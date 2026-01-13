Ministrul Energiei, în vizită în SUA, pentru a discuta aprofundarea cooperării în domeniul energetic

Veridica.md, 13 ianuarie 2026 15:40

Un subiect important al discuțiilor îl va constitui proiectul de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș.

Acum 5 minute
16:00
SUA cere americanilor să părăsească imediat Iranul Veridica.md
Departamentul de Stat al SUA și-a actualizat avertismentul de călătorie în Iran la cel mai înalt nivel posibil.
Acum 30 minute
15:40
Acum 2 ore
15:00
Cooperarea moldo-britanică în domenii strategice, în cadrul Parteneriatului pentru apărare și securitate, discutată de miniștrii de externe Veridica.md
Mihai Popșoi a discutat cu omologul său britanic Yvette Cooper.
Acum 4 ore
14:00
UNICEF: cel puțin 100 de copii au fost uciși în Gaza de la intrarea în vigoare a armistițiului cu Israelul Veridica.md
Un oficial al ministerului Sănătății din enclava palestiniană a raportat 165 de copii omorâți, dintr-un total de 442 de decese.
13:20
Rusia l-a convocat pe ambasadorul Poloniei Veridica.md
Moscova a protestat oficial faţă de arestarea unui renumit arheolog rus, care ar urma să fie extrădat în Ucraina.
13:10
Circulația feribotului de la Molovata va fi sistată din cauza gheții pe Nistru Veridica.md
Activitatea bacului de la Molovata va fi sistată de miercuri, 14 ianuarie, din cauza gheții. Circulația va fi reluată imediat ce condițiile meteo vor permite.
12:50
FAKE NEWS: Invadarea Ucrainei de către Rusia este o misiune dată de Dumnezeu Veridica.md
Militarii ruși îndeplinesc o misiune sfântă în Ucraina și își salvează poporul și țara, potrivit unei declarații a președintelui rus Vladimir Putin, făcută cu prilejul Crăciunului pe stil vechi.
12:50
Promo-LEX: Regimul de la Tiraspol continuă să consolideze militarizarea regiunii transnistrene și extinde mecanismele de control Veridica.md
În luna decembrie 2025, structurile transnistrene ilegale au promovat o serie de „inițiative” ce indică consolidarea practicilor de militarizare, extinderea mecanismelor de control și supraveghere, restrângerea transparenței, precum și agravarea crizei economice și energetice, constată experții Asociației Promo-Lex, care monitorizează situația drepturilor omului din regiunea transnistreană
12:10
Adjunctul bașkanului Găgăuziei, sancționat de UE, a dat în judecată Poliția de Frontieră Iași Veridica.md
Adjunctul Evgheniei Guțul, bașcana regiunii găgăuze, Victor Petrov a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași după ce, în martie 2025, i s-a refuzat intrarea în România, acesta fiind sancționat de Uniunea Europeană.
Acum 6 ore
11:40
Morți și răniți în atacurile rusești asupra Ucrainei Veridica.md
Invadatorii au țintit un sanatoriu pentru copii și un spital.
11:20
Aeroportul din Viena a fost închis din cauza gheţii Veridica.md
Şi aeroportul din capitala Cehiei, Praga, se confruntă cu dificultăţi din cauza vremii nefavorabile.
11:10
Grevă pe căile ferate franceze Veridica.md
Ministerul de Externe de la București le recomandă cetăţenilor români să urmărească informaţii actualizate disponibile pe paginile de Internet.
11:00
SUA investeşte 115 milioane de dolari în tehnologie antidrone Veridica.md
În acest an, SUA aniversează 250 de ani de independenţă, dar va organiza şi Campionatul Mondial de fotbal.
Acum 12 ore
07:50
SUA denunță o &#34;escaladare periculoasă și inacceptabilă&#34; în Ucraina Veridica.md
Utilizarea de către Rusia a rachetei balistice de ultimă generație Oreșnik a fost criticată în Consiliul de Securitate al ONU.
Acum 24 ore
22:00
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, declară că ar vota în favoarea reunirii cu România Veridica.md
Ea recunoaște că, la sfârşitul anilor 1980 şi începutul anilor 1990, în contextul mişcărilor de renaştere naţională, exista un sprijin semnificativ pentru această idee.
Ieri
16:00
15 ani de închisoare pentru trădare de patrie: moldovean acuzat într-un dosar ce vizează legături cu serviciile ruse Veridica.md
Procurorii din R. Moldova spun că un bărbatul ar fi folosit criptomonede pentru a finanța operațiuni menite să destabilizeze statul și să influențeze opinia publică.
14:40
Curtea Supremă de Justiție a admis audierea lui Plahotniuc și Iaralov în dosarul „Kuliok” împotriva lui Dodon Veridica.md
CSJ a aprobat audierea a 11 martori.
