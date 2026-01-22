Ultima oră. Volodimir Zelenski anunță discuții directe Ucraina – Rusia – SUA începând de vineri

ProTV.md, 22 ianuarie 2026 17:20

Ultima oră. Volodimir Zelenski anunță discuții directe Ucraina – Rusia – SUA începând de vineri

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
17:30
La Davos, tema principală de pe agenda zilei este Ucraina. Zelenski a ajuns deja în stațiunea elvețiană și urmează să discute cu Trump - VIDEO ProTV.md
La Davos, tema principală de pe agenda zilei este Ucraina. Zelenski a ajuns deja în stațiunea elvețiană și urmează să discute cu Trump - VIDEO
Acum 30 minute
17:20
Ultima oră. Volodimir Zelenski anunță discuții directe Ucraina – Rusia – SUA începând de vineri ProTV.md
Ultima oră. Volodimir Zelenski anunță discuții directe Ucraina – Rusia – SUA începând de vineri
17:10
Două ambulanțe - blocate pe drum în timp ce se deplasau spre pacienți. Salvatorii au intervenit la Criuleni și Leova - VIDEO ProTV.md
Două ambulanțe - blocate pe drum în timp ce se deplasau spre pacienți. Salvatorii au intervenit la Criuleni și Leova - VIDEO
17:10
Ce spun localnicii despre drona căzută la Crocmaz: „La ora două de noapte am auzit bubuitura. Nu ne-am apropiat tare de ea” - VIDEO ProTV.md
Ce spun localnicii despre drona căzută la Crocmaz: „La ora două de noapte am auzit bubuitura. Nu ne-am apropiat tare de ea” - VIDEO
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 22.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 22.01.2026
Acum o oră
17:00
Drona găsită la Ștefan Vodă a fost dezamorsată. Detaliile ministrului Apărării - VIDEO ProTV.md
Drona găsită la Ștefan Vodă a fost dezamorsată. Detaliile ministrului Apărării - VIDEO
16:50
Incident la Centrala de la Cuciurgan: Mai multe localități din regiunea transnistreană au rămas fără energie electrică - VIDEO ProTV.md
Incident la Centrala de la Cuciurgan: Mai multe localități din regiunea transnistreană au rămas fără energie electrică - VIDEO
16:50
Reacția ministrului Energiei, după incidentul produs la Centrala de la Cuciurgan: „Este veche, se poate întâmpla" - VIDEO ProTV.md
Reacția ministrului Energiei, după incidentul produs la Centrala de la Cuciurgan: „Este veche, se poate întâmpla" - VIDEO
16:40
Incident la Centrala de la Cuciurgan: Mai multe localități din regiunea transnistreană au rămas fără energie electrică ProTV.md
Incident la Centrala de la Cuciurgan: Mai multe localități din regiunea transnistreană au rămas fără energie electrică
Acum 2 ore
16:30
Accindent în stânga Nistrului. Un camion cu îngrășăminte s-a răsturnat pe șosea, după ce ar fi încercat să facă o depășire - VIDEO ProTV.md
Accindent în stânga Nistrului. Un camion cu îngrășăminte s-a răsturnat pe șosea, după ce ar fi încercat să facă o depășire - VIDEO
16:30
Directorul unui Centru de plasament pentru copii din Bălți nu a permis accesul reprezentantului Avocatului Poporului în interiorul instituției: A încuiat ușa, deși în interior se aflau copii și personalul ProTV.md
Directorul unui Centru de plasament pentru copii din Bălți nu a permis accesul reprezentantului Avocatului Poporului în interiorul instituției: A încuiat ușa, deși în interior se aflau copii și personalul
16:30
A născut în ambulanță: O femeie a adus pe lume un băiețel în drum spre spital. Detaliile CNAMUP ProTV.md
A născut în ambulanță: O femeie a adus pe lume un băiețel în drum spre spital. Detaliile CNAMUP
16:20
