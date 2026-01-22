Numărul cazurilor de viroze la copii, în creștere
TVR Moldova, 22 ianuarie 2026 09:10
În perioada 12 – 18 ianuarie curent, au fost înregistrate 3181 de cazuri de viroze, majoritatea la copii, fiind în creștere cu 67% față de săptămâna precedentă.
ANRE a oferit licență Moldgres, proprietate a gigantului rusesc RAO EES din Transnistria # TVR Moldova
Centrala Termoelectrică Moldovenească, cunoscută sub denumirea Moldavskaia GRES, proprietate a gigantului rusesc RAO EES, a obținut licență din partea Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică (ANRE) de a continua producerea energiei electrice până în vara anului 2026. ANRE a eliberat o licență valabilă timp de șase luni, în perioada 15 ianuarie - 14 iulie 2026, potrivit ziar.md, care face referire la un document al ANRE din 13 ianuarie 2026.
Un primarLogofteni, Fălești, a fost obligat de Judecătoria Bălți, pe 19 ianuarie, să acopere un prejudiciu în valoare de peste 743.000 de lei provocat în urma dării în arendă a unui iaz din localitate.
În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, despre măsurile Guvernului pentru accelerarea creșterii economice și despre progresele înregistrate pe calea aderării la UE.
Uniunea Națională a Patronatului Român a lansat astăzi, la Chișinău, filiala sa din Republica Moldova. Noua entitate își propune să stimuleze investițiile, cooperarea economică dintre România și Republica Moldova, dar și să sprijine parcursului european al țării noastre.
După ninsoare, ger și gheață, un alt pericol pândește pe străzi. Turțurii de la streșinile clădirilor reprezintă un risc pentru siguranţa trecătorilor. Ei pot crea și pagube inseminate dacă vor cădea peste autoturismele parcate aproape de marginea acoperișurilor.
Romgaz primește licență de trader de gaze în Republica Moldova și țintește 30 la sută din piață # TVR Moldova
Subsidiara de peste Prut a companiei românești de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, a primit licență de trader de gaze în Republica Moldova, de la Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energetică de la Chișinău, informează Profit.ro.
Şefii Apărării din NATO discută, la Bruxelles, nivelul de pregătire militară a Alianței # TVR Moldova
Şefii Apărării din NATO discută, la Bruxelles, nivelul de pregătire militară a Alianței, într-un context de securitate marcat de războiul din Ucraina, agresiuni hibride și creșterea riscurilor globale. Reuniunea are loc în timp ce ţărilor membre li se cere să își asume un efort militar mai mare, pentru propria siguranţă. Mai multe informații ne oferă trimisul special TVR MOLDOVA la Bruxelles, Carina Muller.
Subsidiara de peste Prut a companiei românești de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, a primit licență de trader de gaze în Republica Moldova, de la Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energetică de la Chișinău, informează Profit.ro.
Psiholog: Depresia afectează chiar și copiii, starea de bine depinde de lucrurile mărunte # TVR Moldova
Iarna aduce nu doar frig și zile scurte, ci și o stare de apatie şi anxietate pentru mulți oameni. Lipsa soarelui și lumina redusă pot declanșa ceea ce specialiștii numesc depresia sezonieră sau „de iarnă”. Pentru a cunoaşte mai bine cauzele, simptomele și modalitățile de prevenire sau gestionare a acestor stări depresive, ne spune psihologul Ina Crasnojon.
Există premise pentru a scădea tariful la gazele naturale pentru consumatori, spune șeful Moldovagaz, Vadim Ceban. În cadrul unei emisiuni la Realitatea.TV, Vadim Ceban a spus că această micșorare ar putea fi mai mult de 10%.
Dosarul Plahotniuc: De ce Denis Ulanov, apropiatul lui Șor, i-a întors spatele fostului lider PDM? # TVR Moldova
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul "Frauda Bancară", rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în absența inculpatului, care a refuzat să fie dus în fața instanței. O hotărâre similară a fost luată şi în celelalte trei dosare pe numele oligarhului, care sunt abia la etapa de urmărire penală. Plahotniuc se află după gratii în Penitenciarul 13, la patru luni de la extrădarea sa în Republica Moldova.
