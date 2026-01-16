După Maia Sandu, și premierul Munteanu declară că ar vota pentru unirea cu România, dar doar ca cetățean, în timp ce experții vorbesc despre un posibil plan B pentru Republica Moldova - VIDEO
ProTV.md, 16 ianuarie 2026 21:50
După Maia Sandu, și premierul Munteanu declară că ar vota pentru unirea cu România, dar doar ca cetățean, în timp ce experții vorbesc despre un posibil plan B pentru Republica Moldova - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
21:50
După Maia Sandu, și premierul Munteanu declară că ar vota pentru unirea cu România, dar doar ca cetățean, în timp ce experții vorbesc despre un posibil plan B pentru Republica Moldova - VIDEO # ProTV.md
După Maia Sandu, și premierul Munteanu declară că ar vota pentru unirea cu România, dar doar ca cetățean, în timp ce experții vorbesc despre un posibil plan B pentru Republica Moldova - VIDEO
Acum o oră
21:30
Plahotniuc acceptă să depună mărturie în dosarul „Kuliok”, dar experții ridică semne de întrebare privind calitatea sa de martor și menționează că acesta ar fi trebuit cercetat pentru dare de mită - VIDEO # ProTV.md
Plahotniuc acceptă să depună mărturie în dosarul „Kuliok”, dar experții ridică semne de întrebare privind calitatea sa de martor și menționează că acesta ar fi trebuit cercetat pentru dare de mită - VIDEO
21:30
Nou mecanism de extindere a ue provoacă tensiuni între statele candidate: Moldova cere claritate, Ucraina insistă pe egalitate, iar Albania susține varianta etapizată - VIDEO # ProTV.md
Nou mecanism de extindere a ue provoacă tensiuni între statele candidate: Moldova cere claritate, Ucraina insistă pe egalitate, iar Albania susține varianta etapizată - VIDEO
Acum 2 ore
20:30
Sondaj: Ucrainenii nu cred în garanțiile de securitate și se opun retragerii din Donbas
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.01.2026
20:10
Moscova recomandă rușilor să evite călătoriile în Moldova: „Hărțuire fără temei și tratament inadecvat” # ProTV.md
Moscova recomandă rușilor să evite călătoriile în Moldova: „Hărțuire fără temei și tratament inadecvat”
Acum 4 ore
20:00
Doi cetățeni străini, reținuți în cadrul unei anchete privind escrocherii prin telefon: acestia se prezentau drept angajați ai instituțiilor de drept și convingeau vârstnicii să predea bani străinilor # ProTV.md
Doi cetățeni străini, reținuți în cadrul unei anchete privind escrocherii prin telefon: acestia se prezentau drept angajați ai instituțiilor de drept și convingeau vârstnicii să predea bani străinilor
19:30
Ședința plenară a Consiliului Economic: priorități pentru 2026 includ reducerea birocrației, digitalizarea serviciilor și crearea unui grup de lucru pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar # ProTV.md
Ședința plenară a Consiliului Economic: priorități pentru 2026 includ reducerea birocrației, digitalizarea serviciilor și crearea unui grup de lucru pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar
18:20
Zelenski îl asigură pe Trump că vrea pacea şi anunţă că o echipă ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru noi discuţii. Când speră să fie semnate documentele # ProTV.md
Zelenski îl asigură pe Trump că vrea pacea şi anunţă că o echipă ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru noi discuţii. Când speră să fie semnate documentele
18:20
Operațiune în curs a poliției germane în Marea Baltică împotriva unor nave rusești
Acum 6 ore
17:30
O nouă armă împotriva dronelor rusești, pusă la dispoziția Ucrainei de către unul dintre aliații europeni # ProTV.md
O nouă armă împotriva dronelor rusești, pusă la dispoziția Ucrainei de către unul dintre aliații europeni
17:30
Fost viceministru rus, găsit mort la Moscova. Ce susțin autoritățile în acest caz
17:20
De la umor la antreprenoriat: Rodica Năstase, sub pseudonimul @Rodica.September creator de conținut, lansează o nouă afacere în industria parfumurilor # ProTV.md
De la umor la antreprenoriat: Rodica Năstase, sub pseudonimul @Rodica.September creator de conținut, lansează o nouă afacere în industria parfumurilor
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 16.01.2026
16:50
ANSP avertizează asupra circulației virusurilor gripale: în 22 din cele 24 de probe analizate a fost identificat virusul gripal A(H3N2), raportat anterior în mai multe țări # ProTV.md
ANSP avertizează asupra circulației virusurilor gripale: în 22 din cele 24 de probe analizate a fost identificat virusul gripal A(H3N2), raportat anterior în mai multe țări
16:40
Întâlnire importantă la Chișinău: Valeriu Chiveri și Yoram Elron analizează prioritățile guvernului moldovean în domeniul reintegrării și sprijinul Israelului pentru integritatea teritorială a Moldovei # ProTV.md
