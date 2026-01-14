Explozie într-o gospodărie din Ialoveni: un bărbat transportat de urgență la spital cu arsuri
Moldpres, 14 ianuarie 2026 10:30
Un bărbat a suferit arsuri grave în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz la un aragaz, într-o gospodărie din satul Costești, raionul Ialoveni. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 13 ianuarie, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, deflagr...
10:40
Șase lingouri, presupuse a fi din aur, au fost depistate la vama Palanca într-un autocar de model YUTONG. Acesta se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova, având la bord 36 de pasageri, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, atât conducătorul a...
10:30
Noi secretari de stat numiți de Guvern la Ministerul Culturii, Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Moldpres
Executivul a numit astăzi noi secretari de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării /MDED/, Ministerul Finanțelor și Ministerul Culturii, transmite MOLDPRES.Astfel, funcția de secretar de stat al MDED va fi ocupată de Oleg Bivol, care a revenit din di...
10:30
Proiectele de asistență promovate pe ambele maluri ale Nistrului au fost trecute în revistă la întrevederea cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova # Moldpres
Miercuri, 14 ianuarie curent, șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere de lucru cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Guido Beltrani.Au fost abordate programele și proiectele de asistență, fin...
10:30
Explozie într-o gospodărie din Ialoveni: un bărbat transportat de urgență la spital cu arsuri # Moldpres
10:30
Membrii Executivului s-au întrunit astăzi în prima ședință din anul curent. Aceasta este prezidată de premierul Alexandru Munteanu, care a menționat că membrii Cabinetului de miniștri „au multe de făcut” în noul an, transmite MOLDPRES....
09:40
FOTO // Percheziții în raionul Ialoveni. Doi bărbați sunt cercetați penal pentru braconaj # Moldpres
Doi bărbați din raionul Ialoveni sunt cercetați penal pentru braconaj. Organele de forță au efectuat percheziții la domiciliul și în mașinile personale ale suspecților, de unde au fost ridicate arme deținute ilegal, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului ...
09:40
Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoșenko, este suspectată de implicare în fapte de corupție # Moldpres
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAP) au anunțat marți seara, pe Telegram, că investighează liderul unui partid din Rada Supremă (Parlamentul ucrainean). Surse citate de Ukrainska Pravda și de serviciul ucrainean...
09:30
Șeful-adjunct al Procuraturii din Glodeni riscă sancțiuni disciplinare după ce ar fi fost surprins conducând automobilul în stare de ebrietate. Membrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Andrei Cebotari, anunță că s-a autosesizat din oficiu în ac...
09:20
Mai mulți senatori americani au introdus un proiect legislativ ce interzice anexarea unui teritoriu al NATO # Moldpres
Mai mulți senatori americani au introdus un proiect legislativ ce i-ar interzice administrației președintelui Donald Trump să anexeze, să ocupe sau să controleze în alt fel teritoriul unui aliat din NATO fără consimțământul țării partenere respective, tran...
09:10
Moneda unică europeană este cotată astăzi la 19 lei și 86 de bani, iar dolarul american costă 17 lei și 02 bani, transmite MOLDPRES. Astfel, atât euro, cât și dolarul, se scumpesc cu câte cinci bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldove...
09:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat, săptămâna trecută, la bugetul de stat peste 606 milioane de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 5-9 ianuarie 2026, angajații SFS au efectuat 58 de vizite fiscale la 52 de contribuabili. Totodată, au fost em...
09:00
TOP 5 priorități ale Ministerului Justiției pentru 2026: digitalizare și integrare europeană # Moldpres
Ministerul Justiției intră în 2026 cu un set clar de obiective strategice, orientate spre modernizarea sistemului judiciar și apropierea acestuia de standardele europene. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru MOLDPRES, ministrul Justiției, Vladisl...
09:00
VIDEO // Percheziții la Ciocana: trei bărbați sunt cercetați pentru organizarea spațiilor pentru consum de droguri # Moldpres
Polițiștii din capitală au destructurat activitatea ilegală a trei bărbați cu vârstele de 34, 38 și 52 de ani, bănuiți că ar fi organizat și întreținut spații pentru consumul ilicit de droguri, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, în urma perc...