Reacția lui Igor Grosu, după ce o dronă rusească a fost găsită la Ștefan Vodă: „O nouă încălcare gravă din partea Rusei asupra suveranității și integrității teritoriale a Moldovei" ProTV.md
Reacția lui Igor Grosu, după ce o dronă rusească a fost găsită la Ștefan Vodă: „O nouă încălcare gravă din partea Rusei asupra suveranității și integrității teritoriale a Moldovei"
16:00
Ședință de judecată în cazul fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo. Veaceslav Platon, audiat prin videoconferință ProTV.md
Ședință de judecată în cazul fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo. Veaceslav Platon, audiat prin videoconferință
16:00
Răspuns din Groenlanda pentru Trump: „Nu suntem o bucată de gheață. Suntem ființe umane. Avem copii care se tem acum de SUA” ProTV.md
Răspuns din Groenlanda pentru Trump: „Nu suntem o bucată de gheață. Suntem ființe umane. Avem copii care se tem acum de SUA”
15:50
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, nu a promovat evaluarea externă. Detaliile Comisiei ProTV.md
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, nu a promovat evaluarea externă. Detaliile Comisiei
15:50
Peste 400 de pachete de țigări - găsite în automobile, la vama Sculeni: Doi bărbați - documentați de polițiști - FOTO ProTV.md
Peste 400 de pachete de țigări - găsite în automobile, la vama Sculeni: Doi bărbați - documentați de polițiști - FOTO
15:50
Ședință de judecată în cazul fostului procuror, Alexandr Stoianoglo. Veaceslav Platon, audiat prin videoconferință ProTV.md
Ședință de judecată în cazul fostului procuror, Alexandr Stoianoglo. Veaceslav Platon, audiat prin videoconferință
15:40
Achită cu cardul tău Mastercard de la Moldindconbank și poți câștiga 10 000 de lei ProTV.md
Achită cu cardul tău Mastercard de la Moldindconbank și poți câștiga 10 000 de lei
Acum 4 ore
15:20
Comisia de evaluare a procurorilor a finisat audierea lui Vasile Plevan. CSP urmează să pronunțe decizia finală ProTV.md
Comisia de evaluare a procurorilor a finisat audierea lui Vasile Plevan. CSP urmează să pronunțe decizia finală
15:10
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:50
Ce spun localnicii despre drona căzută la Crocmaz: „La ora 2 de noapte am auzit bubuitura. Nu ne-am apropiat tare de ea” - VIDEO ProTV.md
Ce spun localnicii despre drona căzută la Crocmaz: „La ora 2 de noapte am auzit bubuitura. Nu ne-am apropiat tare de ea” - VIDEO
14:40
Tânăra de 19 ani, implicată în cumplitul accident, provocat de un șofer băut, la Ștefan Vodă, a murit ProTV.md
Tânăra de 19 ani, implicată în cumplitul accident, provocat de un șofer băut, la Ștefan Vodă, a murit
14:20
Dosarul actelor românești false: Peste 70 de percheziții în România la o rețea care ar fi obținut acte false pentru cetățeni moldoveni, ruși și ucraineni. Peste 100 de adrese de domiciliu, verificate - GALERIE FOTO ProTV.md
Dosarul actelor românești false: Peste 70 de percheziții în România la o rețea care ar fi obținut acte false pentru cetățeni moldoveni, ruși și ucraineni. Peste 100 de adrese de domiciliu, verificate - GALERIE FOTO
14:20
Noi funcții la Agenția „Moldsilva” și Agenția de Mediu. Ministrul Mediului vine cu precizări ProTV.md
Noi funcții la Agenția „Moldsilva” și Agenția de Mediu. Ministrul Mediului vine cu precizări
14:10
Dosarul actelor românești false: Peste 70 de percheziții în România la o rețea care ar fi obținut acte false de la moldoveni, ruși și ucraineni. Peste 100 de adrese de domiciliu, verificate ProTV.md
