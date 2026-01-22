De la groapa de gunoi, la energia verde: Viitorul textilelor în orașele noastre
Începînd cu anul 2028, în orașe ar putea fi deschise primele centre de colectare, iar cetățenii vor putea preda textilele uzate în mod responsabil, fără a le mai arunca la gunoi.Potrivit Ministerului Mediului, hainele vor fi sortate după tipul de fibră și material și vor fi refolosite sau transformate în produse noi, precum alte materiale textile sau genți, iar deșeurile care nu pot fi recicla
Președintele SUA, Donald Trump, a deschis, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos (Elveția), adunarea constitutivă a „Consiliului Păcii” pentru sectorul Gaza.Pe scena din spatele său, la începutul discursului, se pot vedea prim-miniștrii Ungariei și Armeniei, Viktor Orbán și Nikol Pashinyan, precum și președinții Azerbaidjanului și Argentinei, Ilham Aliyev și Javier Milei. Invitația
Locuitorii municipiului Comrat ar putea achita tarife semnificativ mai mari pentru serviciile de alimentare cu apă tehnologică, de canalizare și epurare a apelor uzate în anul 2026.Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pentru consultări publice proiectul noilor tarife pentru serviciile prestate de ÎM „Su-Canal” Comrat, care prevăd majorări importante față de niv
Astăzi, a fost lansat Portalul guvernamental integrat EVO, notează Noi.md.Astfel, https://evo.gov.md/acasa devine punctul unic de acces la serviciile publice și la interacțiunea digitală cu instituțiile statului, destinat cetățenilor, antreprenorilor și diasporei,{{852384}}Portalul EVO, dezvoltat de Agenția de Guvernare Electronică (AGE), aduce împreună principalele platforme guvernamental
La Centrala Electrică de la Cuciurgan este înlăturată avaria, mulți locuitori au rămas fără curent electric # Noi.md
În legătură cu avaria la unul dintre blocurile energetice ale Centralei Electrice de la Cuciurgan, în perioada de remediere a avariei și de repornire a blocului energetic, este posibilă întreruperea pe termen scurt a alimentării cu energie electrică în unele zone din Transnistria.Despre acest lucru a comunicat guvernul autoproclamatei RMN, menționînd că alimentarea cu energie electrică va fi r
Președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, s-a întîlnit cu ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, cu care a făcut un schimb de opinii privind situația politică și socio-economică din Republica Moldova, dar și din regiune.Igor Dodon și-a exprimat regretul față de acțiunile partidului de guvernare PA
Centrul de preluare a apelurilor de urgență 112 nr. 2 dispune acum de un spațiu de recreere modern, destinat sprijinirii operatorilor și operatoarelor din prima linie.Sala este echipată cu aparate sportive multifuncționale și tehnică specializată, concepute pentru a contribui la menținerea stării de bine și la recuperarea personalului în perioadele de pauză.{{859446}}Inițiativa face parte
Ministra Agriculturii la întrevedere cu femei fermier, care sînt implicate în procesul de constituire a unei asociații profesionale # Noi.md
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga a avut o întrevedere cu un grup de 20 de femei fermier, implicate în procesul de constituire a unei asociații profesionale care, la etapa de lansare, va reuni aproximativ 80 de membre din diferite regiuni ale țării, urmînd să fie deschisă și pentru aderarea altor femei din sectorul agricol.Inițiativa este susținută prin proiectu
Omul de afaceri fugar Viaceslav Platon a anunțat că nu va participa la ședința de judecată, în calitate de martor, în dosarul fostului procuror general Alexandr Stoianoglo.{{860008}}El a înregistrat un mesaj video în care a declarat că astăzi nu va putea depune mărturie, deoarece reprezentanții ambasadei au informat că este necesară o hotărîre judecătorească și o notificare oficială din partea
Judecătorul Mihail Bușuleac, fost președinte interimar și vicepreședinte al Judecătoriei Cahul, nu a promovat evaluarea Comisiei de Evaluare a Judecătorilor.Potrivit raportului transmis astăzi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Completul C al Comisiei a constatat că magistratul nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de Legea privind evaluarea externă a judecătorilornși pro
