Mobilier, calculatoare și table interactive noi în 400 de grădinițe și școli din R. Moldova
Radio Moldova, 13 ianuarie 2026 17:00
Două sute de grădinițe și 200 de școli din R. Moldova au fost dotate cu mobilier, echipamente și materiale didactico-metodice noi. Investițiile realizate depășesc suma de 3.61 de milioane de dolari, bani alocați de Banca Mondială prin intermediul proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”.
Focare de pestă porcină atât la porci domestici, cât și la mistreți, au fost înregistrate în cinci localități din R. Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
16:30
O mașină s-a răsturnat în urma unui accident rutier produs în această dimineață, în cartierul Telecentru al Capitalei. Șoferul a scăpat, ca prin minune, nevătămat. De vină s-ar face un alt conducător auto, care s-ar fi angajat într-o manevră neregulamentară. Din cauza accidentului, în zonă s-au format ambuteiaje.
16:10
Folosirea rachetelor balistice rusești Oreșnik în Ucraina reprezintă o escaladare periculoasă, a denunțat Washingtonul în cadrul Consiliului de Securitate al ONU. Sistemul, despre care specialiștii spun că poate transporta încărcătură nucleară, a fost utilizat de Moscova într-un atac comis săptămâna trecută. Reprezentantul Rusiei la ONU a răspuns criticilor cu cinism și a încercat, din nou, să dea vina pe Kiev.
Maia Sandu: „Sperăm că UE nu îi va oferi lui Putin drept de veto asupra procesului de aderare a R. Moldova la UE” # Radio Moldova
La scurt timp după preluarea mandatului său prezidențial și după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 2021, Maia Sandu transmitea Moscovei un mesaj de deschidere, afirmând că Republica Moldova își dorește „relații normale, decente, bazate pe respect reciproc” cu Federația Rusă. Răspunsul venit din partea Rusiei a fost însă diferit - criză energetică declanșată în toamna anului 2021, presiuni economice și tensiuni tot mai vizibile în jurul dosarului transnistrean și al parcursului european al Republicii Moldova.
FC Liverpool s-a calificat fără probleme în următoarea rundă a Cupei Angliei la fotbal # Radio Moldova
FC Liverpool s-a calificat în turul 4 al Cupei Angliei la fotbal. Într-un meci disputat pe teren propriu, „cormoranii" au învins cu 4:1, formația de liga a treia FC Barnsley. Echipa condusă de olandezul Arne Slot a înscris prin maghiarul Dominik Szoboszlai, batavul Jeremie Frimpong, germanul Florian Wirtz și francezul Hugo Ekitike, iar Adam Philips a puntctat pentru oaspeți.
Un incendiu a izbucnit cu puțin timp în urmă într-un bloc de locuințe de pe strada Alecu Russo din sectorul Râșcani al capitalei. La fața locului au intervenit echipajele de pompieri.
Numărul cererilor pentru cetățenia R. Moldova crește în regiunea transnistreană: „Controlul actelor de identitate poate fi introdus etapizat” # Radio Moldova
Interesul locuitorilor din stânga Nistrului pentru cetățenia Republicii Moldova este în creștere accelerată, pe fondul modificării legislației, al crizei economice din regiune, precum și al avantajelor oferite de parcursul european al țării. În acest context, experții nu exclud introducerea, treptată, a unor controale mai riguroase ale actelor de identitate la linia administrativă de pe Nistru, invocând necesitatea consolidării securității naționale.
Ministrul Energiei merge la Washington pentru consolidarea cooperării energetice cu SUA # Radio Moldova
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, merge la Washington pentru a identifica noi oportunități de colaborare cu partenerii americani în domeniul energetic. Vizita este programată pentru perioada 15–16 ianuarie, iar agenda include și discuții privind proiectul de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș.
Aeroportul din Chișinău scoate la vânzare masă lemnoasă, după lucrări de curățare a arborilor # Radio Moldova
Lemne de foc, atât tari cât și moi, pot fi achiziționate de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Masa lemnoasă scoasă la vânzare provine de la arborii din perimetrul aerogării, acumulată după lucrări de întreținere și curățare.
