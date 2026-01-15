Blocaj pe Nistru: Chișinăul solicită Tiraspolului acces imediat pentru aprovizionarea satelor izolate
Ziar.md, 15 ianuarie 2026 17:40
Situația din Zona de Securitate continuă să pună presiune pe locuitorii din mai multe sate de pe malul stâng al Nistrului. La ședința Comisiei Unificate de Control (CUC), delegația Republicii Moldova a cerut ferm Tiraspolului acces liber ș
Acum 10 minute
18:00
Calitate mai bună și ghiozdane mai ușoare. MEC pregătește o nouă „generație” de manuale pentru elevi # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că manualele școlare din Republica Moldova vor avea un conținut mai bun, mai clar și mai adaptat elevilor, iar tot mai multe dintre ele vor deveni digitale și interactive. Reforma este
Acum 30 minute
17:40
17:40
Nicușor Dan, după declarațiile Maiei Sandu: „Integrarea în UE este una dintre căile prin care putem fi împreună” # Ziar.md
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat, într-un mod discret, declarațiile recente ale Maiei Sandu despre o posibilă reunificare a Republicii Moldova cu România. În primul său discurs anual de politică externă, susț
Acum o oră
17:10
USMF „Nicolae Testemițanu” închide ancheta internă privind rezidențiatul cetățenilor străini: diplomele sunt legale # Ziar.md
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” anunță finalizarea activității Comisiei de anchetă de serviciu, constituită pentru a verifica informațiile apărute în spațiul public privind modul de desf&
Acum 2 ore
17:00
Deocamdată, starea de urgență în sectorul energetic din Ucraina nu ne-a afectat țara. Precizările Moldelectrica # Ziar.md
Sistemul electroenergetic al R. Moldova funcționează în parametri normali, iar în prezent nu sunt planificate sistări sau limitări ale transportului energiei electrice. Precizările au fost făcute de Moldelectrica, în contextul în care în Ucraina
16:40
ANRE: Noile tarife la gaze ar putea fi aprobate în câteva săptămâni - tendința indică o posibilă scădere # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că noile tarife la gazele naturale pentru consumatorii finali urmează să fie aprobate la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie. Declarațiile
16:20
Veaceslav Platon nu va fi audiat ca martor în dosarul Plahotniuc. Instanța i-a respins cererea # Ziar.md
Omul de afaceri Veaceslav Platon nu va fi audiat în calitate de martor în dosarul privind frauda bancară, în care este vizat și Vladimir Plahotniuc. Magistrații au respins cererea depusă de acesta, prin care solicita să fie audiat prin teleconferinț
Acum 4 ore
16:00
IGSU lansează o campanie de siguranță înainte de Bobotează: „Tradiție cu responsabilitate” # Ziar.md
În pragul uneia dintre cele mai așteptate sărbători de iarnă pentru creștini, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) lansează o amplă campanie de informare și prevenire sub genericul „Tradiție
16:00
FOTO/ O căprioară rănită, salvată în sudul țării. Specialiștii au fost nevoiți să-i amputeze un un picior # Ziar.md
Inspectorii de mediu din Ștefan Vodă și specialiștii Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au salvat o femelă de căprioară rănită, care nu se putea deplasa. Din cauza gravităț
14:50
Autoritățile își propun să extindă accesul la programul național „Voucherul Cultural” pentru tinerii cu vârste de 16 și 17 ani. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a venit cu un anunț în acest sens astă
14:40
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vladislav Kulminski, a venit cu precizări ample în legătură cu decizia autorităților americane de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova și ai altor
14:40
Accidentul mortal de pe bd. Decebal ajunge în instanță. Conducătorul troleibuzului riscă închisoare # Ziar.md
La aproape opt luni de la accidentul tragic de pe bulevardul Decebal din capitală, soldat cu moartea unei femei, dosarul a ajuns pe masa judecătorilor. Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că a finalizat urmărirea penală și
