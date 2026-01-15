METEO // Ninsori slabe și polei pe drumuri. Ce temperaturi vor fi înregistrate vineri
Moldpres, 15 ianuarie 2026 20:30
Vreme mohorâtă, cu ninsori slabe și risc de polei în următoarele 24 de ore, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Pe arii extinse se așteaptă ninsori slabe, temperatura aerului va indica valori negative atât noaptea cât și pe parcursul ...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 15 minute
20:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu locuitorii satului Cosăuți din raionul Soroca # Moldpres
În vizita sa la Soroca, Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu locuitorii satului Cosăuți, cunoscut pentru activitatea locală de prelucrare a pietrei naturale. Discuțiile s-au referit la modul în care s-a schimbat viața oamenilor la nivel l...
20:50
Gala Premiilor în Cultură 2025 // Președinta Maia Sandu: „Cultura a fost întotdeauna liantul care menține societatea unită” # Moldpres
Personalități marcante din teatru, literatură, muzică și alte domenii artistice au fost distinse la Gala Premiilor 2025, organizată de Ministerul Culturii. Premiile au fost înmânate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și de ministrul Culturii, Cristi...
Acum o oră
20:30
Mitropolitul Basarabiei, mesaj de Ziua Națională a Culturii: „În vremuri de restriște, Biserica a rămas vatră de cultură, limbă și memorie” # Moldpres
Cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, Mitropolitul Basarabiei a transmis un mesaj de reflecție subliniind rolul esențial al culturii ca expresie a credinței, identității și memoriei unui neam. În semn de recunoștință pentru moștenirea sa duhovnicească ș...
20:30
Vreme mohorâtă, cu ninsori slabe și risc de polei în următoarele 24 de ore, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Pe arii extinse se așteaptă ninsori slabe, temperatura aerului va indica valori negative atât noaptea cât și pe parcursul ...
20:20
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a avut întrevederi cu congresmanii Robert B. Aderholt și Mario Díaz-Balart, discuțiile axându-se pe aprofundarea cooperării bilaterale, securitatea regională și oportunități de invest...
Acum 2 ore
19:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Le mulțumesc tuturor meșterilor populari care, prin munca lor, ne păstrează rădăcinile vii și ne dau motive de mândrie” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a revenit în satul său de baștină, Cosăuți, unde l-a vizitat pe Ion Lozan, unul dintre cei mai valoroși meșteri pietrari din Republica Moldova. Acesta creează artă din piatră, care înfrumusețează biserici, mănăstiri și spații pu...
19:40
În urma ninsorilor din ultimele ore, echipele de drumari au intervenit pe rețeaua rutieră națională pentru a asigura condiții optime de circulație, fiind împrăștiate 1 172 de tone de sare tehnică și 443 de tone de material antiderapant, comunică MOLDPRES....
19:10
O fetiță de nouă ani a ajuns la spital după ce a fost accidentată de o autospecială medicală aflată în misiune # Moldpres
O fetiță de nouă ani din Basarabeasca a ajuns astăzi la spital după ce a fost accidentată de o autospecială medicală aflată în misiune, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, fetița care traversa strada neregulamentar, a fost lovită și transportată la Spita...
19:10
OSCE anunță că vrea să se reformeze după solicitări din partea Washingtonului și Moscovei # Moldpres
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și-a anunțat joi intenția de a se reforma pentru a vedea dacă poate îndeplini așteptările Rusiei și Belarusului, precum și cerințele Statelor Unite, relatează AFP preluat de AGERPRES și MOLDPRES....
Acum 4 ore
19:00
AMDM simplifică procesul de depunere a petițiilor: cetățenii pot transmite solicitări online # Moldpres
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a anunțat că procesul de depunere a petițiilor a devenit mai simplu și mai accesibil, prin intermediul unui formular electronic disponibil pe pagina oficială a instituției, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei cit...
18:20
Niko Stoyanov, poet, jurnalist și traducător bulgar basarabean, a decedat pe 13 ianuarie, la vârsta de 79 de ani, la Chișinău, Moldova, a anunțat miercuri pe pagina sa de Facebook Societatea pentru Relații cu Bulgarii Basarabeni și Tăvrieni „Rodolyubets”...
18:10
FOTO// Premierul Alexandru Munteanu a acordat o diplomă de onoare meșterului pietrar Ion Lozan # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat astăzi satul de baștină al tatălui său, Cosăuți, unde i-a înmânat o diplomă de onoare din partea Guvernului Republicii Moldova lui Ion Lozan, unul dintre cei mai valoroși meșteri pietrari din țară, comunică MOLDPRES....