14:10
Încă un ministru român acuzat de plagiat Veridica.md
Neînregimentat politic, dar susținut de PSD, Radu Marinescu, de la Justiție, susține că a respectat îndrumările şi standardele de etică şi calitate ştiinţifică.
13:30
Un tânăr de 25 de ani, din Republica Moldova, reținut de poliţiştii români de frontieră Veridica.md
Era dat în urmărire internaţională pentru migraţie ilegală şi transport de migranţi pe teritoriul Slovaciei.
12:30
Fostul ministru polonez al justiției a primit azil politic în Ungaria Veridica.md
„Războiul diplomatic” dintre cele două state ia amploare, după ce Varșovia a protestat oficial față de decizia Budapestei.
12:10
DEZINFORMARE: Aderarea Republicii Moldova la UE nu se bazează pe reforme, ci pe indicațiile Bruxelles-ului și promovarea cursului anti-rusesc Veridica.md
Procesul de aderare la UE a Republicii Moldova și altor țări candidate este unul politizat, nu se bazează pe reforme, dar pe indicațiile Bruxelles-ului și pe gradul de promovare a cursului anti-rusesc în statele respective, a declarat reprezentantul Ministerului rus de Externe, Iuri Pilipson.
11:50
Ministrul Energiei de la București: România nu va fi afectată de furnizarea de gaze către R. Moldova și Ucraina Veridica.md
România are suficiente rezerve de gaze pentru sezonul rece și poate continua să aprovizioneze Republica Moldova și Ucraina, a declarat duminică ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan.
11:40
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, îşi va încheia mandatul la sfârșitul acestei luni Veridica.md
E la post de aproape cinci ani.
11:30
Găgăuzia se confruntă cu riscul amânării alegerilor Veridica.md
Deputații din Găgăuzia trebuie să aprobe bugetul Comisiei Electorale până pe 20 ianuarie, altfel alegerile din 22 martie ar putea fi amânate.
10:10
Trump spune că Iranul cere negocieri cu SUA Veridica.md
UE pregătește noi sancțiuni împotriva regimului de la Teheran.
09:30
Kievul afirmă că a avariat trei platforme petroliere ruseşti în Marea Caspică Veridica.md
Acestea ar fi fost folosite pentru aprovizionarea forțelor ruse din Ucraina.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Atacuri americane la scară largă împotriva Statului Islamic în Siria Veridica.md
A fost al doilea „răspuns” al SUA la atacul în care au fost uciși trei americani în decembrie.
10:00
Zeci de persoane ucise în timpul protestelor din Iran Veridica.md
Israelul este în alertă maximă, pe fondul posibilității unei intervenții americane în Iran.
10 ianuarie 2026
19:30
NASA va evacua anticipat echipajul de pe ISS Veridica.md
Măsura, prima de acest fel din istoria ISS, a fost luată după îmbolnăvirea unuia din membrii echipajului.
19:10
Feribotul de la Molovata circulă cu dificultate Veridica.md
În următoarele zile se așteaptă ger și înghețuri, ceea ce poate îngreuna și mai mult circulația pe râul Nistru. Bacul de la Molovata este singura cale liberă de acces către satele de pe platoul Cocieri.
19:10
Șase persoane, împușcate mortal în Mississippi Veridica.md
Șeriful local a anunțat că suspectul a fost reținut.
18:40
Maia Sandu: „Suntem solidari cu oamenii curajoși din Iran care luptă pentru libertate și demnitate” Veridica.md
Președinta Republicii Moldova a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul din Iran, unde de două săptămâni au loc proteste stradale împotriva actualului regim și a situației economice grave.
12:50
Partidele parlamentare din Groenlanda resping pretențiile de anexare ale SUA Veridica.md
Viitorul Groenlandei trebuie să fie decis de poporul groenlandez, arată o declarație comună a acestora.
12:50
Stare de catastrofă în sud-estul Australiei Veridica.md
Regiunea este afectată de mai multe incendii majore de vegetație.
12:20
Atac ucrainean cu zeci de drone în sudul regiunii ruse Volgograd Veridica.md
Atacul a declanșat un puternic incendiu la un depozit petrolier din regiune.
9 ianuarie 2026
16:10
ANRE confirmă cheltuieli ineficiente la Chișinău-Gaz, dar respinge acuzațiile de inacțiune Veridica.md
Expertul în energetică Sergiu Tofilat susține că întreprinderea Chișinău-Gaz ar fi implicată într-o schemă cu cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei.
15:40
Ucraina cere convocarea CS ONU. Patru persoane au murit la Kiev în urma atacului rusesc Veridica.md
În noaptea de 9 ianuarie, Rusia a lovit regiunea Lvov din vestul Ucrainei, cu o rachetă balistică de rază medie Oreșnik.