La Forumul Economic de la Davos, prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut discuții cu mai mulți reprezentanți ai companiilor mari - UniCredit, Mastercard, Goldman Sachs Global Institute și DTEK, pentru a prezenta oportunitățile de a investi în Republica Moldova, notează Noi.md.În cadrul întrevederii cu Andrea Orcel, Director Executiv al UniCredit - bancă europeană ce activează în Italia, Germa
Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice a destructurat o platformă online de vînzare a drogurilor # Noi.md
Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI), în cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din Germania, a destructurat activitatea unui grup criminal organizat, specializat în traficul ilegal de droguri în proporții deosebit de mari, prin intermediul platformelor darknet și clearnet.Investigațiile, inițiate în martie 2023, vizează un gru
Încă un accident feroviar în Spania, la doar cinci zile de la precedentele incidente. Un tren a intrat în coliziune cu un camion macara în orașul Cartagena, regiunea Murcia, provocînd rănirea mai multor persoane.Potrivit postului public TVE, una dintre victime se află în stare gravă, iar alte cinci persoane au suferit răni ușoare, notează publicația El Pais.{{860212}}Accidentul a avut loc
Două ambulanțe au fost tractate de salvatori după ce au rămas blocate pe drumuri din cauza ghețușului # Noi.md
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru tractarea a două ambulanțe rămase blocate pe drumuri din cauza ghețușului.Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 ianuarie 2026 în apropierea localității Hrușova, raionul Criuleni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:11.Potrivit informațiilor, o ambulanță, care se deplasa spre
Temperaturile scăzute din ultimele săptămîni au provocat un val de infecții respiratorii. Într-o săptămînă, numărul îmbolnăvirilor a crescut cu aproape 70 la sută, cei mai vulnerabili fiind copiii.La Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1, toate cele 100 de paturi sînt ocupate, așa că instituția a suplimentat numărul de spații pentru internare. Medicii spun că situația nu este ieșită din comu
După încheierea războiului, Ucraina ar putea beneficia de o zonă de liber schimb fără tarife cu Statele Unite, ceea ce va contribui în mod semnificativ la reconstrucția țării.Declarația a fost făcută de reprezentantul special al SUA, Steve Whitcoff, potrivit RBC-Ucraina, care citează discursul său la Micul dejun Ucrainean de la Davos.„Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre crearea
Comisia de Evaluare a Procurorilor a anunțat finalizarea unei proceduri de evaluare externă a unui procuror din cadrul Procuraturii Anticorupție. Hotărîrea a fost adoptată în urma examinării criteriilor prevăzute de legislația în vigoare.Potrivit Comisiei, evaluarea a vizat procurorul Vasile Plevan, iar concluziile indică faptul că acesta nu corespunde criteriilor de integritate etică stabilit
Inspectoratul pentru Protecția Mediului, împreună cu Inspectoratul de Poliție Cahul și echipele Sectoarelor Poliției de Frontieră „Cahul” și Poliției de Frontieră Brînza, au desfășurat razii comune pentru prevenirea încălcărilor legislației de mediu în raionul Cahul.Acțiunile de control au vizat tăieri ilegale de arbori, transportarea masei lemnoase fără documente legale și braconajul cinegeti
Procuratura Generală vine cu un proiect de lege privind combaterea circulației ilegale a armelor # Noi.md
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege privind modificarea Codului penal, care se referă la consolidarea cadrului normativ actual în domeniul combaterii circulației ilegale a armelor, munițiilor și componentelor esențiale ale acestora.Inițiativa legislativă are drept scop sporirea securității publice, prevenirea criminalității cu aplicarea violenței și armelor de foc și alinierea l
Drona descoperit astăzi în zona Ștefan-Vodă este activă și conține un dispozitiv exploziv.Informația a fost comunicată de poliție, care a precizat că avînd în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului. La moment specialiștii evaluează pericolul.Specialiștii întreprind acțiuni necesare pentru a stabili toate
