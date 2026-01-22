Apple pregătește cea mai mare schimbare din ultimii ani. Ce funcție nouă primesc utilizatorii de iPhone
Noi.md, 22 ianuarie 2026 23:30
Apple plănuieşte să lanseze anul acesta o versiune complet reinventată a lui Siri, transformînd asistentul digital într-un chatbot avansat de inteligenţă artificială, a relatat Bloomberg, citînd surse apropiate proiectului, scrie stirileprotv.ro.Chatbotul, dezvoltat intern sub numele de cod Campos, va fi integrat profund în sistemele de operare pentru iPhone, iPad şi Mac şi va înlocui interfaţ
• • •
Acum 15 minute
23:30
Donald Trump a avut, miercuri, un discurs la Forumul Economic Mondial 2026 de la Davos, Elveția.El a spus că China produce multe turbine eoliene, dar nu a găsit niciun parc eolian în China. El a susținut că China vinde turbine eoliene „proștilor”, scrie romanian.cgtn.comÎn acest context, Guo Jiakun, purtător de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, a declarat că China a construit cel m
23:30
Apple pregătește cea mai mare schimbare din ultimii ani. Ce funcție nouă primesc utilizatorii de iPhone
Apple plănuieşte să lanseze anul acesta o versiune complet reinventată a lui Siri, transformînd asistentul digital într-un chatbot avansat de inteligenţă artificială, a relatat Bloomberg, citînd surse apropiate proiectului, scrie stirileprotv.ro.Chatbotul, dezvoltat intern sub numele de cod Campos, va fi integrat profund în sistemele de operare pentru iPhone, iPad şi Mac şi va înlocui interfaţ
Acum o oră
23:00
Acest lucru s-a întîmplat pe 22 ianuarie, în cadrul ședinței Consiliului Federației Internaționale World Boxing, care este singura organizație internațională de box recunoscută de Comitetul Olimpic Internațional, transmite boxing.mdÎn noiembrie 2025, World Boxing era condusă de unul dintre cei mai mari boxeri contemporani, deținătorul centurilor tuturor federațiilor profesionale de box la cate
23:00
E un subiect care se reciclează odată la 2-3 ani, și anume dacă Europa are nevoie de o nouă rețea proprie de socializare.De fiecare dată cînd e o mica furtună geopolitică, apare și această necesitatea de a ne deconecta de la Facebook sau Instagram, transmite stirileprotv.ro.{{859449}}Una dintre ele este această rețea de socializare care se numește „W” (We), deocamdată rețea doar a fost anu
Acum 2 ore
22:30
China: Japonia nu este calificată pentru un loc permanent în Consiliul de Securitate al ONU
Un diplomat chinez de rang înalt a declarat miercuri că Japonia nu este calificată să devină membru permanent al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, scrie romanian.cgtn.com.Sun Lei, însărcinat cu afaceri ad-interim al Misiunii Chinei la ONU, a făcut aceste afirmații în cadrul primei reuniuni a negocierilor interguvernamentale privind reforma Consiliului de Securitate, d
22:30
Cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” confirmă prezența tot mai densă a bibanului de stîncă coreean (Sebastes schlegelii) în apele Mării Negre, o specie prădătoare originară din Pacificul de Nord-Vest.Observat pentru prima dată în 2024, numărul exemplarelor a crescut constant în ultimii doi ani, semnalînd o adaptare rapidă la noile condiții de m
22:00
Antropologii au descoperit în peștera Lyaang-Metanduno de pe insula indoneziană Muna cel mai vechi exemplu de pictură rupestră - două siluete de mîini conturate cu ocru, cu o vechime de 60 900 și 67 800 de ani.Aceasta împinge apariția artei plastice cu cîteva mii de ani în urmă. Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al Universității Griffith din Australia. „S
Acum 4 ore
21:30
Potrivit datelor oficiale publicate joi, China a înregistrat în 2025 o recoltă excepțională de cereale, atingînd un nivel record, în ciuda unor secete, inundații și precipitații prelungite în anumite regiuni ale țării, scrie romanian.cgtn.com.Conform Ministerului Agriculturii și Afacerilor Rurale, producția de cereale a ajuns la aproximativ 714,9 milioane de tone, în creștere cu 8,4 milioane d
21:30
Din cauza furtunii puternice „Harry”, în sudul Italiei a fost declarat cod „roșu” de alertă.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat Departamentul pentru Protecția Cetățenilor din Italia.{{860250}}Conform datelor departamentului, alerta este în vigoare în regiunile Sicilia, Sardinia și Calabria. 675 de persoane din aceste regiuni au fost evacuate. Miercuri, 22 ianuarie, în regiune au