Dosarul actelor românești false: Peste 70 de percheziții în România la o rețea care ar fi obținut acte false de la moldoveni, ruși și ucraineni. Peste 100 de adrese de domiciliu, verificate
14:00
Tentativă de omor la Hâncești: Un bărbat a ajuns la spital, după ce a fost împușcat. Suspectul - reținut de polițiști. Ce au găsit polițiștii după percheziții - VIDEO ProTV.md
Tentativă de omor la Hâncești: Un bărbat a ajuns la spital, după ce a fost împușcat. Suspectul - reținut de polițiști. Ce au găsit polițiștii după percheziții - VIDEO
13:40
Politica externă și securitatea Republicii Moldova sunt prioritățile prezidențiale în 2026, iar țara noastră vrea să adere la UE cu drepturi depline. Ce declarații a făcut Maia Sandu - VIDEO ProTV.md
Politica externă și securitatea Republicii Moldova sunt prioritățile prezidențiale în 2026, iar țara noastră vrea să adere la UE cu drepturi depline. Ce declarații a făcut Maia Sandu - VIDEO
13:40
Două ambulanțe - blocate pe drum în timp ce se deplasau spre pacienți. Salvatorii au intervenit la Criuleni și Leova - FOTO ProTV.md
Două ambulanțe - blocate pe drum în timp ce se deplasau spre pacienți. Salvatorii au intervenit la Criuleni și Leova - FOTO
13:40
Opt ucraineni, ascunși într-un camion ca să ajungă ilegal în Republica Moldova: Trei moldoveni - plasați în arest. Câți bani luau pentru „acest serviciu” ProTV.md
Opt ucraineni, ascunși într-un camion ca să ajungă ilegal în Republica Moldova: Trei moldoveni - plasați în arest. Câți bani luau pentru „acest serviciu”
Acum 6 ore
13:30
Ultima oră. Drona rusească, găsită la Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil. Localnicii, evacuați ProTV.md
Ultima oră. Drona rusească, găsită la Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil. Localnicii, evacuați
13:20
Maia Sandu a susținut o conferință de presă: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă, în continuare, un risc semnificativ de securitate pentru RM” - VIDEO ProTV.md
Maia Sandu a susținut o conferință de presă: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă, în continuare, un risc semnificativ de securitate pentru RM” - VIDEO
13:20
Zelenski a ajuns la Davos și se întâlnește cu Trump. Anunțul făcut de emisarul special al președintelui american ProTV.md
Zelenski a ajuns la Davos și se întâlnește cu Trump. Anunțul făcut de emisarul special al președintelui american
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 22.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 22.01.2026
13:00
Care rămâne a fi principalul obstacol în rezolvarea conflictului transnistrean? Ce spune Maia Sandu ProTV.md
Care rămâne a fi principalul obstacol în rezolvarea conflictului transnistrean? Ce spune Maia Sandu
12:50
Mark Rutte, primele comentarii după acordul cu Donald Trump privind Groenlanda: „Nu am nicio îndoială că putem face acest lucru destul de rapid” ProTV.md
Mark Rutte, primele comentarii după acordul cu Donald Trump privind Groenlanda: „Nu am nicio îndoială că putem face acest lucru destul de rapid”
12:20
MAE vine cu o reacție, după ce FSB ar fi reținut un agent al serviciilor de informații din Republica Moldova ProTV.md
MAE vine cu o reacție, după ce FSB ar fi reținut un agent al serviciilor de informații din Republica Moldova
12:20
Nou atac armat în Australia cu puțin trei morți. Atacatorul nu a fost prins, un orășel a fost pus în lockdown ProTV.md
Nou atac armat în Australia cu puțin trei morți. Atacatorul nu a fost prins, un orășel a fost pus în lockdown
12:10
FSB ar fi reținut un agent al serviciilor de informații din Republica Moldova, după ce ar fi îndeplinit o „misiune” împotriva securității Rusiei. Momentul în care l-ar fi prins și încătușat - VIDEO ProTV.md