13:10
Peste o sută de mii de păsări sacrificate, după depistarea unui antibiotic interzis Veridica.md
ANSA a efectuat 17 controale la ferme avicole, depozite de furaje și un abator. Sursa contaminării a fost hrana pentru animale.
12:40
Cazul Universității din Cahul: Când toți vorbesc despre patriotism și nimeni despre corupție (O sinteză a săptămânii) Veridica.md
Controversa legată de absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei a trecut Prutul. Voci puternice din mediul academic din România au început să critice proiectul. Un lucru care rămâne însă ascuns de opinia publică sau cel puțin în umbră – presupusa gestiune frauduloasă a universității din sudul Republicii Moldova.
12:40
R. Moldova se aliniază sancţiunilor SUA împotriva companiilor petroliere ruse Veridica.md
Serviciul fiscal poate blocate toate activele și mijloacele financiare deținute în R. Moldova de grupul Lukoil și alte companii petroliere din Rusia.
11:50
Sfârșitul lumii ne așteaptă – vine Vasilică! Veridica.md
Cine nu-l știe pe Vasilică, o pierdut jumate de viață și nici azi, nici mâine nu se va dezmetici în hățișurile lumii de azi, care își au începutul în trecutul nostru neuitat, apoi se afundă în prezentul turbulent și se termină în viitorul monstruos al umanității post-globale, care eu întrezăresc cum o să arate, dar nu vă spun ca să nu vă bag în boale.
11:40
Chișinăul condamnă atacurile rusești împotriva Ucrainei: Acest război se apropie de Europa și reprezintă un pericol pentru noi toți Veridica.md
Republica Moldova condamnă cu fermitate utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în atacurile sale asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.
10:50
Basarabia profundă: „Bolșevici”, „fanatici” și „sectanți”. Cum a devenit Basarabia „citadelă a stiliștilor” Veridica.md
„Ca supuşi şi devotaţi fii ai ţării, credincioşii Vechiului-Calendar din România aducem la cunoştinţa Majestăţii Voastre următoarele. Sunt aproape 12 ani de când noi mereu cerem să fim recunoscuţi ca un cult deosebit, aşa cum îngăduie legile şi Constituţia, care prin articolul 22 garantează libertatea conştiinţei. Nu cerem o favoare în dauna Patriei noastre, însă cerem să fim lăsaţi aşa ca înainte de anul 1924. Cerem ca în viaţa bisericească să păstrăm vechiul calendar „Iulian Stil Vechiu”, aşa după cum ne-au învăţat înaintaşii noştri. Aşa cum vechile cărţi şi aşa cum ne-au învăţat chiar şi preoţii şi arhiereii, și Patriarhii mai înainte de 1924” – acesta este începutul unui memoriu pe care un grup de țărani din satul Albinețul (astăzi Albinețul Vechi), județul Bălți, i l-au înmânat regelui Carol al II-lea în Gara Făleşti pe 2 iunie 1935
8 ianuarie 2026
20:30
Circulația camioanelor pe direcția de intrare în R. Moldova, restricționată în mai multe puncte de trecere a frontierei și pe unele trasee naționale Veridica.md
Pe întreg teritoriul Republicii Moldova se înregistrează ninsori, iar pe drumurile naționale se formează polei.
15:10
Patru firme din R. Moldova, implicate în gestiunea „flotei-fantome” a Rusiei, au iniţiat procedura de lichidare (RISE Moldova) Veridica.md
RISE Moldova a identificat mai multe companii moldoveneşti care au ajuns să joace un rol important în transportul maritim de petrol rusesc. Acestea sunt controlate de persoane interpuse.
15:00
SUA suspendă ajutorul alimentar acordat Somaliei Veridica.md
Departamentul de Stat american acuză oficialii somalezi de furtul a zeci de tone de alimente destinate populației vulnerabile.
14:30
Pompierii au anunțat lichidarea incendiului de proporții la un depozit din Chișinău Veridica.md
Salvatorii au luptat cu focul mai mult de 24 de ore. În dimineața zilei de 8 ianuarie 2026, ora 11:14, a fost anunțată lichidarea completă a focarelor.
13:10
ONU denunță „apartheidul” israelian Veridica.md
Organizația mondială vorbește, într-un raport, și despre „asfixierea” drepturilor palestinienilor
12:20
Premierul Andrej Babis anunță că Cehia va continua să trimită muniție Ucrainei Veridica.md
În timpul campaniei electorale, el a criticat dur proiectul și a cerut oprirea acestuia.
11:00
Protest de amploare al fermierilor francezi la Paris Veridica.md
Aceștia și-au parcat tractoarele în apropierea Turnului Eiffel.
