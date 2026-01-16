Șase migranți ucraineni, depistați ascunși într-un camion la postul vamal Palanca
Acum 5 minute
11:20
Șeful Serviciului patrulare și șeful IP Glodeni, suspendați din funcție după suspiciuni de conducere în stare de ebrietate
11:20
Ucraina cere reformarea formatului „5+2” și consolidarea rolului UE în soluționarea conflictului transnistrean
11:20
Doi oameni fără adăpost trăiesc în condiții extreme într-un adăpost improvizat pe strada Albișoara, în plină iarnă
11:20
Proiect de 3,92 milioane franci elvețieni pentru consolidarea integrității și conformității IMM-urilor din Republica Moldova
Acum 15 minute
11:10
Analiză economică: Ce ar însemna unirea României cu Republica Moldova din punct de vedere financiar și economic
11:10
Șase migranți ucraineni, depistați ascunși într-un camion la postul vamal Palanca
11:10
Parlamentarul Vasile Costiuc propune un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România în prima ședință a Legislativului din 2026
Acum 30 minute
11:00
Patru suspecți de tâlhărie, reținuți în urma unei operațiuni a poliției și procurorilor din Anenii Noi
Acum 2 ore
09:40
Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni: iarna pune stăpânire pe toată Moldova
09:30
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, condamnat la cinci ani de închisoare pentru abuz de putere și falsificare de documente
Acum 4 ore
09:10
Șeful serviciului patrulare din Glodeni, oprit în trafic sub suspiciunea de conducere în stare de ebrietate, în ziua dedicată lui Eminescu
08:40
Profesorii salută reforma manualelor școlare: manuale mai atractive, adaptate și ușoare din 2027
08:30
Vreme geroasă în continuare în Republica Moldova: temperaturi până la -13 grade și ninsori slabe în nord
08:30
Marea Britanie nu susține propunerea Franței și Italiei de a negocia direct cu Putin pe tema Ucrainei, spune ministrul de externe Yvette Cooper
08:20
Facturile la energia termică pentru decembrie 2025 diferă de la un bloc la altul. Termoelectrica explică motivele variațiilor
08:20
WhatsApp va fi blocat complet în Rusia în 2026, anunță oficialii ruși
08:20
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a oferit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace. Comitetul Nobel: „Titlul de laureat nu poate fi transferat”
08:10
Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2026: Descoperă ce îți rezervă astr
Acum 12 ore
23:10
Avion Turkish Airlines, aterizare de urgență la Barcelona după o amenințare cu bombă
23:00
Seria morților suspecte din elita rusă continuă: Aleksei Skliar, fost adjunct al ministrului Muncii, găsit mort în Moscova
22:50
Un șofer moldovean, primul condamnat la 11 ani de închisoare, în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”
Acum 24 ore
22:20
Directorul ANRE, Alexei Taran, despre salariu de 127.000 de lei pe lună: „Este greșit să comparăm salariile noastre cu alte domenii”.
22:10
OSCE anunță intenția de reformă, ca răspuns la solicitările SUA și Rusiei
22:00
Personalități din teatru, literatură și muzică, distinse la Gala Premiilor în Cultură 2025. Maia Sandu și Cristian Jardan au evidențiat rolul esențial al culturii în societate
22:00
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu locuitorii satului Cosăuți: proiecte locale, provocări și potențial turistic
21:50
NASA se pregătește să lanseze misiunea Artemis II: patru astronauți vor zbura dincolo de Lună în februarie
21:10
Biletele pentru Eurovision 2026 s-au epuizat în timp record: toate cele 90.000 de bilete vândute în câteva minute
21:10
Epidemia de cancer la tineri: rata crește alarmant, dar există și vești bune
20:00
După 18 ani, emisiunea „La Măruță” dispare din grila PRO TV. Andra vorbește despre despărțirea de televiziune și experiența în juriul „Vocea României”
19:50
Republica Moldova, lăudată în Parlamentul European pentru progresele în reforme: „Singura țară care a depășit toate cerințele primei etape”
19:40
ANRE ar putea aproba noile tarife la gazele naturale la sfârșitul lunii ianuarie – începutul lunii februarie. Tendințele indică spre o scădere a prețurilor
19:30
Instanța a respins cererea lui Veaceslav Platon de a fi audiat ca martor în dosarul „Frauda bancară”
19:30
Premierul Alexandru Munteanu a acordat o diplomă de onoare meșterului pietrar Ion Lozan, în satul său natal Cosăuți
19:30
Se fac rezervări pentru primul hotel de pe Lună: o vacanță costă un milion de dolari
19:20
STUDIU//Ai insomnii, atunci merită să citești acest articol? Cum microbii îți controlează somnul
19:20
Ce a răspuns Alexandru Munteanu la întreabarea jurnaliștilor cum ar vota la un eventual referendum pro sau contra unirii?
19:10
Un contingent militar francez și alte state europene desfășoară o misiune de recunoaștere în Groenlanda, în contextul tensiunilor cu SUA
19:00
O fetiță de 9 ani, accidentată de o ambulanță aflată în misiune la Basarabeasca
15:30
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” anunță finalizarea anchetei interne privind studiile de rezidențiat ale cetățenilor străini
15:30
Ministrul Culturii, Cristian Jardan: „Dacă ar fi referendum, aș vota pentru unirea Republicii Moldova cu România”
15:00
Ministerul Educației anunță editarea a 210 titluri noi de manuale școlare, cu investiții de peste 150 milioane lei în 2026
15:00
Deținuții din penitenciarele Moldovei au marcat Ziua Culturii prin activități inspirate de Mihai Eminescu
14:50
Scandalul gândacilor la UTM ia amploare: studentă a ajuns la medic după ce un gândac i-a pătruns în ureche
14:50
Starea de urgență în economie, prelungită până în 15 februarie în regiunea transnistreană din cauza problemelor cu livrarea gazelor
14:00
Victoria Furtună: Mihai Eminescu a fost moldovan prin naștere, prin sânge, prin nume și prin conștiință
13:50
Salariile din domeniul culturii vor crește cu 10% în 2026. Bugetul Ministerului Culturii depășește pentru prima dată un miliard de lei
13:30
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat Grădinița „Alunelul” din Rublenița, renovată cu sprijinul Guvernului
13:10
Mistreț mort depistat în satul Volintiri, raionul Ștefan Vodă. Autoritățile în alertă
13:10
Ion Ceban: ”Lucrările lui Mihai Eminescu rămân actuale pentru generații întregi, care ne inspiră și ne cultivă dragostea pentru arta poeziei”
13:00
Iran închide spațiul aerian pentru avioanele civile, iar SUA reduc personalul militar în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor
