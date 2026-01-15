Cea mai mare fraudă bancară din istoria Braziliei: Active de circa un miliard de euro, confiscate
Poliția braziliană a confiscat active în valoare de aproape un miliard de euro și a desfășurat descinderi miercuri, în cadrul unei anchete privind ceea ce guvernul consideră că ar putea fi „cea mai mare fraudă bancară din istoria Braziliei”.Ministrul Finanțelor, Fernando Haddad, a declarat că dosarul Banco Master, care a fost lichidată în noiembrie, „necesită cea mai mare prudență”, adăugînd c
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 15 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 16 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,59 lei/litru (+11 bani), iar al motorinei standard – 19,06 lei/litru (+10 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
Tot mai mulți moldoveni ridică dronele în aer pentru cadre spectaculoase, iar autoritățile spun că în jur de 90% dintre zboruri au un singur scop: filmările aeriene. Totuși, indiferent de scop, lansarea acestor aeronave fără pilot este reglementată printr-un set de norme stricte.Înainte de utilizare, operatorii trebuie să obțină avize de la Ministerul Apărării, Serviciul de Informații și Secur
Sistemul Electroenergetic Național (SEN) al Republicii Moldova funcționează stabil și, în acest moment, nu sînt prevăzute sistări sau limitări ale transportului energiei electrice către consumatorii finali.Anunțul a fost făcut de Î.S. „Moldelectrica”, în contextul declarării stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina.{{859125}}Potrivit operatorului sistemului de transport, rețeaua
Prețul mediu al apartamentelor din Chișinău a atins în 2025 un maxim istoric de 1.720 euro pentru un metru pătrat, conform indicelui imobiliar Acces Imobil.Aceasta reprezintă o creștere de 11,7% față de anul 2024 și de peste 60% comparativ cu 2023, ritmul de scumpire depășind de două ori inflația din anul trecut și chiar de 3-4 ori în 2024. Totuși, în a doua jumătate a anului 2025 piața imobil
O erupție de clasa M a fost înregistrată pe Soare.Potrivit Oxu.Az, acest lucru a fost comunicat pentru TASS Institutul de Geofizică Aplicată (FGBU „IPG”).{{858468}}„Pe 14 ianuarie, la ora 23:33 MSK (22:33 ora Moldovei), în banda de raze X a fost înregistrată o erupție M1.6 (S14E69) cu o durată de 40 de minute”, au menționat surse din cadrul institutului.Erupțiile solare, în funcție de
Șefa guvernului japonez, Sanae Takaichi, și-a anunțat intenția de a dizolva camera inferioară a parlamentului.Despre aceasta a comunicat secretarul general al partidului, Shunichi Suzuki.{{857066}}Secretarul general al guvernului Japoniei, Minoru Kihara, a refuzat să comenteze cauzele unei astfel de decizii în cadrul conferinței de presă. El a comunicat că pe 19 ianuarie este planificată c
Procuratura Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în vîrstă de 61 de ani, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de organizarea distrugerii sau deteriorării intenționate a bunurilor prin incendiere.Instanța l-a condamnat la 4 ani de închisoare, din care 2 ani urmează a fi executați într-un penitenciar de tip semiînchis, iar ceilalți 2 ani au f
Salariile mai mari pentru profesori, doctori și polițiști ar putea fi puse în aplicare din 1 septembrie 2026, acesta fiind „cel mai probabil” scenariu în reforma salarizării la bugetari, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, într-un interviu la TVR Moldova.Ministrul a amintit că, în anul curent, majorările s-au făcut pentru categoriile cu cele mai mici venituri: au fost rificate
Ministerul Culturii a venit cu o reacție în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local într-o zonă istorică a municipiului Chișinău, notează Noi.md.Potrivit instituției, a fost inițiată o anchetă de serviciu care urmează să examineze circumstanțele cauzei. Orice practică ilegală care afectează integritatea patrimoniului co
Țara noastră își întărește securitatea la frontieră prin inaugurarea noului sediu al Direcției Informații privind Pasagerii (UIP).Sediul, inaugurat pe 14 ianuarie, este o investiție care va permite identificarea rapidă a riscurilor, decizii mai rapide ale autorităților și călătorii mai sigure pentru cetățeni.{{840228}}Totodată, noul sediu oferă condiții moderne de lucru și tehnologii digit
Marea Britanie a evacuat ambasada din Teheran pe fondul temerilor că SUA ar putea lansa în curînd un atac asupra Iranului.Despre acest lucru relatează Oxu.Az, cu referire la The Telegraph.{{859077}}Se menționează că ambasadorul Marii Britanii în Iran și toți angajații ambasadei au părăsit reprezentanța diplomatică. Ministerul Afacerilor Externe al Marii Britanii a declarat că închidere
Coridorul Vertical de gaze, proiect considerat vital de autoritățile de la Chișinău pentru securitatea energetică a Republicii Moldova și a regiunii, a ajuns într-un punct critic, potrivit presei din Grecia.Publicația elenă Energy Press scrie că ruta strategică Grecia–Bulgaria–Romînia–Republica Moldova–Ucraina, gîndită inițial ca principal canal de transport pentru gaze naturale și GNL (inclus