Lituania: 35 de ani de la nopțile sângeroase de la Vilnius: lupta lituanienilor pentru libertate # Radio Moldova
La 35 de ani de la asaltul sângeros asupra turnului de televiziune din Vilnius, Lituania își comemorează una dintre cele mai dramatice pagini ale luptei pentru libertate. În noaptea de 12 spre 13 ianuarie 1991, civili neînarmați au înfruntat trupele sovietice pentru a apăra simbolurile statului lituanian, plătind cu viața prețul independenței față de URSS, proclamată cu mai puțin de un an mai devreme.
Cristiano Ronaldo a marcat al 959-lea gol din cariera sa, însă nu a fost suficient pentru aș-i ajuta echipa Al-Nassr să evite înfrângerea marele meci cu Al-Hilal. A fost 3-1 pentru discipolii lui Simone Inzaghi, care se distanțează la 7 puncte în fruntea clasamentului campionatului Arabiei Saudite.
Relațiile R. Moldova–Letonia se consolidează: sprijin pentru digitalizare și viitorul centru național de date # Radio Moldova
Letonia oferă sprijin Republicii Moldova pentru crearea unui centru național de date, în cadrul cooperării axate pe digitalizare și securitate cibernetică. Inițiativele comune, precum și deschiderea pentru consolidarea cooperării bilaterale, au fost confirmate la o întrevedere la Guvern, pe 13 ianuarie.
Bătrână de 81 de ani, ucisă de flăcări la Lipcani: incendiul ar fi fost provocat de o scurgere de gaze # Radio Moldova
O femeie în vârstă de 81 de ani din satul Lipcani, raionul Briceni, a murit arsă de vie într-un incendiul produs în locuința sa. Cadavrul parțial carbonizat al bătrânei a fost depistat de pompieri pe pragul locuinței.
Reprezentantul R. Moldova la Eurovision va evolua în prima semifinală, de pe 12 mai: Lista statelor concurente # Radio Moldova
Republica Moldova va evolua, alături de alte 14 țări, în prima semifinală a concursului muzical Eurovision 2026. Listele au fost făcute publice pe platforma oficială a evenimentului muzical.
REPATRIERE | Peste 1.600 de moldoveni, aduși acasă de peste hotare în sicrie, în ultimii cinci ani: costuri și proceduri # Radio Moldova
Migrația a schimbat nu doar locurile în care muncesc moldovenii, ci și felul în care se confruntă cu pierderea persoanelor dragi. Între anii 2020 și 2025, peste 1.600 de cetățeni ai Republicii Moldova au murit în străinătate, iar repatrierea lor a devenit o povară financiară pentru familii și o procedură frecventă pentru autorități.
Uniunea Europeană, principala destinație pentru exporturile transnistrene: 71% din comerțul extern din 2025 # Radio Moldova
Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru exporturile companiilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, aflată sub controlul administrației separatiste de la Tiraspol. Anul trecut, exporturile transnistrene către piața UE au reprezentat 71% din totalul activităților comerciale, informează Biroul politici de reintegrare (BPI).
Iranul a vândut Rusiei rachete balistice și antiaeriene în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de dolari. Contractele de livrare a armamentului au fost încheiate în octombrie 2021 - cu câteva luni înainte de lansarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, a declarat pentru Bloomberg un oficial occidental implicat în probleme de securitate.
Drum nou spre Dealul Bălănești, cel mai înalt punct geografic al R. Moldova: proiect de aproape 17.8 milioane de lei # Radio Moldova
Doritorii de a vizita cel mai înalt punct geografic al R. Moldova – Dealul Bălănești din raionul Nisporeni – vor putea ajunge mai ușor la acest obiectiv turistic. Autoritățile au demarat un proiect de infrastructură în valoare de aproape 17.8 milioane de lei.