Ceramica porțelanată a devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai căutate materiale pentru amenajări interioare și exterioare. Arhitecții o apreciază pentru performanțele tehnice, designerii pentru estetica impecabilă, iar proprietarii de locuințe pentru durabilitatea ei remarcabilă. Dar ce o face atât de specială și de ce Italia este recunoscută ca lider mondial în producția de plăci porțelanate premium?
Comisia Europeană oferă 1,9 miliarde de euro ajutoare umanitare, dintre care 8 milioane pentru RM # TVR Moldova
Comisia Europeană a anunţat miercuri că va aloca 1,9 miliarde de euro pentru ajutorul umanitar în anul 2026, pentru a ajuta 239 de milioane de persoane afectate în urma „reducerilor de finanţare ale principalilor donatori”, mai mult de jumătate din acest buget urmând să fie alocat Africii şi Orientului Mijlociu, scrie TVRInfo.ro.
Suedia nu se va alătura aşa-numitului „Consiliul pentru Pace” propus de preşedintele american Donald Trump, a anunţat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson, scrie TVRInfo.ro.
Academia Națiunii Române din Republica Moldova continuă tradiția de a premia personalitățile care, prin munca lor, contribuie la promovarea valorilor naționale. În acest context, Gala „Omul Anului” a ajuns la o nouă ediție, iar directorul TVR Moldova, Nicolae Mocanu, a fost distins pentru munca și dedicarea sa în televiziune.
Punctul de trecere a frontierei Leova-Bumbăta, deschis din 2023, devine tot mai cunoscut şi utilizat. Este o alternativă eficientă pentru fluidizarea traficului transfrontalier între Republica Moldova și România. De pe 15 august, funcţionează în regim non-stop și e mai accesibil pentru călători, iar traficul a crescut cu 26%.
Doi ucraineni au fost depistați pe Aeroportul Chișinău cu monede și lingouri presupuse a fi din aur # TVR Moldova
Un cetățean ucrainean, în vârstă de 49 de ani, și o cetățeană a Ucrainei, în vârstă de 31 de ani, au fost identificați de polițiștii de frontieră, pe Aeroportul Internațional Chișinău, având asupra lor monede și lingouri presupuse a fi din aur, informează Serviciul Vamal.
Vladimir Plahotniuc, fostul lider PDM, rămâne încă 30 de zile după gratii. Decizia de prelungire a măsurii preventive a fost luată miercuri, 21 ianuarie, de către magistrați.
Autoritățile pregătesc un mecanism de sprijin pentru construirea locuințelor eficiente energetic, care reduc costurile și cresc confortul. Directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă a anuntat în cadrul emisiunii "Conexiuni Economice" de la TVR MOLDOVA că finanțarea ar putea fi posibilă din acest an.
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, consideră că haosul din domeniul electoral din regiunea găgăuză a fost provocat de inactivitatea Adunării Populare de la Comrat. Miercuri, Comisia Electorală a regiunii a anunțat că alegerile legislative din autonomie planificate pe 22 martie au fost anulate după ce Curtea Supremă de Justiție a stabilit că Comisia Electorală de la Comrat nu a fost constituită în conformitate cu legislația electorală națională.
Parlamentul Republicii Moldova: cele mai reprezentate profesii sunt juriștii și economiștii # TVR Moldova
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt de profesie juriști și economiști. Este vorba de 41 de parlamentari: 22 cu studii juridice și 19 cu studii economice.
„Situația este sub control”. Chiveri, despre satele de pe platoul Cocieri, izolate din cauza gerului # TVR Moldova
Situația privind asigurarea cu alimente și medicamente în satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri este sub control chiar dacă localitățile au rămas parțial izolate după ce bacul de la Molovata nu mai circulă din cauza gheții. Potrivit vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, autoritățile de la Chișinău țin legătura cu primarii din zonă.
Incendiu la centrul de plasament din Dubăsari: Un bărbat imobilizat la pat a suferit arsuri # TVR Moldova
Un incendiu a izbucnit marți dimineață, 20 ianuarie, la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Flăcările au cuprins un pat de la etajul unu, unde se afla un bărbat imobilizat de 67 de ani.
Judecătorul care ar fi agresat, pe 9 octombrie anul trecut, alături de alţi doi colegi de-ai săi, un angajat al unei benzinării din Soroca, rămâne suspendat din funcţie pe perioada anchetei.
Președintele Ciprului: De la RM la Balcanii de Vest, extinderea este instrumentul geopolitic al UE # TVR Moldova
De la Ucraina și Republica Moldova până la Balcanii de Vest și Turcia, extinderea rămâne cel mai puternic instrument geopolitic al Uniunii Europene. Este mesajul transmis de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, într-un discurs susținut în fața Parlamentului European, la Strasbourg, care marchează începutul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Declarația a fost făcută în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, desfășurată între 19 și 22 ianuarie, dedicată urgențelor geopolitice și crizelor interne din statele membre.
Închisoare pentru un procuror anticorupție pentru că a tras la răspundere pe nedrept un polițist # TVR Moldova
Un procuror anticorupție din sudul țării, care a exercitat și funcția de procuror-șef interimar al Procuraturii raionului Cahul, a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru tragere cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției.
Adunarea Națională a Franței a adoptat proiectul de lege privind autorizarea aprobării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze referitor la preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere, semnat la Paris la 12 iulie 2024.
O decizie a Curții Supreme de Justiție creează haos instituțional la Comrat. Ce s-a întâmplat? # TVR Moldova
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei - programate pentru 22 martie 2026 - este în prezent imposibilă. Despre acest lucru a anunțat, într-un comunicat de presă, Comisia Electorală de la Comrat. Acesta decizie a Comisiei are la bază o hotărâre a Curții Supreme de Justiție pronunțată pe 20 ianuarie, care suspendă două acte ale Adunării Populare legate de numirea membrilor în Comisia Electorală locală.
Munteanu, întrevedere cu delegația României la Davos: „Construim noi punți de legătură” # TVR Moldova
Relația dintre Republica Moldova și România nu doar că rezistă în timp și e bazată pe o prietenie strânsă și valori comune, dar se întărește tot mai mult prin fiecare proiect realizat împreună. Declarația a fost făcută de către prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu reprezentanții delegației române la Forumul Economic Mondial de la Davos – ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
Impact fatal la Ungheni: Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autovehicul # TVR Moldova
Accident grav pe șoseaua Ungheni-Cetireni. Un bărbat de 56 de ani a murit după ce a fost lovit de un microbuz.
Știai că peste 80% din jucăriile de pe piețele online nu respectă standardele UE și pot fi periculoase pentru copilașul tău? Fie că sunt fabricate din materiale de calitate proastă, sunt vopsite cu diverși coloranți toxici sau au detalii ascuțite și piese mici, care cedează la prima utilizare, aceste jucării aparent inofensive pun în pericol sănătatea și siguranța copilului. În rândurile ce urmează îți spunem cum să alegi jucării sigure și educative, care nu doar să-l distreze pe copil, ci să-l ajute să se dezvolte și să crească armonios.
Fabio Crea, avocatul bărbatului de 38 de ani, Andrea Vescovo, complicele ofițerului de poliție locală, suspectul principal, Riccardo Salvagno, susține că clientul său nu a apăsat pe trăgaci. Cei doi suspecți sunt învinuiți că l-au urcat forțat pe Sergiu Țărnă într-o mașină în noaptea de 30 spre 31 decembrie, l-au împușcat în cap la periferia Veneției și l-au abandonat pe un câmp. Poliția italiană investighează două ipoteze: un videoclip în care polițistul ar fi apărut cu un transsexual pe care l-ar fi avut Sergiu Țărnă și trafic de droguri.
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție care prevede acest lucru.
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) anunță că inițiază mai multe controale la benzinării, după ce după ce mai mulți șoferi s-au plâns pe calitatea motorinei.
Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA după amenințările lui Trump # TVR Moldova
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană și SUA, ca urmare a recentelor amenințări din partea președintelui american Donald Trump, au confirmat marți principalele grupuri politice europarlamentare.
Ajutor umanitar pentru Ucraina: R. Moldova pregătește livrarea de echipamente esențiale # TVR Moldova
Republica Moldova va sprijini Ucraina prin transmiterea unui ajutor umanitar constând în generatoare, dispozitive medicale și autospeciale de intervenție, a anunțat prim-ministrul Alexandru Munteanu. Inițiativa a fost discutată în cadrul întrevederii sale cu oficiali ucraineni, Taras Kachka, Viceprim-ministru pentru Integrare Europeană și Euro-atlantică, și Oleksii Sobolev, Ministru al Economiei, Mediului și Agriculturii.