Drumarii sînt în teren și continuă să intervină pentru siguranța participanților la trafic, cu lucrări de deszăpezire și răspîndire a materialului antiderapant.La moment, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” acționează pe mai multe sectoare de drum, inclusiv în Soroca – R14 și R7, Briceni – R11, Ocnița – R8 și R8.1, Florești, Chișinău – M1, Ceadîr-Lunga – R36 și G35, Ștefan Vodă – R31 și altel
Creșterea exporturilor moldovenești în 2025 a fost rezultatul unei recolte bune în agricultură și al muncii a mii de lucrători din acest sector extrem de important pentru economia țării.Această opinie a fost exprimată de economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc.El a menționat că exporturile moldovenești au crescut în noiembrie 2025 cu 18%, inclusiv cu 8,8% în UE, cu
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi în ședință și a aprobat cu vot unanim rapoartele Comisiei Vetting privind procurorii Vitalie Codreanu și Gheorghe Borș.Cei doi au promovat evaluarea externă, comunică moldpres.În urma deliberărilor, CSP a aprobat rapoartele de evaluare emise de Comisia Vetting, constatînd că ambii procurori au promovat evaluarea externă.Pe lî
Apar tot mai multe imagini în care studenții de la căminul nr.15, administrat de Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), arată situația reală din cadrul clădirii invadată de gîndaciStudenții au declarat pentru newsmaker că problema aceasta persistă deja de cîțiva ani, fapt ce a fost negat de administrator. „Noaptea e groaznic, ne pișcă. Într-o dimineață, m-am trezit plină de sînge”, a povestit
Autorul renumitei lucrări Arborele Eminescu care a fost tirajată în milioane de exemplare: pe afişe, calendare, broderii, medalii, insigne, ea devenind una dintre cele mai cunoscute şi apreciate lucrări de artă plastică în plan universal, este Aurel David.{{295712}}Pe parcursul activităţii sale Aurel David s-a manifestat activ în diferite genuri de artă, realizînd lucrări în pictură şi grafi
Uniunea Europeană va reduce plafonul prețurilor pentru petrolul rusesc începînd cu 1 februarie # Noi.md
Uniunea Europeană va reduce plafonul prețurilor pentru petrolul rusesc la 44,1 dolari pe baril începînd cu 1 februarie.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd site-ul Consiliului UE.La începutul lunii decembrie 2022, țările membre ale G7, precum și Australia și UE au introdus restricții privind prețul petrolului rusesc, stabilind un nivel maxim de 60 de dolari pe baril.Din februar
Sănătatea animalelor este vitală pentru protejarea sănătății publice. În contextul provocărilor cauzate de Pesta Porcină Africană (PPA) în ultimii ani, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine cu recomandări practice pentru toți crescătorii de animale.Pesta porcină africană este o boală severă, însă poate fi oprită cu eforturi comune, prin respectarea unor reguli simple de ig
Cetățenii care dețin certificate de naștere, căsătorie, divorț sau alte documente de stare civilă eliberate după data de 8 februarie 2008 pot cere aplicarea apostelei, în conformitate cu noile prevederi legale.Anunțul a fost făcut de Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească, care precizează că modificările sînt prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 3 din 14.01.2026. Docu
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Chișinău desfășoară acțiuni de urmărire penală în raza capitalei într-un dosar privind construcția ilegală a unui local din strada E. Doga - zonă istorică a municipiului.Potrivit informațiilor comunicate, acțiunile de urmărire penală au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația
Aeroportul Chopin din Varșovia se confruntă cu întreruperi în funcționare din cauza ploii înghețate.Despre acest lucru scrie RMF24, transmite „Европейская правда”.{{858977}}Trotuarele din Varșovia s-au transformat în patinoare, iar ploaia din capitala Poloniei a creat dificultăți mașinilor și transportului public. Ca urmare a condițiilor meteorologice dificile, zborurile de pe Aeroport
Președintele SUA, Donald Trump, a purtat o discuție cu președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez.Potrivit Caliber.Az, el a făcut acest anunț pe rețeaua sa de socializare Truth Social.{{858299}}„Azi dimineață am avut o discuție foarte productivă cu președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez. Facem progrese enorme, ajutînd Venezuela să se stabilizeze și să se redreseze
În regiunea Transnistria, starea de urgență în economie a fost prelungită cu încă 30 de zile și va fi în vigoare pînă la 15 februarie 2026.Mai precis, Consiliul Suprem al autoproclamatei RMN a aprobat astăzi, în cadrul celei de-a doua ședințe extraordinare a primei sesiuni a celei de-a VIII-a legislaturi, decretul așa-zisului președinte al autoproclamatei RMN privind prelungirea regimului de u
