Sute de feroviari rămân în concediu forțat până pe 2 februarie. Directorul CFM explică de ce
Ziar.md, 14 ianuarie 2026 16:40
Calea Ferată din Moldova (CFM) a prelungit concediul forțat pentru peste 1.000 de angajați. Deși ar fi trebuit să revină la muncă pe 12 ianuarie, feroviarii vizați își vor reîncepe activitatea abia pe
Acum 15 minute
16:50
Podul peste râul Răuțel intră în reparație capitală - avertisment pentru localnici și șoferi # Ziar.md
Podul peste râul Răuțel, unul dintre punctele principale de circulație din raionul Fălești, intră în reparație capitală. În acest sens, Administrația Națională a Drumurilor avertizează asupra
Acum 30 minute
16:40
Vești bune pentru organizațiile de tineret: 35 de proiecte vor fi finanțate cu 14 milioane de lei în 2026 # Ziar.md
Un număr de 35 de proiecte dedicate tinerilor din Republica Moldova vor primi finanțare în 2026, în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Pentru susținerea
16:40
Sute de feroviari rămân în concediu forțat până pe 2 februarie. Directorul CFM explică de ce # Ziar.md
Calea Ferată din Moldova (CFM) a prelungit concediul forțat pentru peste 1.000 de angajați. Deși ar fi trebuit să revină la muncă pe 12 ianuarie, feroviarii vizați își vor reîncepe activitatea abia pe
Acum 2 ore
15:50
VIDEO/ Audit cu pierderi de milioane la Palatul Sporturilor: reacția USM și declarațiile ministrului Dan Perciun # Ziar.md
Universitatea de Stat din Moldova susține că tratează cu maximă responsabilitate concluziile auditului efectuat de Ministerul Educației și Cercetării la Palatul Sporturilor al instituției, după ce verificările au scos la iveală nereguli grave ș
15:40
Incendiu în plină noapte, în curtea unui bloc din Chișinău. Trei mașini au distruse de flăcări # Ziar.md
Trei automobile parcate în curtea unui bloc de locuit din capitală au fost distruse în urma unui incendiu produs noaptea trecută. Incidentul a avut loc în jurul orei 04:30, într-o parcare de pe bulevardul Decebal, anunță Inspectoratul General pentru Situaț
15:30
Procurorul din nordul țării care ar fi urcat la volan în stare de ebrietate și-a depus cererea de demisie. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), Violina Moraru, a comunicat acest lucru pentru ziar.md. „Procuratura precizează că procurorul
15:20
Peste 74 de mii de moldoveni din regiunea transnistreană sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului # Ziar.md
Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova din regiunea transnistreană au acces la servicii medicale pe malul drept al Nistrului. Potrivit datelor Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), la sfârșitul anului 2025, î
Acum 4 ore
15:00
VIDEO/ Baza militară de la Băcioi prinde contur. Ministrul Apărării spune că lucrările sunt realizate în proporție de 50% # Ziar.md
Ministrul Apărării, Anatol Nosatîi, spune că lucrările la noua bază militară de la Băcioi au ajuns deja la aproximativ 50% și că proiectul avansează conform planului stabilit. Declarațiile au fost fă
15:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că se atestă o tendință de diminuare a numărului de îmbolnăviri respiratorii în Republica Moldova. Potrivit instituției, în
13:30
Alimentația pentru elevii grupelor cu program prelungit din capitală s-a scumpit cu aproape patru lei # Ziar.md
Alimentația pentru elevii grupelor cu program prelungit din capitală s-a scumpit. Din această lună, prânzul zilnic al unui elev din clasele primare costă 18 lei, cu trei lei și 65 de bani mai mult decât anterior. Informația
13:20
DOC/Probleme grave la Palatul Sporturilor al USM - Ministerul Educației anunță rezultatele unui audit financiar # Ziar.md
Un audit efectuat la Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova (USM) a scos la iveală mai multe nereguli care afectează atât gestionarea financiară, cât și funcționarea instituției. Conform raportului oficial, publicat de Ministerul
13:10
