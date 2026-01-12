/LIVE/ Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, invitat la „Новая неделя”: De la 20:00, doar la TV8!

/LIVE/ Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, invitat la „Новая неделя”: De la 20:00, doar la TV8!

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8