Gerul oprește circulația bacului de la Molovata: traversarea Nistrului, suspendată temporar # Radio Moldova
Circulația feribotului de la Molovata va fi suspendată începând de miercuri, 14 ianuarie, din cauza gerului puternic și a stratului gros de gheață format pe râul Nistru, anunță Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata”.
Juventus Torino a revenit pe locul 4 în clasamentul primei divizii italiene de fotbal. În ultimul meci al etapei a 20-a, „bianconeri" au zdrobit pe Unione Sportiva Cremonese cu scorul de 5:0. Echipa pregătită de Luciano Spalletti a oferit un festival ofensiv pe teren propriu în fața formației aflate pe locul 13 în clasament. „Bătrâna Doamnă" a condus cu 3:0 la pauză.
Cozi la aeroportul din Chișinău: recomandare pentru pasageri – să vină cu trei ore înainte la aerogară # Radio Moldova
Perioadă solicitantă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, unde pasagerii reclamă „aglomerație insuportabilă”. Administrația aerogării îndeamnă călătorii să se prezinte la terminal cu cel puțin trei ore înainte de decolare.
Peste 250 de instituții susțin înființarea Camerei de Comerț trilaterale România–Ucraina–Moldova # Radio Moldova
România, Ucraina și Republica Moldova vor crea o Cameră de Comerț trilaterală (CCTRUM) care va consolida cooperarea interstatală și va asigura o mai bună absorbție a fondurilor europene. Demersul a obținut până în prezent sprijinul a peste 250 de instituții și organizații din cele trei state.
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, despre interdicția impusă lui Adrian Dulgher: „Nu comentăm” # Radio Moldova
Autoritățile de la Kiev nu „comentează” și nici nu confirmă oficial interdicția impusă vicepreședintelui Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Adrian Dulgher, care ar fi fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina. Presa de la Chișinău a scris, cu referire la surse, că Dulgher ar fi fost interzis în statul vecin după ce a pus la îndoială războiul din Ucraina.
IT-ul devine principalul motor de export al R. Moldova: peste 600 de milioane de dolari în nouă luni # Radio Moldova
Sectorul tehnologiei informației s-a impus drept cel mai puternic motor al exporturilor de servicii ale Republicii Moldova, generând peste un sfert din totalul exporturilor din acest domeniu în primele nouă luni ale anului 2025. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), valoarea exporturilor de servicii IT a depășit 600 de milioane de dolari, marcând o creștere anuală de 23%.
Președintele SUA, Donald Trump, a impus o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor provenite din țările care au legături comerciale cu Iranul, o măsură care ar putea exercita presiuni asupra Teheranului, în contextul în care protestele antiguvernamentale intră în a treia săptămână, transmit BBC și DW.
11:30
Paris Saint-Germain a părăsit Cupa Franței. Laureata ultimei ediții a fost eliminată în șaisprezecimile de finală de către concidatina Paris FC. Partida s-a dipsutat pe stadionul Parc de Princes. Campioana en titre a Franței și câștigătoarea Ligii Campionilor a dominat ostilitățile și a avut numeroase ocazii de a marca, însă nu l-a putut învinge pe portarul Obed Nkambadio, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.
Sute de freelanceri și-au înregistrat activitatea pentru a beneficia de taxe mai mici # Radio Moldova
Un număr de 241 de freelanceri și-au înregistrat oficial activitatea independentă pentru a beneficia de prevederile legii intrate în vigoare pe 1 ianuarie 2026, care introduce un regim de impozitare simplificat.
Doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, au fost condamnați de prima instanță la ani grei de închisoare, fiind găsiți vinovați de omorârea unui amic de păhar, în timpul unui conflict izbucnit spontan. Potrivit procurorilor, cearta s-a produs într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei.
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), cel mai mare partid parlamentar de opoziție, îi cere președintei țării, Maia Sandu, să demisioneze, după ce aceasta a declarat într-un interviu că, dacă s-ar organiza un referendum, ar vota pentru unirea cu România. Și Partidul Comuniștilor (PCRM) califică declarațiile șefei statului drept „un act de trădare de stat” și îi cere să renunțe la funcție și să părăsească țara.