Aproape 300 de localități din R. Moldova vor primi bani pentru a-și planifica mai bine dezvoltarea # Ziar.md
Peste 290 de localități din Republica Moldova vor beneficia de planuri urbanistice generale moderne, după ce Guvernul a aprobat includerea proiectelor de dezvoltare locală în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Măsura este menită să ajute comunităț
Acum 6 ore
12:40
Trei medici din UTA Găgăuzia vor ajunge în fața instanței, fiind acuzați de malpraxis după moartea a doi pacienți # Ziar.md
Procuratura UTA Găgăuzia a trimis în judecată două dosare penale în care sunt vizați trei medici, acuzați că, prin neglijență și inacțiune, au contribuit la decesul a doi pacienți. Ancheta
12:20
Ministrul Educației, Dan Perciun, confirmă că Parlamentul urmează să modifice Codul Educației astfel încât rectorii universităților care au trecut prin procese ample de fuziune să poată candida pentru un al treilea mandat. Printre institu&
12:10
Mâine, 15 ianuarie, șoferii vor trebui să scoată din buzunare mai mulți bani. Conform noilor prețuri maxime stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), se scumpește atât benzina,
12:10
Impozitul la imobile ar putea fi ajustat. Un document în acest sens este în lucru, anunță ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilita. Potrivit oficialului, deocamdată nu se cunoaște dacă această taxă va fi majorată și cu câ
11:20
Iulia Timoșenko, bănuită că ar fi mituit mai mulți deputați ucraineni. Ce spune politiciana despre acuzații # Ziar.md
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) de la Kiev au desfășurat percheziții la sediul partidului „Batkivșina”, condus de deputata ucraineană Iulia Timoșenko. Cea din urmă
11:10
Marcela Nistor, numită secretar de stat la Ministerul Culturii. Va coordona domeniul artelor și industriilor creative # Ziar.md
Marcela Nistor a fost numită în funcția de secretară de stat a Ministerului Culturii, decizia fiind aprobată miercuri de Cabinetul de miniștri. Ea va coordona domeniile artei, industriilor creative și educației artistice. Noua secretară de stat are o
Acum 8 ore
11:00
Doi bărbați au ajuns la spital după ce au folosit sobele fără a respecta regulile de siguranță # Ziar.md
Doi bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale, în aceeași zi, după ce au utilizat sobele de încălzit fără a respecta normele de securitate. Cazurile au fost înregistrate pe 13 ianuarie în localit&
11:00
Certificate de naștere, deces sau căsătorie: Guvernul simplifică procedurile de obținere a documentelor # Ziar.md
La ghișeele Serviciilor de stare civilă urmează schimbări care vor face viața oamenilor mai ușoară. Guvernul a adoptat o hotărâre prin care actualizează regulile vechi și le adaptează la realitatea digitală
10:30
Un bărbat din Ialoveni a ajuns la spital cu arsuri grave după o explozie provocată de o scurgere de gaz # Ziar.md
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost transportat de urgență la spital, cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului, în urma unei explozii produse într-o locuință din satul Costești, raionul
10:10
Doi bărbați riscă până la trei ani de pușcărie pentru braconaj - frigiderul plin de carne, arme și muniții # Ziar.md
Două persoane, cu vârstele de 49 și 50 de ani, din raionul Ialoveni, sunt cercetate penal pentru braconaj. Potrivit poliției, în urma unor acțiuni speciale de investigație și urmărire penală, au fost efectuate percheziț
10:00
Adjunctul procurorului-șef al oficiului Glodeni al Procuraturii Bălți ar fi urcat în stare de ebrietate la volan # Ziar.md
Adjunctul procurorului-șef al oficiului Glodeni al Procuraturii Bălți, Ion Crișciuc, s-ar fi ales cu dosar penal pentru refuzul testării alcoolscopice și a prelevării probelor biologice. Informația a fost raportată de NordInfo, care a publicat
09:50