08:40
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, una dintre cele mai importante personalități ale creștinismului, recunoscut ca mare ierarh al Bisericii și teolog de referință. Această zi are o dublă s...
08:30
Centrul de Sănătate Sângerei a trecut printr-un amplu proces de modernizare, realizat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNA...
21:00
09:00 Ședința Consiliului Autorității Naționale de Integritate;Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 26, ANI, sala de conferințe;10:00 Membrii Cabinetului de miniștri se întrunesc în ședința prezidată de către Prim-ministru...
21:00
Vreme stabilă făr precipitații esențiale se așteapăt în ziua de miercuri, 14 ianuarie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura aerului se va menține sub zero grade Celsius atât pe parcursul nopții cât și ziua, transmite MOLDPRES....
20:40
Procurorul general interimar, audiat suplimentar. Comisia Vetting va decide dacă Alexandru Machidon a promovat evaluarea # Moldpres
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat într-o ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor. Audierea a avut loc pentru a oferi clarificări suplimentare la întrebările adresate de membrii Completului &...
20:40
Biletele pentru concursul Eurovision 2026, care va avea loc la Viena, s-au epuizat în timp record, toate cele 90.000 de bilete fiind cumpărate în câteva minute, au anunțat marți organizatorii, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres.Biletele pentru Mar...
18:20
Ministerul Culturii va marca Ziua Națională a Culturii prin decernarea Premiilor pentru anul 2025 # Moldpres
Ceremonia oficială de înmânare a Premiilor în domeniul culturii pentru anul 2025 va fi organizată de Ziua Națională a Culturii. Evenimentul va avea loc pe 15 ianuarie, începând cu ora 16:00, la Palatul Republicii, comunică MOLDPRES.În ...
18:10
Formarea tarifului la gazele naturale, explicată de ANRE: „Nicio componentă a prețului nu este stabilită arbitrar sau în afara procedurilor” # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări privind formarea prețului reglementat la gazele naturale. Potrivit instituției, tariful achitat de consumatorii finali este format din mai multe componente distincte și nici un...
18:00
Guvernul se întrunește miercuri în prima ședință din 2026: Investiții în localități, acorduri internaționale și reglementări noi în diverse domenii # Moldpres
Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu se întrunește miercuri, 14 ianuarie, în prima ședință din anul curent. Pe ordinea de zi sunt incluse 19 chestiuni, care vizează aprobarea de noi investiții în localități, Acorduri internaționale și reglem...
17:30
Cetățenii din peste 23 de localități din nordul țării vor beneficia de un drum reabilitat conform standardelor europene # Moldpres
Cetățenii din peste 23 de localități din nordul țării vor beneficia de un drum reabilitat conform standardelor europene. Șantierul traseului Soroca-Arionești-Otaci a fost vizitat astăzi de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regiona...
17:00
INTERVIU MOLDPRES // Ministra Natalia Plugaru: „Îmi doresc ca, în anul 2026, reformele pe care le realizează MMPS să fie resimțite de oameni, în viața de zi cu zi” # Moldpres
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Agenția Informațională de Stat MOLDPRES, în care a vorbit despre armonizarea legislației din domeniu cu cea europeană, majorarea pensiilor și altor prestații...
16:00
FOTO // Armă și cartușe, depistate la postul vamal Sculeni într-un automobil ce se deplasa spre Turcia # Moldpres
O armă de model „Safari” și 20 de cartușe au fost depistate într-un automobil la postul vamal Sculeni, pe sensul de ieșire din țară. Șoferul mijlocului de transport se îndrepta spre Turcia, comunică MOLDPRES.Bărbatul, în vârstă de...
16:00
Incendiu într-un apartament din sectorul Râșcani al capitalei. Nu au fost raportate victime # Moldpres
Un apartament de la primul etaj al unui bloc de locuit de pe strada Aleco Russo din sectorul Râșcani al capitalei a fost distrus complet de un incendiu în această după-amiază. Victime nu au fost raportate, transmite MOLDPRES.Potrivit IGSU, apelul la Serviciul ...
15:40
„Moldova – acasă pentru toți” // Tinerii pot participa la un concurs de eseuri video despre comunitățile locale # Moldpres
Tinerii și tinerele cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani din Republica Moldova și din diaspora pot participa la concursul național de eseuri video „Descoperă comunitatea mea”. Participanții sunt invitați să realizeze eseuri video cu durata de 1...
