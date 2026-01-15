Avion Turkish Airlines, aterizare de urgență la Barcelona după o amenințare cu bombă

Unika.md, 15 ianuarie 2026 23:10

Avion Turkish Airlines, aterizare de urgență la Barcelona după o amenințare cu bombă

Acum 2 ore
23:10
23:00
Seria morților suspecte din elita rusă continuă: Aleksei Skliar, fost adjunct al ministrului Muncii, găsit mort în Moscova
22:50
Un șofer moldovean, primul condamnat la 11 ani de închisoare, în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”
22:20
Directorul ANRE, Alexei Taran, despre salariu de 127.000 de lei pe lună: „Este greșit să comparăm salariile noastre cu alte domenii”.
Acum 4 ore
22:10
OSCE anunță intenția de reformă, ca răspuns la solicitările SUA și Rusiei
22:00
Personalități din teatru, literatură și muzică, distinse la Gala Premiilor în Cultură 2025. Maia Sandu și Cristian Jardan au evidențiat rolul esențial al culturii în societate
22:00
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu locuitorii satului Cosăuți: proiecte locale, provocări și potențial turistic
21:50
NASA se pregătește să lanseze misiunea Artemis II: patru astronauți vor zbura dincolo de Lună în februarie
21:10
Biletele pentru Eurovision 2026 s-au epuizat în timp record: toate cele 90.000 de bilete vândute în câteva minute
21:10
Epidemia de cancer la tineri: rata crește alarmant, dar există și vești bune
Acum 6 ore
20:00
După 18 ani, emisiunea „La Măruță” dispare din grila PRO TV. Andra vorbește despre despărțirea de televiziune și experiența în juriul „Vocea României”
19:50
Republica Moldova, lăudată în Parlamentul European pentru progresele în reforme: „Singura țară care a depășit toate cerințele primei etape”
19:40
ANRE ar putea aproba noile tarife la gazele naturale la sfârșitul lunii ianuarie – începutul lunii februarie. Tendințele indică spre o scădere a prețurilor
19:30
Instanța a respins cererea lui Veaceslav Platon de a fi audiat ca martor în dosarul „Frauda bancară”
19:30
Premierul Alexandru Munteanu a acordat o diplomă de onoare meșterului pietrar Ion Lozan, în satul său natal Cosăuți
19:30
Se fac rezervări pentru primul hotel de pe Lună: o vacanță costă un milion de dolari
19:20
STUDIU//Ai insomnii, atunci merită să citești acest articol? Cum microbii îți controlează somnul
19:20
Ce a răspuns Alexandru Munteanu la întreabarea jurnaliștilor cum ar vota la un eventual referendum pro sau contra unirii?
19:10
Un contingent militar francez și alte state europene desfășoară o misiune de recunoaștere în Groenlanda, în contextul tensiunilor cu SUA
19:00
O fetiță de 9 ani, accidentată de o ambulanță aflată în misiune la Basarabeasca
Acum 12 ore
15:30
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” anunță finalizarea anchetei interne privind studiile de rezidențiat ale cetățenilor străini
15:30
Ministrul Culturii, Cristian Jardan: „Dacă ar fi referendum, aș vota pentru unirea Republicii Moldova cu România”
15:00
Ministerul Educației anunță editarea a 210 titluri noi de manuale școlare, cu investiții de peste 150 milioane lei în 2026
15:00
Deținuții din penitenciarele Moldovei au marcat Ziua Culturii prin activități inspirate de Mihai Eminescu
14:50
Scandalul gândacilor la UTM ia amploare: studentă a ajuns la medic după ce un gândac i-a pătruns în ureche
14:50
Starea de urgență în economie, prelungită până în 15 februarie în regiunea transnistreană din cauza problemelor cu livrarea gazelor
14:00
Victoria Furtună: Mihai Eminescu a fost moldovan prin naștere, prin sânge, prin nume și prin conștiință
13:50
Salariile din domeniul culturii vor crește cu 10% în 2026. Bugetul Ministerului Culturii depășește pentru prima dată un miliard de lei
13:30
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat Grădinița „Alunelul” din Rublenița, renovată cu sprijinul Guvernului
13:10
Mistreț mort depistat în satul Volintiri, raionul Ștefan Vodă. Autoritățile în alertă
13:10
Ion Ceban: ”Lucrările lui Mihai Eminescu rămân actuale pentru generații întregi, care ne inspiră și ne cultivă dragostea pentru arta poeziei”
13:00
Iran închide spațiul aerian pentru avioanele civile, iar SUA reduc personalul militar în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor
13:00
Irina Vlah recită poezia „Criticilor mei”, de ziua marelui poet: ”Așa a fost Eminescu și tocmai pentru asta îl iubim”
12:50
Echipajul format din trei astronauți și un cosmonaut, care a părăsit anticipat Stația Spațială Internațională, a aterizat în ocean
12:40
ANRE anunță scumpiri la carburanți începând de vineri, 16 ianuarie
12:40
MAE, despre suspendarea vizelor de imigrare de către SUA
12:40
Percheziții CNA în dosarul construcției ilegale a unui local pe strada Eugen Doga din Chișinău. Riacția Ministerului Culturii
12:30
Răzbunarea i-a adus patru ani de închisoare: Un fost angajat a incendiat un service auto din Chișinău
Acum 24 ore
10:50
Procurorii Vitalie Codreanu și Gheorghe Borș au trecut cu succes evaluarea externă
09:10
Un soldat rus, condamnat pe viață pentru crime de război în Ucraina
08:50
Republica Moldova plătește anual 1 miliard de lei pentru „furtul miliardului”. Povara va continua până în 2041
08:50
Retrospectiva Poliției, 2025: Crime șocante, tragedii rutiere și provocări majore pentru siguranța publică
08:00
Trump: „Zelenski blochează acordul de pace, nu Putin” – noi tensiuni în jurul negocierilor pentru Ucraina
07:50
Brazilia: Poliția a confiscat active de aproape un miliard de euro în ancheta „celei mai mari fraude bancare din istorie”
07:50
Horoscopul zilei – 15 ianuarie 2026: O zi plină de oportunități și revelații
Ieri
00:10
Tragedie feroviară în Thailanda: cel puțin 32 de morți și zeci de răniți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren
00:10
Trump, după ce a vorbit cu președinta interimară a Venezuelei: „ne înțelegem foarte bine”
00:00
Criză de securitate în Iran: ambasada Marii Britanii închisă, statele europene își evacuează cetățenii, SUA retrag personal militar
14 ianuarie 2026
23:50
Marea Britanie: Primul pacient care a folosit tratamentul „viitorului” ce oferă speranță bolnavilor de leucemie agresivă
23:40
Poliția a oferit noi detalii despre accidentul rutier de la Hîncești: Trei morți, printre care un bebeluș, și trei răniți
