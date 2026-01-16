România și Republica Moldova își consolidează parteneriatul strategic în domeniul sănătății

Unika.md, 16 ianuarie 2026 21:40

România și Republica Moldova își consolidează parteneriatul strategic în domeniul sănătății

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 5 minute
22:00
Rusia scoate la vânzare, din Rezervele Naționale, valută și aur pentru a compensa prăbușirea veniturilor din petrol și gaze Unika.md
Rusia scoate la vânzare, din Rezervele Naționale, valută și aur pentru a compensa prăbușirea veniturilor din petrol și gaze
Acum 15 minute
21:50
Lukoil-Moldova amendată pentru nerespectarea hotărârii privind transmiterea și primirea bunurilor aferente complexului petrolier de la Aeroport Unika.md
Lukoil-Moldova amendată pentru nerespectarea hotărârii privind transmiterea și primirea bunurilor aferente complexului petrolier de la Aeroport
21:50
Donald Trump mulțumește Iranului pentru suspendarea a peste 800 de execuții ale protestatarilor Unika.md
Donald Trump mulțumește Iranului pentru suspendarea a peste 800 de execuții ale protestatarilor
Acum 30 minute
21:40
România și Republica Moldova își consolidează parteneriatul strategic în domeniul sănătății Unika.md
România și Republica Moldova își consolidează parteneriatul strategic în domeniul sănătății
21:40
MAE Moldova respinge acuzațiile aduse de Rusia: Țara este sigură pentru vizitatori Unika.md
MAE Moldova respinge acuzațiile aduse de Rusia: Țara este sigură pentru vizitatori
Acum o oră
21:30
VIDEO//Un robot ucrainean a apărat singur o poziție timp de de șase săptămâni. „Inamicul nu a știut că se luptă cu un vehicul fără pilot” Unika.md
VIDEO//Un robot ucrainean a apărat singur o poziție timp de de șase săptămâni. „Inamicul nu a știut că se luptă cu un vehicul fără pilot”
21:20
Zelenski susține că acordul de pace al lui Trump ar putea fi semnat la Davos săptămâna viitoare. Care sunt condițiile Unika.md
Zelenski susține că acordul de pace al lui Trump ar putea fi semnat la Davos săptămâna viitoare. Care sunt condițiile
21:10
Calendarul alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost aprobat Unika.md
Calendarul alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost aprobat
21:10
Donald Trump amenință cu tarife vamale țările care nu susțin planul său privind controlul Groenlandei Unika.md
Donald Trump amenință cu tarife vamale țările care nu susțin planul său privind controlul Groenlandei
Acum 8 ore
16:00
Record la maternitatea din Chișinău: Interpreta de muzică populară a adus pe lume un băiețel de peste 5 kg Unika.md
Record la maternitatea din Chișinău: Interpreta de muzică populară a adus pe lume un băiețel de peste 5 kg
15:50
ANRE propune modificări pentru liberalizarea pieței gazelor: consumatorii vor putea alege între preț fix și preț dinamic Unika.md
ANRE propune modificări pentru liberalizarea pieței gazelor: consumatorii vor putea alege între preț fix și preț dinamic
15:50
Bărbat autoproclamat „apostol Mihail”, condamnat la detențiune pe viață pentru trafic de persoane și abuzuri grave asupra unei familii Unika.md
Bărbat autoproclamat „apostol Mihail”, condamnat la detențiune pe viață pentru trafic de persoane și abuzuri grave asupra unei familii
15:50
Ucraina: Nicio centrală electrică neafectată de atacurile rusești, situația energetică este critică Unika.md
Ucraina: Nicio centrală electrică neafectată de atacurile rusești, situația energetică este critică
15:40
Moldovean reținut în Elveția, suspectat de peste 30 de jafuri cu prejudicii de peste 1 milion de franci Unika.md
Moldovean reținut în Elveția, suspectat de peste 30 de jafuri cu prejudicii de peste 1 milion de franci
15:40
Mai mulți oficiali ai Ministerului Afacerilor Externe au primit ranguri diplomatice, prin decretul Maiei Sandu Unika.md
Mai mulți oficiali ai Ministerului Afacerilor Externe au primit ranguri diplomatice, prin decretul Maiei Sandu
15:40
ANRE a stabilit prețurile maxime pentru carburanți în perioada 17-19 ianuarie Unika.md
ANRE a stabilit prețurile maxime pentru carburanți în perioada 17-19 ianuarie
15:40
