Un nou scandal de corupție în Ucraina. Un fost premier, în atenția procurorilor
Noi.md, 14 ianuarie 2026 13:30
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAP) au anunțat marți seara, pe Telegram, că investighează liderul unui partid din Rada Supremă.Acesta este suspectat că ar fi oferit avantaje necuvenite deputaților din alte formațiuni în schimbul votului „pentru” sau „împotriva” unor proiecte de lege. Instituțiile nu au făcut public numele persoanei res
• • •
Acum 15 minute
13:30
Procuratura din Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată două cauze penale în privința a trei medici, acuzați de încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale, care a cauzat decesul a doi pacienți.Potrivit materialelor de urmărire penală, decesul primului pacient contaminat cu o boală infecțioasă gravă, a fost condiționa
13:30
Regulamentele privind apele subterane și de suprafață, modernizate pentru siguranța publică # Noi.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, noile modificări la regulamentul privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane.Totodată, a fost modificat regulamentul referitor la standardele de calitate ale apelor subterane.Scopul principal al acestor modificări este garantarea calității apei potabile pentru cetățeni și gestionarea
13:30
Moldova inițiază negocierile cu Oman privind eliminarea vizelor pentru titularii pașapoartelor diplomatice # Noi.md
Moldovenii cu pașapoarte diplomatice, de serviciu și speciale vor putea călători fără vize în Sultanatul Oman.Guvernul a decis astăzi inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului în acest sens, transmite moldpres.Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a declarat, la ședința Guvernului, că actualitatea proiectului de Acord este determinată de interesul comun a
13:30
13:30
Un decor reușit nu este complet fără un element care aduce atmosferă și rafinament: lumina caldă a lumânărilor. Iar pentru ca aceste lumânări să fie puse cu adevărat în valoare, ai nevoie de suporturi pe măsură – sfeșnice din cristal, piese care îmbină esteticul cu funcționalul și transformă orice încăpere într-un spațiu sofisticat. 1. De ce să alegi sfeșnice din cristal?Spre
Acum o oră
13:00
În urma unei misiuni de audit la Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova (USM), au fost descoperite abateri privind încasarea plăților pentru serviciile acordate și încălcări grave în evidența veniturilor și cheltuielilor.Potrivit analizei Ministerului Educației și Cercetării (MEC), neregulile ar fi prejudiciat interesele financiare ale USM cu aproximativ 3,5 milioane de lei d
13:00
Prețul futures al argintului cu livrare în martie 2026 pe bursa Comex (divizie a Bursei de mărfuri din New York) a atins un nou maxim istoric, depășind 90 de dolari per uncie troy. Acest lucru reiese din datele platformei de tranzacționare.La ora 05:55 (ora Moldovei), prețul metalului prețios a crescut cu 4,59% și a ajuns la 90,3 dolari pet uncie troy, transmite finance.mail.ru.La ora 06:1
13:00
După ce în presă au apărut fotografii de la un cămin studențesc, în care se văd gîndaci, autoritățile spun că fost programate acțiuni de dezinsecție și că situația ar urma să fie rezolvată în zilele următoare.Potrivit Ministerului Educației, sînt întreprinse toate măsurile pentru a verifica situația respectivă și a o rezolva. Instituția a mmai precizat că a investit, în ultimii ani, mai mult d
Acum 2 ore
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 14 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 15 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,48 lei/litru (+10 bani), iar al motorinei standard – 18,96 lei/litru (+9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
12:30
Procuratura Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 32 de ani, găsit vinovat de săvîrșirea infracțiunii de refuz de a depune declarații în cadrul procesului penal.Inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă definitivă de 9 luni de închisoare, la care a fost adăugată parțial partea neexecutată a pedepsei stabilite printr-o sentință anterioară,