Joi, deputații din Parlamentul European au respins propunerea de moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene.Potrivit „Adevărului European”, despre aceasta a anunțat serviciul de presă al Parlamentului European.Propunerea, depusă de grupul „Patrioții pentru Europa”, a fost respinsă cu 165 de voturi „pentru”, 390 „împotrivă” și 10 „abțineri”.Votul a fost precedat de o discuție plenar
La începutul lunii ianuarie, polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali, au dejucat o tentativă de migrație ilegală, identificînd opt persoane care intenționau să pătrundă ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, acestea fiind ascunse în compartimentul marfar al unui camion.Fapta a fost descoperită în timpul controlului de frontieră asupra unui camion care, conform actelo
Renunțarea la piața CSI și orientarea către Occident zdruncină economia Moldovei. Această opinie a fost exprimată de doctorul în științe economice, fostul viceministru al Industriei și Comerțului (în 1995-1997), fostul șef al departamentului Gosplan al RSS Moldovei, Mihail Poisic, transmite Noi.md.Potrivit acestuia, ruperea relațiilor cu CSI privează Moldova de principala piață de desfacere pe
Vladimir Golovatiuc: Ieșirea Moldovei din CSI va avea un impact negativ asupra afacerilor din Moldova # Noi.md
Ieșirea din acordurile cu CSI, anunțată de autorități, va avea un impact negativ asupra situației economice. Acum nu este momentul să renunțăm la parteneri. Această opinie a fost exprimată de economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, relatează Noi.md.Potrivit acestuia, atractivitatea investițională a țării este determinată în mare măsură de participarea la mai multe zone
Sprijinul ferm pentru parcursul european al țării noastre și realizarea reformelor care vor aduce beneficii directe cetățenilor a fost confirmat de Ministrul delegat pentru Comerț Exterior și Atragerea de Investiții al Franței, Nicolas Forissier, la întrevederea cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu.Oficialii au apreciat relațiile strînse de prietenie între cele două țări și au discutat despre
Jucătorul de tenis moldovean Radu Albot și-a încheiat participarea la turneul ATP Challenger din Soma Bay, Egipt, încă din primul tur al tabloului principal.În meciul din 1/16 de finală, Albot, în vîrstă de 35 de ani, a cedat în fața cehului Maxim Mrve, în vîrstă de 18 ani, care era exact de două ori mai tînăr decît adversarul său, relatează Media Sport.{{860198}}Meciul s-a desfășurat sub
Retragerea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI) nu presupune ruperea relațiilor bilaterale cu statele membre ale organizației, a declarat președinta Maia Sandu. Șefa statului a subliniat că autoritățile de la Chișinău vor menține acele acorduri care aduc beneficii directe cetățenilor, transmite Realitatea.md.Potrivit Maiei Sandu, Republica Moldova este interesată de o
Maia Sandu: Credibilitatea justiției și încrederea cetățenilor depind de reformele acestui an # Noi.md
Reforma justiției continuă să fie o prioritate majoră pentru Republica Moldova în 2026. Acest lucru a fost declarat de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, joi, 22 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă dedicate prezentării priorităților pentru anul curent.„Prioritățile reformei Justiției pentru 2026, cunoașteți, trebuie să continue procesul de evaluare extraordinară externă. Am so
Începînd cu 1 aprilie 2026, consumatorii non-casnici mari vor activa pe piața liberă, avînd posibilitatea să încheie contracte de furnizare la preț negociat sau să procure gaze prin platforma de tranzacționare BRM EST Moldova.În anul 2025, în Moldova erau înregistrați 189 consumatori non-casnici mari, iar 68 dintre aceștia au trecut deja pe piața liberă. De la începutul anului 2026, pe platfor
Peste trei mii de persoane din mai multe raioane ale Republicii Moldova au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening și prevenire a tuberculozei, în cadrul proiectelor, finanțate din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Proiectele au vizat raioanele Florești, Sîngerei, Telenești, Ialoveni, Călărași, Șoldănești, Criuleni și Dubăsari, cu