17:50
Condiții mai bune pentru pacienți și personal: acoperișul centrului medicilor de familie din satul Cucoara a fost reparat # Moldpres
Oficiul Medicului de Familie (OMF) din satul Cucoara, raionul Cahul, are un acoperiș nou. Proiectul în valoare de 434 mii de lei a fost finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică MOLDPRES.Potrivit sursei citate, lucrările...
17:20
Președintele României: „Republica Moldova rămâne pentru România o prioritate esențială de politică externă” # Moldpres
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat astăzi, în cadrul unei întâlniri cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București, că agresiunea Rusiei afectează direct Republica Moldova și că sprijinul pentru statul vecin rămâne o p...
Acum 6 ore
16:40
Noile tarife la gazele naturale ar putea fi aprobate la sfârșit de ianuarie - început de februarie. Directorul ANRE: „Se conturează o tendință de scădere” # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) ar putea să aprobe noile tarife la gazele naturale la sfârșitul lunii ianuarie-începutul lunii februarie, după parcurgerea tuturor procedurilor necesare și depunerea cererii de către Energocom. ...
16:30
Fugarul Veaceslav Platon nu va fi audiat în dosarul „frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Magistrații au respins solicitarea acestuia # Moldpres
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care se ascunde la Londra de justiția din Republica Moldova, nu va fi audiat în calitate de martor în dosarul în care este inculpat fostul lider al Partidului Democrat (PD), Vladimir Plahotniuc. Cererea depusă de ...
16:30
Ambasadorul Vladislav Kulminski: „SUA vor menține suspendarea emiterii vizelor de imigrare până la reevaluarea criteriilor privind utilizarea asistenței publice” # Moldpres
Statele Unite ale Americii vor menține suspendarea emiterii vizelor de imigrare până la parcurgerea procesului de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice. În această perioadă, cererile pentru vizele de imigrare pot fi depuse și intervievat...
16:30
Ministerul Culturii lansează concursul de finanțare a proiectelor culturale pentru anul 2026 # Moldpres
Ministerul Culturii a lansat concursul pentru finanțarea nerambursabilă, din bugetul de stat, a proiectelor culturale realizate de organizații necomerciale, pentru anul 2026, transmite MOLDPRES.Pentru anul 2026, autoritățile au alocat un buget total de 10 milioane de lei...
16:20
Biblioteca Națională a Republicii Moldova a lansat, de Ziua Națională a Culturii, „Calendarul Național 2026”, o ediție cu caracter enciclopedic care reunește personalități marcante din știință, cultură și artă, atât din Republica Moldova, câ...
15:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Soroca # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat, astăzi, la Soroca, cu primarii și reprezentanții serviciilor publice desconcentrate despre starea lucrurilor în raion și prioritățile pentru perioada următoare, astfel încât viața oamenilor să se îmbun...
15:40
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie pentru Republica Islamică Iran, recomandând cetățenilor moldoveni să evite orice deplasare în această țară, pe fondul deteriorării situației de securitate, transmite MOLDPRES....
15:30
Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control a solicitat Tiraspolului facilitarea liberei circulații pentru aprovizionarea cu produse de primă necesitate a unor localități din raionul Dubăsari # Moldpres
La 15 ianuarie 2026, în orașul Bender s-a desfășurat prima ședință din acest an a Comisiei Unificate de Control. Delegația Republicii Moldova a cerut asigurarea accesului liber prin posturile neautorizat amplasate în raionul Dubăsari pentru agenții e...
Acum 8 ore
15:00
Grecia va organiza o misiune economică în Republica Moldova, pentru explorarea oportunităților investiționale # Moldpres
Grecia și-a exprimat disponibilitatea de a organiza o misiune economică în Republica Moldova, în primăvara anului 2026, cu scopul explorării oportunităților investiționale în sectoare strategice precum energie, infrastructură și logistică. Intenția a ...
15:00
Kievul se confruntă cu cea mai grea iarnă de la începutul războiului, în urma unei campanii intense de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, relatează The New York Times într-un reportaj, transmite MOLDPRES.Potrivit publicației americane, ...
14:40
14:40
Șoferul troleibuzului care a lovit mortal o femeie pe o stradă din capitală va ajunge pe banca acuzaților # Moldpres
Șoferul troleibuzului care a lovit mortal o femeie pe o stradă din capitală va ajunge pe banca acuzaților și riscă șapte ani de închisoare, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, dosarul a fost trimis în instanță, iar șoferul troleibuzului es...