12:30
Procuratura Generală precizează că procurorul din Glodeni care ar fi fost surprins conducînd automobilul în stare de ebrietate nu deține funcții de conducere.Reacția vine după ce în acestă dimineață, presa locală a scris că procurorul Ion Crișciuc s-a ales cu dosar penal după ce a urcat băut la volan.{{855635}}„Corespunzător procedurilor legii-cadru a Procuraturii, în dependență de evoluți
12:30
GEELY confirmă un rival robust pentru LAND ROVER DEFENDER destinat pieței din Marea Britanie. # Noi.md
Noul GALAXY CRUISER se află în prezent în stadiu de concept, iar versiunea de serie va fi strâns legată tehnic de LOTUS ELETRE PHEV.GEELY vizează direct LAND ROVER DEFENDER și MERCEDES-BENZ G-CLASS cu modelul GALAXY CRUISER – iar acesta va ajunge și în Marea Britanie, a confirmat producătorul chinez pentru Autocar.SUV-ul, prezentat pentru prima dată la Salonul Auto de la Shanghai anul
12:30
Tot mai mulți brazi naturali, folosiți la sărbători, apar lîngă platformele de colectare a deșeurilor # Noi.md
Tot mai mulți brazi folosiți la sărbători au început să apară lîngă platformele de colectare a deșeurilor din capitală.Responsabilii din cadrul Întreprinderii Municipale îndeamnă oamenii să plaseze brazii anume lîngă platformele de deșeuri menajere. Aceștia nu trebuie să fie aruncați în tomberoane.{{855620}}”Brazii vor fi reciclați, vor fi transformați în rumeguș, vor trece printr-un tocăt
12:30
12:00
Pacienții și personalul medical din țară vor beneficia de servicii medicale mai calitative și condiții de activitate mai sigure, notează Noi.md.Guvernul a aprobat un nou Regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale.{{857064}}Proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale – publici și privați, inclusiv p
12:00
Afirmația premierului Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, potrivit căreia insula intenționează să rămînă în uniune cu Danemarca, ar putea deveni o „mare problemă” pentru acesta.Acest lucru a fost declarat de liderul american Donald Trump, relatează RBC-Ucraina, citînd o transmisiune a Casei Albe.Jurnaliștii l-au întrebat pe Trump despre afirmația lui Nielsen că Groenlanda dorește să rămînă
Acum 4 ore
11:30
Președinta Maia Sandu a vizitat șantierul noii unități militare din Băcioi.„De mulți ani vorbim despre condițiile precare în care locuiesc și se antrenează militarii moldoveni. În sfîrșit, lucrurile se schimbă în bine. Așa arată șantierul noii unități militare din Băcioi. Tabăra va oferi condiții moderne de cazare și instruire, conform celor mai bune practici internaționale”, a specificat Maia
11:30
Funcționarii postul vamal Palanca au supus controlului de specialitate un autocar, care se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova, avînd la bord 36 de pasageri, notează Noi.md.Atît conducătorul auto, cît și pasagerii au declarat că transportă exclusiv bunuri pentru necesități personale, care nu ar necesita declarare în scris.{{858225}}În baza analizei de risc, a fost dispus un control
11:00
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz.Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 13 ianuarie 2026, într-o gospodărie din satul Costești, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30.Potrivit informațiilor recepționate, într-o casă de locuit s-a produs o deflagrație în urma căreia o persoană a suferi
11:00
Alimentația pentru elevii grupelor cu program prelungit din Chișinău crește cu trei lei și 65 de bani, din ianuarie curent. Prînzul unui elev din clasele I-IV-a a ajuns să coste acum 18 lei pentru o zi.Din septembrie trecut, elevii claselor I-IX-a beneficiază gratuit de un mic dejun cald, după ce a fost extins programul de alimentație gratuită pentru elevii claselor gimnaziale. În prezent, ben
11:00