21:00
Premierul Alexandru Munteanu a comentat, la începutul ședinței Guvernului, incidentul cu drona cu explozibil, găsită astăzi într-o grădină din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă.{{860489}}„Am fost șocați și alarmați de faptul că purta încărcătură explozibilă. Cîteva clipe în urmă a fost desfășurată o explozie controlată și acum toți sînt în siguranță. Rugăm cetățenii să nu transforme dronele î
21:00
Guvernul creează un sistem modern de dezvoltare profesională care va pregăti o generație de funcționari de nivel european - 2000 de angajați din autoritățile publice centrale și locale vor beneficia de instruiri în 25 de domenii tematice, pentru a-și îmbunătăți competențele profesionale. Planul de formare și dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice pentru anul 2026 a fos
21:00
Un grup internațional de astronomi a dezvoltat o metodă de analiză a observațiilor din arhivă ale Soarelui, care permite prognozarea mai precisă a ciclurilor viitoare de activitate.Cercetarea se bazează pe datele observatorului indian Kodaikanal, unde din 1904 sînt înregistrate imagini ale cromosferei.{{859525}}Oamenii de știință au reconstituit comportamentul cîmpului magnetic polar pe o
20:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că acuzațiile Federației Ruse în raport cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS) sînt false.În același timp, a adăugat șefa statului, „riscurile la adresa cetățenilor sînt reale”. Declarațiile au fost făcute în timpul unei conferințe de presă, pe 22 ianuarie, în reacție la anunțul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) că a
20:30
Agenția Moldsilva are un nou director general. Guvernul l-a numit în funcție, în ședința astăzi, pe Nicolae Munteanu. Totodată, Nicu Belitei a fost numit de Executiv șef al Agenției de Mediu. {{758874}}Guvernul a votat pentru numirea lui Nicolae Munteanu în funcția de director general al Agenției Moldsilva din data de 29 ianuarie 2026, transmite Unimedia.„Nicolae Munteanu are o carieră
20:30
Guvernul a aprobat astăzi modificarea Regulamentului privind tichetele de masă pentru a-l ajusta la modificările legislative prin care a fost îmbunătățit accesul salariaților la acest beneficiu.Principalele actualizări țin de acordarea tichetelor pentru schimburile de noapte și adaptarea la formatul electronic al tichetelor de masă.În Regulament sînt clarificate condițiile de acordare a ti
20:30
În municipiul Soroca, ar putea fi instalate trei creații sculpturale dedicate unor personalități marcante pentru cultura noastră națională și locală.Este vorba de sculptura din bronz, în memoria lui Nicolae Bulat (în preajma Cetății Soroca), Bustul lui Ion Druță pe Aleea Clasicilor din Parcul „Mihai Eminescu” și compoziția din bronz, cu denumirea „Grigore Vieru cu maica sa și cartea”, în parcu
20:00
Peste 400 de fermieri din Republica Moldova nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi recreditați sau pentru a contracta împrumuturi noi, situație care riscă să blocheze activitatea agricolă în următorul an.Datele au fost prezentate de deputatul Sergiu Stefanco, care a făcut publice informații oficiale furnizate de Banca Națională a Moldovei.{{860227}}Conform informațiilor d
20:00
Apariția liderului francez cu ochelari de soare de tip aviator, în timpul unui discurs susținut în interior, a fost rapid asociată de internauți cu filmul „Top Gun”, generînd meme-uri, comentarii ironice și speculații legate de alegerea vestimentară.Momentul a avut loc marți, în stațiunea elvețiană Davos din Elveția, în timp ce Emmanuel Macron îl critica pe președintele american Donald Trump î
Acum 6 ore
19:30
Ieri, 21 ianuarie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Sculeni, în conlucrare cu funcționarii vamali au contracarat două tentative de transportare ilegală a țigărilor.În primul caz, pentru efectuarea formalităților de control s-a prezentat un bărbat în vîrstă de 41 de ani, cu dublă cetățenie moldo-română, aflat la volanul unui automobil, înmatriculat în Re
19:30
Primăria Chișinău invită tinerii artiști să descopere și să redea, prin artă, frumusețea și valoarea arhitecturii naționale.
