Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO

ProTV.md, 16 ianuarie 2026 12:30

Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO

Acum 5 minute
12:50
Ce l-a convins pe Trump să amâne atacul asupra Iranului. „Președintele ține degetul pe buton"
Ce l-a convins pe Trump să amâne atacul asupra Iranului. „Președintele ține degetul pe buton”
12:50
7 ani de DocsConsult! Claritate, structură și siguranță într-o lume în continuă schimbare - FOTO
7 ani de DocsConsult! Claritate, structură și siguranță într-o lume în continuă schimbare - FOTO
Acum 30 minute
12:30
Droguri de aproximativ 400 de mii de lei, găsite într-un apartament din capitală. Un tânăr - plasat în arest. Poliția vine cu detalii - VIDEO
Droguri de aproximativ 400 de mii de lei, găsite într-un apartament din capitală. Un tânăr - plasat în arest. Poliția vine cu detalii - VIDEO
12:30
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum o oră
12:20
O mamă din Căușeni acuză un carabinier că ar fi distribuit o postare falsă pe Facebook despre copiii săi: „Eu am permanent grijă de ei și niciodată nu-i las singuri" - VIDEO
O mamă din Căușeni acuză un carabinier că ar fi distribuit o postare falsă pe Facebook despre copiii săi: „Eu am permanent grijă de ei și niciodată nu-i las singuri" - VIDEO
12:00
Peste 20 de persoane, printre care 6 copii - evacuați de salvatori în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din capitală. Cinci echipaje de pompieri au intervenit
Peste 20 de persoane, printre care 6 copii - evacuați de salvatori în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din capitală. Cinci echipaje de pompieri au intervenit
12:00
4 ani de pasiune și curaj! Povestea de succes a soților Paniș și cum au transformat Equivalenza într-o comunitate a femeilor frumoase - VIDEO
4 ani de pasiune și curaj! Povestea de succes a soților Paniș și cum au transformat Equivalenza într-o comunitate a femeilor frumoase - VIDEO
Acum 2 ore
11:50
Bulgaria organizează a opta rundă de alegeri parlamentare din ultimii patru ani, după ce principalele partide din Parlament au refuzat mandatul de a forma un guvern
Bulgaria organizează a opta rundă de alegeri parlamentare din ultimii patru ani, după ce principalele partide din Parlament au refuzat mandatul de a forma un guvern
11:40
În toiul nopții, o femeie s-a trezit cu un piton uriaș încolăcit pe pieptul ei
În toiul nopții, o femeie s-a trezit cu un piton uriaș încolăcit pe pieptul ei
11:30
Un șofer de camion - reținut la vama Palanca, după ce a încercat să treacă ilegal în Moldova șase bărbați ucraineni. Unde erau ascunși și câți bani ar fi achitat pentru acest „serviciu" - FOTO/ VIDEO
Un șofer de camion - reținut la vama Palanca, după ce a încercat să treacă ilegal în Moldova șase bărbați ucraineni. Unde erau ascunși și câți bani ar fi achitat pentru acest „serviciu” - FOTO/ VIDEO
11:30
Victor Orban încearcă să sperie ungurii înainte de alegerile cruciale din 2026: „Ar însemna un război economic"
Victor Orban încearcă să sperie ungurii înainte de alegerile cruciale din 2026: „Ar însemna un război economic”
11:10
Ar fi pretins și primit bani pentru a facilita eliberarea certificatelor de școlarizare și de competență profesională. Două persoane din Cahul - reținute de CNA
Ar fi pretins și primit bani pentru a facilita eliberarea certificatelor de școlarizare și de competență profesională. Două persoane din Cahul - reținute de CNA
Acum 4 ore
10:40
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
10:30
Un bărbat din capitală - reținut în flagrant în timp ce ascundea droguri în ascunzișuri. Ce obiecte au fost găsite în casa acestuia și câți ani ar putea sta după gratii - VIDEO
Un bărbat din capitală - reținut în flagrant în timp ce ascundea droguri în ascunzișuri. Ce obiecte au fost găsite în casa acestuia și câți ani ar putea sta după gratii - VIDEO
10:10
Șeful serviciului patrulare din Glodeni - prins băut la volan. IGP: „A fost demis din funcție angajatul vizat, precum și șeful IP Glodeni" - VIDEO
Șeful serviciului patrulare din Glodeni - prins băut la volan. IGP: „A fost demis din funcție angajatul vizat, precum și șeful IP Glodeni" - VIDEO
09:50
La un pas de tragedie. Un bărbat - găsit de carabineri în stare inconștientă pe o stradă din capitală
La un pas de tragedie. Un bărbat - găsit de carabineri în stare inconștientă pe o stradă din capitală
09:30
Fostul președinte sud-coreean a fost condamnat la 5 ani de închisoare, dar acesta e doar începutul. Yoon riscă inclusiv pedeapsa cu moartea
Fostul președinte sud-coreean a fost condamnat la 5 ani de închisoare, dar acesta e doar începutul. Yoon riscă inclusiv pedeapsa cu moartea
09:20
Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile naționale. Drumarii au intervenit cu material antiderapant în mai multe regiuni din țară - FOTO
Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile naționale. Drumarii au intervenit cu material antiderapant în mai multe regiuni din țară - FOTO
09:20
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
09:10
Accident grav la Sîngera. Un șofer și un pasager - transportați la spital, după ce mașina în care se aflau a fost lovită frontal. Imagini surprinse de martoti - VIDEO
Accident grav la Sîngera. Un șofer și un pasager - transportați la spital, după ce mașina în care se aflau a fost lovită frontal. Imagini surprinse de martoti - VIDEO
09:10
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește.
