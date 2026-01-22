De la groapa de gunoi, la energia verde: Viitorul textilelor în orașele noastre

11:30

Novak Djokovic a obţinut victoria cu numărul 101 din cariera sa la Australian Open, impunîndu-se cu uşurinţă în trei seturi, 6-3, 6-2, 6-2, în faţa italianului Francesco Maestrelli, venit din calificări, într-un meci din turul al doilea al turneului de Grand Slam, informează EFE.Djokovic, care a cucerit de zece ori trofeul la Melbourne (un record), îl va avea ca adversar în meciul următor pe c