Trump a anunțat un acord cu NATO privind Groenlanda și s-a răzgîndit în privința introducerii taxelor # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, după întîlnirea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat formarea cadrului viitorului acord privind Groenlanda și întreaga regiune arctică.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd declarația lui Trump pe rețeaua socială Truth Social și CNBC.Liderul american a calificat întîlnirea cu secretarul general al NATO drept „foarte productivă” și a su
Fermierii polonezi intenționează să blocheze unul dintre punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Despre acest lucru a anunțat serviciul vamal al Ucrainei pe canalul său de Telegram.Potrivit datelor vamei ucrainene, polonezii vor bloca punctul de trecere „Dolgobychev - Ugrinov” în ziua de 23 ianuarie. Se preconizează că blocarea frontierei va dura aproximativ 4,5 ore. {{859010}}În gene
Parlamentul European a hotărît: Ce drepturi noi au pasagerii aerieni și cum se schimbă prețul biletelor # Noi.md
Parlamentul European a adoptat un set de reguli menite să consolideze drepturile pasagerilor aerieni și să combată practicile abuzive ale companiilor de aviație.Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Gabriela Firea, care a subliniat că noile prevederi vor elimina taxele ascunse și vor aduce mai multă transparență în stabilirea prețurilor biletelor de avion.{{859244}}Printre cele mai imp
YMCA Moldova a desfășurat o sesiune de orientare profesională pentru elevii Liceului „Maxim Gorki” din Bălți # Noi.md
Echipa YMCA Moldova a fost prezentă recent la Liceul Teoretic „Maxim Gorki” din municipiul Bălți, unde a organizat o sesiune interactivă dedicată tinerilor interesați de dezvoltare personală și profesională.Activitatea a avut drept scop sprijinirea elevilor în procesul de autocunoaștere și orientare în carieră, într-un context educațional dinamic și participativ.Evenimentul se înscrie în c
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 22 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 23 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,90 lei/litru (+8 bani), iar al motorinei standard – 19,53 lei/litru (+13 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021
La trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Ivan Franko din Bălți, un troleibuz s-a stricat.În momentul incidentului, în imediata apropiere a trecut o locomotivă.Potrivit martorilor oculari, pasagerii au fost evacuați din salon înainte de trecerea trenului, relatează Noi.md, cu referire la canalul Telegram Бельцы-online.
Fostul consilier prezidențial, Serghei Mișin, reținut de FSB la Moscova. E suspectat de spionaj # Noi.md
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei l-a reținut la Moscova pe Serghei Mișin, fost consilier prezidențial pentru relații interetnice al lui Igor Dodon.FSB precizează că acesta este suspectat că ar acționa ca agent al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, transmite IPN.FSB susține că Serghei Mișin a intrat în Federația Rusă în decembrie 2025 ca cetățean rus, ia
Cu prilejul Festivalului Primăverii Chinezești 2026, Ambasada Republicii Populare Chineze la Chișinău a organizat o recepție oficială, eveniment care a coincis cu debutul mandatului noii ambasadoare extraordinare și plenipotențiare a Chinei în Republica Moldova, Dong Zhihua.În discursul său, ambasadoarea a salutat oficialitățile moldovenești și invitații prezenți, adresînd un mesaj special v
Arestul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc a fost prelungit cu 30 de zile și în alte trei dosare. Este vorba de dosarele „Metalferos”, „Blanchetele pentru pașapoarte” și dosarul în care figurează Igor Dodon . {{860315}}Măsura preventivă a fost prelungită de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, și va rămâne în vigoare până pe 22 februarie, transmite Noi.md cu referire la IPN.Mierc
În ultima lună, sute de freelanceri și-au înregistrat activitatea la Agenția Servicii Publice # Noi.md