14:10
VIDEO/ Moldoveanul Sergiu Țârnă a fost înmormântat în Italia. Între timp, autoritățile au reținut și complicele polițistului # Ziar.md
Sergiu Țârnă, tânărul moldovean de 25 de ani ucis în noaptea de 31 decembrie în Italia, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Ceremonia de înmormântare a avut loc la biserica ortodoxă „Santa Lucia&
Acum 6 ore
14:00
Bilanțul comerțului exterior: între optimism pentru exportatori și provocări pentru consumatori # Ziar.md
Economia R. Moldova continuă să oscileze între vești bune pentru unii și provocări pentru alții. Cele mai recente date ale Biroului Național de Statistică privind comerțul internațional cu mărfuri pentru luna
13:10
Ministerul Culturii reacționează la perchezițiile CNA din centrul istoric al capitalei și anunță o anchetă internă # Ziar.md
Ministerul Culturii s-a sesizat în legătură cu perchezițiile desfășurate astăzi de Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică
13:00
Prețurile la carburanți continuă să urce în Republica Moldova, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) stabilind noi valori maxime de comercializare pentru produsele petroliere de tip standard, aplicabile pentru ziua de 16 ianuarie 2026. Astfel,
12:50
A vrut să se răzbune și a ajuns la închisoare. Un bărbat a fost condamnat pentru incendierea unui service auto din Chișinău # Ziar.md
Un bărbat de 61 de ani a fost condamnat la închisoare după ce a organizat incendierea unui service auto din capitală, din dorința de a se răzbuna pe proprietar. Informația a fost comunicată de Procuratura municipiului Chiș
12:30
La poligonul din Bălți au loc primele trageri de luptă din acest an. Recomandări pentru cetățeni # Ziar.md
Pe parcursul zilei de astăzi, 15 ianuarie, la Centrul de instruire militară al unității din municipiul Bălți vor avea loc trageri de luptă. Anunțul a fost făcut de Brigada Infanterie Motorizată „Moldova”
12:30
Cimișlia face încă un pas spre modernizare. Va avea o stație modernă de pompare a apelor uzate și o Casă de Cultură renovată # Ziar.md
Orașul Cimișlia va beneficia, în următoarea perioadă, de două proiecte importante pentru confortul și viața comunității. Este vorba de o stație modernă de pompare a apelor uzate și o Casă
Acum 8 ore
12:00
Criză energetică în Ucraina! La Kiev sunt aduse centrale electrice mobile pentru a ține orașul în viață # Ziar.md
Autoritățile din Ucraina au început să aducă la Kiev centrale electrice mobile, pentru a ajuta orașul să facă față crizei energetice provocate de atacurile asupra infrastructurii. Anunțul a fost făcut de președintele
12:00
Anca Dragu: R. Moldova este pregătită să atragă un mare jucător internațional în sectorul bancar # Ziar.md
R. Moldova se pregătește să primească în curând un mare creditor internațional în sistemul său bancar, după ce reforma sectorului financiar a consolidat stabilitatea și a deschis noi oportunități de investi&
11:30
Regiunea transnistreană se va afla în stare de urgență în economie până pe 15 februarie inclusiv. Pretinsul organ legislativ de la Tiraspol a aprobat în această dimineață „decretul” semnat de liderul autoproclamat din stânga
11:30
CNA face percheziții într-un dosar de construcție ilegală a unui local în centrul istoric. Șeful AIRM, printre cei 10 bănuiți # Ziar.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) desfășoară, joi, percheziții într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local dintr-o zonă istorică a municipiului Chișinău. Este vorba despre un imobil de pe
11:20
Vești bune pentru bugetari: salarii mai mari pentru cei din educație, sănătate și poliție - iată de când # Ziar.md
Profesorii, medicii și polițiștii ar putea primi salarii mai mari începând cu 1 septembrie 2026, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița, într‑un interviu pentru TVR Moldova, subliniind că această variantă este „
10:20
ANSA oferă o recompensă de 50 de euro pentru raportarea mistreților morți - combaterea pestei porcine # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că oferă o recompensă de 50 de euro pentru fiecare caz confirmat de mistreț mort raportat autorităților, în încercarea de a limita răsp&