15:40
Condiții mai bune pentru școli și grădinițe: 400 de instituții au fost dotate în 2025 cu echipamente, mobilier și materiale didactice # Moldpres
Un număr de 200 de grădinițe din țară au fost dotate, în anul 2025, cu echipamente, mobilier și materiale didactico-metodice. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a finalizat prima etapă de dotare a 200 de școli din mai multe localități. Achizițiile a...
15:00
VIDEO // ARBOM a oferit cutii cu produse alimentare pentru 500 de oameni cu venituri mici din Taraclia # Moldpres
În perioada sărbătorilor de iarnă, Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova (ARBOM) a oferit 500 de cutii cu produse alimentare de bază pentru oameni cu venituri mici din orașul Taraclia, transmite MOLDPRES.Directorul Asociației, Alexandr Bo...
14:40
FOTO // Animalele sălbatice, asigurate cu hrană în perioada rece a anului. Tone de furaje, pregătite de silvicultori # Moldpres
Silvicultorii din țară au grijă ca animalele sălbatice să fie asigurate cu hrană, în special în perioadele critice ale anului, cum ar fi ninsorile și gerul înregistrate în ultimele zile, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Moldsilva, pe parcur...
14:40
Verificări ample în întreaga țară. Peste 260 de șoferi, care circulau fără pneuri de iarnă, sancționați de polițiști # Moldpres
Peste 260 de șoferi au fost sancționați, timp de aproape două săptămâni, pentru conducerea mijloacelor de transport neechipate pentru sezonul rece. Verificările continuă pe întreg teritoriul țării, iar persoanele care nu au schimbat pneurile automobilelor ri...
14:10
Oportunitățile de creștere a exporturilor moldovenești pe piața chineză, discutate de vicepremierul Mihai Popșoi și noua ambasadoare a Chinei, Dong Zhihua # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a avut astăzi o întrevedere cu noua ambasadoare a Republicii Populare Chineze la Chișinău, Dong Zhihua. Cei doi oficiali au evidențiat oportunitățile de creștere a exporturilor moldovenești pe piața chine...
13:50
Condiții mai simple de activitate pentru antreprenori. Eugeniu Osmochescu: „Anul 2026 va marca o etapă nouă în simplificarea relației dintre stat și mediul de afaceri” # Moldpres
Anul 2026 va marca o etapă nouă în simplificarea relației dintre stat și mediul de afaceri. Declarația a fost făcută pentru MOLDPRES de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.Oficialul a punctat că obiectivul auto...
13:50
Peste 100 de femei au beneficiat de asistență în cadrul Serviciului Integrat Regional pentru Victimele Violenței Sexuale din Ungheni # Moldpres
Peste 100 de femei supraviețuitoare ale violenței sexuale au beneficiat, în ultimii doi ani, de sprijin medical, psihologic, juridic și social prin intermediul Serviciului Integrat Regional pentru Victimele Violenței Sexuale din Ungheni. Acesta este un serviciu pilot un...
13:00
TOP 5 realizări ale MMPS în 2025: Contribuțiile sociale au crescut cu 9%, iar rata de angajare prin intermediul ANOFM s-a majorat cu 20% # Moldpres
Peste 20 000 de persoane și-au găsit, anul trecut, un loc de muncă prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cifra denotă o creștere de 20% față de 2024. De asemenea, inspectorii muncii au identificat peste 8 000 de persoane care lucr...
13:00
Doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, au fost condamnați pentru vătămare intenționată gravă, soldată cu decesul unei persoane. Cazul a avut loc în capitală, în urma unui conflict apărut între amicii de pahar, informează MOLDPRES....
13:00
Ministrul Energiei va efectua o vizită în SUA. Oportunitățile de aprofundare a cooperării, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., SUA, în perioada 15–16 ianuarie. Vizita va fi axată pe aprofundarea cooperării bilaterale cu SUA în domeniul energetic, dar și pe identificarea unor noi oportunit...
12:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars, în cadrul căreia a fost reafirmată deschiderea pentru consolidarea cooperării bilaterale și sprijinirea parcursului european al Repub...
