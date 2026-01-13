Oportunitățile de creștere a exporturilor moldovenești pe piața chineză, discutate de vicepremierul Mihai Popșoi și noua ambasadoare a Chinei, Dong Zhihua
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
14:10
Acum o oră
13:50
Condiții mai simple de activitate pentru antreprenori. Eugeniu Osmochescu: „Anul 2026 va marca o etapă nouă în simplificarea relației dintre stat și mediul de afaceri” # Moldpres
Anul 2026 va marca o etapă nouă în simplificarea relației dintre stat și mediul de afaceri. Declarația a fost făcută pentru MOLDPRES de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.Oficialul a punctat că obiectivul auto...
13:50
Peste 100 de femei au beneficiat de asistență în cadrul Serviciului Integrat Regional pentru Victimele Violenței Sexuale din Ungheni # Moldpres
Peste 100 de femei supraviețuitoare ale violenței sexuale au beneficiat, în ultimii doi ani, de sprijin medical, psihologic, juridic și social prin intermediul Serviciului Integrat Regional pentru Victimele Violenței Sexuale din Ungheni. Acesta este un serviciu pilot un...
Acum 2 ore
13:00
TOP 5 realizări ale MMPS în 2025: Contribuțiile sociale au crescut cu 9%, iar rata de angajare prin intermediul ANOFM s-a majorat cu 20% # Moldpres
Peste 20 000 de persoane și-au găsit, anul trecut, un loc de muncă prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cifra denotă o creștere de 20% față de 2024. De asemenea, inspectorii muncii au identificat peste 8 000 de persoane care lucr...
13:00
Doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, au fost condamnați pentru vătămare intenționată gravă, soldată cu decesul unei persoane. Cazul a avut loc în capitală, în urma unui conflict apărut între amicii de pahar, informează MOLDPRES....
13:00
Ministrul Energiei va efectua o vizită în SUA. Oportunitățile de aprofundare a cooperării, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., SUA, în perioada 15–16 ianuarie. Vizita va fi axată pe aprofundarea cooperării bilaterale cu SUA în domeniul energetic, dar și pe identificarea unor noi oportunit...
12:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars, în cadrul căreia a fost reafirmată deschiderea pentru consolidarea cooperării bilaterale și sprijinirea parcursului european al Repub...
12:50
Operatorii economici din industria prelucrătoare pot importa zahărul direct, fără intermediari și cu taxe vamale reduse # Moldpres
Operatorii economici din industria prelucrătoare, care utilizează zahărul în proces de producție, pot beneficia de taxă vamală redusă de 10% la importul de zahăr, în limita unei cote de 3.000 de tone. Aceasta este alocată direct producătorilor, excluzâ...
Acum 4 ore
12:10
Agenții economici din regiunea transnistreană continuă să exporte preponderent pe piața Uniunii Europene # Moldpres
În anul 2025, agenții economici din regiunea transnistreană a Republicii Moldova au continuat să desfășoare activități de comerț exterior preponderent cu statele membre ale Uniunii Europene (UE). Potrivit datelor furnizate de Serviciul Vamal, ponderea impor...
12:00
Noi cazuri de pestă porcină au fost înregistrate în raioanele Leova și Hâncești. În aceste condiții, autoritățile locale au instituit carantină pentru 30 de zile, informează MOLDPRES.Astfel, un focar de pestă porcină a fost documentat î...
12:00
Elveția lansează Programul de granturi mici în Republica Moldova pentru proiecte sociale și culturale # Moldpres
Biroul de cooperare al Elveției în Republica Moldova a anunțat lansarea Programului de granturi mici destinat finanțării proiectelor sociale și culturale, care vor fi implementate în perioada 2025–2028 în țara noastră, transmite MOLDPRES.Program...
11:40
O femeie în vârstă de 81 de ani a murit în urma unui incendiu izbucnit în seara zilei de 12 ianuarie 2026 într-o locuință din orașul Lipcani, raionul Briceni, transmite MOLDPRESPotrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (I...
