Trump a amenințat premierul Groenlandei pentru dorința de a rămîne parte a Danemarcei
Noi.md, 14 ianuarie 2026 12:00
Afirmația premierului Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, potrivit căreia insula intenționează să rămînă în uniune cu Danemarca, ar putea deveni o „mare problemă” pentru acesta.Acest lucru a fost declarat de liderul american Donald Trump, relatează RBC-Ucraina, citînd o transmisiune a Casei Albe.Jurnaliștii l-au întrebat pe Trump despre afirmația lui Nielsen că Groenlanda dorește să rămînă
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
12:00
Pacienții și personalul medical din țară vor beneficia de servicii medicale mai calitative și condiții de activitate mai sigure, notează Noi.md.Guvernul a aprobat un nou Regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale.{{857064}}Proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale – publici și privați, inclusiv p
12:00
Afirmația premierului Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, potrivit căreia insula intenționează să rămînă în uniune cu Danemarca, ar putea deveni o „mare problemă” pentru acesta.Acest lucru a fost declarat de liderul american Donald Trump, relatează RBC-Ucraina, citînd o transmisiune a Casei Albe.Jurnaliștii l-au întrebat pe Trump despre afirmația lui Nielsen că Groenlanda dorește să rămînă
Acum o oră
11:30
Președinta Maia Sandu a vizitat șantierul noii unități militare din Băcioi.„De mulți ani vorbim despre condițiile precare în care locuiesc și se antrenează militarii moldoveni. În sfîrșit, lucrurile se schimbă în bine. Așa arată șantierul noii unități militare din Băcioi. Tabăra va oferi condiții moderne de cazare și instruire, conform celor mai bune practici internaționale”, a specificat Maia
11:30
Funcționarii postul vamal Palanca au supus controlului de specialitate un autocar, care se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova, avînd la bord 36 de pasageri, notează Noi.md.Atît conducătorul auto, cît și pasagerii au declarat că transportă exclusiv bunuri pentru necesități personale, care nu ar necesita declarare în scris.{{858225}}În baza analizei de risc, a fost dispus un control
Acum 2 ore
11:00
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz.Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 13 ianuarie 2026, într-o gospodărie din satul Costești, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30.Potrivit informațiilor recepționate, într-o casă de locuit s-a produs o deflagrație în urma căreia o persoană a suferi
11:00
Alimentația pentru elevii grupelor cu program prelungit din Chișinău crește cu trei lei și 65 de bani, din ianuarie curent. Prînzul unui elev din clasele I-IV-a a ajuns să coste acum 18 lei pentru o zi.Din septembrie trecut, elevii claselor I-IX-a beneficiază gratuit de un mic dejun cald, după ce a fost extins programul de alimentație gratuită pentru elevii claselor gimnaziale. În prezent, ben
11:00
Executivul a numit astăzi noi secretari de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării /MDED/, Ministerul Finanțelor și Ministerul Culturii, transmite moldpres.Astfel, funcția de secretar de stat al MDED va fi ocupată de Oleg Bivol, care a revenit din diasporă, activînd pînă în prezent într-o funcție publică în Irlanda.Totodată, Elena Grumeza este noua secretară de stat a Min
11:00
Unii șoferi contiinuă să circule cu pneuri de vară. Pentru a-i responsabiliza pe aceștia, poliția a desfășurat controale pe mai multe artere din Chișinău.Un șofer tras pe dreapta le-a spus ofițerilor de poliție că nu are nicio frică să circule cu anvelope de vară. Altul susține că iarna din acest an nu este atît de severă și că nu vede niciun pericol.{{857493}}Polițiștii au stopat și alți
10:30
În contextul crizei multidimensionale, Fondul Monetar Internațional recomandă insistent țării noastre să strîngă cureaua. {{849591}}Cel mai recent program al FMI a expirat în octombrie 2025 fără prelungire. Moldova nu a reușit să îndeplinească condițiile-cheie de finanțare, inclusiv consolidarea fiscală, transparența cheltuielilor publice și reforma procuraturii. Mai exact, guvernul nu a r
10:30