Olesea Stamate, despre anunțul SUA despre vize: "Faptul că Moldova e pe listă spune unde ne aflăm cu adevărat" # Noi.md
Fosta parlamentară, Olesea Stamate, a venit cu cun comentariu după ce Statele Unite ale Americii au anunțat o listă cu zeci de țări, pentru care a fost stopat temporar programul de vize de imigrație, notează Noi.md."SUA a stopat programul de vize de imigrație pentru 75 de țări, printre care și țara noastră.{{859111}}Deciziile de acest tip nu se iau pe simpatii sau discursuri, ci pe interes
Impozitele pe salarii ar putea fi reduse, dar acest lucru nu se va întîmpla mai devreme de anul 2027.Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, admite că povara acestor taxe este mare, dar orice măsură trebuie să fie precedată de o analiză amplă a regimului fiscal, scrie radiomoldova.md.În același timp, oficialul a precizat că taxarea excesivă a muncii afectează competitivitatea companiilor
În Ucraina va fi instituită starea de urgență în sectorul energetic din cauza consecințelor grave ale atacurilor asupra infrastructurii energetice.Despre aceasta a anunțat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, potrivit RBC-Ucraina.Potrivit lui, urmările atacurilor sînt foarte grave, la fel ca și înrăutățirea condițiilor meteorologice. Echipele de intervenție, companiile energetice, sal
În temeiul prevederilor Legii nr. 311 din 18 decembrie 2025 pentru modificarea unor acte normative, care a intrat în vigoare pe 30 decembrie anul trecut, art. 81 din Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii este expus în redacție nouă și prevede extinderea măsurilor ce pot fi întreprinse de către inspectorii de muncă la finalizarea controlului de stat, scrie monitorul.fisc.md.Conform noil
În timp ce sistemul politic din Republica Moldova se laudă cu succese în reforma justiției, realitatea din culise dictează propriile reguli. Creșterea bruscă a costului asigurării de sănătate pentru profesiile libere riscă să devină bariera, care va limita și mai mult accesul celor mai defavorizate segmente ale populației la reprezentare juridică de calitate. {{829542}}Decizia a venit ca o
Stoparea temporară a emiterii vizelor de imigrare anunțată de SUA: Precizările Ministerului de Externe # Noi.md
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii despre o decizie administrativă anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii, care se referă la stoparea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începînd cu 21 ianuarie 2026.Măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privin
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează că folosirea metronidazolului este strict interzisă, sub orice formă – injectabilă, orală sau prin furaje – la toate animalele de la care se obțin produse destinate consumului uman.Potrivit ANSA, consumul de produse alimentare care conțin metronidazol poate avea efecte grave asupra sănătății. Substanța prezintă toxicitate severă
La această oră, toate posturile vamale de frontieră activează în regim normal, cu trafic moderat, anunță Serviciul Vamal.Autoritățile recomandă șoferilor să verifice din timp condițiile meteo atît în Republica Moldova, cît și în statul de destinație, să se informeze despre rute alternative și să folosească surse actualizate de informare (telefon, radio, internet).{{858131}}Totodată, conduc
Construcția unui nou penitenciar în suburbia Bubuieci a Chișinăului rămîne o prioritate pentru Ministerul Justiției, însă termenul de finalizare a lucrărilor rămîne incert.Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, spune că autoritățile încearcă să grăbească implementarea proiectului, fără a avansa, deocamdată, o eventuală perioadă de dare în exploatare a obiectivului.{{858927}}„Construcția
Rudele persoanelor decedate nu vor mai fi obligate să prezinte certificatul de deces pentru a obține permisiunea de înhumare. Modificarea a fost operată în Regulamentul cu privire la cimitire.„Se va asigura recunoașterea și folosirea documentelor de stare civilă emise în format electronic în cadrul unei proceduri administrative, precum și simplificarea și eficientizarea procedurilor de confirm
Astăzi, se împlinesc 176 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, notează Noi.md.Mihai Eminescu s-a născut 15 ianuarie 1850. Nu a fost doar poet, ci şi un prozator şi un jurnalist de excepţie. Publicistica lui Eminescu a rămas încă actuală, datorită vervei şi talentului scriitoricesc.{{766337}}Studiile liceale le-a urmat la Cernăuţi, apoi audiază cursuri preferenţiale la Viena şi
Pe întreg teritoriul țării se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, care pot crea condiții grele de circulație: carosabil alunecos și vizibilitate redusă, notează Noi.md.Pentru a evita incidentele în trafic, Poliția Națională recomandă: adaptați viteza la condițiile meteo și de drum; păstrați o distanță mai mare față de alte vehicule; evitați manevrele riscante, în specia