Executivul a numit astăzi noi secretari de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării /MDED/, Ministerul Finanțelor și Ministerul Culturii, transmite moldpres.Astfel, funcția de secretar de stat al MDED va fi ocupată de Oleg Bivol, care a revenit din diasporă, activînd pînă în prezent într-o funcție publică în Irlanda.Totodată, Elena Grumeza este noua secretară de stat a Min
11:00
Unii șoferi contiinuă să circule cu pneuri de vară. Pentru a-i responsabiliza pe aceștia, poliția a desfășurat controale pe mai multe artere din Chișinău.Un șofer tras pe dreapta le-a spus ofițerilor de poliție că nu are nicio frică să circule cu anvelope de vară. Altul susține că iarna din acest an nu este atît de severă și că nu vede niciun pericol.{{857493}}Polițiștii au stopat și alți
10:30
În contextul crizei multidimensionale, Fondul Monetar Internațional recomandă insistent țării noastre să strîngă cureaua. {{849591}}Cel mai recent program al FMI a expirat în octombrie 2025 fără prelungire. Moldova nu a reușit să îndeplinească condițiile-cheie de finanțare, inclusiv consolidarea fiscală, transparența cheltuielilor publice și reforma procuraturii. Mai exact, guvernul nu a r
10:30
A încetat din viață actorul, artistul emerit al Rusiei, rectorul Școlii-studio MHAT, Igor Zolotovitsky.Igor Zolotovitsky avea 64 de ani și a decedat în dimineața zilei de 14 ianuarie, în spital. Cauza decesului artistului a fost o boală oncologică. Pe 10 ianuarie, el a fost internat în secția de chirurgie cu o agravare a cancerului la stomac. {{856998}}Igor Zolotovitsky era originar din Ta
10:30
Polițiștii și procurorii din Bălți au destructurat un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor, notează Noi.md.Oamenii legii au stabilit că, începînd cu luna decembrie 2025, doi bărbați de 21 și 39 de ani, acționînd împreună cu alte persoane, ar fi indus în eroare un bărbat de 74 de ani din Bălți, sub pretextul realizării unor investiții pe platforme internaționale de t
10:00
Leul moldovenesc a slăbit față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cedat monedei unice europene mai mult de 4 bani, iar dolarului american - 5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 14 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8628 lei pentru un euro (+4,32 bani) și 17,0233 lei pentru un dolar (+5,01 bani), în timp ce
10:00
În regiunile Briceni, Ocnița și Edineț, în această dimineață se circulă în condiții de ceață slabă, fenomen care poate diminua vizibilitatea și impune prudență sporită la volan.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, pe parcursul nopții, drumarii au efectuat patrulări, lucrări de combatere a lunecușului și deszăpezire în mai multe localități și raioane, inclusiv în Soroca, Sănătăuca, D
10:00
Anul trecut, țara noastră a semnat acorduri de securitate socială cu Elveția și Franța. Pentru anul 2026, autoritățile își propun să finalizeze semnarea unor acorduri similare cu Slovacia și Canada. Totodată, au fost lansate negocieri cu Irlanda, Croația și provincia canadiană Quebec.Ministra Muncii și Protecției Sociale a subliniat că extinderea rețelei de acorduri rămîne o prioritate constan
10:00
Lemne de foc, atît tari cît și moi, pot fi achiziționate de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Masa lemnoasă scoasă la vînzare provine de la arborii din perimetrul aerogării, acumulată după lucrări de întreținere și curățare.În total, autoritatea aeroportuară pune în vînzare 263 de metri cubi de lemn și produse lemnoase. Din această cantitate, peste 100 de metri cubi reprezin
10:00
Doi minori care au rămas fără supravegherea unui adult au fost observați de carabinieri, în seara zilei de ieri, în orașul Căușeni, în timpul unei misiuni de menținere a ordinii publice.Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, copiii au spus că mama lor intrase într-un magazin, iar ei, în timp ce se jucau, s-au îndepărtat și au pierdut orientarea, neputînd indica locul în care s