11:20
Peste 240 de freelanceri înregistrați în primele zile de la aplicarea noului regim fiscal: muncă legală și cu taxe mai mici # Moldpres
Un număr de 241 de cetățeni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul regim al freelancerilor. Aceștia și-au înregistrat activitatea la Agenția Servicii Publice /ASP/ sau în aplicația EVO chiar în primele zile de la intrarea î...
11:00
Investițiile străine directe în Republica Moldova, în creștere. Ponderea investitorilor din UE rămâne dominantă # Moldpres
Stocul total al investițiilor străine directe în Republica Moldova a ajuns la 6,2 miliarde de dolari la sfârșitul trimestrului III din anul 2025, marcând o creștere de 14,4% față de sfârșitul anului 2024 sau de 786,5 milioane de dolari într-un...
Acum 6 ore
10:20
Două persoane, reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto # Moldpres
Două persoane au fost reținute astăzi de ofițerii anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Acestea ar fi pretins și acceptat suma de 2 000 de euro pentru favorizarea promovării examenului auto, comunică MOLDPRES.Ofițerii Centrului Național Anticoru...
10:10
„Calendarul Național 2026”, lansat de BNRM de Ziua Culturii. Lucrarea cuprinde peste 700 de evenimente naționale și internaționale aniversare # Moldpres
De Ziua Națională a Culturii, marcată pe 15 ianuarie, Biblioteca Națională a Republicii Moldova va lansa „Calendarul Național 2026”, o publicație culturală de referință, care cuprinde peste 700 de evenimente naționale și internaționale aniversar...
10:00
Vicepremierul Mihai Popșoi a discutat cu omologul britanic Yvette Cooper. Dezvoltarea colaborării economice, pe agendă # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministrul de externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Yvette Cooper. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării moldo-britanice în domenii strategice, în cadrul Parteneriatului ...
09:40
Minune la Spitalul „Gheorghe Paladi”: un băiețel, venit pe lume la doar 25 de săptămâni de gestație, a fost externat sănătos # Moldpres
Un băiețel, venit pe lume la doar 25 de săptămâni de gestație, cu o greutate de numai 750 de grame, a fost externat sănătos, alături de mămica sa. Acesta a beneficiat de îngrijiri medicale în cadrul Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi&rdq...
09:40
UE a autorizat primul tratament pentru întârzierea progresiei diabetului zaharat de tip 1 # Moldpres
O nouă opţiune de tratament destinată persoanelor aflate într-o fază incipientă a diabetului zaharat de tip 1 a primit aprobarea autorităţilor de reglementare europene. Tratamentul se adresează pacienţilor aflaţi într-o etapă a bolii în care diabetul ...
09:30
Ministrul Energiei anunță când vor trece primele cantități de energie electrică prin Linia Vulcănești – Chișinău # Moldpres
Spre sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie urmează să treacă primii kilowați de energie electrică prin Linia Independenței Energetice Vulcănești-Chișinău. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că &ici...
09:20
Republica Moldova va evolua în prima semifinală a Concursului Eurovision Song Contest 2026, potrivit rezultatelor tragerii la sorți desfășurate luni, 12 ianuarie, la Primăria din Viena, eveniment care a marcat startul oficial al celei de-a 70-a ediții a competiției m...
09:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat pentru euro un curs valutar oficial de 19 lei și 81 de bani, în creștere cu patru bani, informează MOLDPRES. Dolarul american își menține valoarea de 16 lei și 97 de bani. Leul românesc valore...
08:50
Atacuri rusești în mai multe regiuni ale Ucrainei: morți și răniți la Harkov, Odesa și Dnipropetrovsk # Moldpres
Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite în urma unor atacuri rusești lansate în noaptea de luni spre marți asupra regiunilor Harkov, Odesa și Dnipropetrovsk din Ucraina, anunță Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS), citat ...
Acum 8 ore
08:10
DOC // Programul Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025 - 2029, publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Programul Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025 - 2029, care reprezintă principalul document de planificare strategică ce ghidează reformele necesare pentru aderarea țării noastre la UE, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, transmite ...