Tentativă de scoatere ilegală a peste 30.000 de dolari, contracarată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău Unika.md
Tentativă de scoatere ilegală a peste 30.000 de dolari, contracarată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău
15:30
Percheziții în dosarul de contrabandă cu mijloace de transport la Chișinău: peste 100 de vehicule ridicate Unika.md
Percheziții în dosarul de contrabandă cu mijloace de transport la Chișinău: peste 100 de vehicule ridicate
Acum 12 ore
13:30
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii deputatei Elena Grițco Unika.md
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii deputatei Elena Grițco
12:40
Cursă directă Chișinău–Bratislava lansată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Unika.md
Cursă directă Chișinău–Bratislava lansată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”
12:40
Cazurile de rabie, în creștere alarmantă în Republica Moldova. Autoritățile cer măsuri urgente pentru gestionarea animalelor fără stăpân Unika.md
Cazurile de rabie, în creștere alarmantă în Republica Moldova. Autoritățile cer măsuri urgente pentru gestionarea animalelor fără stăpân
12:00
Casa Albă: Prezența trupelor europene în Groenlanda nu schimbă planurile președintelui Trump privind insula arctică Unika.md
Casa Albă: Prezența trupelor europene în Groenlanda nu schimbă planurile președintelui Trump privind insula arctică
11:50
Republica Moldova, lider în implementarea Planului de Creștere în rândul țărilor candidate la UE Unika.md
Republica Moldova, lider în implementarea Planului de Creștere în rândul țărilor candidate la UE
11:50
Concediul forțat pentru peste 1.000 de angajați ai Căii Ferate din Moldova, prelungit până pe 2 februarie Unika.md
Concediul forțat pentru peste 1.000 de angajați ai Căii Ferate din Moldova, prelungit până pe 2 februarie
11:50
27 de persoane, inclusiv 6 copii, evacuate în urma unui incendiu într-un apartament din Chișinău Unika.md
27 de persoane, inclusiv 6 copii, evacuate în urma unui incendiu într-un apartament din Chișinău
11:40
Criză economică fără precedent în Stânga Nistrului: Vânzările de mărfuri s-au prăbușit cu 40% în 2025 Unika.md
Criză economică fără precedent în Stânga Nistrului: Vânzările de mărfuri s-au prăbușit cu 40% în 2025
11:40
Șase cereri depuse pentru testarea inovativă în domeniul energiei în cadrul Sandbox-ului din Republica Moldova Unika.md
Șase cereri depuse pentru testarea inovativă în domeniul energiei în cadrul Sandbox-ului din Republica Moldova
11:40
Serviciul Fiscal de Stat a aplicat amenzi de aproape 1 milion de lei pentru activități economice ilicite în decembrie 2025 Unika.md
Serviciul Fiscal de Stat a aplicat amenzi de aproape 1 milion de lei pentru activități economice ilicite în decembrie 2025
11:40
Finanțarea pentru cercetare și inovare în Republica Moldova crește la aproape 558 milioane de lei în 2026 Unika.md
Finanțarea pentru cercetare și inovare în Republica Moldova crește la aproape 558 milioane de lei în 2026
11:30
Două persoane din Cahul, reținute de CNA pentru trafic de influență la eliberarea certificatelor de școlarizare și competență profesională Unika.md
Două persoane din Cahul, reținute de CNA pentru trafic de influență la eliberarea certificatelor de școlarizare și competență profesională
11:30
2026, anul transformării digitale: Moldova mizează pe servicii, inovație și inteligență artificială pentru creștere economică Unika.md
2026, anul transformării digitale: Moldova mizează pe servicii, inovație și inteligență artificială pentru creștere economică
11:30
Echipa filmului CARBON revine cu HOTARUL, o comedie autohtonă despre conflictele dintre vecini Unika.md
Echipa filmului CARBON revine cu HOTARUL, o comedie autohtonă despre conflictele dintre vecini
11:20
Șeful Serviciului patrulare și șeful IP Glodeni, suspendați din funcție după suspiciuni de conducere în stare de ebrietate Unika.md
Șeful Serviciului patrulare și șeful IP Glodeni, suspendați din funcție după suspiciuni de conducere în stare de ebrietate
11:20
Ucraina cere reformarea formatului „5+2” și consolidarea rolului UE în soluționarea conflictului transnistrean Unika.md