A încetat din viață actorul, artistul emerit al Rusiei, rectorul Școlii-studio MHAT, Igor Zolotovitsky.Igor Zolotovitsky avea 64 de ani și a decedat în dimineața zilei de 14 ianuarie, în spital. Cauza decesului artistului a fost o boală oncologică. Pe 10 ianuarie, el a fost internat în secția de chirurgie cu o agravare a cancerului la stomac. {{856998}}Igor Zolotovitsky era originar din Ta
10:30
Polițiștii și procurorii din Bălți au destructurat un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor, notează Noi.md.Oamenii legii au stabilit că, începînd cu luna decembrie 2025, doi bărbați de 21 și 39 de ani, acționînd împreună cu alte persoane, ar fi indus în eroare un bărbat de 74 de ani din Bălți, sub pretextul realizării unor investiții pe platforme internaționale de t
Acum 4 ore
10:00
Leul moldovenesc a slăbit față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cedat monedei unice europene mai mult de 4 bani, iar dolarului american - 5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 14 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8628 lei pentru un euro (+4,32 bani) și 17,0233 lei pentru un dolar (+5,01 bani), în timp ce
10:00
În regiunile Briceni, Ocnița și Edineț, în această dimineață se circulă în condiții de ceață slabă, fenomen care poate diminua vizibilitatea și impune prudență sporită la volan.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, pe parcursul nopții, drumarii au efectuat patrulări, lucrări de combatere a lunecușului și deszăpezire în mai multe localități și raioane, inclusiv în Soroca, Sănătăuca, D
10:00
Anul trecut, țara noastră a semnat acorduri de securitate socială cu Elveția și Franța. Pentru anul 2026, autoritățile își propun să finalizeze semnarea unor acorduri similare cu Slovacia și Canada. Totodată, au fost lansate negocieri cu Irlanda, Croația și provincia canadiană Quebec.Ministra Muncii și Protecției Sociale a subliniat că extinderea rețelei de acorduri rămîne o prioritate constan
10:00
Lemne de foc, atît tari cît și moi, pot fi achiziționate de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Masa lemnoasă scoasă la vînzare provine de la arborii din perimetrul aerogării, acumulată după lucrări de întreținere și curățare.În total, autoritatea aeroportuară pune în vînzare 263 de metri cubi de lemn și produse lemnoase. Din această cantitate, peste 100 de metri cubi reprezin
10:00
Doi minori care au rămas fără supravegherea unui adult au fost observați de carabinieri, în seara zilei de ieri, în orașul Căușeni, în timpul unei misiuni de menținere a ordinii publice.Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, copiii au spus că mama lor intrase într-un magazin, iar ei, în timp ce se jucau, s-au îndepărtat și au pierdut orientarea, neputînd indica locul în care s
09:30
Bunuri și servicii, achiziționate de Președinție anul trecut: Unde au fost cele mai mari cheltuieli # Noi.md
În total, Administrația Prezidențială a achiziționat, în 2025, bunuri și servicii în sumă de peste 3.5 milioane de lei prin intermediul portalului achiziții.md - platforma de organizare a achizițiilor publice și comerciale în Republica Moldova, parte a sistemului MTender.gov.md.După ce autoritățile au revăzut și actualizat legislația cu privire la distincțiile de stat, Președinția a comandat î
09:30
Un tren care circula din capitala Thailandei către nord-estul ţării a deraiat, miercuri, după ce o macara a căzut peste unul dintre vagoane, ucigînd cel puţin 22 de persoane şi rănind cel puţin 30.Ministrul thailandez al Transporturilor, Phiphat Ratchakitprakarn, a declarat că 195 de persoane se aflau la bordul trenului, care circula între capitala Bangkok şi provincia Ubon Ratchathani.Mac
09:30
Simbioza tradițiilor și inovației: Covoarele moldovenești cuceresc Frankfurtul și tendințele mondiale ale anului 2026 # Noi.md
În aceste zile, atenția industriei mondiale de design este ațintită asupra orașului Frankfurt pe Main, unde se desfășoară cea mai mare expoziție internațională de profil, Heimtextil 2026. Pentru Republica Moldova, acest eveniment a devenit unul emblematic: producătorul autohton Covoare-Ungheni (cunoscut pe piețele externe ca Moldabela) nu doar și-a prezentat produsele, ci a ajuns în topul celor