În Chișinău continuă să ningă de cîteva ore. Întreaga echipă tehnică a serviciilor specializate și Preturilor este mobilizată în teren.Echipele acționează continuu pentru a asigura fluența traficului și siguranța pietonilor, notează Noi.md.{{859086}}Locuitorii orașului sînt rugați să circule cu atenție sporită atît în trafic, cît și pe trotuare, să evite deplasările neesențiale în condiții
Iranul şi-a redeschis spaţiul aerian după o închidere de aproape cinci ore miercuri, pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă acţiune militară între SUA şi Iran, care a forţat companiile aeriene să anuleze, să redirecţioneze sau să întîrzie unele zboruri.Închiderea temporară a avut loc în contextul în care preşedintele Donald Trump analizează un răspuns la situaţia din Iran, care se confr
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 15 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Soroca, notează Noi.md.Agenda include o întrevedere cu autoritățile publice locale și cu reprezentanții serviciilor desconcentrate, în cadrul căreia vor fi discutate prioritățile de dezvoltare regională și locală, precum și importanța cooperării strînse între administrația centrală și locală.De a
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Reuters că Ucraina - şi nu Rusia - blochează un potenţial acord de pace.Într-un interviu exclusiv acordat miercuri în Biroul Oval, Trump a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin este gata să pună capăt invaziei Ucrainei, care durează de aproape patru ani. Volodimir Zelenski, a spus preşedintele SUA, a fost mai reticent.„Cred că este pr
În urma ninsorilor din această noapte, Adminsitrația Națională a Drumurilor (AND) informează că 182 utilaje speciale și 179 muncitori rutieri au fost mobilizați pe drumurile naționale.Pentru asigurarea viabilității rețelei rutiere, echipele de intervenție au desfășurat lucrări de patrulare și combatere a lunecușului, notează Noi.md.{{859086}}Intervențiile au avut loc în aproximativ 40 de r
Agenții economici și gestionarii de imobile, chemați să intervină pentru combaterea ghețușului # Noi.md
În capitală, pe drumuri intervin echipele și utilajele specializate, care lucrează fără întrerupere pentru curățarea carosabilului și menținerea accesibilității pe arterele principale, străzile secundare și drumurile de legătură cu suburbii.O atenție sporită este acordată zonelor intens circulate, astfel încît atît traficul rutier, cît și deplasarea pietonilor să se desfășoare în condiții cît
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a comentat incidentul cu implicarea procurorului Ion Crişciuc și a spus că acesta riscă dosar penal.Alexandru Machidon a confirmat şi faptul că Ion Crișciuc a refuzat testarea alcolscopică, cît și recoltarea probelor biologice. La rîndul său, procurorul a negat implicarea în acest incident.{{858946}}„El a refuzat să treacă testul din materi
Statele Unite au anunţat miercuri îngheţarea tuturor procedurilor de vize pentru 75 de ţări, în cadrul luptei împotriva imigraţiei, lansată de preşedintele Donald Trump după revenirea la putere.Printre statele din listă se numără Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria și Thailanda. Și Republica Moldova este pe listă. Un purtător de cuvînt al Departamentului de Stat a confirmat inf
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cedat monedei unice europene mai mult de 4 bani, iar dolarului american – aproape 7 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 15 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9036 lei pentru un euro (+4,08 bani) și 17,0905 lei pentru un dolar (+9,72
În contextul ninsorii, dar și al poleiului care se formează pe străzi, serviciile municipale sînt mobilizate și active în teren pentru prevenire și intervenție, în caz de necesitate, anunță Primăria capitalei, notează Noi.md.Echipele specializate intervin pe principalele artere ale capitalei, pe străzile secundare, precum și pe căile de acces și ieșire din oraș spre suburbii.{{859024}}Se l
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 15 ianuarie sînt:15 ianuarie — a 15-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 350 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:2 15 Sf. Ier. Silvestru, papa Romei. Sf. Cuv. Serafim de SarovCe
Astăzi, în Moldova se va instala o atmosferă calmă de iarnă. Cerul va fi variabil, pe arii extinse vor cădea precipitații, predominant sub formă de ninsoare.Pe drumuri se va semnala ghețuș. În cursul nopții și al dimineții izolat se va forma ceață slabă. Vîntul va sufla slab.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -4... -2°C.În centru se așteaptă -6... -4°C, iar în nord termo
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează că a intrat în vigoare noua Metodologie de calcul al pierderilor cauzate de trecerea terenurilor cu destinație agricolă sau destinate fondului forestier la o altă categorie de destinație, aprobată prin Legea nr. 239/2025.Noua metodologie stabilește modul unitar de evaluare a pierderilor suportate ca urmare a scoaterii terenurilor agri
