SERELE DE TIP TUNEL ÎN AGRICULTURĂ: Avantaje și limite tehnice
Agromedia, 22 ianuarie 2026 15:30
SERELE DE TIP TUNEL ÎN AGRICULTURĂ: Avantaje și limite tehnice
• • •
Alte ştiri de Agromedia
Acum 30 minute
15:30
SERELE DE TIP TUNEL ÎN AGRICULTURĂ: Avantaje și limite tehnice
Acum o oră
15:10
PRODUCEREA CIREȘELOR 2026: Tendințe tehnologice, recomandările marilor producători
Acum 4 ore
13:40
CAPRE ȘI OI CU PUPILE DILATATE ȘI ÎNCLINAREA CAPULUI: Ce indică aceste simptome
12:00
PIAȚA GLOBALĂ A MAȘINILOR AGRICOLE SE SCHIMBĂ: Așteptări pentru 2026
Acum 24 ore
17:40
UTILIZAREA FEROMONILOR ÎN LEGUMICULTURĂ: Dăunători, substanțe active și aplicare corectă # Agromedia
UTILIZAREA FEROMONILOR ÎN LEGUMICULTURĂ: Dăunători, substanțe active și aplicare corectă
17:00
GRANTURI DE PÂNĂ LA 5.000 EURO PENTRU PROIECTE DEMONSTRATIVE ÎN SECTORUL NUCIFER
16:10
CRISTINA MARCENCO: Strugurii din Baurci iau calea Europei
Ieri
14:30
FERMIERII ROMÂNI PROTESTEAZĂ ȘI LA STRASBOURG, ȘI ÎN ȚARĂ, ÎMPOTRIVA MERCOSUR
20 ianuarie 2026
16:40
PÂNĂ LA 1 MILION DE LEI PENTRU FEMEILE ANTREPRENOARE DIN MEDIUL RURAL
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
RASA BRAHMA PITICĂ (BRAHMA BANTAM). În ce condiții se crește corect
11:50
AIPA ANUNȚĂ RELUAREA ACHITĂRII SUBVENȚIILOR
11:00
MINISTRUL MUNCII: Începem reforma administrației publice locale
10:00
„FABRICAT ÎN MOLDOVA” 2026: produse autohtone din toate regiunile țării
09:40
4 CAZURI NOI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ, CONFIRMATE ÎN GOSPODĂRII
19 ianuarie 2026
16:50
CAHUL BUSINESS SUMMIT 2026: AI, antreprenori și soluții pentru economia locală
14:40
LOT DE BISCUIȚI NECONFORMI, DEPISTAT DE ANSA
13:30
TĂIEREA FORMAȚIUNILOR DE ROD LA MĂR, PĂR, GUTUI ȘI SÂMBUROASE
12:50
CONTROALE INOPINATE ÎN SILVICULTURĂ. Verificări realizate de inspectori din alte regiuni # Agromedia
CONTROALE INOPINATE ÎN SILVICULTURĂ. Verificări realizate de inspectori din alte regiuni
10:40
CORTEVA ȘI BP VOR PRODUCE ULEI DIN CULTURI AGRICOLE: Biocombustibili Etlas™
09:40
PROGNOZA METEO 19–25 IANUARIE: Când slăbește gerul?