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește.
09:00
Casa Albă: Trupele europene din Groenlanda nu îl vor opri pe Trump
Casa Albă: Trupele europene din Groenlanda nu îl vor opri pe Trump
Acum 6 ore
08:50
Incendiu masiv lângă Seul, în ultima mahala din cartierul de lux Gangnam. Sute de pompieri, trimiși să lupte cu flăcările - VIDEO
Incendiu masiv lângă Seul, în ultima mahala din cartierul de lux Gangnam. Sute de pompieri, trimiși să lupte cu flăcările - VIDEO
08:30
Vreme geroasă în țară. La nord se așteaptă -16 grade noaptea, iar în capitală -13 grade. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării
Vreme geroasă în țară. La nord se așteaptă -16 grade noaptea, iar în capitală -13 grade. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării
08:30
Un șofer moldovean cu cetățenie română, condamnat în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului". Câți ani va sta după gratii
Un șofer moldovean cu cetățenie română, condamnat în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”. Câți ani va sta după gratii
08:20
O jurnalistă îl confruntă direct pe ambasadorul Iranului: „Ați încercat să mă omorâți de trei ori" -VIDEO
O jurnalistă îl confruntă direct pe ambasadorul Iranului: „Ați încercat să mă omorâți de trei ori” -VIDEO
08:20
Donald Trump a primit distincția mult râvnită. Premiul Nobel pentru Pace din 2025 a ajuns, în sfârșit, la el
Donald Trump a primit distincția mult râvnită. Premiul Nobel pentru Pace din 2025 a ajuns, în sfârșit, la el
08:20
Curs valutar BNM pentru 16 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Curs valutar BNM pentru 16 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:00
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani." Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Acum 12 ore
01:50
Cum ridicarea excepției de neconstituționalitate în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, ar putea influența decisiv viitorul procesului și integritatea sentinței
Cum ridicarea excepției de neconstituționalitate în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, ar putea influența decisiv viitorul procesului și integritatea sentinței
00:50
Experții menționează că informațiile comunicate de Veaceslav Platon în dosarul lui Plahotniuc ar putea fi decisive pentru elucidarea cazului: „Știe foarte multe"
Experții menționează că informațiile comunicate de Veaceslav Platon în dosarul lui Plahotniuc ar putea fi decisive pentru elucidarea cazului: „Știe foarte multe”
00:10
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 15.01.2026. Invitați: Ștefan Gligor, Ion Guzun și Andrei Curăraru - VIDEO
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 15.01.2026. Invitați: Ștefan Gligor, Ion Guzun și Andrei Curăraru - VIDEO
Acum 24 ore
23:50
Experți menționează că informațiile comunicate de Veaceslav Platon în dosarul lui Plahotniuc ar putea fi decisive pentru elucidarea cazului: „Știe foarte multe” ProTV.md
Experți menționează că informațiile comunicate de Veaceslav Platon în dosarul lui Plahotniuc ar putea fi decisive pentru elucidarea cazului: „Știe foarte multe”
23:40
Experți avertizează că informațiile comunicate de Veaceslav Platon în dosarul lui Plahotniuc ar putea fi decisive pentru elucidarea cazului: „Știe foarte multe” ProTV.md
Experți avertizează că informațiile comunicate de Veaceslav Platon în dosarul lui Plahotniuc ar putea fi decisive pentru elucidarea cazului: „Știe foarte multe”
22:20
Șeful NATO, discuție cu Zelenski „despre atacurile Rusiei care provoacă o suferință umană teribilă". Anunțul făcut de cei doi oficiali - VIDEO
Șeful NATO, discuție cu Zelenski „despre atacurile Rusiei care provoacă o suferință umană teribilă”. Anunțul făcut de cei doi oficiali - VIDEO
22:10
„Marja de manevră pentru luarea deciziilor se restrânge". Kremlinul pune presiune pe Kiev: „Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile"
„Marja de manevră pentru luarea deciziilor se restrânge”. Kremlinul pune presiune pe Kiev: „Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile”
22:00
O seară dedicată excelenței: personalități marcante din muzică, teatru, film și patrimoniu cultural, premiate la Gala Ministerului Culturii - VIDEO
O seară dedicată excelenței: personalități marcante din muzică, teatru, film și patrimoniu cultural, premiate la Gala Ministerului Culturii - VIDEO