09:00
Cunoscutul jurnalist moldovean, Andrei Petrik, a murit ieri în capitală.Anunțul a fost făcut în rețelele sociale de către portalul gagauzmedia.Andrei Petrik și-a început primii pași în jurnalismul profesionist încă din primul an la Universitatea de Stat din Moldova, Petrik s-a dedicat gamei largi de probleme politice și socio-economice ale țării noastre.Timp de peste 20 de ani de carie
09:00
Vinul moldovenesc, anul trecut, a obținut peste 800 de medalii la 26 de competiții desfășurate pe trei continente."Avem rezultate excepţionale dacă vorbim despre spumante, la concursul Effervescents du Monde, care a avut loc în Franţa. Spumantele Republicii Moldova au intrat în top zece din toate mostrele care au fost trimise în toate ţările vitivinicole. Sînt rezultate remarcabile care confir
09:00
Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan.Alexandru Balan a fost arestat acum patru luni pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul penal este în faza de urmărire penală, iar în luna f
08:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 14 ianuarie sînt:14 ianuarie — a 14-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 351 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:1 14 Tăierea împrejur a Domnului. Sf. Ier. Vasilie cel MareCe se
08:30
Majorarea bruscă a primei de asigurare medicală obligatorie pentru avocați, de la 5.054 la 12.636 de lei ar putea provoca scumpiri ale serviciilor juridice, avertizează Uniunea Avocaților din R. Moldova.Preşedintele Uniunii spune că o majorare de peste 150% a acestei plăți obligatorii "este ilegală" și riscă să ducă la plecări din sistem ale unor avocaţi, în condițiile în care aproximativ jumă
08:30
Temperaturile scăzute din ultimele zile au făcut ca lacurile şi rîurile din municipiul Chişinău să îngheţe. Iar mulţi pescari la copcă profită de acest lucru.Cu undițele și momeala pregătite, unii se încumetă să pescuiască chiar în mijlocul lacurilor, deşi gheaţa ar putea ceda în orice moment. Salvatorii avertizează însă că stratul de gheața rămîne fragil, iar un pas greșit poate avea consecin
Acum 6 ore
08:00
Astăzi, Moldova va fi dominată de o atmosferă iarnă calmă și moderată.Pe întreg teritoriul țării se va menține o vreme înnorată, însă fără precipitații semnificative. Se așteaptă ceață și ghețuș.Vîntul va fi slab.În sudul țării, termometrele vor indica în timpul zilei –2…0 °C, în zonele centrale –3…–1 °C, iar în nord vremea se va răci pînă la –6…–4 °C.
08:00
În data de 14 ianuarie, creştinii ortodocşi marchează sărbătoarea Sfîntul Vasile cel Mare.Vasile din Cezareea Cappadociei, cunoscut sub numele Vasile cel Mare este unul dintre cei mai importanţi părinţi ai bisericii ortodoxe şi unul dintre cei mai mari teologi creştini. Sf. Vasile s-a născut în Pont în jurul anului 329.{{858640}}Sf. Vasile a studiat la Cezarea, la Constantinopol şi Atena,
08:00
Guvernul Venezuelei a eliberat cel puţin patru cetăţeni americani, a declarat marţi pentru CNN o sursă familiarizată cu situaţia.Este vorba despre prima eliberare cunoscută de cetăţeni americani de la îndepărtarea de la putere a lui Nicolás Maduro şi are loc în contextul în care guvernul interimar venezuelean a început să elibereze zeci de prizonieri politici.{{858241}}CNN a relatat anteri
08:00
Forțele iraniene confiscă dispozitive Starlink, intensificînd blackoutul digital pentru a limita comunicarea protestatarilor și informațiile despre victime.Conducerea Iranului a înăsprit controlul asupra comunicațiilor pe fondul protestelor naționale în desfășurare. După perturbarea semnalelor de internet prin satelit, forțele de securitate au început raiduri la domiciliu pentru confiscarea ec
07:00
Corneliu Popovici: "Сomasarea universităților - o dorință de a monopoliza sistemul" # Noi.md
"Noi vorbim acum despre Cahul, dar uităm, de fapt, că acum un an și jumătate în urmă, pe 24 aprilie, s-a încercat să fie comasată Universitatea de Stat tot cu Universitatea Tehnică". Despre aceasta a declarat Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md."A fost o ședință publică, la care a fost prezent și șeful Guvernului, și ministrul, și rectorii. Și chiar s-a venit cu ini
