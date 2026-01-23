23:00

E un subiect care se reciclează odată la 2-3 ani, și anume dacă Europa are nevoie de o nouă rețea proprie de socializare.De fiecare dată cînd e o mica furtună geopolitică, apare și această necesitatea de a ne deconecta de la Facebook sau Instagram, transmite stirileprotv.ro.{{859449}}Una dintre ele este această rețea de socializare care se numește „W” (We), deocamdată rețea doar a fost anu