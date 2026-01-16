ANTA: Transportatorii trebuie să înregistreze cursele digitale în sistemul BIREG înainte de a intra în Ungaria
Ziar.md, 16 ianuarie 2026 10:50
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier internațional asupra noilor obligații care decurg din implementarea Sistemului Digital CEMT, subliniind că înregistrarea curselor efectuate în baza autorizațiilor CEMT digitale în
Acum 30 minute
10:50
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier internațional asupra noilor obligații care decurg din implementarea Sistemului Digital CEMT, subliniind că înregistrarea curselor efectuate în baza autorizațiilor CEMT digitale în
Acum o oră
10:10
VIDEO/ Șeful Serviciului Patrulare din Glodeni, suspendat temporar din funcție după ce ar fi urcat băut la volan # Ziar.md
Șeful Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, a fost suspendat temporar din funcție după ce ar fi urcat la volan în stare de ebrietate. Măsură a fost dispusă de conducerea Inspectoratului General al Poliției (IGP) și
Acum 2 ore
10:00
Tensiunile geopolitice din Arctica au atins un nou prag după ce discuțiile de la Washington între oficialii Statelor Unite, Danemarcei și Groenlandei nu au reușit să producă un acord privind viitorul insulei strategice. Negocierile s-au încheiat cu un dezacord profund
09:30
În prezent, în Iran nu s-ar afla cetățeni ai R. Moldova. Consilierul ambasadei țării noastre în Azerbaidjan, acreditată prin cumul pentru Iran, Dorin Bolboceanu, a declarat acest lucru pentru NewsMaker. Potrivit diplomatului, în adresa ambasadei încă nu au
09:20
2025, cel mai bun an din istoria turismului mondial. R. Moldova devine platformă strategică în 2026 # Ziar.md
2025 a fost un an record pentru turismul global, arată datele World Travel & Tourism Council (WTTC). În acest an, sectorul turismului a generat aproximativ 10 trilioane de euro, echivalentul a 10,3% din economia globală, iar peste 1,5 miliarde de persoane au căl&
Acum 4 ore
08:50
Și premierul Alexandru Munteanu ar vota în favoarea unirii R. Moldova cu România: „Este o decizie personală” # Ziar.md
Dacă s-ar organiza un referendum privind unirea R. Moldova cu România, și premierul Alexandru Munteanu ar vota în favoarea inițiativei. Prim-ministrul țării noastre a declarat acest lucru în cadrul vizitei sale de la Soroca, pentru Observatorul de Nord. „Este
08:20
Tendința de depreciere a leului față de dolarul american și euro rămâne constantă, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astăzi, 16 ianuarie, un euro este cotat la 19,91 lei, în
08:10
Vremea rămâne rece în toată țara. Astăzi, 16 ianuarie, temperaturile maxime vor varia între -10°C și -5°C. Vântul va sufla puțin mai puternic decât în zilele precedente, î
Acum 12 ore
22:10
Premiile care recunosc valorile culturale ale R. Moldova. Cine sunt laureații Zilei Naționale a Culturii # Ziar.md
Cei mai apreciați creatori și lucrători din domeniul cultural au fost onorați cu premii și distincții pentru contribuțiile remarcabile aduse vieții culturale din Republica Moldova, de Ziua Națională a Culturii, marcată pe
Acum 24 ore
19:00
O fetiță de 9 ani a fost accidentată, astăzi, la Basarabeasca, de o autospecială a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă, aflată în misiune. Potrivit informațiilor preliminare, copilul traversa strada neregulamentar, când a fost lovit
18:50
Premierul Alexandru Munteanu a revenit în satul său de baștină și a oferit o diplomă de onoare meșterului pietrar Ion Lozan # Ziar.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a revenit în satul său de baștină, Cosăuți, unde l-a vizitat pe meșterul pietrar Ion Lozan, unul dintre cei mai apreciați artiști populari din Republica Moldova. Cu acest prilej, premierul i-a
18:30
Alexandru Munteanu, în vizită la Soroca. A discutat cu autoritățile locale despre apă, drumuri și serviciile publice # Ziar.md
Raionul Soroca rămâne una dintre zonele unde se investește activ în infrastructură și servicii publice. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat astăzi, la Soroca, cu primarii și reprezentanții serviciilor publice despre principalele probleme ale regiunii și
