ProTV.md, 16 ianuarie 2026 12:20
O mamă din Căușeni acuză un carabinier că ar fi distribuit o postare falsă pe Facebook despre copiii săi: „Eu am permanent grijă de ei și niciodată nu-i las singuri" - VIDEO
Acum 15 minute
12:30
Droguri de aproximativ 400 de mii de lei, găsite într-un apartament din capitală. Un tânăr - plasat în arest. Poliția vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
12:30
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Acum 30 minute
12:20
O mamă din Căușeni acuză un carabinier că ar fi distribuit o postare falsă pe Facebook despre copiii săi: „Eu am permanent grijă de ei și niciodată nu-i las singuri" - VIDEO # ProTV.md
Acum o oră
12:00
Peste 20 de persoane, printre care 6 copii - evacuați de salvatori în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din capitală. Cinci echipaje de pompieri au intervenit # ProTV.md
12:00
4 ani de pasiune și curaj! Povestea de succes a soților Paniș și cum au transformat Equivalenza într-o comunitate a femeilor frumoase - VIDEO # ProTV.md
11:50
Bulgaria organizează a opta rundă de alegeri parlamentare din ultimii patru ani, după ce principalele partide din Parlament au refuzat mandatul de a forma un guvern # ProTV.md
Acum 2 ore
11:40
În toiul nopții, o femeie s-a trezit cu un piton uriaș încolăcit pe pieptul ei
11:30
Un șofer de camion - reținut la vama Palanca, după ce a încercat să treacă ilegal în Moldova șase bărbați ucraineni. Unde erau ascunși și câți bani ar fi achitat pentru acest „serviciu” - FOTO/ VIDEO # ProTV.md
11:30
Victor Orban încearcă să sperie ungurii înainte de alegerile cruciale din 2026: „Ar însemna un război economic” # ProTV.md
11:10
Ar fi pretins și primit bani pentru a facilita eliberarea certificatelor de școlarizare și de competență profesională. Două persoane din Cahul - reținute de CNA # ProTV.md
Acum 4 ore
10:40
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence # ProTV.md
10:30
Un bărbat din capitală - reținut în flagrant în timp ce ascundea droguri în ascunzișuri. Ce obiecte au fost găsite în casa acestuia și câți ani ar putea sta după gratii - VIDEO # ProTV.md
10:10
Șeful serviciului patrulare din Glodeni - prins băut la volan. IGP: „A fost demis din funcție angajatul vizat, precum și șeful IP Glodeni" - VIDEO # ProTV.md
09:50
La un pas de tragedie. Un bărbat - găsit de carabineri în stare inconștientă pe o stradă din capitală # ProTV.md
09:30
Fostul președinte sud-coreean a fost condamnat la 5 ani de închisoare, dar acesta e doar începutul. Yoon riscă inclusiv pedeapsa cu moartea # ProTV.md
09:20
Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile naționale. Drumarii au intervenit cu material antiderapant în mai multe regiuni din țară - FOTO # ProTV.md
09:20
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun # ProTV.md
09:10
Accident grav la Sîngera. Un șofer și un pasager - transportați la spital, după ce mașina în care se aflau a fost lovită frontal. Imagini surprinse de martoti - VIDEO # ProTV.md
09:10
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește.
