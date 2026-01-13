Maib – partener general, susținând pentru al...
InfoMarket, 13 ianuarie 2026 10:50
Acum 30 minute
10:50
Acum 24 ore
18:10
BERD a anunțat o licitație internațională pentru...
18:10
În cadrul programului „Europa este aproape”, vor...
18:10
ONU prognozează o creștere a PIB-ului Moldovei cu...
16:00
MDED: Exportul de servicii din sectorul IT al...
16:00
De la 1 ianuarie s-a modificat procedura de...
16:00
În Moldova va fi creat primul hub european de...
12:40
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni...
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Serviciul Vamal a discutat cu reprezentanții...
19:30
Anul 2025 a fost cel mai dificil din ultimele...
19:30
MDED: Tot mai multe companii mari din sectoarele...
15:10
Prețul gazului pentru consumatorii din Moldova ar...
15:10
Ministerul Finanțelor a anunțat pe site-ul său...
6 ianuarie 2026
18:50
Dreptul de evaluare a bunurilor sechestrate de SFS...
18:50
MDED: Exportul de servicii a înregistrat, în...
18:50
În 2025, traficul de pasageri al aeroportului din...
15:30
Moldova's state social insurance budget...
15:30
Compania Națională de Asigurări în Medicină a...
15:30
Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat...
10:00
Iute câștigă licitația de stat din Ucraina pentru...
5 ianuarie 2026
18:00
În România a fost anunțată licitația pentru...
18:00
Andrian Gavriliță: Procesul de integrare europeană...
18:00
Volumul total al investițiilor străine directe în...
14:40
În cadrul programului „Europa aproape” a fost...
14:40
A fost anunțat un nou concurs pentru selectarea...
14:40
În 2025, prin intermediul ODA, 565 de companii din...
2 ianuarie 2026
20:50
Evenimente și tendințe principale ale anului 2025...
18:00
Din 1 ianuarie 2026, produsele din tutun și...
18:00
Ministerul Finanțelor: Moldova a înregistrat...
18:00
Alexandru Munteanu: Includerea Moldovei în regimul...
14:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim lunar...
14:40
SFS a stabilit sectoarele care vor fi supuse...
14:40
Nivelul inflației la sfârșitul anului 2025 este...
14:40
Evenimente și tendințe principale ale anului 2025...
11:30
Oamenii maib, alături de The Moldova Project, au...
31 decembrie 2025
16:00
Nivelul inflației la sfârșitul anului 2025 este...
30 decembrie 2025
19:10
Moldova's state budget deficit in...
19:10
Deficitul bugetului de stat a fost, în...
19:10
ODA: Volumul granturilor pentru întreprinderile...
19:10
MDED: La sfârșitul anului 2025, se preconizează o...
18:00
BNM face pași importanți către o economie „verde”...
14:40
În 2025, Moldova și-a extins semnificativ prezența...
14:40
Sesiune de toamnă a Parlamentului din 2025 se va...
14:40
Parlamentul a adoptat în a doua lectură proiectul...
11:40
Maib susține revenirea studenților din diasporă și...
29 decembrie 2025
19:30
MAIA: Cooperarea și utilizarea responsabilă a...
19:30
Guvernul a aprobat Programul de gestionare a...
19:30
Parlamentul a adoptat în a doua lectură proiectul...
17:20
Au fost desemnați câștigătorii promoției „Visuri...
16:10
În Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene, s-au...
