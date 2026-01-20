Parlamentul se convoacă în sesiunea de primăvară 2026

14:40

Biroul politici de reintegrare informează că potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice, la 31 decembrie 2025, în Registrul de stat al populației erau luați în evidență 356 833 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Tighina / Bender (inclusiv satele Gâsca, Protegailovca, Merenești, Cremenciug, Zahorna și Chițcani), dintre care 356 833 sunt cetățeni ai Republicii Moldova.