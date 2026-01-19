CNA: Percheziții la construcții ilegale, rețineri pentru trafic de influență și sechestre pe bunuri de milioane
19 ianuarie 2026
CNA: Percheziții la construcții ilegale, rețineri pentru trafic de influență și sechestre pe bunuri de milioane
Arcul de Triumf din Chișinău va fi reparat în 2026, cu sprijinul unui antreprenor local pasionat de prelucrarea pietrei
Primăria Chișinău lansează o licitație internațională pentru reabilitarea râului Bâc, cu sprijinul BERD
O persoană angajată a decedat în incinta Serviciului Vamal
CNA: Percheziții la construcții ilegale, rețineri pentru trafic de influență și sechestre pe bunuri de milioane
Benzina și motorina se scumpesc de mâine. ANRE a publicat noile prețuri maxime
Maia Sandu și Bajram Begaj: Extinderea UE, garanție de securitate și stabilitate pentru Moldova și Albania
Control inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici: Ministrul Mediului intensifică verificările după semnale privind tăieri ilegale
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, efectuează o vizită oficială la Chișinău, la invitația Maiei Sandu
„În chimonou, cu o adunătură de cuvinte din mai multe limbi”. Satoshi, artistul care va reprezenta Moldova la Eurovision 2026, răspunde criticilor
O studentă din India, escortată la aeroport pentru a părăsi Republica Moldova: Solicitarea, venită de la Universitatea pe care o frecventa
Contrabanda cu arme de la vama Albița ar fi început în 2023. Șeful Vămii: „A fost o lecție pentru noi”
Un bărbat de 33 de ani, condamnat la închisoare pentru agresarea unui polițist la Inspectoratul Botanica
Mii de abateri rutiere în weekend: peste 3.400 de șoferi sancționați, 28 depistați sub influența alcoolului sau a drogurilor
Două persoane au murit în urma unor incendii produse în Călărași și Cahul. IGSU avertizează asupra pericolelor surselor de încălzire
Eduard Malareu părăsește trupa Akord. Anunțul a fost făcut alături de Igor Sîrbu
Atac aerian de amploare asupra Ucrainei: peste 200 de drone lansate, infrastructură civilă grav afectată
Tragedie feroviară în sudul Spaniei: cel puțin 39 de morți, zeci de răniți și mărturii cutremurătoare după coliziunea frontală a două trenuri de mare viteză
Construcție controversată la Botanica: două etaje construite pe un bloc locativ
Ministrul Culturii: „Vor fi demiși cei vinovați de ilegalități în cazul construcției neautorizate din zona istorică Eugen Doga”
Incident la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău: evacuare preventivă după declanșarea alarmei antiincendiu
Tragedie feroviară în sudul Spaniei: cel puțin 21 de morți și peste 100 de răniți după coliziunea a două trenuri de mare viteză
Creștinii ortodocși sărbătoresc Boboteaza pe stil vechi: tradiții, semnificații și obiceiuri
Maestrul Edgar Ștefăneț și soția sa sărbătoresc o frumoasă aniversare: Fiica lor a venit cu un mesaj emoționant pentru părinți
Sectorul construcțiilor, cel mai vulnerabil domeniu din Republica Moldova la capitolul siguranță și sănătate în muncă
Accident rutier grav în România: un microbuz din Republica Moldova spre Germania s-a răsturnat. Doi pasageri au ajuns la spital
Fetița de 9 ani accidentată de o ambulanță în Basarabeasca, în comă la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău
Donald Trump introduce taxe vamale pentru opt state europene care se opun achiziției Groenlandei. UE convoacă reuniune de urgență
Uniunea Europeană și Mercosur au semnat acordul comercial istoric ce creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume
Nou caz de rabie confirmat la o bovină în satul Temeleuți, raionul Călărași. Restricțiile vor fi prelungite cu 30 de zile
Paula Seling, în centrul unui val de critici după expresia „Maladeț, Moldova!” la Eurovision Moldova 2026
17 ianuarie 2026
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!”
Drona de la Telenești a fost examinată de către poliție
O dronă de 2,5 metri, găsită pe malul unui iaz la Nucăreni, Telenești. Poliția avertizează populația
Adam Kadirov, fiul liderului Ceceniei, grav rănit într-un accident rutier la Groznîi și transportat la Moscova
Horoscopul zilei – 17 ianuarie 2026. Claritate, energie și noi începuturi
16 ianuarie 2026
Clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume în 2026
Rusia scoate la vânzare, din Rezervele Naționale, valută și aur pentru a compensa prăbușirea veniturilor din petrol și gaze
Lukoil-Moldova amendată pentru nerespectarea hotărârii privind transmiterea și primirea bunurilor aferente complexului petrolier de la Aeroport
Donald Trump mulțumește Iranului pentru suspendarea a peste 800 de execuții ale protestatarilor
România și Republica Moldova își consolidează parteneriatul strategic în domeniul sănătății
MAE Moldova respinge acuzațiile aduse de Rusia: Țara este sigură pentru vizitatori
21:30
VIDEO//Un robot ucrainean a apărat singur o poziție timp de de șase săptămâni. „Inamicul nu a știut că se luptă cu un vehicul fără pilot”
Zelenski susține că acordul de pace al lui Trump ar putea fi semnat la Davos săptămâna viitoare. Care sunt condițiile
Calendarul alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost aprobat
Donald Trump amenință cu tarife vamale țările care nu susțin planul său privind controlul Groenlandei
Record la maternitatea din Chișinău: Interpreta de muzică populară a adus pe lume un băiețel de peste 5 kg
ANRE propune modificări pentru liberalizarea pieței gazelor: consumatorii vor putea alege între preț fix și preț dinamic
Bărbat autoproclamat „apostol Mihail”, condamnat la detențiune pe viață pentru trafic de persoane și abuzuri grave asupra unei familii
Ucraina: Nicio centrală electrică neafectată de atacurile rusești, situația energetică este critică
Moldovean reținut în Elveția, suspectat de peste 30 de jafuri cu prejudicii de peste 1 milion de franci