12:50
Operatorii economici din industria prelucrătoare pot importa zahărul direct, fără intermediari și cu taxe vamale reduse # Moldpres
Operatorii economici din industria prelucrătoare, care utilizează zahărul în proces de producție, pot beneficia de taxă vamală redusă de 10% la importul de zahăr, în limita unei cote de 3.000 de tone. Aceasta este alocată direct producătorilor, excluzâ...
12:10
Agenții economici din regiunea transnistreană continuă să exporte preponderent pe piața Uniunii Europene # Moldpres
În anul 2025, agenții economici din regiunea transnistreană a Republicii Moldova au continuat să desfășoare activități de comerț exterior preponderent cu statele membre ale Uniunii Europene (UE). Potrivit datelor furnizate de Serviciul Vamal, ponderea impor...
12:00
Noi cazuri de pestă porcină au fost înregistrate în raioanele Leova și Hâncești. În aceste condiții, autoritățile locale au instituit carantină pentru 30 de zile, informează MOLDPRES.Astfel, un focar de pestă porcină a fost documentat î...
12:00
Elveția lansează Programul de granturi mici în Republica Moldova pentru proiecte sociale și culturale # Moldpres
Biroul de cooperare al Elveției în Republica Moldova a anunțat lansarea Programului de granturi mici destinat finanțării proiectelor sociale și culturale, care vor fi implementate în perioada 2025–2028 în țara noastră, transmite MOLDPRES.Program...
11:40
O femeie în vârstă de 81 de ani a murit în urma unui incendiu izbucnit în seara zilei de 12 ianuarie 2026 într-o locuință din orașul Lipcani, raionul Briceni, transmite MOLDPRESPotrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (I...
11:20
Peste 240 de freelanceri înregistrați în primele zile de la aplicarea noului regim fiscal: muncă legală și cu taxe mai mici # Moldpres
Un număr de 241 de cetățeni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul regim al freelancerilor. Aceștia și-au înregistrat activitatea la Agenția Servicii Publice /ASP/ sau în aplicația EVO chiar în primele zile de la intrarea î...
11:00
Investițiile străine directe în Republica Moldova, în creștere. Ponderea investitorilor din UE rămâne dominantă # Moldpres
Stocul total al investițiilor străine directe în Republica Moldova a ajuns la 6,2 miliarde de dolari la sfârșitul trimestrului III din anul 2025, marcând o creștere de 14,4% față de sfârșitul anului 2024 sau de 786,5 milioane de dolari într-un...
10:20
Două persoane, reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto # Moldpres
Două persoane au fost reținute astăzi de ofițerii anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Acestea ar fi pretins și acceptat suma de 2 000 de euro pentru favorizarea promovării examenului auto, comunică MOLDPRES.Ofițerii Centrului Național Anticoru...
10:10
„Calendarul Național 2026”, lansat de BNRM de Ziua Culturii. Lucrarea cuprinde peste 700 de evenimente naționale și internaționale aniversare # Moldpres
De Ziua Națională a Culturii, marcată pe 15 ianuarie, Biblioteca Națională a Republicii Moldova va lansa „Calendarul Național 2026”, o publicație culturală de referință, care cuprinde peste 700 de evenimente naționale și internaționale aniversar...
10:00
Vicepremierul Mihai Popșoi a discutat cu omologul britanic Yvette Cooper. Dezvoltarea colaborării economice, pe agendă # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministrul de externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Yvette Cooper. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării moldo-britanice în domenii strategice, în cadrul Parteneriatului ...
09:40
Minune la Spitalul „Gheorghe Paladi”: un băiețel, venit pe lume la doar 25 de săptămâni de gestație, a fost externat sănătos # Moldpres
Un băiețel, venit pe lume la doar 25 de săptămâni de gestație, cu o greutate de numai 750 de grame, a fost externat sănătos, alături de mămica sa. Acesta a beneficiat de îngrijiri medicale în cadrul Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi&rdq...
09:40
UE a autorizat primul tratament pentru întârzierea progresiei diabetului zaharat de tip 1 # Moldpres
O nouă opţiune de tratament destinată persoanelor aflate într-o fază incipientă a diabetului zaharat de tip 1 a primit aprobarea autorităţilor de reglementare europene. Tratamentul se adresează pacienţilor aflaţi într-o etapă a bolii în care diabetul ...