FSB ar fi reținut un agent al serviciilor de informații din Republica Moldova, după ce ar fi îndeplinit o „misiune” împotriva securității Rusiei. Momentul în care l-ar fi prins și încătușat - VIDEO
12:10
Maia Sandu, după ce pe teritoriul Moldovei a fost găsită o dronă rusească: „Să condamnăm nu este suficient. Avem nevoie de echipamente speciale pentru protecția spațiului aerian” ProTV.md
Maia Sandu, după ce pe teritoriul Moldovei a fost găsită o dronă rusească: „Să condamnăm nu este suficient. Avem nevoie de echipamente speciale pentru protecția spațiului aerian”
12:10
Aderarea țării noastre la UE, însă nu cu drepturi depline? Cum comentează șefa statului așa zisele discuții de la Bruxelles ProTV.md
Aderarea țării noastre la UE, însă nu cu drepturi depline? Cum comentează șefa statului așa zisele discuții de la Bruxelles
11:40
În acest an vom primi un radar modern pentru monitorizarea deplină a spațiului aerian. Declarațiile făcute de Maia Sandu ProTV.md
În acest an vom primi un radar modern pentru monitorizarea deplină a spațiului aerian. Declarațiile făcute de Maia Sandu
Acum 8 ore
11:30
Avertismentul Comandamentului Apărării din Finlanda: Rusia va continua să încerce să deterioreze infrastructura din Marea Baltică ProTV.md
Avertismentul Comandamentului Apărării din Finlanda: Rusia va continua să încerce să deterioreze infrastructura din Marea Baltică
11:10
LIVE. Maia Sandu susține o conferință de presă: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă, în continuare, un risc semnificativ de securitate pentru RM” ProTV.md
LIVE. Maia Sandu susține o conferință de presă: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă, în continuare, un risc semnificativ de securitate pentru RM”
11:00
Surpriză mare la Australian Open! Hubert Hurkacz, care avea victorii la Zverev și Fritz în 2026, a fost surclasat de un puști de 21 de ani ProTV.md
Surpriză mare la Australian Open! Hubert Hurkacz, care avea victorii la Zverev și Fritz în 2026, a fost surclasat de un puști de 21 de ani
11:00
Reacția MAE după ce o dronă rusească a fost găsită în grădina unei case la Ștefan Vodă: „O încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova” ProTV.md
Reacția MAE după ce o dronă rusească a fost găsită în grădina unei case la Ștefan Vodă: „O încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”
11:00
Trump se comportă în chestiunea Groenlanda precum orice abuzator: „Ceea ce urmează să-ți fac e din cauza ta”. Și despre tortul tăiat de Simion ProTV.md
Trump se comportă în chestiunea Groenlanda precum orice abuzator: „Ceea ce urmează să-ți fac e din cauza ta”. Și despre tortul tăiat de Simion
10:40
O dronă de 2,5 metri - găsită în grădina unei case la Crocmaz, Ștefan Vodă. Ce spune poliția ProTV.md
O dronă de 2,5 metri - găsită în grădina unei case la Crocmaz, Ștefan Vodă. Ce spune poliția
10:40
FC Barcelona a făcut show la Praga, în Champions League! Catalanii sunt la mâna lor pentru a evita barajul ProTV.md
FC Barcelona a făcut show la Praga, în Champions League! Catalanii sunt la mâna lor pentru a evita barajul
10:30
Contrabandă cu pastile psihotrope. Un tânăr - reținut de polițiști, după ce cumpăra și vindea drogurile online. Câți ani ar putea sta după gratii - VIDEO ProTV.md
Contrabandă cu pastile psihotrope. Un tânăr - reținut de polițiști, după ce cumpăra și vindea drogurile online. Câți ani ar putea sta după gratii - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.