FOTO/ Maia Sandu a inspectat șantierul noii unități militare de la Băcioi: „Investițiile în apărare sunt investiții în pace” # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vizitat șantierul noii unități militare din Băcioi, unde se construiește prima tabără militară modernă ridicată de la independență încoace. Șefa statului a menț
Acum 12 ore
09:00
Atacurile cu drone lansate în cursul nopții continuă în Ucraina. Apelul primarului Kievului către populație # Ziar.md
Atacurile cu drone declanșate în cursul nopții asupra Ucrainei nu s-au încheiat, iar alertele de raid aerian sunt în continuare active în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Kiev. Autoritățile anunță că
09:00
Sărbătoare pentru creștinii ortodocși de stil vechi: Astăzi este prăznuit Sfântul Vasile cel Mare # Ziar.md
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare. Acesta este considerat ocrotitor al săracilor și al bolnavilor, fiind una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului timpuriu
08:20
Vremea ține cu cei care sărbătoresc Anul Nou pe stil vechi. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 14 ianuarie, nu se anunță precipitații, cerul va rămâne predominant noros în toată țara, iar
08:20
Dolarul american și euro se apreciază față de leul moldovenesc, prima valută depășind din nou pragul de 17 lei. Astăzi, 14 ianuarie, un euro este cotat la 19,86 lei, în creștere cu aproximativ patru bani fa&
Acum 24 ore
17:50
ANRE respinge acuzațiile privind prețul gazelor și explică modul de formare a tarifelor reglementate # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a respins informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora prețul reglementat la gazele naturale ar include profituri nejustificate sau ar fi stabilit netransparent și
17:30
ANSP: Îngrijorări din cauza creșterii numărului de persoane agresate de câini - risc de rabie # Ziar.md
Creșterea numărului de persoane agresate de câini fără stăpân, în special în municipiul Chișinău, reprezintă una dintre principalele îngrijorări ale Agenției Naționale pentru
17:20
Gerul îi lasă pe unii cetățeni fără lemne de foc. Cum încearcă oamenii să facă față frigului # Ziar.md
Vremea geroasă din ultimele săptămâni lasă unii locuitori ai țării fără lemne de foc. O astfel de situație se atestă în satul Grădinița, raionul Căușeni,
Ieri
16:30
În 2025, Agenția „Moldsilva” a desfășurat un program amplu pentru protecția și reproducerea faunei sălbatice pe terenurile forestiere de stat. Măsurile au vizat atât asigurarea hranei pentru animale, cât și
16:20
Fermierii francezi au intrat din nou cu tractoarele în Paris și cer oprirea acordului comercial UE-Mercosur # Ziar.md
Aproximativ 350 de tractoare au intrat din nou în Paris, marți, după ce fermierii francezi au ieșit în stradă pentru a protesta față de acordul comercial dintre Uniunea Europeană și țările din Mercosur. Ei spun c&
16:00
Din 2026, instanțele judecătorești din Republica Moldova vor fi supuse unui mecanism de monitorizare a duratei proceselor și de reducere a restanțelor, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) prin Hotărârea nr. 529/39 din 7 octombrie
16:00
VIDEO/ A scăpat cu viață după ce apartamentul său a fost cuprins de flăcări. Pompierii au intervenit în sectorul Râșcani # Ziar.md
Proprietarul unui apartament din municipiul Chișinău a reușit să iasă singur din locuință și a scăpat cu viață, după ce un incendiu puternic a izbucnit în casa sa, în după-amiaza
15:40
Din 1 ianuarie până în prezent, 241 de moldoveni au început să lucreze în baza noului regim fiscal pentru freelanceri. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. „Este dovada că
14:50
ASP spune că persoanele reținute în dosarul mitei pentru examenul auto de la Comrat nu sunt angajații instituției # Ziar.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a venit cu o reacție după ce Centrul Național Anticorupție privind un dosar de trafic de influență de la Comrat. Potrivit CNA, două persoane sunt bănuite că ar fi cerut ș
14:50