La concurs, pot participa elevii instituțiilor de învățămînt artistic extrașcolar din Republica Moldova, cu vîrste între 11–14 ani și 15–17 ani.
Compartimentele, la care pot concura elevii sînt:-Compoziție artistică-Arta foto-Desig
19:00
Intervenție impresionantă pentru membrii echipei specializate profil cardiologic din cadrul SAMU Buiucani, care au trăit emoții pozitive și lacrimi de bucurie la o solicitare, atunci cînd au asistat la cel mai frumos moment - nașterea unei vieți.Cazul a avut loc ieri, 21 ianuarie, la ora 20:39 Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medica
19:00
Primele probe pe Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești - Chișinău au avut loc joi, 22 ianuarie.Testările s-au încheiat cu rezultate pozitive: linia a fost pusă sub tensiune și operează în condiții normale, la parametrii tehnici prevăzuți, anunță Ministerul Energiei.LEA Vulcănești - Chișinău este un proiect strategic pentru consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova, scri
18:30
În perioada 12–16 ianuarie curent, reprezentanta Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), Popa Tatiana, şefă adjunctă interimară, Direcția generală de audit II a participat la sesiunea de instruire organizată de Curtea de Conturi a Franței, desfășurată la Paris.Sesiunea a reunit reprezentanți ai Instituțiilor Supreme de Audit din Andorra, Belgia, Ciad, Djibouti, Senegal, Togo, Haiti, Gre
18:30
Armata Națională a detașat cel de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo.
La ceremonia oficială a participat conducerea Ministerului Apărării și Armatei Naționale, ambasadori, atașați militari, reprezentanți ai Oficiului de legătură NATO în Republica Moldova, precum și rudele militarilor detașați.
Cei 41 de militari moldov
18:00
Ucraina, SUA și Rusia vor organiza pentru prima dată o întîlnire trilaterală la nivel tehnic. Aceasta va avea loc în zilele următoare în Emiratele Arabe Unite.Potrivit RBC-Ucraina, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a făcut acest anunț la Forumul Economic Mondial de la Davos.Șeful statului ucrainean a reamintit că astăzi, 22 ianuarie, delegația americană va pleca la Moscova. Oficial
18:00
În perioada 12–16 ianuarie curent, reprezentanta Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), Popa Tatiana, şefă adjunctă interimară, Direcția generală de audit II a participat la sesiunea de instruire organizată de Curtea de Conturi a Franței, desfășurată la Paris.Sesiunea a reunit reprezentanți ai Instituțiilor Supreme de Audit din Andorra, Belgia, Ciad, Djibouti, Senegal, Togo, Haiti, Gre
18:00
Drona descoperită la Ștefan Vodă a speriat mai mulți săteni din Crocmaz fără lumină.Locuitorii satului s-au trezit în această dimineață fără lumină, după ce aceasta a aterizat în grădina unei case abandonate, rupînd firele electrice și distrugînd cablurile din gospodării. Incidentul a avut loc în jurul orei două noaptea, cînd mai mulți săteni au auzit un „vuiet zguduitor”.{{854975}}„Undeva
18:00
În regiunea transnistreană a fost restabilită funcționarea unității energetice a Centralei Electrice de la Cuciurgan, iar consumatorii sînt reconectați la rețea.Despre acest lucru a comunicat guvernul autoproclamatei RMN, menționînd că situația de urgență a fost remediată de specialiștii centralei electrice. Alimentarea cu energie electrică este reluată treptat.Anterior s-a comunicat că, î
18:00
17:17// Experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției au evacuat parte de luptǎ a aparatului de zbor și, cu ajutorul geniștilor Armatei Naționale din Batalionul de Geniu "Codru", aceasta a fost nimicitǎ prin explozie controlată.Potrivit Poliției, în timpul cǎderii, corpul aparatului de zbor a fost deteriorat în urma impactului cu firele electrice și crengile copacilor, dar dispozitivul explozi
18:00
Reforma administrativ-teritorială anunțată pentru 2026: economii pe hîrtie fără viziune reală pentru viitor
Reforma administrativ-teritorială anunțată pentru anul 2026 a revenit în centrul dezbaterilor publice din Republica Moldova.Autoritățile promit că pînă în vara anului 2026 vor fi finalizate consultările și adoptat un pachet de legi, astfel încît alegerile locale din 2027 să se desfășoare deja în „noile condiții”.Potrivit declarațiilor făcute de Dumitru Roibu, președintele Partidului Politi