Acum 6 ore
09:30
Bunuri și servicii, achiziționate de Președinție anul trecut: Unde au fost cele mai mari cheltuieli # Noi.md
În total, Administrația Prezidențială a achiziționat, în 2025, bunuri și servicii în sumă de peste 3.5 milioane de lei prin intermediul portalului achiziții.md - platforma de organizare a achizițiilor publice și comerciale în Republica Moldova, parte a sistemului MTender.gov.md.După ce autoritățile au revăzut și actualizat legislația cu privire la distincțiile de stat, Președinția a comandat î
09:30
Un tren care circula din capitala Thailandei către nord-estul ţării a deraiat, miercuri, după ce o macara a căzut peste unul dintre vagoane, ucigînd cel puţin 22 de persoane şi rănind cel puţin 30.Ministrul thailandez al Transporturilor, Phiphat Ratchakitprakarn, a declarat că 195 de persoane se aflau la bordul trenului, care circula între capitala Bangkok şi provincia Ubon Ratchathani.Mac
09:30
Simbioza tradițiilor și inovației: Covoarele moldovenești cuceresc Frankfurtul și tendințele mondiale ale anului 2026 # Noi.md
În aceste zile, atenția industriei mondiale de design este ațintită asupra orașului Frankfurt pe Main, unde se desfășoară cea mai mare expoziție internațională de profil, Heimtextil 2026. Pentru Republica Moldova, acest eveniment a devenit unul emblematic: producătorul autohton Covoare-Ungheni (cunoscut pe piețele externe ca Moldabela) nu doar și-a prezentat produsele, ci a ajuns în topul celor
09:00
Cunoscutul jurnalist moldovean, Andrei Petrik, a murit ieri în capitală.Anunțul a fost făcut în rețelele sociale de către portalul gagauzmedia.Andrei Petrik și-a început primii pași în jurnalismul profesionist încă din primul an la Universitatea de Stat din Moldova, Petrik s-a dedicat gamei largi de probleme politice și socio-economice ale țării noastre.Timp de peste 20 de ani de carie
09:00
Vinul moldovenesc, anul trecut, a obținut peste 800 de medalii la 26 de competiții desfășurate pe trei continente."Avem rezultate excepţionale dacă vorbim despre spumante, la concursul Effervescents du Monde, care a avut loc în Franţa. Spumantele Republicii Moldova au intrat în top zece din toate mostrele care au fost trimise în toate ţările vitivinicole. Sînt rezultate remarcabile care confir
09:00
Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan.Alexandru Balan a fost arestat acum patru luni pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul penal este în faza de urmărire penală, iar în luna f
08:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 14 ianuarie sînt:14 ianuarie — a 14-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 351 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:1 14 Tăierea împrejur a Domnului. Sf. Ier. Vasilie cel MareCe se
08:30
Majorarea bruscă a primei de asigurare medicală obligatorie pentru avocați, de la 5.054 la 12.636 de lei ar putea provoca scumpiri ale serviciilor juridice, avertizează Uniunea Avocaților din R. Moldova.Preşedintele Uniunii spune că o majorare de peste 150% a acestei plăți obligatorii "este ilegală" și riscă să ducă la plecări din sistem ale unor avocaţi, în condițiile în care aproximativ jumă
08:30
Temperaturile scăzute din ultimele zile au făcut ca lacurile şi rîurile din municipiul Chişinău să îngheţe. Iar mulţi pescari la copcă profită de acest lucru.Cu undițele și momeala pregătite, unii se încumetă să pescuiască chiar în mijlocul lacurilor, deşi gheaţa ar putea ceda în orice moment. Salvatorii avertizează însă că stratul de gheața rămîne fragil, iar un pas greșit poate avea consecin
08:00
Astăzi, Moldova va fi dominată de o atmosferă iarnă calmă și moderată.Pe întreg teritoriul țării se va menține o vreme înnorată, însă fără precipitații semnificative. Se așteaptă ceață și ghețuș.Vîntul va fi slab.În sudul țării, termometrele vor indica în timpul zilei –2…0 °C, în zonele centrale –3…–1 °C, iar în nord vremea se va răci pînă la –6…–4 °C.