10:20
Astăzi se împlinesc 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu și este marcată Ziua Națională a Culturii # Ziar.md
R. Moldova marchează astăzi Ziua Națională a Culturii, în semn de omagiu adus marelui poet Mihai Eminescu, născut pe 15 ianuarie 1850. Cu acest prilej, instituțiile din subordinea Ministerului Culturii și autoritățile publice locale din
Acum 12 ore
09:50
SUA suspendă temporar emiterea unor vize pentru cetățenii R. Moldova - Reacția Ministerului de Externe de la Chișinău # Ziar.md
Autoritățile Statelor Unite ale Americii au anunțat miercuri, 14 ianuarie 2026, că vor suspenda temporar procesarea cererilor de vize de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări, printre care se numără și Republica Moldova, î
09:20
Valuta națională pierde teren! Euro s-a scumpit cu aproape șapte bani, iar dolarul - cu patru # Ziar.md
Leul moldovenesc continuă să piardă teren în raport cu euro și dolarul american, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astăzi, 15 ianuarie, un euro este cotat la 19,90 lei, în creștere cu peste
08:40
O șoferiță în vârstă de 61 de ani a decedat ieri în urma unui accident rutier. Potrivit Poliției, impactul s-a produs pe traseul R-30, în apropierea orașului Anenii Noi. Preliminar, polițiștii au stabilit
08:30
Astăzi va ninge în cea mai mare parte a R. Moldova. Izolat se așteaptă lapoviță și cer noros # Ziar.md
Ninsoarea revine în R. Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 15 ianuarie, în cea mai mare parte a țării va ninge slab. Izolat este prognozată lapoviță slabă și cer noros. Temperaturile maxime vor oscila între -7 ș
Acum 24 ore
19:30
Foto/ Accident teribil pe traseul R-3, spre Cimișlia: două persoane au murit, inclusiv un copil de opt luni # Ziar.md
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs astăzi, în jurul orei 15:30, pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, în coliziune au fost implicate două automobile - o
Ieri
17:50
Imagini VIDEO din momentul reținerii procurorului din nordul țării, surprins în stare de ebrietate la volan # Ziar.md
Presa locală a publicat imagini din momentul reținerii adjunctului procurorului-șef de la Glodeni, surprins în stare de ebrietate la volan. Potrivit Nordinfo, procurorul Ion Crișciuc a fost oprit de poliție la intrarea în satul Sadovoe, după ce ar
17:40
Căderi și fracturi pe drumurile înghețate: peste 700 de pacienți au ajuns la Primiri Urgente # Ziar.md
Temperaturile scăzute, zăpada și gheșușul le-au dat mari bătăi de cap medicilor traumatologi. În săptămâna 7-14 ianuarie 2026, Departamentul de Primiri Urgențe al Institutului de Medicină Urgent&
17:30
Mai multe sate din Zona de Securitate se confruntă cu probleme după sistarea circulației bacului de la Molovata # Ziar.md
Locuitorii din satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri se confruntă cu probleme legate de asigurarea cu produse alimentare după ce circulația bacului de la Molovata a fost temporar suspendată, informează TVR Moldova și IPN. În timp ce cetăț
17:10
Autoritățile vin cu unele clarificări după depistarea reziduurilor de metronidazol în ouă și carne de pasăre # Ziar.md
După apariția informațiilor despre depistarea reziduurilor de metronidazol în ouă și carne de pasăre, autoritățile din domeniul sănătății publice și al medicamentelor vin cu explicații pentru a
16:50
Podul peste râul Răuțel intră în reparație capitală - avertisment pentru localnici și șoferi # Ziar.md
Podul peste râul Răuțel, unul dintre punctele principale de circulație din raionul Fălești, intră în reparație capitală. În acest sens, Administrația Națională a Drumurilor avertizează asupra
16:40
Vești bune pentru organizațiile de tineret: 35 de proiecte vor fi finanțate cu 14 milioane de lei în 2026 # Ziar.md
Un număr de 35 de proiecte dedicate tinerilor din Republica Moldova vor primi finanțare în 2026, în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Pentru susținerea
16:40