18:00
Președintele SUA, Donald Trump, a calificat drept „foarte bună” întîlnirea cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, la Davos.Potrivit „Adevărului European”, el a spus acest lucru într-o scurtă discuție cu presa după întîlnire.Trump a calificat drept „foarte bună” întîlnirea cu președintele Ucrainei în marja Forumului Economic Mondial din 22 ianuarie și a adăugat că „toată lumea își dor
18:00
Mai mulți ambasadori au fost numiți sau rechemați din funcții, potrivit unei decizii aprobate la ședința de astăzi a Guvernului, informează moldpres.Astfel, Ștefan Gorda a fost rechemat din funcția de Ambasador al țării noastre în Kazahstan, iar Corina Călugăru a fost rechemată din postul de Ambasador în Franța.Totodată, Victor Chirilă va ocupa postul de Ambasador în Ucraina, iar Mihail Mî
18:00
Siguranța copiilor și a tinerilor va deveni una dintre prioritățile Președinției în 2026, a anunțat președinta Maia Sandu, avertizînd asupra riscurilor tot mai mari generate de mediul digital, problemele de sănătate mintală, consumul de droguri și vulnerabilitatea socială în rîndul minorilor.Șefa statului a declarat că datele disponibile indică o situație îngrijorătoare, care necesită interven
18:00
Strategia Silvică 2026–2030: Noi reguli pentru administrarea și regenerarea pădurilor din Moldova
Pădurile din Republica Moldova vor fi îngrijite și gestionate mai responsabil și vor fi făcute lucrări de curățare pentru ca pădurile tinere să se dezvolte sănătos.Guvernul a aprobat reguli clare pentru administrarea pădurilor în perioada 2026–2030, care prevede lucrări planificate și intervenții responsabile, pentru a asigura regenerarea, conservarea și reconstrucția ecologică a acestora.
Acum 8 ore
17:30
Președintele SUA, Donald Trump, a deschis, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos (Elveția), adunarea constitutivă a „Consiliului Păcii” pentru sectorul Gaza.Pe scena din spatele său, la începutul discursului, se pot vedea prim-miniștrii Ungariei și Armeniei, Viktor Orbán și Nikol Pashinyan, precum și președinții Azerbaidjanului și Argentinei, Ilham Aliyev și Javier Milei. Invitația
17:30
Locuitorii municipiului Comrat ar putea achita tarife semnificativ mai mari pentru serviciile de alimentare cu apă tehnologică, de canalizare și epurare a apelor uzate în anul 2026.Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pentru consultări publice proiectul noilor tarife pentru serviciile prestate de ÎM „Su-Canal” Comrat, care prevăd majorări importante față de niv
17:30
Astăzi, a fost lansat Portalul guvernamental integrat EVO.
Astfel, https://evo.gov.md/acasa devine punctul unic de acces la serviciile publice și la interacțiunea digitală cu instituțiile statului, destinat cetățenilor, antreprenorilor și diasporei,
Portalul EVO, dezvoltat de Agenția de Guvernare Electronică (AGE), aduce împreună principalele platforme guvernamental
17:30
Începînd cu anul 2028, în orașe ar putea fi deschise primele centre de colectare, iar cetățenii vor putea preda textilele uzate în mod responsabil, fără a le mai arunca la gunoi.Potrivit Ministerului Mediului, hainele vor fi sortate după tipul de fibră și material și vor fi refolosite sau transformate în produse noi, precum alte materiale textile sau genți, iar deșeurile care nu pot fi recicla
17:00
La Centrala Electrică de la Cuciurgan este înlăturată avaria, mulți locuitori au rămas fără curent electric
În legătură cu avaria la unul dintre blocurile energetice ale Centralei Electrice de la Cuciurgan, în perioada de remediere a avariei și de repornire a blocului energetic, este posibilă întreruperea pe termen scurt a alimentării cu energie electrică în unele zone din Transnistria.Despre acest lucru a comunicat guvernul autoproclamatei RMN, menționînd că alimentarea cu energie electrică va fi r
17:00
Președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, s-a întîlnit cu ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, cu care a făcut un schimb de opinii privind situația politică și socio-economică din Republica Moldova, dar și din regiune.Igor Dodon și-a exprimat regretul față de acțiunile partidului de guvernare PA
17:00
Centrul de preluare a apelurilor de urgență 112 nr. 2 dispune acum de un spațiu de recreere modern, destinat sprijinirii operatorilor și operatoarelor din prima linie.