Întâlnire importantă la Chișinău: Valeriu Chiveri și Yoram Elron analizează prioritățile guvernului moldovean în domeniul reintegrării și sprijinul Israelului pentru integritatea teritorială a Moldovei
16:30
Lukoil-Moldova riscă sancțiuni majore: Consiliul privind securitatea statului impune o amendă substanțială și oferă termen de 5 zile pentru conformare # ProTV.md
Lukoil-Moldova riscă sancțiuni majore: Consiliul privind securitatea statului impune o amendă substanțială și oferă termen de 5 zile pentru conformare
16:20
Ursula von der Leyen semnează sâmbătă acordul UE-Mercosur în Paraguay. Când va intra acesta în vigoare și cine îl mai poate bloca # ProTV.md
Ursula von der Leyen semnează sâmbătă acordul UE-Mercosur în Paraguay. Când va intra acesta în vigoare și cine îl mai poate bloca
Acum 8 ore
15:50
S-a autoproclamat „apostolul Mihail” și „Mesia”, și a transformat viața unei familii într-un adevărat iad: Un bărbat - condamnat la detenție pe viață. Ce a făcut mai exact. Detaliile Procuraturii # ProTV.md
S-a autoproclamat „apostolul Mihail” și „Mesia”, și a transformat viața unei familii într-un adevărat iad: Un bărbat - condamnat la detenție pe viață. Ce a făcut mai exact. Detaliile Procuraturii
15:40
Putin se vrea pacificator. În plin război în Ucraina, vrea să medieze conflictul Iran-SUA-Israel # ProTV.md
Putin se vrea pacificator. În plin război în Ucraina, vrea să medieze conflictul Iran-SUA-Israel
15:30
După Groenlanda, SUA provoacă furie și în Islanda
15:20
Kremlinul vede ca fiind „pozitivă” dorinţa unor ţări din UE de a dialoga cu Rusia. „Este în concordanţă cu viziunea noastră” # ProTV.md
Kremlinul vede ca fiind „pozitivă” dorinţa unor ţări din UE de a dialoga cu Rusia. „Este în concordanţă cu viziunea noastră”
15:10
Cele mai puternice paşapoarte din lume pentru 2026. Singapore pe locul 1, unde se află România # ProTV.md
Cele mai puternice paşapoarte din lume pentru 2026. Singapore pe locul 1, unde se află România
15:00
Aduceau mașini înmatriculate în alte state, apoi le dezmembrau și le vindeau ilegal pe piața din Moldova. Doi bărbați - cercetați penal. Detaliile PCCOCS - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Aduceau mașini înmatriculate în alte state, apoi le dezmembrau și le vindeau ilegal pe piața din Moldova. Doi bărbați - cercetați penal. Detaliile PCCOCS - FOTO/VIDEO
14:50
Energocom nu a depus cererea de ajustare a prețului reglementat la gaze naturale. Precizările ANRE # ProTV.md
Energocom nu a depus cererea de ajustare a prețului reglementat la gaze naturale. Precizările ANRE
14:40
Ce se mai știe despre protestele din Iran: Liniște în Teheran în timp ce drone zboară pe cer. Care e situația în alte orașe # ProTV.md
Ce se mai știe despre protestele din Iran: Liniște în Teheran în timp ce drone zboară pe cer. Care e situația în alte orașe
14:40
A fost cea mai rece noapte din acest sezon. Câte grade s-au înregistrat în toate zonele țării # ProTV.md
A fost cea mai rece noapte din acest sezon. Câte grade s-au înregistrat în toate zonele țării
Acum 12 ore
14:00
A încercat să iasă din țară cu peste 30 de mii de dolari și 3000 de euro. O femeie cu cetățenie străină - documentată pe Aeroportul Internațional Chișinău. Unde urma să meargă - FOTO # ProTV.md
A încercat să iasă din țară cu peste 30 de mii de dolari și 3000 de euro. O femeie cu cetățenie străină - documentată pe Aeroportul Internațional Chișinău. Unde urma să meargă - FOTO
13:40
Militari europeni în Groenlanda: Europa răspunde presiunilor lui Trump. Alice Rufo: „Un semnal către întreaga lume” - FOTO # ProTV.md
Militari europeni în Groenlanda: Europa răspunde presiunilor lui Trump. Alice Rufo: „Un semnal către întreaga lume” - FOTO
13:30
Vremea se răcește semnificativ: Republica Moldova - sub influența unui anticiclon est european. Ce temperaturi se vor înregistra - VIDEO # ProTV.md
Vremea se răcește semnificativ: Republica Moldova - sub influența unui anticiclon est european. Ce temperaturi se vor înregistra - VIDEO
13:30
Au bătut un bărbat, i-au furat arma de foc și banii: Patru persoane - reținute de polițiști, la Anenii Noi. IGP vine cu detalii – VIDEO # ProTV.md
Au bătut un bărbat, i-au furat arma de foc și banii: Patru persoane - reținute de polițiști, la Anenii Noi. IGP vine cu detalii – VIDEO
13:00
„Sfârșitul UE nu mai este tabu”. Germania se îndoiește de viitorul Europei. Sub presiunea lui Trump, Merz caută soluții de securitate # ProTV.md
„Sfârșitul UE nu mai este tabu”. Germania se îndoiește de viitorul Europei. Sub presiunea lui Trump, Merz caută soluții de securitate
13:00