Xabi Alonso nu mai este antrenorul lui Real Madrid. Clubul a anunțat oficial că contractul acestuia a fost încheiat de comun acord, iar la cârma echipei a venit Alvaro Arbeloa.
Doi bărbați care pretindeau 2.000 de euro pentru promovarea examenului auto, reținuți de CNA # Radio Moldova
Au încercat să obțină un profit rapid, însă au ajuns în izolatorul Centrului Național Anticorupție (CNA). Două persoane din Cahul care ar fi pretins 2.000 de euro pentru a facilita promovarea cu succes a probelor teoretică și practică la un examen auto au fost reținute.
Prognoze ONU: Accelerare a creșterii economice în Republica Moldova, în următorii ani # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova începe să iasă treptat din perioada de stagnare și șocuri succesive, arată cel mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite - Situația economică mondială și perspective pentru 2026. După ani marcați de pandemie, criza energetică și inflație record, prognozele ONU indică o accelerare a creșterii economice și o temperare vizibilă a inflației în următorii ani.
Revista presei | Maia Sandu afirmă clar că ar vota pentru unirea cu România, dar mizează pe aderarea la UE ca obiectiv principal pentru R. Moldova # Radio Moldova
Declarația președintei Maia Sandu privind un posibil referendum pentru reunirea R. Moldova cu România, informațiile despre o așa zisă blocadă totală împotriva regiunii transnistrene, dar și o condamnare răsunătoare pentru o crimă săvârșită 16 ani în urmă, sunt printre subiectele de bază reflectate în presa națională.
Ministra de Externe a Marii Britanii, invitată să participe la sesiunea Comitetului de Miniștri al CE de la Chișinău # Radio Moldova
Întărirea parteneriatului moldo-britanic în domenii strategice și dezvoltarea relațiilor economice prin inițiative de apropiere a mediilor de afaceri au fost principalele teme abordate de viceprim-ministrul Mihai Popșoi în cadrul unei convorbiri telefonice cu ministrul de Externe al Marii Britanii, Yvette Cooper.
„O mare batjocură”: ședința în dosarul ex-primarului de Boldurești, fixată în ziua morții adolescentului accidentat în februarie 2024 # Radio Moldova
Raisa Ciurel, mama lui Mihail Beșliu, adolescentul care și-a pierdut viața în urma unui accident rutier de care este învinuit ex-primarul satului Boldurești, Nicanor Ciochină, consideră o „mare batjocură” faptul că următoarea ședință în dosar a fost programată chiar în data în care i-a decedat fiul, pe 19 februarie.
Revista presei internaționale | SUA acuză Rusia că intensifică războiul din Ucraina și pune în pericol procesul de pace # Radio Moldova
Presa internațională comentează intens escaladarea războiului ruso-ucrainean, pe fondul eforturilor administrației americane de a relansa negocierile de pace. În paralel, atenția presei se concentrează asupra amenințărilor SUA de a anexa Groenlanda, dar și asupra protestelor masive care zguduie Iranul.
Cu substanțe suspecte, la aeroport: Un cetățean străin a încercat să urce în avion cu 88 de fiole nedeclarate vameșilor # Radio Moldova
Intenționa să urce în avion din Chișinău pentru a ajunge la Bratislava cu 88 de fiole pline cu o substanță neidentificată. Un cetățean slovac în vârstă de 31 de ani este documentat de oamenii legii și riscă sancțiuni.
Regiunile Rusiei: Deficit uriaș în bugetul Hakasiei. Angajații publici rămân fără salarii # Radio Moldova
O criză bugetară acută lovește Hakasia - una dintre cele mai sărace regiuni din Siberia, care anul trecut s-a confruntat cu o scădere bruscă a veniturilor fiscale provenite din industria cărbunelui și a încheiat bugetul cu un deficit de aproximativ 5 miliarde de ruble, transmite The Moscow Times.