Sala este echipată cu aparate sportive multifuncționale și tehnică specializată, concepute pentru a contribui la menținerea stării de bine și la recuperarea personalului în perioadele de pauză.
Inițiativa face parte
17:00
Ministra Agriculturii la întrevedere cu femei fermier, care sînt implicate în procesul de constituire a unei asociații profesionale
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga a avut o întrevedere cu un grup de 20 de femei fermier, implicate în procesul de constituire a unei asociații profesionale care, la etapa de lansare, va reuni aproximativ 80 de membre din diferite regiuni ale țării, urmînd să fie deschisă și pentru aderarea altor femei din sectorul agricol.Inițiativa este susținută prin proiectu
16:30
Omul de afaceri fugar Viaceslav Platon a anunțat că nu va participa la ședința de judecată, în calitate de martor, în dosarul fostului procuror general Alexandr Stoianoglo.
El a înregistrat un mesaj video în care a declarat că astăzi nu va putea depune mărturie, deoarece reprezentanții ambasadei au informat că este necesară o hotărîre judecătorească și o notificare oficială din partea
16:30
Judecătorul Mihail Bușuleac, fost președinte interimar și vicepreședinte al Judecătoriei Cahul, nu a promovat evaluarea Comisiei de Evaluare a Judecătorilor.Potrivit raportului transmis astăzi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Completul C al Comisiei a constatat că magistratul nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de Legea privind evaluarea externă a judecătorilornși pro
16:30
La Forumul Economic de la Davos, prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut discuții cu mai mulți reprezentanți ai companiilor mari - UniCredit, Mastercard, Goldman Sachs Global Institute și DTEK, pentru a prezenta oportunitățile de a investi în Republica Moldova.
În cadrul întrevederii cu Andrea Orcel, Director Executiv al UniCredit - bancă europeană ce activează în Italia, Germa
16:30
Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice a destructurat o platformă online de vînzare a drogurilor
Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI), în cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din Germania, a destructurat activitatea unui grup criminal organizat, specializat în traficul ilegal de droguri în proporții deosebit de mari, prin intermediul platformelor darknet și clearnet.Investigațiile, inițiate în martie 2023, vizează un gru
16:00
Încă un accident feroviar în Spania, la doar cinci zile de la precedentele incidente. Un tren a intrat în coliziune cu un camion macara în orașul Cartagena, regiunea Murcia, provocînd rănirea mai multor persoane.
Potrivit postului public TVE, una dintre victime se află în stare gravă, iar alte cinci persoane au suferit răni ușoare, notează publicația El Pais.
Accidentul a avut loc
16:00
Două ambulanțe au fost tractate de salvatori după ce au rămas blocate pe drumuri din cauza ghețușului
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru tractarea a două ambulanțe rămase blocate pe drumuri din cauza ghețușului.Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 ianuarie 2026 în apropierea localității Hrușova, raionul Criuleni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:11.Potrivit informațiilor, o ambulanță, care se deplasa spre
16:00
Temperaturile scăzute din ultimele săptămîni au provocat un val de infecții respiratorii. Într-o săptămînă, numărul îmbolnăvirilor a crescut cu aproape 70 la sută, cei mai vulnerabili fiind copiii.La Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1, toate cele 100 de paturi sînt ocupate, așa că instituția a suplimentat numărul de spații pentru internare. Medicii spun că situația nu este ieșită din comu
Acum 12 ore
15:30
După încheierea războiului, Ucraina ar putea beneficia de o zonă de liber schimb fără tarife cu Statele Unite, ceea ce va contribui în mod semnificativ la reconstrucția țării.Declarația a fost făcută de reprezentantul special al SUA, Steve Whitcoff, potrivit RBC-Ucraina, care citează discursul său la Micul dejun Ucrainean de la Davos.„Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre crearea