18:20
Ministerul Culturii lansează concursul de finanțare pentru proiectele culturale din 2026. Detalii # Ziar.md
Organizațiile necomerciale din domeniul culturii pot depune, începând de acum, proiecte pentru finanțare din bugetul de stat pentru anul 2026. Ministerul Culturii a lansat concursul oficial de finanțare a proiectelor culturale, destinat asociațiilor și organizațiilor care
18:00
Calitate mai bună și ghiozdane mai ușoare. MEC pregătește o nouă „generație” de manuale pentru elevi # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că manualele școlare din Republica Moldova vor avea un conținut mai bun, mai clar și mai adaptat elevilor, iar tot mai multe dintre ele vor deveni digitale și interactive. Reforma este
17:40
Blocaj pe Nistru: Chișinăul solicită Tiraspolului acces imediat pentru aprovizionarea satelor izolate # Ziar.md
Situația din Zona de Securitate continuă să pună presiune pe locuitorii din mai multe sate de pe malul stâng al Nistrului. La ședința Comisiei Unificate de Control (CUC), delegația Republicii Moldova a cerut ferm Tiraspolului acces liber ș
17:40
Nicușor Dan, după declarațiile Maiei Sandu: „Integrarea în UE este una dintre căile prin care putem fi împreună” # Ziar.md
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat, într-un mod discret, declarațiile recente ale Maiei Sandu despre o posibilă reunificare a Republicii Moldova cu România. În primul său discurs anual de politică externă, susț
17:10
USMF „Nicolae Testemițanu” închide ancheta internă privind rezidențiatul cetățenilor străini: diplomele sunt legale # Ziar.md
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” anunță finalizarea activității Comisiei de anchetă de serviciu, constituită pentru a verifica informațiile apărute în spațiul public privind modul de desf&
17:00
Deocamdată, starea de urgență în sectorul energetic din Ucraina nu ne-a afectat țara. Precizările Moldelectrica # Ziar.md
Sistemul electroenergetic al R. Moldova funcționează în parametri normali, iar în prezent nu sunt planificate sistări sau limitări ale transportului energiei electrice. Precizările au fost făcute de Moldelectrica, în contextul în care în Ucraina
16:40
ANRE: Noile tarife la gaze ar putea fi aprobate în câteva săptămâni - tendința indică o posibilă scădere # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că noile tarife la gazele naturale pentru consumatorii finali urmează să fie aprobate la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie. Declarațiile
16:20
Veaceslav Platon nu va fi audiat ca martor în dosarul Plahotniuc. Instanța i-a respins cererea # Ziar.md
Omul de afaceri Veaceslav Platon nu va fi audiat în calitate de martor în dosarul privind frauda bancară, în care este vizat și Vladimir Plahotniuc. Magistrații au respins cererea depusă de acesta, prin care solicita să fie audiat prin teleconferinț
16:00
IGSU lansează o campanie de siguranță înainte de Bobotează: „Tradiție cu responsabilitate” # Ziar.md
În pragul uneia dintre cele mai așteptate sărbători de iarnă pentru creștini, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) lansează o amplă campanie de informare și prevenire sub genericul „Tradiție
16:00
FOTO/ O căprioară rănită, salvată în sudul țării. Specialiștii au fost nevoiți să-i amputeze un un picior # Ziar.md
Inspectorii de mediu din Ștefan Vodă și specialiștii Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au salvat o femelă de căprioară rănită, care nu se putea deplasa. Din cauza gravităț
14:50
Autoritățile își propun să extindă accesul la programul național „Voucherul Cultural” pentru tinerii cu vârste de 16 și 17 ani. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a venit cu un anunț în acest sens astă
14:40
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vladislav Kulminski, a venit cu precizări ample în legătură cu decizia autorităților americane de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova și ai altor
14:40
Accidentul mortal de pe bd. Decebal ajunge în instanță. Conducătorul troleibuzului riscă închisoare # Ziar.md