14:20
Măsuri pentru facilitarea angajării în câmpul muncii. Ministra Natalia Plugaru anunță programe de certificare a competențelor, vouchere pentru formarea profesională și subvenții pentru angajatori # Moldpres
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță un set de programe pentru a facilita angajarea în câmpul muncii. Este vorba de programe de certificare a competențelor, vouchere pentru formarea profesională și subvenții pentru angajatori. Măsurile sunt realizat...
14:10
Moldelectrica: Sistemul electroenergetic național funcționează stabil, fără sistări ale transportului energiei electrice # Moldpres
Sistemul electroenergetic național funcționează în parametri normali, iar la momentul actual nu sunt prevăzute sistări sau limitări ale transportului energiei electrice către consumatorii finali. Precizările au fost făcute de Întreprinderea de Stat „Mol...
14:00
VIDEO // Peste 100 de milioane de lei au fost plătiți cetățenilor care au investit în valori mobiliare de stat în anul precedent # Moldpres
Peste 100 de milioane de lei au fost deja plătiți cetățenilor care au investit în valori mobiliare de stat în anul precedent. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat astăzi că sumele investite, împreună cu dobânzile aferente, au ajuns...
13:30
Casa de Cultură din Cimișlia va fi renovată și transformată într-un centru modern pentru activități artistice # Moldpres
Casa de Cultură din Cimișlia va fi renovată și transformată într-un centru modern pentru activități culturale și artistice. Totodată, orașul va avea o stație modernă de pompare a apelor uzate. Contractele de antrepriză pentru realizarea lucrărilor au fost semn...
13:30
Un bărbat a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru incendierea unui autoservice din Chișinău # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 61 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru organizarea incendierii unui autoservice situat în sectorul centru al capitalei, incident care a provocat pagube de peste 2,3 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potr...
13:20
Vicepremierul Vladimir Bolea, vizite inopinate la întreprinderi responsabile de întreținerea drumurilor: „Echipele intervin permanent pe trasee, pentru siguranța cetățenilor” # Moldpres
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a efectuat astăzi vizite inopinate la S.A. „Drumuri” Cimișlia și S.A. „Drumuri” Hâncești pentru a discuta cu reprezentanții întreprinderilor locale ...
13:20
Ministerul Culturii inițiază o anchetă de serviciu în urma ilegalităților constatate de CNA # Moldpres
Ministerul Culturii al Republicii Moldova a anunțat că s-a sesizat în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local situat într-o zonă istorică a municipiului Chișinău și a inițiat o an...
13:10
Voucherul Cultural se extinde. Ministrul Cristian Jardan anunță acces pentru mai mulți tineri # Moldpres
Programul Voucher Cultural a atins în 2025 un record de 4.000 de tineri beneficiari, iar pentru 2026 se propune creșterea numărului acestora la 5.000 și extinderea eligibilității pentru tinerii începând de la 16 ani, a declarat astăzi ministrul Culturii, C...
Acum 12 ore
13:00
Cărți colectate în campania „Biblioteca de sub brad” au fost donate grădiniței „Alunelul” din satul Rublenița, Soroca # Moldpres
Seturi de cărți, colectate în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad”, au fost donate de premierul Alexandru Munteanu copiilor care frecventează grădinița „Alunelul” din satul Rublenița, raionul Soroca, transmite MOLDPRES.Grădinița &bdq...
13:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Grădinița „Alunelul” din comuna Rublenița, raionul Soroca, renovată cu sprijinul financiar al Guvernului # Moldpres
În contextul deplasării de serviciu din raionul Soroca, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Grădinița „Alunelul” din comuna Rublenița. Instituția de educație timpurie a fost renovată și eficientizată energetic, anul trecut, prin intermediul Prog...
12:30
FOTO // Călătorii mai sigure pentru cetățeni: IGPF a inaugurat un nou sediu al Direcției Informații privind Pasagerii # Moldpres
Un nou sediu al Direcției Informații privind Pasagerii a fost inaugurat în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF). Acesta va permite identificarea rapidă a riscurilor, luarea deciziilor de către autorități și asigurarea călătoriilor ...
11:50
VIDEO // Peste 1.200 de medici de familie au fost instruiți pentru a aborda depresia, anxietatea și ADHD # Moldpres
Peste 1.200 de medici de familie și asistenți medicali din toate raioanele Republicii Moldova au participat, în perioada noiembrie–decembrie 2025, la un program de instruire axat pe sănătatea mintală. Cursurile au fost organizate de Ministerul Sănătății, prin...