Acum 24 ore
21:10
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat: a fost lansată o nouă perioadă de subscriere pe platforma eVMS.md # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova pot investi în valori mobiliare de stat, în cadrul unei noi perioade de subscriere, desfășurată în perioada 12-21 ianuarie curent, pe platforma eVMS.md, informează MOLDPRES.În cadrul acestei subscrieri, investitorii p...
20:20
Cer variabil și minime de până la -19 grade Celsius, prognozate de meteorologi pentru marți # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți, 13 ianuarie, cer variabil și minime de până la -19 grade Celsius. Pe drumuri se va forma ghețuș, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vremea va fi fără precipitații esențiale. Vâ...
19:50
VIDEO // Beneficii pentru freelanceri, după intrarea în vigoare a noii legi: muncă legală, simplă și cu taxe mici # Moldpres
Legea freelancerilor, care a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2026, oferă o serie de beneficii pentru liberii profesioniști. Aceștia vor putea activa oficial, fără a fi nevoiți să deschidă o firmă și fără a angaja un contabil, și totodată vor fi asigurați soc...
19:20
Un cetățean al Republicii Moldova a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie # Moldpres
Un cetățean al Republicii Moldova a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari. Sentința a fost pronunțată astăzi deJudecătoria Chișinău (sediul Buiucani), informează MOLDPRES.Potrivit ...
19:10
Antreprenorii începători pot beneficia de instruiri gratuite, printr-un program gestionat de Ministerul Finanțelor # Moldpres
Antreprenorii începători și persoanelor care intenționează să lanseze o afacere pot beneficia de instruiri gratuite organizate în perioada 10-12 februarie, 2026, la Orhei, în cadrul unui program gestionat de Ministerul Finanțelor. La aceastea pot participa...
18:50
Cetățenii ar putea achita mai puțin pentru gaz. Dorin Junghietu: „Există oportunitatea de a micșora tariful” # Moldpres
Tarifele la gazele naturale ar putea să scadă. Despre aceasta a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a subliniat că analiza pieței regionale denotă faptul că există oportunitatea ca tariful achitat de consumatori să scadă, însă calculele și decizia ...
17:30
Infrastructura rutieră modernizată în alte 42 de localități, prin Programul „Europa este aproape”. Vladimir Bolea: „Fiecare leu trebuie să fie folosit corect” # Moldpres
Locuitorii din 42 de sate și orașe vor beneficia de infrastructură rutieră modernizată în urma implementării a 28 de noi proiecte incluse în Programul „Europa este aproape”. În cadrul acestora, vor fi reabilitate 18,35 km de drumuri comunale ș...
17:00
Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a fost dotat recent cu echipamente moderne pentru Secția de Sterilizare, inclusiv un dispozitiv de spălare și decontaminare a instrumentelor chirurgicale și un sistem de filtrare a apei prin osmoză inversă. Echipame...
16:40
Aproape 10.000 de pacienți au fost transportați de ambulanțe la spital în prima decadă din ianuarie # Moldpres
Medicii de pe ambulanță au intervenit la 23.880 de solicitări în perioada 2–11 ianuarie. Dintre acestea, 3.467 au vizat copii, iar 872 de apeluri nu corespundeau criteriilor de urgență medico-chirurgicală, comunică MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de A...
16:10
VIDEO // Președinta Maia Sandu: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România, dar acum există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat pentru prima dată public că ar vota în favoarea reunirii cu România, dacă ar avea loc un referendum pe acest subiect. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici, comuni...
16:00
Ana Luca a fost prezentată astăzi colectivului Serviciului Vamal în calitate de nouă directoare adjunctă a instituției, în cadrul unui eveniment la care a participat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, alături de conducerea Serviciului Vamal, transmite M...
15:50
Un bărbat a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui copil, într-un dosar redeschis după 14 ani # Moldpres
Un bărbat a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui copil de 10 luni, faptă comisă în februarie 2010 în raionul Telenești, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, cazul este considerat unul fără precedent în prac...