La aproape opt luni de la accidentul tragic de pe bulevardul Decebal din capitală, soldat cu moartea unei femei, dosarul a ajuns pe masa judecătorilor. Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că a finalizat urmărirea penală și
14:10
VIDEO/ Moldoveanul Sergiu Țârnă a fost înmormântat în Italia. Între timp, autoritățile au reținut și complicele polițistului # Ziar.md
Sergiu Țârnă, tânărul moldovean de 25 de ani ucis în noaptea de 31 decembrie în Italia, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Ceremonia de înmormântare a avut loc la biserica ortodoxă „Santa Lucia&
14:00
Bilanțul comerțului exterior: între optimism pentru exportatori și provocări pentru consumatori # Ziar.md
Economia R. Moldova continuă să oscileze între vești bune pentru unii și provocări pentru alții. Cele mai recente date ale Biroului Național de Statistică privind comerțul internațional cu mărfuri pentru luna
13:10
Ministerul Culturii reacționează la perchezițiile CNA din centrul istoric al capitalei și anunță o anchetă internă # Ziar.md
Ministerul Culturii s-a sesizat în legătură cu perchezițiile desfășurate astăzi de Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică
13:00
Prețurile la carburanți continuă să urce în Republica Moldova, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) stabilind noi valori maxime de comercializare pentru produsele petroliere de tip standard, aplicabile pentru ziua de 16 ianuarie 2026. Astfel,
12:50
A vrut să se răzbune și a ajuns la închisoare. Un bărbat a fost condamnat pentru incendierea unui service auto din Chișinău # Ziar.md
Un bărbat de 61 de ani a fost condamnat la închisoare după ce a organizat incendierea unui service auto din capitală, din dorința de a se răzbuna pe proprietar. Informația a fost comunicată de Procuratura municipiului Chiș
12:30
La poligonul din Bălți au loc primele trageri de luptă din acest an. Recomandări pentru cetățeni # Ziar.md
Pe parcursul zilei de astăzi, 15 ianuarie, la Centrul de instruire militară al unității din municipiul Bălți vor avea loc trageri de luptă. Anunțul a fost făcut de Brigada Infanterie Motorizată „Moldova”
12:30
Cimișlia face încă un pas spre modernizare. Va avea o stație modernă de pompare a apelor uzate și o Casă de Cultură renovată # Ziar.md
Orașul Cimișlia va beneficia, în următoarea perioadă, de două proiecte importante pentru confortul și viața comunității. Este vorba de o stație modernă de pompare a apelor uzate și o Casă
12:00
Criză energetică în Ucraina! La Kiev sunt aduse centrale electrice mobile pentru a ține orașul în viață # Ziar.md
Autoritățile din Ucraina au început să aducă la Kiev centrale electrice mobile, pentru a ajuta orașul să facă față crizei energetice provocate de atacurile asupra infrastructurii. Anunțul a fost făcut de președintele
12:00
Anca Dragu: R. Moldova este pregătită să atragă un mare jucător internațional în sectorul bancar # Ziar.md
R. Moldova se pregătește să primească în curând un mare creditor internațional în sistemul său bancar, după ce reforma sectorului financiar a consolidat stabilitatea și a deschis noi oportunități de investi&
11:30
Regiunea transnistreană se va afla în stare de urgență în economie până pe 15 februarie inclusiv. Pretinsul organ legislativ de la Tiraspol a aprobat în această dimineață „decretul” semnat de liderul autoproclamat din stânga
11:30
CNA face percheziții într-un dosar de construcție ilegală a unui local în centrul istoric. Șeful AIRM, printre cei 10 bănuiți # Ziar.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) desfășoară, joi, percheziții într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local dintr-o zonă istorică a municipiului Chișinău. Este vorba despre un imobil de pe
11:20
Vești bune pentru bugetari: salarii mai mari pentru cei din educație, sănătate și poliție - iată de când # Ziar.md
Profesorii, medicii și polițiștii ar putea primi salarii mai mari începând cu 1 septembrie 2026, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița, într‑un interviu pentru TVR Moldova, subliniind că această variantă este „
Ieri
10:20