07:00
Mircea Surdu s-a adresat la sfîrșitul anului 2025 organelor de drept privind presupuse nereguli la "Teleradio-Moldova". Mai exact, jurnalistul a menționat despre gestiunea financiară necorespunzătoare a companiei. Pe acest caz, redacția Noi.md a primit un răspuns de la Procuratura Generală.În răspunsul la solicitarea Noi.md privind cererea expediată de Mrcea Surdu, Procuratura Generală (PG) ne
06:30
Climatologii și ecologiștii au prezentat date îngrijorătoare, care indică faptul că Arctica trece rapid la un nou regim climatic instabil.Topirea ghețarilor multianuali, creșterea temperaturii de trei ori mai repede decît media mondială și deplasarea ciclurilor sezoniere au devenit deja procese ireversibile. Aceste schimbări provoacă o reacție în lanț: eliberarea gazelor cu efect de seră din p
06:30
Ministerul Sănătății, despre cozile la spitalele pentru copii: "Nu rîndul fizic este important" # Noi.md
Ministerul Sănătății a venit cu o reacție la solicitarea noastră, după ce unii părinți s-au plîns că, în zilele de sărbători, au așteptat mai mult timp în rînd la medic."Acordarea asistenței medicale urgente pacienților, în cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești, se face în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.1059/2024 „Cu privire la instituirea Unitățilo
Acum 8 ore
06:00
Centrul de Sănătate Sîngerei a fost modernizat recent în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a investiției este de 760 de mii de lei, dintre care 640 de mii au fost alocați de CNAM, 80 de mii de Consiliul raional Sîngerei, iar 40 de mii reprezintă
05:30
Migrația climatică a devenit o realitate pentru statul insular Fiji: conform estimărilor din august 2025, pînă la 676 de comunități ar putea fi nevoite să se mute din cauza creșterii nivelului mării, alunecărilor de teren și inundațiilor.17 sate se află deja pe „lista roșie” a intervenției de urgență.Guvernul Fiji a elaborat „Proceduri operaționale standard pentru mutarea planificată” pe
05:30
"Problema majoră a turismului în Republica Moldova nu mai este lipsa cererii sau a produsului", spune președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului (APIT), Sergiu Manea, informează Noi.md.Potrivit lui Sergiu Manea, în prezent, sectorul se confruntă cu suprapuneri instituționale în promovare și imagine de țară, lipsa unui mecanism funcțional de management al destinației (OMD/DMO), u
05:00
Mai mulți oameni din Strășeni au participat la un atelier de pictură, desfășurat în cadrul proiectului „sîntem Moldova”, notează Noi.md.Activitatea a fost coordonată de pictorița Galina Vieru și a reunit membri ai comunității locale, tineri și adulți, interesați de artă și patrimoniu cultural.{{857385}}Participanții au pictat o casă de la țară, folosind simboluri autentice și o paletă de c
Acum 12 ore
04:00
În 2023, matematicianul David Smith a descoperit „placa lui Einstein” — prima formă aperiodică unică din istorie.Acest termen complex se referă la o figură ale cărei copii pot acoperi o suprafață plană, dar numai într-un mod neperiodic. Această problemă a rămas nerezolvată timp de peste 60 de ani.Descoperirea a fost făcută cu ajutorul modelării computerizate, iar forma în sine a primit por
03:30
În 2025, administratorii silvici au desfășurat pe terenurile fondului forestier proprietate publică a statului un program amplu de gospodărire cinegetică, axat pe protecția, reproducerea și menținerea faunei sălbatice, în linie cu principiile gestionării durabile a biodiversității.Un accent aparte a fost pus pe perioadele considerate critice pentru supraviețuirea animalelor. Astfel, din stocur
03:00
Astronomii, folosind datele telescopului spațial Gaia, au descoperit că cîmpul gravitațional al galaxiei noastre distruge cel mai apropiat de Soare roi de stele NGC 6397.Acest vechi glob stelar, situat la aproximativ 7800 de ani-lumină de Pămînt, și-a pierdut deja o parte semnificativă din învelișul exterior și prezintă caracteristice „fluxuri” stelare — benzi lungi de stele, întinse de forțel
02:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) informează instituțiile de învățămînt general, organele locale de specialitate în domeniul educației și centrele de tineret despre organizarea unui concurs, notează Noi.md.În perioada 9 ianuarie – 9 februarie 2026, se va desfășura Concursul Național de eseuri video „Descoperă comunitatea mea”, notează Noi.md.{{858529}}Scopul concursului este de a im
02:00
Pe Lună există atît de multe semne ale intervenției umane, încît cercetătorii declară că acolo a început o nouă eră.Specia noastră a apărut în Africa acum aproximativ 300 000 de ani, iar acum 16 000 de ani popula deja toate continentele, cu excepția Antarcticii. De atunci, oamenii au „reorganizat” viața pe Pămînt, au schimbat atmosfera și hidrosfera. Acum, potrivit cercetătorilor, trăim următo
01:30
Agenții economici din regiunea transnistreană continuă să exporte preponderent pe piața Uniunii Europene # Noi.md
În anul 2025, agenții economici din regiunea transnistreană a Republicii Moldova au continuat să desfășoare activități de comerț exterior preponderent cu statele membre ale Uniunii Europene (UE).Potrivit datelor furnizate de Serviciul Vamal, ponderea importurilor din UE în totalul importurilor realizate în regiune a constituit 48%, iar exporturile către piața UE au reprezentat 71% din totalul
01:00
O bubuitură puternică, urmată de o lumină bruscă pe cer, a provocat panică și numeroase întrebări în sud-estul zonei Bari, potrivit thesocialpost.it.Incidentul s-a produs sîmbătă, 10 ianuarie, în jurul serii, în apropierea localităților Turi, Casamassima și Valenzano, informează Noi.md cu referire la Adevarul.{{857807}}Locuitorii au descris un „boom” sec, atît de intens încît a făcut feres
00:30
Obiectivul pe termen lung al companiei aerospațiale SpaceX este dezvoltarea zborurilor interstelare și ieșirea omenirii dincolo de limitele Sistemului Solar, cu posibilitatea întîlnirii cu forme de viață extraterestre.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Fox, despre acest lucru a declarat șeful SpaceX, Elon Musk, în timpul unui discurs ținut la una dintre locațiile companiei din Texas.{{857439}
00:00
Un mormînt antic în curganul Karaağac a fost descoperit în nord-vestul Turciei. Se presupune că acesta ar fi putut aparține unui membru al familiei legendarului rege Midas, care a trăit în secolul VIII î.Hr. și care, conform numeroaselor legende, avea capacitatea de a transforma în aur tot ceea ce atingea.Potrivit Live Science, mormîntul bogat din vechiul regat al Frigiei (1200-675 î.Hr.) se a
00:00
Documentarul „Fără oprire, fără un pas înapoi" realizat de Departamentul de Propagandă al Comitetului Central pentru Disciplină și Supraveghere în colaborare cu Televiziunea Centrală a Chinei (CCTV), va fi difuzat în perioada 11-14 ianuarie, scrie romanian.cri.cnComitetul Central al Partidului Comunist Chinez, condus de secretarul general Xi Jinping, își asumă astfel misiunea de a „ofensa o mi
13 ianuarie 2026
23:30
În contextul transformării climei și al creșterii cererii de apă, reutilizarea acesteia este însoțită de riscuri tot mai mari de pătrundere a substanțelor agrochimice în lanțul alimentar. {{857435}}Acest lucru este evidențiat într-un nou studiu comun al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), „Prioritizarea proble
Acum 24 ore
23:00
Ministerul Apărării din Polonia a început distribuirea în masă a unor broșuri către populație: ce conțin acestea # Noi.md
Ministerul Apărării din Polonia a distribuit 4 milioane de exemplare ale broșurii „Ghidul de siguranță” în cutiile poștale ale cetățenilor. Acestea conțin instrucțiuni în caz de război sau situații de criză.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat viceministrul apărării, Cezary Tomczyk, într-un interviu acordat canalului de televiziune Polsat.{{858266}}Potrivit acestuia, se preconizea
23:00
Anul 2026 este al 36-lea an consecutiv în care prima vizită a ministrului chinez de Externe este efectuată în Africa, fapt care reflectă sentimentul profund de prietenie al poporului chinez față de popoarele africane, a declarat Mao Ning, purtător de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.com.China consideră Africa un continent plin de speranțe și punctul de pornire, în
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.