Opinii | De ce eșuează sistemul în fața bullyingului și cum se transformă victimele în agresori # Radio Moldova
În lipsa unei intervenții profesioniste și a unui cadru legal funcțional, bullyingul va continua să afecteze noile generații, avertizează doctorul în psihologie Aurelia Balan-Cojocaru și avocatul Dorin Podlisnic. Experții au recomandat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, crearea mecanism funcțional de prevenție a violenței juvenile.
Un deputat republican din Statele Unite a depus un proiect de lege care prevede anexarea Groenlandei și transformarea acesteia în al 51-lea stat american, pe fondul reluării de către fostul președinte Donald Trump a ideii de a prelua controlul asupra teritoriului aflat sub suveranitatea Danemarcei, relatează The Hill.
Locuitorii din localitatea Casamassima, provincia Bari, Italia, au fost luați prin surprindere după ce au auzit un bubuit puternic, însoțit de o lumină intensă pe cer. Imaginile surprinse în zonele rurale, în care se observă un fulger luminos la orizont, au fost rapid distribuite pe rețelele de socializare și au stârnit îngrijorare în rândul populației.
Lucas Pinheiro Braathen vrea să scrie istorie la Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo, care începe pe 6 februarie. Sportivul brazilian de origine norvegiană va încerca să cucerească prima medalie a Braziliei la Jocurile Olimpice de iarnă.
Natalia Ciobanu, femeia care a vizitat 163 de țări: „Să călătorești înseamnă să fii deschis” # Radio Moldova
Turismul global nu mai înseamnă doar cifre, taxe și reguli, ci mai ales oameni, curaj și experiențe care schimbă perspective. Natalia Ciobanu, o călătoare din Republica Moldova a vizitat deja 163 de țări și își propune să ajungă în toate statele lumii.
Demisii și anchete în Cipru, după apariția unui video cu presupuse practici de corupție # Radio Moldova
Un scandal politic de amploare zguduie Cipru, după ce un video publicat pe rețelele de socializare pare să surprindă oficiali de rang înalt discutând practici de corupție pentru a facilita accesul unor oameni de afaceri la președintele țării, Nikos Christodoulides. În urma apariției imaginilor, doi apropiați ai șefului statului au demisionat, iar autoritățile investighează un posibil caz de interferență externă, scrie Euractiv.
Peste 80 de accidente rutiere în primele zile ale anului: zeci de persoane, transportate la spital # Radio Moldova
În mai puțin de două săptămâni de la începutul anului, pe drumurile din Republica Moldova s-au produs 80 de accidente rutiere, care au necesitat intervenția ambulanțelor. În urma acestora, 109 persoane au suferit diverse traumatisme, iar 79 de pacienți, inclusiv 16 copii, au fost transportați la spital.
Orașul nu îngheață: muncitorii care țin rețelele în funcțiune la temperaturi extreme # Radio Moldova
În această perioadă geroasă, utilitățile sunt esențiale, mai ales pentru vârstnici și copii. Avariile conductelor de apă si agent termic sunt însă inevitabile. Zilnic, zeci de echipe de la Apă-Canal sau Termoelectrica intervin pentru reparații. În ciuda gerului ei găsesc diverse modalități de a se încălzi în timpul muncii.
Mii de persoane testate pentru cancer colorectal în 2025, cu rezultate pozitive în sute de cazuri # Radio Moldova
Peste 8.500 de persoane au beneficiat, în 2025, de servicii de screening colorectal, în cadrul unui program de prevenție finanțat din fondurile publice de sănătate, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină.
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: victime în Harkov, distrugeri și incendii la Odesa # Radio Moldova
Forțele ruse au lansat în noaptea de luni spre marți, 13 ianuarie, un nou val de atacuri asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. Autoritățile locale și serviciile de urgență raportează victime, distrugeri majore și incendii în regiunile Harkov și Odesa, precum și atacuri asupra infrastructurii energetice din centrul țării.