Ucraina cere reformarea formatului „5+2” și consolidarea rolului UE în soluționarea conflictului transnistrean
11:20
Doi oameni fără adăpost trăiesc în condiții extreme într-un adăpost improvizat pe strada Albișoara, în plină iarnă Unika.md
Doi oameni fără adăpost trăiesc în condiții extreme într-un adăpost improvizat pe strada Albișoara, în plină iarnă
11:20
Proiect de 3,92 milioane franci elvețieni pentru consolidarea integrității și conformității IMM-urilor din Republica Moldova Unika.md
Proiect de 3,92 milioane franci elvețieni pentru consolidarea integrității și conformității IMM-urilor din Republica Moldova
11:10
Analiză economică: Ce ar însemna unirea României cu Republica Moldova din punct de vedere financiar și economic Unika.md
Analiză economică: Ce ar însemna unirea României cu Republica Moldova din punct de vedere financiar și economic
11:10
Șase migranți ucraineni, depistați ascunși într-un camion la postul vamal Palanca Unika.md
Șase migranți ucraineni, depistați ascunși într-un camion la postul vamal Palanca
11:10
Parlamentarul Vasile Costiuc propune un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România în prima ședință a Legislativului din 2026 Unika.md
Parlamentarul Vasile Costiuc propune un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România în prima ședință a Legislativului din 2026
11:00
Patru suspecți de tâlhărie, reținuți în urma unei operațiuni a poliției și procurorilor din Anenii Noi Unika.md
Patru suspecți de tâlhărie, reținuți în urma unei operațiuni a poliției și procurorilor din Anenii Noi
09:40
Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni: iarna pune stăpânire pe toată Moldova Unika.md
Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni: iarna pune stăpânire pe toată Moldova
09:30
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, condamnat la cinci ani de închisoare pentru abuz de putere și falsificare de documente Unika.md
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, condamnat la cinci ani de închisoare pentru abuz de putere și falsificare de documente
09:10
Șeful serviciului patrulare din Glodeni, oprit în trafic sub suspiciunea de conducere în stare de ebrietate, în ziua dedicată lui Eminescu Unika.md
Șeful serviciului patrulare din Glodeni, oprit în trafic sub suspiciunea de conducere în stare de ebrietate, în ziua dedicată lui Eminescu
Acum 24 ore
08:40
Profesorii salută reforma manualelor școlare: manuale mai atractive, adaptate și ușoare din 2027 Unika.md
Profesorii salută reforma manualelor școlare: manuale mai atractive, adaptate și ușoare din 2027
08:30
Vreme geroasă în continuare în Republica Moldova: temperaturi până la -13 grade și ninsori slabe în nord Unika.md
Vreme geroasă în continuare în Republica Moldova: temperaturi până la -13 grade și ninsori slabe în nord
08:30
Marea Britanie nu susține propunerea Franței și Italiei de a negocia direct cu Putin pe tema Ucrainei, spune ministrul de externe Yvette Cooper Unika.md
Marea Britanie nu susține propunerea Franței și Italiei de a negocia direct cu Putin pe tema Ucrainei, spune ministrul de externe Yvette Cooper
08:20
Facturile la energia termică pentru decembrie 2025 diferă de la un bloc la altul. Termoelectrica explică motivele variațiilor Unika.md
Facturile la energia termică pentru decembrie 2025 diferă de la un bloc la altul. Termoelectrica explică motivele variațiilor
08:20
WhatsApp va fi blocat complet în Rusia în 2026, anunță oficialii ruși Unika.md
WhatsApp va fi blocat complet în Rusia în 2026, anunță oficialii ruși
08:20
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a oferit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace. Comitetul Nobel: „Titlul de laureat nu poate fi transferat” Unika.md
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a oferit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace. Comitetul Nobel: „Titlul de laureat nu poate fi transferat”
08:10
Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2026: Descoperă ce îți rezervă astr Unika.md
Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2026: Descoperă ce îți rezervă astr
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.