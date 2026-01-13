Flăcările au „prins-o” pe prag în timp ce încerca să se salveze: bătrână, arsă de vie la Lipcani

21:40

De la București la Brașov și Sibiu, turiștii vor plăti mai mult pentru fiecare noapte de cazare, iar primăriile spun că banii sunt esențiali pentru bugete aflate sub presiune. În capitală, taxa turistică va fi de 10 lei pe noapte pentru fiecare persoană cazată. Consiliul General al Municipiului București a aprobat deja măsura, iar autoritățile estimează că aceasta va aduce aproximativ 15 milioane de lei anual la bugetul local. Introducerea sau majorarea taxei turistice începând cu 2026 este o măsură aplicată și în alte țări ale lumii.