Un număr de 500 de cetățeni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul regim al freelancerilor. Aceștia și-au înregistrat activitatea la Agenția Servicii Publice (ASP) sau în aplicația EVO.Cifra a fost atinsă în mai puțin de o lună de la intrarea în vigoare a noului regim fiscal, valabil din 1 ianuarie 2026.„Comunitatea freelancerilor crește rapid: 500 de persoane în m
Marinela, adolescenta de 14 ani din Republica Moldova dată dispărută recent în Franța, a fost găsită în viață. Anunțul a fost făcut de familie printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.„Marinela a fost găsită în viață. Slavă lui Dumnezeu! Mulțumim tuturor pentru rugăciuni și sprijin. Vă rugăm să aveți răbdare cu noi - vom reveni cu informații”, se arată în mesajul transmis de apropia
O amplă operațiune desfășurată în România scoate la iveală o schemă de obținere ilegală a documentelor de identitate românești, în care apar ca beneficiari și cetățeni ai Republicii Moldova.Joi, 22 ianuarie 2026, autoritățile române au desfățurat 73 de percheziții în județul Botoșani, într-un dosar ce vizează stabilirea fictivă a domiciliilor pe teritoriul României, informează de Poliția de Fr
Maia Sandu despre negocierile cu UE: „Căutăm soluția pentru deschiderea formală a aderării” # Noi.md
Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova se află în așteptarea unei soluții politice care să permită deschiderea formală, nu doar tehnică, a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, după ce anterior se discuta despre acest pas în decembrie 2025. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă.Șefa statului a precizat că autoritățile de la Chișinău poartă discuț
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a plecat joi, 22 ianuarie, la Davos pentru a se întîlni cu președintele SUA, Donald Trump.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Bloomberg.Potrivit informațiilor surselor agenției, președintele ucrainean se îndreaptă deja spre Davos pentru a se întîlni cu Trump.Biroul președintelui Ucrainei a confirmat, de asemenea, jurnaliștilor că Vlad
Siguranța cetățenilor și protecția sănătății publice au fost în centrul unui eveniment internațional la care a participat și Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.În perioada 20–22 ianuarie 2026, un reprezentant al instituției a luat parte la Forul Global „Ormen Lange”, organizat la Oslo, eveniment dedicat prevenirii terorismului nuclear și radiologic.În cadrul forumului, reprezentantu
În urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență rusă, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) declară că asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova."Republica Moldova condamnă ferm aceste acțiuni și denunță războiul de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucraine
În ultimele 24 de ore, la punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate 39 597 traversări de persoane și 10 368 traversări ale mijloacelor de transport, potrivit datelor furnizate de Poliția de Frontieră.Cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 10 916 traversări de persoane; PTF Leușeni – 5 74
Poliția Republicii Moldova a emis un avertisment pentru următoarele zile, după ce meteorologii au prognozat precipitații sub formă de ninsoare, care pot favoriza formarea carosabilului alunecos și reducerea vizibilității, în special pe traseele naționale.Autoritățile recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de alte vehi
Novak Djokovic a obţinut victoria cu numărul 101 din cariera sa la Australian Open, impunîndu-se cu uşurinţă în trei seturi, 6-3, 6-2, 6-2, în faţa italianului Francesco Maestrelli, venit din calificări, într-un meci din turul al doilea al turneului de Grand Slam, informează EFE.Djokovic, care a cucerit de zece ori trofeul la Melbourne (un record), îl va avea ca adversar în meciul următor pe c
Două persoane și-au pierdut viața miercuri în Grecia după ce ploi torenţiale au inundat case şi firme în Atena şi în alte părţi ale ţării, au declarat autorităţile.O femeie a murit după ce a fost lovită de o maşină care a fost luată de viiturile din suburbia Glyfada, din sudul Atenei, a declarat un oficial al pompierilor.{{859600}}Miercuri-dimineaţă, un agent al pazei de coastă a fost luat