ANSA oferă o recompensă de 50 de euro pentru raportarea mistreților morți - combaterea pestei porcine # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că oferă o recompensă de 50 de euro pentru fiecare caz confirmat de mistreț mort raportat autorităților, în încercarea de a limita răsp&
10:20
Astăzi se împlinesc 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu și este marcată Ziua Națională a Culturii # Ziar.md
R. Moldova marchează astăzi Ziua Națională a Culturii, în semn de omagiu adus marelui poet Mihai Eminescu, născut pe 15 ianuarie 1850. Cu acest prilej, instituțiile din subordinea Ministerului Culturii și autoritățile publice locale din
09:50
SUA suspendă temporar emiterea unor vize pentru cetățenii R. Moldova - Reacția Ministerului de Externe de la Chișinău # Ziar.md
Autoritățile Statelor Unite ale Americii au anunțat miercuri, 14 ianuarie 2026, că vor suspenda temporar procesarea cererilor de vize de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări, printre care se numără și Republica Moldova, î
09:20
Valuta națională pierde teren! Euro s-a scumpit cu aproape șapte bani, iar dolarul - cu patru # Ziar.md
Leul moldovenesc continuă să piardă teren în raport cu euro și dolarul american, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astăzi, 15 ianuarie, un euro este cotat la 19,90 lei, în creștere cu peste
08:40
O șoferiță în vârstă de 61 de ani a decedat ieri în urma unui accident rutier. Potrivit Poliției, impactul s-a produs pe traseul R-30, în apropierea orașului Anenii Noi. Preliminar, polițiștii au stabilit
08:30
Astăzi va ninge în cea mai mare parte a R. Moldova. Izolat se așteaptă lapoviță și cer noros # Ziar.md
Ninsoarea revine în R. Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 15 ianuarie, în cea mai mare parte a țării va ninge slab. Izolat este prognozată lapoviță slabă și cer noros. Temperaturile maxime vor oscila între -7 ș
14 ianuarie 2026
19:30
Foto/ Accident teribil pe traseul R-3, spre Cimișlia: două persoane au murit, inclusiv un copil de opt luni # Ziar.md
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs astăzi, în jurul orei 15:30, pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, în coliziune au fost implicate două automobile - o
17:50
Imagini VIDEO din momentul reținerii procurorului din nordul țării, surprins în stare de ebrietate la volan # Ziar.md
Presa locală a publicat imagini din momentul reținerii adjunctului procurorului-șef de la Glodeni, surprins în stare de ebrietate la volan. Potrivit Nordinfo, procurorul Ion Crișciuc a fost oprit de poliție la intrarea în satul Sadovoe, după ce ar
17:40
Căderi și fracturi pe drumurile înghețate: peste 700 de pacienți au ajuns la Primiri Urgente # Ziar.md
Temperaturile scăzute, zăpada și gheșușul le-au dat mari bătăi de cap medicilor traumatologi. În săptămâna 7-14 ianuarie 2026, Departamentul de Primiri Urgențe al Institutului de Medicină Urgent&
17:30
Mai multe sate din Zona de Securitate se confruntă cu probleme după sistarea circulației bacului de la Molovata # Ziar.md
Locuitorii din satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri se confruntă cu probleme legate de asigurarea cu produse alimentare după ce circulația bacului de la Molovata a fost temporar suspendată, informează TVR Moldova și IPN. În timp ce cetăț
17:10
Autoritățile vin cu unele clarificări după depistarea reziduurilor de metronidazol în ouă și carne de pasăre # Ziar.md
După apariția informațiilor despre depistarea reziduurilor de metronidazol în ouă și carne de pasăre, autoritățile din domeniul sănătății publice și al medicamentelor vin cu explicații pentru a
16:50
Podul peste râul Răuțel intră în reparație capitală - avertisment pentru localnici și șoferi # Ziar.md
Podul peste râul Răuțel, unul dintre punctele principale de circulație din raionul Fălești, intră în reparație capitală. În acest sens, Administrația Națională a Drumurilor avertizează asupra
16:40
Vești bune pentru organizațiile de tineret: 35 de proiecte vor fi finanțate cu 14 milioane de lei în 2026 # Ziar.md
Un număr de 35 de proiecte dedicate tinerilor din Republica Moldova vor primi finanțare în 2026, în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Pentru susținerea