08:00
În data de 14 ianuarie, creştinii ortodocşi marchează sărbătoarea Sfîntul Vasile cel Mare.Vasile din Cezareea Cappadociei, cunoscut sub numele Vasile cel Mare este unul dintre cei mai importanţi părinţi ai bisericii ortodoxe şi unul dintre cei mai mari teologi creştini. Sf. Vasile s-a născut în Pont în jurul anului 329.{{858640}}Sf. Vasile a studiat la Cezarea, la Constantinopol şi Atena,
08:00
Guvernul Venezuelei a eliberat cel puţin patru cetăţeni americani, a declarat marţi pentru CNN o sursă familiarizată cu situaţia.Este vorba despre prima eliberare cunoscută de cetăţeni americani de la îndepărtarea de la putere a lui Nicolás Maduro şi are loc în contextul în care guvernul interimar venezuelean a început să elibereze zeci de prizonieri politici.{{858241}}CNN a relatat anteri
08:00
Forțele iraniene confiscă dispozitive Starlink, intensificînd blackoutul digital pentru a limita comunicarea protestatarilor și informațiile despre victime.Conducerea Iranului a înăsprit controlul asupra comunicațiilor pe fondul protestelor naționale în desfășurare. După perturbarea semnalelor de internet prin satelit, forțele de securitate au început raiduri la domiciliu pentru confiscarea ec
Acum 8 ore
07:00
Corneliu Popovici: "Сomasarea universităților - o dorință de a monopoliza sistemul" # Noi.md
"Noi vorbim acum despre Cahul, dar uităm, de fapt, că acum un an și jumătate în urmă, pe 24 aprilie, s-a încercat să fie comasată Universitatea de Stat tot cu Universitatea Tehnică". Despre aceasta a declarat Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md."A fost o ședință publică, la care a fost prezent și șeful Guvernului, și ministrul, și rectorii. Și chiar s-a venit cu ini
07:00
Mircea Surdu s-a adresat la sfîrșitul anului 2025 organelor de drept privind presupuse nereguli la "Teleradio-Moldova". Mai exact, jurnalistul a menționat despre gestiunea financiară necorespunzătoare a companiei. Pe acest caz, redacția Noi.md a primit un răspuns de la Procuratura Generală.În răspunsul la solicitarea Noi.md privind cererea expediată de Mrcea Surdu, Procuratura Generală (PG) ne
06:30
Climatologii și ecologiștii au prezentat date îngrijorătoare, care indică faptul că Arctica trece rapid la un nou regim climatic instabil.Topirea ghețarilor multianuali, creșterea temperaturii de trei ori mai repede decît media mondială și deplasarea ciclurilor sezoniere au devenit deja procese ireversibile. Aceste schimbări provoacă o reacție în lanț: eliberarea gazelor cu efect de seră din p
06:30
Ministerul Sănătății, despre cozile la spitalele pentru copii: "Nu rîndul fizic este important" # Noi.md
Ministerul Sănătății a venit cu o reacție la solicitarea noastră, după ce unii părinți s-au plîns că, în zilele de sărbători, au așteptat mai mult timp în rînd la medic."Acordarea asistenței medicale urgente pacienților, în cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești, se face în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.1059/2024 „Cu privire la instituirea Unitățilo
06:00
Centrul de Sănătate Sîngerei a fost modernizat recent în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a investiției este de 760 de mii de lei, dintre care 640 de mii au fost alocați de CNAM, 80 de mii de Consiliul raional Sîngerei, iar 40 de mii reprezintă
Acum 12 ore
05:30
Migrația climatică a devenit o realitate pentru statul insular Fiji: conform estimărilor din august 2025, pînă la 676 de comunități ar putea fi nevoite să se mute din cauza creșterii nivelului mării, alunecărilor de teren și inundațiilor.17 sate se află deja pe „lista roșie” a intervenției de urgență.Guvernul Fiji a elaborat „Proceduri operaționale standard pentru mutarea planificată” pe
05:30
"Problema majoră a turismului în Republica Moldova nu mai este lipsa cererii sau a produsului", spune președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului (APIT), Sergiu Manea, informează Noi.md.Potrivit lui Sergiu Manea, în prezent, sectorul se confruntă cu suprapuneri instituționale în promovare și imagine de țară, lipsa unui mecanism funcțional de management al destinației (OMD/DMO), u