22:00
Arsenal a făcut un pas important spre finala Cupei Ligii Angliei, după victoria din deplasare, obținută în prima manșă a semifinalei cu Chelsea - VIDEO
Arsenal a făcut un pas important spre finala Cupei Ligii Angliei, după victoria din deplasare, obținută în prima manșă a semifinalei cu Chelsea - VIDEO
22:00
Zi de vis pentru Ford la Raliul Dakar: podium integral în etapa a 11-a la clasa auto, cu Ekström învingător, în timp ce Al-Attiyah își păstrează șefia la general - VIDEO
Zi de vis pentru Ford la Raliul Dakar: podium integral în etapa a 11-a la clasa auto, cu Ekström învingător, în timp ce Al-Attiyah își păstrează șefia la general - VIDEO
21:50
Zile negre pe Bernabéu: Real Madrid pierde finala Supercupei, schimbă antrenorul și este eliminată șocant din Cupa Spaniei de Albacete - VIDEO
Zile negre pe Bernabéu: Real Madrid pierde finala Supercupei, schimbă antrenorul și este eliminată șocant din Cupa Spaniei de Albacete - VIDEO
21:50
Polițiștii viitorului ies pe străzi: un oraș din sud-estul Chinei testează roboți de aproape doi metri care dirijează traficul și sancționează șoferii cu ajutorul inteligenței artificiale - VIDEO
Polițiștii viitorului ies pe străzi: un oraș din sud-estul Chinei testează roboți de aproape doi metri care dirijează traficul și sancționează șoferii cu ajutorul inteligenței artificiale - VIDEO
21:40
Inter Milano s-a distanțat în Serie A de campioana Napoli, care a remizat neașteptat cu Parma - VIDEO
Inter Milano s-a distanțat în Serie A de campioana Napoli, care a remizat neașteptat cu Parma - VIDEO
21:40
Șoc în Rusia: nouă bebeluși au murit în câteva zile la aceeași maternitate din Siberia, iar șefii terapiei intensive au fost reținuți pentru neglijență - VIDEO
Șoc în Rusia: nouă bebeluși au murit în câteva zile la aceeași maternitate din Siberia, iar șefii terapiei intensive au fost reținuți pentru neglijență - VIDEO
21:40
De pe terenul istoriei înapoi la catedră: eroii amatori de la Macclesfield Town revin la joburile lor după eliminarea senzațională a deținătoarei Cupei Angliei - VIDEO
De pe terenul istoriei înapoi la catedră: eroii amatori de la Macclesfield Town revin la joburile lor după eliminarea senzațională a deținătoarei Cupei Angliei - VIDEO
21:30
Tenismena Jaqueline Cristian și-a încheiat parcursul în sferturi la turneul din Adelaide - VIDEO
Tenismena Jaqueline Cristian și-a încheiat parcursul în sferturi la turneul din Adelaide - VIDEO
21:30
Noapte de teroare în Ucraina: Rusia lovește rețelele energetice, lasă regiuni fără curent și atacă cu drone zone rezidențiale din Kiev și Lvov - VIDEO
Noapte de teroare în Ucraina: Rusia lovește rețelele energetice, lasă regiuni fără curent și atacă cu drone zone rezidențiale din Kiev și Lvov - VIDEO
21:30
Finale spectaculoase la Cupa Africii pe Națiuni: Marocul ajunge în ultimul act după un thriller decis la penalty-uri cu Nigeria, iar Senegal elimină la limită Egiptul - VIDEO
Finale spectaculoase la Cupa Africii pe Națiuni: Marocul ajunge în ultimul act după un thriller decis la penalty-uri cu Nigeria, iar Senegal elimină la limită Egiptul - VIDEO
21:20
Incendiu la un restaurant din Madrid provocat de artificiile aprinse de clienți, flăcările fiind stinse rapid fără victime sau pagube, la doar două săptămâni după tragedia din Elveția - VIDEO
Incendiu la un restaurant din Madrid provocat de artificiile aprinse de clienți, flăcările fiind stinse rapid fără victime sau pagube, la doar două săptămâni după tragedia din Elveția - VIDEO
21:20
Ger extrem în nordul țării: meteorologii avertizează că mercurul va coborî până la minus 18 grade pe timp de noapte - VIDEO
Ger extrem în nordul țării: meteorologii avertizează că mercurul va coborî până la minus 18 grade pe timp de noapte - VIDEO
21:10
Percheziții într-un dosar care vizează construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică a capitalei: 10 persoane, printre care șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor, au statut de bănuit - VIDEO
Percheziții într-un dosar care vizează construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică a capitalei: 10 persoane, printre care șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor, au statut de bănuit - VIDEO
