnalat de cetățeni, care au alertat oamenii legii, transmite MOLDP...
10:10
Peste trei mii de persoane au fost investigate pentru depistarea tuberculozei în anul 2025 # Moldpres
Peste trei mii de persoane din mai multe raioane ale Republicii Moldova au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening și prevenire a tuberculozei /TB/, în cadrul a patru proiecte finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină /CNAM/ din f...
09:50
Franța va continua să sprijine Republica Moldova în parcursul european și în realizarea proiectelor comune # Moldpres
Sprijinul ferm pentru parcursul european al țării noastre și realizarea reformelor care vor aduce beneficii directe cetățenilor a fost confirmat de Ministrul delegat pentru Comerț Exterior și Atragerea de Investiții al Franței, Nicolas Forissier, la întrevederea cu...
09:50
Cinci escrocherii telefonice, într-o singură zi, în raionul Cahul. Prejudiciu de peste 765 de mii de lei # Moldpres
Cinci cazuri de escrocherii telefonice au fost înregistrate într-o singură zi în raionul Cahul, unde persoane necunoscute au contactat cetățeni dându-se drept reprezentanți ai companiilor de telefonie mobilă sau propunând „investiții avan...
09:40
Drumarii au desfășurat noaptea trecută lucrări de combatere a lunecușului, după ce pe mai multe trasee s-a format polei. Astfel, au fost răspândite 32 de tone de sare tehnică și peste o tonă de material antiderapant, fiind implicate șapte utilaje speciale, inform...
