Mobilier, calculatoare și table interactive noi în 400 de grădinițe și școli din R. Moldova

08:40

Un scandal politic de amploare zguduie Cipru, după ce un video publicat pe rețelele de socializare pare să surprindă oficiali de rang înalt discutând practici de corupție pentru a facilita accesul unor oameni de afaceri la președintele țării, Nikos Christodoulides. În urma apariției imaginilor, doi apropiați ai șefului statului au demisionat, iar autoritățile investighează un posibil caz de interferență externă, scrie Euractiv.