11:50
VIDEO // Intervenții non-stop ale drumarilor pe trasee, pentru siguranța participanților la trafic # Moldpres
Drumarii continuă intervențiile pe traseele naționale, în contextul ninsorilor din ultimele ore. Echipele desfășoară lucrări de deszăpezire și răspândire a materialului antiderapant, pentru siguranța participanților la trafic. O atenție sporită este acor...
11:40
VIDEO // Ministrul Cristian Jardan: „Ziua Națională a Culturii unește cele două maluri ale Prutului în celebrarea valorilor” # Moldpres
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a transmis un mesaj de apreciere angajaților din domeniu, subliniind rolul esențial al culturii în păstrarea identității naționale și necesitatea protejării patrimoniului cultural al Republicii Moldova. Cu prilejul zilei de 15 ia...
11:40
Ofițerii CNA au descins într-o zonă istorică a Chișinăului: șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor este bănuit într-un dosar # Moldpres
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții și acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local situat pe strada E. Doga, într-o zonă istor...
11:20
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi în ședință și a aprobat rapoartele Comisiei Vetting privind procurorii Vitalie Codreanu și Gheorghe Borș. Cei doi au promovat evaluarea externă, comunică MOLDPRES.În urma deliberărilor, C...
11:10
Igor Grosu, mesaj de Ziua Națională a Culturii: „Celebrăm oamenii de cultură - cei care au un rol esențial în crearea valorilor, păstrarea patrimoniului și în consolidarea coeziunii sociale” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, subliniind rolul esențial al oamenilor de cultură în păstrarea patrimoniului și consolidarea identității naționale, comunică MOLDPRES.„Azi, ...
10:50
Ziua Națională a Culturii // Premierul Alexandru Munteanu: „Să avem grijă ca valorile culturale care ne unesc să fie transmise copiilor noștri” # Moldpres
Ziua Națională a Culturii este un prilej să discutăm despre importanța patrimoniului cultural, să promovăm personalitățile culturale ale țării noastre și să avem grijă ca valorile culturale care ne unesc să fie transmise copiilor noștri. Mesajul a fost transmis as...
10:40
Emmanuel Macron a convocat o reuniune de urgență la Paris pentru a discuta despre Groenlanda și Iran # Moldpres
Președintele Emmanuel Macron a convocat joi, la Paris, o ședință de urgență a cabinetului de apărare pentru a discuta despre intenția declarată a președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda și despre represiunea violentă a protestelor naționale d...
10:20
SUA au suspendat temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii mai multor state, inclusiv Republica Moldova. MAE: „Impactul acestei măsuri este limitat” # Moldpres
Statele Unite ale Americii au suspendat temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii mai multor state, inclusiv Republica Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026. Măsura are un caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor pr...
10:10
Igor Grosu, mesaj de Ziua Culturii: „Celebrăm oamenii de cultură - cei care au un rol esențial în crearea valorilor, păstrarea patrimoniului și în consolidarea coeziunii sociale” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, subliniind rolul esențial al oamenilor de cultură în păstrarea patrimoniului și consolidarea identității naționale, comunică MOLDPRES.„Azi, ...
10:10
Șefa statului va susține, joi, 22 ianuarie, o conferință de presă la început de an, în cadrul căreia va trasa prioritățile instituției prezidențiale și va răspunde la întrebările jurnaliștilor. Evenimentul va avea loc între orele 11....
10:00
Activități dedicate Zilei Naționale a Culturii și comemorării poetului Mihai Eminescu, organizate în școlile din țară # Moldpres
Școlile din țară vor desfășura, pe parcursul lunii ianuarie, mai multe activități consacrate celebrării Zilei Naționale a Culturii și comemorării marelui poet Mihai Eminescu, cu ocazia împlinirii a 176 de ani de la naștere, transmite MOLDPRES.Ministerul Educ...
09:40
Consolidarea sectorului financiar și accelerarea reformelor, pe agenda discuțiilor dintre guvernatoarea BNM și reprezentanți ai BERD # Moldpres
Consolidarea sectorului financiar al Republicii Moldova, accelerarea reformelor structurale și aprofundarea parteneriatului strategic în contextul parcursului european al țării au fost printre principalele teme incluse pe agenda discuțiilor dintre guvernatoarea Băncii ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.