Probleme foarte mari pentru sistemul energetic al Ucrainei: „Nu există nicio centrală neatacată de ruși”. Zelenski pregătește declararea stării de urgență # ProTV.md
Probleme foarte mari pentru sistemul energetic al Ucrainei: „Nu există nicio centrală neatacată de ruși”. Zelenski pregătește declararea stării de urgență
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 16.01.2026
12:50
Ce l-a convins pe Trump să amâne atacul asupra Iranului. „Președintele ține degetul pe buton” # ProTV.md
Ce l-a convins pe Trump să amâne atacul asupra Iranului. „Președintele ține degetul pe buton”
12:50
7 ani de DocsConsult! Claritate, structură și siguranță într-o lume în continuă schimbare - FOTO # ProTV.md
7 ani de DocsConsult! Claritate, structură și siguranță într-o lume în continuă schimbare - FOTO
12:30
Droguri de aproximativ 400 de mii de lei, găsite într-un apartament din capitală. Un tânăr - plasat în arest. Poliția vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Droguri de aproximativ 400 de mii de lei, găsite într-un apartament din capitală. Un tânăr - plasat în arest. Poliția vine cu detalii - VIDEO
12:30
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:20
O mamă din Căușeni acuză un carabinier că ar fi distribuit o postare falsă pe Facebook despre copiii săi: „Eu am permanent grijă de ei și niciodată nu-i las singuri" - VIDEO # ProTV.md
O mamă din Căușeni acuză un carabinier că ar fi distribuit o postare falsă pe Facebook despre copiii săi: „Eu am permanent grijă de ei și niciodată nu-i las singuri" - VIDEO
12:00
Peste 20 de persoane, printre care 6 copii - evacuați de salvatori în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din capitală. Cinci echipaje de pompieri au intervenit # ProTV.md
Peste 20 de persoane, printre care 6 copii - evacuați de salvatori în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din capitală. Cinci echipaje de pompieri au intervenit
12:00
4 ani de pasiune și curaj! Povestea de succes a soților Paniș și cum au transformat Equivalenza într-o comunitate a femeilor frumoase - VIDEO # ProTV.md
4 ani de pasiune și curaj! Povestea de succes a soților Paniș și cum au transformat Equivalenza într-o comunitate a femeilor frumoase - VIDEO
11:50
Bulgaria organizează a opta rundă de alegeri parlamentare din ultimii patru ani, după ce principalele partide din Parlament au refuzat mandatul de a forma un guvern # ProTV.md
Bulgaria organizează a opta rundă de alegeri parlamentare din ultimii patru ani, după ce principalele partide din Parlament au refuzat mandatul de a forma un guvern
11:40
În toiul nopții, o femeie s-a trezit cu un piton uriaș încolăcit pe pieptul ei
11:30
Un șofer de camion - reținut la vama Palanca, după ce a încercat să treacă ilegal în Moldova șase bărbați ucraineni. Unde erau ascunși și câți bani ar fi achitat pentru acest „serviciu” - FOTO/ VIDEO # ProTV.md
Un șofer de camion - reținut la vama Palanca, după ce a încercat să treacă ilegal în Moldova șase bărbați ucraineni. Unde erau ascunși și câți bani ar fi achitat pentru acest „serviciu” - FOTO/ VIDEO
11:30
Victor Orban încearcă să sperie ungurii înainte de alegerile cruciale din 2026: „Ar însemna un război economic” # ProTV.md
Victor Orban încearcă să sperie ungurii înainte de alegerile cruciale din 2026: „Ar însemna un război economic”
11:10
Ar fi pretins și primit bani pentru a facilita eliberarea certificatelor de școlarizare și de competență profesională. Două persoane din Cahul - reținute de CNA # ProTV.md
Ar fi pretins și primit bani pentru a facilita eliberarea certificatelor de școlarizare și de competență profesională. Două persoane din Cahul - reținute de CNA
10:40
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence # ProTV.md
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
10:30
Un bărbat din capitală - reținut în flagrant în timp ce ascundea droguri în ascunzișuri. Ce obiecte au fost găsite în casa acestuia și câți ani ar putea sta după gratii - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat din capitală - reținut în flagrant în timp ce ascundea droguri în ascunzișuri. Ce obiecte au fost găsite în casa acestuia și câți ani ar putea sta după gratii - VIDEO
10:10
Șeful serviciului patrulare din Glodeni - prins băut la volan. IGP: „A fost demis din funcție angajatul vizat, precum și șeful IP Glodeni" - VIDEO # ProTV.md
Șeful serviciului patrulare din Glodeni - prins băut la volan. IGP: „A fost demis din funcție angajatul vizat, precum și șeful IP Glodeni" - VIDEO
09:50
La un pas de tragedie. Un bărbat - găsit de carabineri în stare inconștientă pe o stradă din capitală # ProTV.md
La un pas de tragedie. Un bărbat - găsit de carabineri în stare inconștientă pe o stradă din capitală
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.