15:50
Sistemul de apărare aeriană al Venezuelei, furnizat de Federația Rusă, nu a fost operațional și nu a fost adus în stare de luptă în timpul operațiunii Statelor Unite de capturare a lui Nicolas Maduro, relatează The New York Times, citând oficiali americ...
15:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a întreprins toate acțiunile necesare pentru a asigura protecția consumatorilor după depistarea substanței interzise metronidazol și a dat asigurări că ouăle și carnea pasăre, care sunt plasate în pre...
15:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că data de 15 ianuarie 2026 este termenul-limită pentru depunerea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul doi al anului 2025. Deși procedura este obligatorie pentru toate cele 66 de partide &...
15:30
Noi loturi de lapte praf pentru bebeluși au fost rechemate din magazine de producător, ca măsură de precauție, transmite MOLDPRES.Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor /ANSA/, decizia a fost luată din cauza identificării unei neconformități la u...
Ieri
14:10
Focar de pestă porcină la Ungheni: a fost instituită carantină pentru o perioadă de 30 de zile # Moldpres
Un focar de pestă porcină a fost depistat în extravilanul comunei Zagarancea din raionul Ungheni. În aceste condiții, la Ungheni a fost instituită carantină pe o perioadă de 30 de zile, transmite MOLDPRES.Decizia a fost luată de Comisia Situații Excepțion...
14:00
O femeie în vârstă de 62 de ani a fost găsită fără suflare într-un automobil parcat pe o stradă din sectorul Buiucani al capitalei. Descoperirea a avut loc în această dimineață, comunică MOLDPRES.Solicitată de Agenție, ofițerul de presă a...
13:50
Sectorul IT a generat peste un sfert din totalul exporturilor de servicii, cu o valoare de peste 600 milioane de dolari # Moldpres
Sectorul IT a generat, în perioada ianuarie–septembrie 2025, peste un sfert din totalul exporturilor de servicii ale Republicii Moldova, cu o valoare ce a depășit 600 milioane de dolari SUA. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Dezvoltării Economice și ...
13:50
Uniunea Europeană are nevoie de o armată comună formată din 100.000 de militari, a declarat comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, în cadrul unei conferințe pe teme de securitate desfășurate duminică, 11 ianuarie, în nordul Suediei, ...
13:20
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a decedat în dimineața zilei de astăzi în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon, într-o locuință din satul Răcăria, raionul Râșcani, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru ...
13:10
Ministerul Justiției continuă modernizarea sistemului penitenciar: o nouă închisoare va fi construită până în 2029 # Moldpres
Construcția unui nou penitenciar este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028, urmând ca instituția să fie dată în exploatare în 2029. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, în carul unu...
13:10
Până la sfârșitul iernii nu vor exista înțelegeri privind încetarea focului cu Federația Rusă, iar șansele de a pune capăt războiului în anul 2026 sunt inexistente, a declarat fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, transmite M...
13:00
Un atac cu drone efectuat de forțele ruse a lăsat fără energie electrică aproximativ 35.000 de locuințe din regiunea ucraineană Odesa, a anunțat luni furnizorul de electricitate DTEK, care a evocat o avarie majoră, informează agenția de presă germană DPA, citată de ...
12:50
Rata anuală a inflației continuă tendința de scădere: în decembrie a fost înregistrată cea mai mică valoare din 2025 # Moldpres
Rata anuală a inflației continuă tendința de scădere, înregistrând în luna decembrie 2025 cea mai mică valoare pe parcursul anului respectiv, la nivel de 6,8 la sută. Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de Statistică (BNS...
12:50
VIDEO // Autoritățile anunță facilități fiscale pentru cetățenii care achiziționează polițe de asigurare pe viață # Moldpres
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Belous, a anunțat că, începând cu anul 2026, persoanele care își vor achiziționa o poliță de asigurare de viață vor putea să-și diminueze venitul impozabil cu suma plătită pentru primele de asig...