Locuitorii Kievului ar trebui să plece dacă au ocazia, a declarat primarul orașului, Vitali Kliciko, într-un interviu acordat „The Times”. El a avertizat că Kievul se îndreaptă spre o catastrofă umanitară, potrivit publicației „Kyiv Post”.
Comisia Electorală Centrală (CEC) va solicita Ministerului Justiției inițierea procedurii de dizolvare a Partidului Socialist din Moldova și a Partidului Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, ca urmare a încălcării legislației privind gestiunea financiară a partidelor politice.
Fugarul penal Ilan Șor a anunțat că „oamenii din echipa sa” nu vor participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei ce urmează să aibă loc pe 22 martie. Despre acest lucru a vorbit el într-un interviu la canalul pro-Kremlin, Rossia24.
Monitorizare post-electorală: Online-ul, principalul vector al dezinformării în campanie # TVR Moldova
O monitorizare post-electorală, realizată de Asociația Presei Electronice, arată că televiziunile și radiourile au respectat, în linii generale, principiile de reflectare obiectivă a campaniei şi a scrutinului, pe când mediul online a înregistrat carenţe la acest capitol. Aici au fost semnalate cele mai multe încălcări, iar conținutul manipulativ și mesajele deep fake generate cu inteligența artificială fac domeniul tot mai dificil de reglementat.
Miniștrii economiei și finanțelor din Uniunea Europeană s-au reunit astăzi, la Bruxelles, sub președinția cipriotă a Consiliului UE, pentru a discuta principalele direcții economice ale Uniunii. Au fist abordate o serie subiecte esențiale pentru politica economică și financiară a UE, pentru următoarele luni, cu accent pe autonomia financiară, disciplina bugetară și competitivitatea economică, într-un context marcat de războiul din Ucraina. Mai multe informații ne oferă trimisul special al TVR MOLDOVA la Bruxelles, Carina Muller.
Republica Moldova, România şi Ucraina vor pune bazele unei camere comune de comerţ. Va fi o platformă economică, care va consolida cooperarea economică între cele trei ţări, va permite accesarea fondurilor europene pentru proiecte comune şi va contribui la reconstrucţia Ucrainei. Iniţiativa este susţinută de peste 400 de instituţii şi organizaţii din cele trei ţări.
Iarna aduce condiții dificile de trafic, iar securitatea noastră începe cu o mașină echipată corect și un stil de condus adaptat. Artur Cecan, instructor şi expert auto a vorbit în cadrul emisiunii „TeleMatinal” despre cum să ne pregătim mașina și cum să circulăm în siguranță, pe timp de iarnă.
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei; mii de persoane din Kiev rămân fără energie și apă # TVR Moldova
Un atac masiv al Rusiei în noaptea de 20 ianuarie a ucis și rănit civili în două regiuni ucrainene, a vizat stații electrice care deservesc centrale nucleare și a declanșat pene extinse de curent, apă și încălzire, au declarat autoritățile locale, scrie Kyivindependent.com.
Un nou dosar penal pentru Plahotniuc: Pentru deţinerea şi utilizarea actelor de identitate false # TVR Moldova
Procurorii cer prelungirea arestului preventiv pentru Vladimir Plahotniuc, judecat într-un episod din dosarul "Frauda Bancară". Acuzatorii au anunţat că pe numele lui a fost deschis un nou dosar penal - pentru deţinerea şi utilizarea actelor de identitate false. Oligarhul a lipsit de la şedinţa de judecată, iar avocaţii au cerut eliberarea acestuia de după gratii.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) arată că numărul cazurilor de infecții respiratorii sunt în creștere. În perioada 12 – 18 ianuarie curent, au fost înregistrate 3181 de cazuri de infectii virale ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, fiind în creștere cu 67% față de săptămâna precedentă.
Reacția Kremlinului la decizia R. Moldova de a părăsi CSI: „Nu putem decât să exprimăm regretul” # TVR Moldova
Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a comentat decizia Guvernului Republicii Moldova de a părăsi Comunitatea Statelor Independente (CSI). Pentru Peskov, decizia Chișinăului nu a fost neașteptată. Într-o conferință de presă din 20 ianuarie, secretatul de presă al lui Putin a menționat că participarea Republicii Moldova la CSI a fost înghețată pentru o lungă perioadă.