Sute de feroviari rămân în concediu forțat până pe 2 februarie. Directorul CFM explică de ce # Ziar.md
Calea Ferată din Moldova (CFM) a prelungit concediul forțat pentru peste 1.000 de angajați. Deși ar fi trebuit să revină la muncă pe 12 ianuarie, feroviarii vizați își vor reîncepe activitatea abia pe
15:50
VIDEO/ Audit cu pierderi de milioane la Palatul Sporturilor: reacția USM și declarațiile ministrului Dan Perciun # Ziar.md
Universitatea de Stat din Moldova susține că tratează cu maximă responsabilitate concluziile auditului efectuat de Ministerul Educației și Cercetării la Palatul Sporturilor al instituției, după ce verificările au scos la iveală nereguli grave ș
15:40
Incendiu în plină noapte, în curtea unui bloc din Chișinău. Trei mașini au distruse de flăcări # Ziar.md
Trei automobile parcate în curtea unui bloc de locuit din capitală au fost distruse în urma unui incendiu produs noaptea trecută. Incidentul a avut loc în jurul orei 04:30, într-o parcare de pe bulevardul Decebal, anunță Inspectoratul General pentru Situaț
15:30
Procurorul din nordul țării care ar fi urcat la volan în stare de ebrietate și-a depus cererea de demisie. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), Violina Moraru, a comunicat acest lucru pentru ziar.md. „Procuratura precizează că procurorul
15:20
Peste 74 de mii de moldoveni din regiunea transnistreană sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului # Ziar.md
Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova din regiunea transnistreană au acces la servicii medicale pe malul drept al Nistrului. Potrivit datelor Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), la sfârșitul anului 2025, î
15:00
VIDEO/ Baza militară de la Băcioi prinde contur. Ministrul Apărării spune că lucrările sunt realizate în proporție de 50% # Ziar.md
Ministrul Apărării, Anatol Nosatîi, spune că lucrările la noua bază militară de la Băcioi au ajuns deja la aproximativ 50% și că proiectul avansează conform planului stabilit. Declarațiile au fost fă
15:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că se atestă o tendință de diminuare a numărului de îmbolnăviri respiratorii în Republica Moldova. Potrivit instituției, în
13:30
Alimentația pentru elevii grupelor cu program prelungit din capitală s-a scumpit cu aproape patru lei # Ziar.md
Alimentația pentru elevii grupelor cu program prelungit din capitală s-a scumpit. Din această lună, prânzul zilnic al unui elev din clasele primare costă 18 lei, cu trei lei și 65 de bani mai mult decât anterior. Informația
13:20
DOC/Probleme grave la Palatul Sporturilor al USM - Ministerul Educației anunță rezultatele unui audit financiar # Ziar.md
Un audit efectuat la Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova (USM) a scos la iveală mai multe nereguli care afectează atât gestionarea financiară, cât și funcționarea instituției. Conform raportului oficial, publicat de Ministerul
13:10
Aproape 300 de localități din R. Moldova vor primi bani pentru a-și planifica mai bine dezvoltarea # Ziar.md
Peste 290 de localități din Republica Moldova vor beneficia de planuri urbanistice generale moderne, după ce Guvernul a aprobat includerea proiectelor de dezvoltare locală în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Măsura este menită să ajute comunităț
12:40
Trei medici din UTA Găgăuzia vor ajunge în fața instanței, fiind acuzați de malpraxis după moartea a doi pacienți # Ziar.md
Procuratura UTA Găgăuzia a trimis în judecată două dosare penale în care sunt vizați trei medici, acuzați că, prin neglijență și inacțiune, au contribuit la decesul a doi pacienți. Ancheta
12:20
Ministrul Educației, Dan Perciun, confirmă că Parlamentul urmează să modifice Codul Educației astfel încât rectorii universităților care au trecut prin procese ample de fuziune să poată candida pentru un al treilea mandat. Printre institu&
12:10
Mâine, 15 ianuarie, șoferii vor trebui să scoată din buzunare mai mulți bani. Conform noilor prețuri maxime stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), se scumpește atât benzina,