09:00
Casa Albă: Trupele europene din Groenlanda nu îl vor opri pe Trump
08:50
Incendiu masiv lângă Seul, în ultima mahala din cartierul de lux Gangnam. Sute de pompieri, trimiși să lupte cu flăcările - VIDEO # ProTV.md
Acum 6 ore
08:30
Vreme geroasă în țară. La nord se așteaptă -16 grade noaptea, iar în capitală -13 grade. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării # ProTV.md
08:30
Un șofer moldovean cu cetățenie română, condamnat în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
08:20
O jurnalistă îl confruntă direct pe ambasadorul Iranului: „Ați încercat să mă omorâți de trei ori” -VIDEO # ProTV.md
08:20
Donald Trump a primit distincția mult râvnită. Premiul Nobel pentru Pace din 2025 a ajuns, în sfârșit, la el # ProTV.md
08:20
Curs valutar BNM pentru 16 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:00
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale # ProTV.md
Acum 12 ore
01:50
Cum ridicarea excepției de neconstituționalitate în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, ar putea influența decisiv viitorul procesului și integritatea sentinței # ProTV.md
00:50
Experții menționează că informațiile comunicate de Veaceslav Platon în dosarul lui Plahotniuc ar putea fi decisive pentru elucidarea cazului: „Știe foarte multe” # ProTV.md
00:10
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 15.01.2026. Invitați: Ștefan Gligor, Ion Guzun și Andrei Curăraru - VIDEO # ProTV.md
15 ianuarie 2026
23:50
Experți menționează că informațiile comunicate de Veaceslav Platon în dosarul lui Plahotniuc ar putea fi decisive pentru elucidarea cazului: „Știe foarte multe” # ProTV.md
Acum 24 ore
23:40
Experți avertizează că informațiile comunicate de Veaceslav Platon în dosarul lui Plahotniuc ar putea fi decisive pentru elucidarea cazului: „Știe foarte multe” # ProTV.md
22:20
Șeful NATO, discuție cu Zelenski „despre atacurile Rusiei care provoacă o suferință umană teribilă”. Anunțul făcut de cei doi oficiali - VIDEO # ProTV.md
22:10
„Marja de manevră pentru luarea deciziilor se restrânge”. Kremlinul pune presiune pe Kiev: „Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile” # ProTV.md
22:00
O seară dedicată excelenței: personalități marcante din muzică, teatru, film și patrimoniu cultural, premiate la Gala Ministerului Culturii - VIDEO # ProTV.md
22:00
Arsenal a făcut un pas important spre finala Cupei Ligii Angliei, după victoria din deplasare, obținută în prima manșă a semifinalei cu Chelsea - VIDEO # ProTV.md
22:00
Zi de vis pentru Ford la Raliul Dakar: podium integral în etapa a 11-a la clasa auto, cu Ekström învingător, în timp ce Al-Attiyah își păstrează șefia la general - VIDEO # ProTV.md
21:50
Zile negre pe Bernabéu: Real Madrid pierde finala Supercupei, schimbă antrenorul și este eliminată șocant din Cupa Spaniei de Albacete - VIDEO # ProTV.md
21:50
Polițiștii viitorului ies pe străzi: un oraș din sud-estul Chinei testează roboți de aproape doi metri care dirijează traficul și sancționează șoferii cu ajutorul inteligenței artificiale - VIDEO # ProTV.md
21:40
Inter Milano s-a distanțat în Serie A de campioana Napoli, care a remizat neașteptat cu Parma - VIDEO # ProTV.md
21:40
Șoc în Rusia: nouă bebeluși au murit în câteva zile la aceeași maternitate din Siberia, iar șefii terapiei intensive au fost reținuți pentru neglijență - VIDEO # ProTV.md
21:40
De pe terenul istoriei înapoi la catedră: eroii amatori de la Macclesfield Town revin la joburile lor după eliminarea senzațională a deținătoarei Cupei Angliei - VIDEO # ProTV.md
21:30
Tenismena Jaqueline Cristian și-a încheiat parcursul în sferturi la turneul din Adelaide - VIDEO # ProTV.md
21:30
Noapte de teroare în Ucraina: Rusia lovește rețelele energetice, lasă regiuni fără curent și atacă cu drone zone rezidențiale din Kiev și Lvov - VIDEO # ProTV.md
21:30
Finale spectaculoase la Cupa Africii pe Națiuni: Marocul ajunge în ultimul act după un thriller decis la penalty-uri cu Nigeria, iar Senegal elimină la limită Egiptul - VIDEO # ProTV.md
21:20
Incendiu la un restaurant din Madrid provocat de artificiile aprinse de clienți, flăcările fiind stinse rapid fără victime sau pagube, la doar două săptămâni după tragedia din Elveția - VIDEO # ProTV.md
21:20
Ger extrem în nordul țării: meteorologii avertizează că mercurul va coborî până la minus 18 grade pe timp de noapte - VIDEO # ProTV.md
21:10
Percheziții într-un dosar care vizează construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică a capitalei: 10 persoane, printre care șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor, au statut de bănuit - VIDEO # ProTV.md
21:00
Discuțiile dintre oficialii americani, danezi și groenlandezi privind viitorul insulei arctice s-au încheiat fără acord: delegația danezo-groenlandeză califică discuțiile drept directe și constructive - VIDEO # ProTV.md
21:00
LIVE. Dosare reluate de la zero sau suspendate în instanță. Ce se întâmplă în procesele de rezonanță? – astăzi, ÎN PROfunzime # ProTV.md