16 ianuarie 2026
18:20
RUTA CERAMICII, UN NOU TRASEU DE TURISM ÎN REPUBLICA MOLDOVA
16:30
CREȘTERE ALARMANTĂ A CAZURILOR DE RABIE. Specialiștii cer măsuri urgente
14:20
AGROPENSIUNEA „TREI FRAȚI”: Destinație turistică cu experiențe interesante în nordul țării # Agromedia
AGROPENSIUNEA „TREI FRAȚI”: Destinație turistică cu experiențe interesante în nordul țării
13:40
FERMIERII EUROPENI SE PREGĂTESC DE PROTEST MASIV ÎNAINTEA VOTULUI PENTRU ACORDUL MERCOSUR # Agromedia
FERMIERII EUROPENI SE PREGĂTESC DE PROTEST MASIV ÎNAINTEA VOTULUI PENTRU ACORDUL MERCOSUR
12:50
BRAZII DE CRĂCIUN: Cum îl transformăm din deșeu în resursă
12:00
LEGUMICULTORII AU ÎNCEPUT SEMĂNATUL ÎN SERE
10:10
FINANȚARE PENTRU REABILITAREA SISTEMELOR DE IRIGARE: ANIF deschide apelul de proiecte pentru AUAI # Agromedia
FINANȚARE PENTRU REABILITAREA SISTEMELOR DE IRIGARE: ANIF deschide apelul de proiecte pentru AUAI
15 ianuarie 2026
17:30
CIRCULAȚIA FERIBOTULUI PESTE NISTRU A FOST SUSPENDATĂ. Cinci localități rămân izolate
12:30
OFERTA GLOBALĂ DE OLEAGINOASE DEPĂȘEȘTE CEREREA: Semnal de presiune pe piață
11:50
SOIURILE DE PRUN MILENIUM ȘI JOJO. Rezistență la viruși și calibru mare
10:50
UREE, SULFAT DE AMONIU SAU AZOTAT: Cum se comportă formele de azot iarna
14 ianuarie 2026
16:40
PIAȚA NUCILOR ÎN R. MOLDOVA: Cerere și preț bun până la intrarea miezului chinezesc în Europa # Agromedia
PIAȚA NUCILOR ÎN R. MOLDOVA: Cerere și preț bun până la intrarea miezului chinezesc în Europa
15:40
NOI REGULI PENTRU MONITORIZAREA APELOR DE SUPRAFAȚĂ ȘI SUBTERANE
15:40
CONSILIUL ASOCIAȚIILOR AGRICOLE: Fermierii pun pe pauză investițiile
14:40
CEL MAI MARE PRODUCĂTOR DE ÎNGRĂȘĂMINTE DIN ROMÂNIA TRIMITE SUTE DE ANGAJAȚI ÎN ȘOMAJ
14:30
MOLDOVA ÎȘI VA PROMOVA FRUCTELE LA FRUIT LOGISTICA 2026, LA BERLIN
13:10
SYNGENTA LANSEAZĂ CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ 2026: Eveniment dedicat noilor tehnologii agricole # Agromedia
SYNGENTA LANSEAZĂ CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ 2026: Eveniment dedicat noilor tehnologii agricole
12:20
MODIFICARE ÎN CODUL FUNCIAR PENTRU AFACERILE DIN TURISM
12:00
MIEREA DE SULFINĂ: Prin ce se deosebește și ce proprietăți are
11:30
PORUMBUL SE SCUMPEȘTE ÎN EUROPA: Cotațiile pe Euronext depășesc 190 €/tonă
10:30
SCHIMBĂRI ÎN LEGEA VIEI ȘI VINULUI: Reguli mai simple pentru producători și comercianți
13 ianuarie 2026
15:10
ROMÂNIA VA CONDUCE UNDP ȘI ALTE AGENȚII ONU ÎN 2026
15:00
CIRCULAȚIA BACULUI MOLOVATA A FOST SUSPENDATĂ
13:20
CE MĂNÂNCĂ MOLDOVENII: O platformă digitală aduce transparență în restaurante
12:30
SUBVENȚII ȘI TVA RESTANTE : Explicațiile autorităților și nemulțumirile fermierilor
11:10
PIAȚA GLOBALĂ A GRÂULUI: Producție în creștere, presiuni asupra prețurilor
10:10
PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ LA HÎNCEȘTI. 2 sate sunt în carantină
09:40
GRECIA A DAT START SEZONULUI CĂPȘUNELOR, MAI DEVREME DECÂT DE OBICEI
12 ianuarie 2026
18:10
PROGRAMUL FCA: Granturi de peste 30 mil. lei pentru afaceri agricole micro și mici
17:20
AZOT PE ZĂPADĂ SAU PE SOL ÎNGHEȚAT: De ce se pierde și cât ajunge la grâul de toamnă
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.