Investițiile străine continuă să crească în Republica Moldova. Capitalul din UE rămâne principalul motor # Ziar.md
Republica Moldova atrage tot mai mult interes din partea investitorilor străini. La sfârșitul trimestrului III al anului 2025, stocul total al investițiilor străine directe (ISD) a ajuns la 6,2 miliarde de dolari SUA, înregistrând o cre&
14:20
Termoelectrica avertizează: Transmiteți lunar indicii contoarelor de apă caldă pentru a evita costuri suplimentare # Ziar.md
Termoelectrica le reamintește consumatorilor că transmiterea lunară a indicilor de la contoarele de apă caldă este esențială pentru a reflecta consumul real și pentru a evita facturi mai mari. Compania subliniază că repartizarea energiei termice se face conform
14:20
MAE de la Kiev și ambasada Ucrainei la Chișinău nu comentează presupusa interdicție impusă lui Dulgher # Ziar.md
Autoritățile ucrainene se abțin de la comentarii oficiale în privința presupusei interdicții impuse vicepreședintelui partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Adrian Dulgher. Șeful misiunii diplomatice a Kievului la Chișin&
14:20
ONU a lansat un apel umanitar pentru colectarea a 2,3 miliarde de dolari necesari asistenței în Ucraina # Ziar.md
În contextul intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a lansat un apel umanitar de 2,3 miliarde de dolari pentru anul 2026, bani care ar urma să asigure sprijin pentru aproximativ 4,1 milioane dintre cei mai
13:20
Agenții economici din regiunea transnistreană își mențin legăturile comerciale cu piețele europene, iar Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru exporturile lor, potrivit unui comunicat al Biroului politici de reintegrare (BPR). Această
12:40
Începând cu ziua de mâine, 14 ianuarie, bacul de la Molovata își suspendă activitatea pentru o perioadă nedeterminată. Măsura a fost luată în contextul în care stratul de gheață de pe râ
12:40
VIDEO/ Un nou atac masiv asupra Ucrainei lasă mii de oameni fără lumină și lovește din nou infrastructura energetică # Ziar.md
Un nou atac aerian de amploare a fost lansat de Rusia asupra Ucrainei noaptea trecută, vizând în principal infrastructura energetică și mai multe zone civile din diferite regiuni ale țării. Informațiile au fost prezentate de președintele Ucrainei, Volodimir
12:20
Anul 2025 a adus cele mai multe victime civile în Ucraina de la începutul războiului. Ce spun cifrele ONU # Ziar.md
Anul 2025 a fost cel mai sângeros pentru civilii din Ucraina de la începutul războiului, în 2022. Cel puțin 2.514 persoane au murit și alte 12.142 au fost rănite în urma atacurilor legate de conflict, arat&
12:00
Șoferii din Republica Moldova vor resimți începând mâine, 14 ianuarie 2026, o nouă majorare a prețurilor la carburanți. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile
11:50
O femeie în vârstă de 81 de ani a murit după ce casa în care locuia a fost cuprinsă de flăcări. Incidentul a avut loc în seara zilei de 12 ianuarie 2026, în orașul Lipcani,
11:50
Dezbaterile judiciare în dosarul Ciochină, puse pe pauză până în ziua în care a fost ucis Mihăiță Beșliu # Ziar.md
Următoarea ședință în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a lui Mihăiță Beșliu, va avea loc pe 19 februarie - ziua în care adolescentul a fost ucis.
11:30
Două persoane au fost reținute la Comrat pentru că ar fi cerut 2.000 de euro ca să „aranjeze” promovarea examenului auto # Ziar.md
Două persoane au fost reținute de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-un dosar de trafic de influență, după ce ar fi pretins și acceptat bani pentru a favoriza promovarea examenului auto. Potrivit CNA, acțiunile au
11:00
Lucrările la sensul giratoriu de pe drumul Chișinău-Orhei-Bălți, realizate în proporție de 70% # Ziar.md
Lucrările de construcție a sensului giratoriu de pe drumul republican R6 Chișinău-Orhei-Bălți, la kilometrul 32, sunt executate în proporție de aproximativ 70%. Principalele elemente ale structurii rutiere au fost deja realizate, urmând ca
