Marea Britanie investește 200 de milioane de lire pentru pregătirea trupelor în vederea unei posibile misiuni multinaționale în Ucraina
Ziarul National, 10 ianuarie 2026 03:45
Marea Britanie va aloca 200 de milioane de lire sterline (230 de milioane de euro) pentru pregătirea armatei sale în perspectiva unei posibile desf...
Acum 2 ore
03:45
Marea Britanie investește 200 de milioane de lire pentru pregătirea trupelor în vederea unei posibile misiuni multinaționale în Ucraina # Ziarul National
Marea Britanie va aloca 200 de milioane de lire sterline (230 de milioane de euro) pentru pregătirea armatei sale în perspectiva unei posibile desf...
Acum 6 ore
00:45
Macron decalează summitul G7 pentru a-i face loc lui Trump, care îşi serbează 80 de ani cu lupte MMA la Casa Albă # Ziarul National
Franţa va amâna cu câteva zile următorul summit al liderilor G7 din acest an pentru a evita o neconcordanţă cu agenda lui Donald Trump, a anunţat v...
Acum 8 ore
22:45
Medvedev justifică atacul cu racheta „Oreşnik” asupra Ucrainei ca „injecţie cu haloperidol” şi cere capturarea cancelarului german Friedrich Merz # Ziarul National
Atacul nocturn cu rachetă „Oreşnik” asupra Ucrainei este prezentat de Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Rus...
21:45
Răcire accentuată și episoade de ninsoare în Republica Moldova, sâmbătă 10.01.2026 # Ziarul National
Sâmbătă, 10 ianuarie 2026, Republica Moldova intră sub influența unui val de aer mai rece, cu o scădere vizibilă a temperaturilor față de ziua prec...
Acum 12 ore
20:45
Hotelul Majestic din Cannes, evacuat după un incendiu izbucnit la spa: peste 400 de persoane scoase din clădire, fără victime # Ziarul National
Un incendiu a izbucnit joi seara la primul etaj al prestigiosului hotel Le Majestic din Cannes (Alpes-Maritimes). Peste 400 de persoane – rezidenţi...
17:45
Meloni cere reluarea dialogului Europei cu Rusia, dar respinge revenirea rapidă a Moscovei în G8 # Ziarul National
Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia, a declarat vineri premierul italian Giorgia Meloni, precizând însă că este mult prea devreme pentru a d...
Acum 24 ore
15:45
Ce ascunde Groenlanda, cea mai mare insulă de pe Pământ? Un geolog explică motivele pentru care insula râvnită de Trump și nu doar # Ziarul National
Groenlanda, cea mai mare insulă de pe Pământ, posedă unele dintre cele mai bogate rezerve de resurse naturale din lume. Acestea includ materii...
15:30
Detalii terifiante despre ASASINAREA în Veneția a moldoveanului Sergiu Țărnă. Ucigașul ar fi un POLIȚIST: „A fost o execuție. Împușcătura a fost trasă de la mică distanță, iar bietul tânăr de 25 de ani nu a avut nicio șansă...” # Ziarul National
Riccardo Salvagno, un ofițer de poliție locală în vârstă de 40 de ani, a fost arestat fiind considerat principalul suspect în cazul uciderii lu...
15:15
Tânăr din Chișinău, condamnat pentru escrocherii cu criptomonede de peste 700 000 de lei # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, în care un tânăr în vârstă ...
14:15
Papa Leon al XIV-lea avertizează asupra revenirii războiului, denunţă „diplomaţia forţei” şi încălcarea frontierelor stabilite după al Doilea Război Mondial # Ziarul National
Papa Leon al XIV-lea trage vineri un semnal de alarmă împotriva revenirii războiului şi a ascensiunii unei diplomaţii a forţei, denunţă slăbirea mu...
12:15
Cod galben de intensificări ale vântului pentru intervalul 08.01.2026, ora 16 – 09.01.2026, ora 12. Vântul va sufla predominant din vest, cu rafale...
12:15
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru toți cei peste 4.200 de consumatori afectați de vremea nefavorabilă # Ziarul National
Toți cei peste 4.210 consumatori din 10 localități, care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zil...
12:15
Drumurile naționale rămân practicabile: sute de utilaje și muncitori acționează non-stop pentru siguranța traficului în condiții de iarnă # Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunță că, în contextul condițiilor meteo specifice iernii din ultimele zile, circulația pe dru...
11:00
VIDEO // „Creștinul” Putin a LOVIT Ucraina în a doua zi de Crăciun cu rachete hipersonice. R. Moldova CONDAMNĂ atacul comis de Rusia # Ziarul National
Rusia a lansat în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, o serie de rachete asupra Ucrainei, ucigând cel puțin patru persoane în capitala Kiev și lovind...
09:00
♈️ BerbecDimineața aduce o veste care schimbă ritmul zilei, stimulând inițiativa și curajul. Un proiect riscant poate prinde contur, dar prudența ...
Ieri
08:45
♈️ BerbecCu o energie aproape explozivă, se conturează șansa unui nou început profesional sau personal. O discuție aparent banală poate deschide u...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:45
♈️ BerbecDimineața aduce dinamism și șansa de a clarifica un conflict mai vechi. O discuție directă poate deschide uși neașteptate. În plan profes...
6 ianuarie 2026
16:30
Zelenski, primit la Palatul Élysée: summitul Coaliţiei Voluntarilor încearcă să finalizeze garanţiile de securitate pentru Ucraina # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit marţi după-amiaza la Palatul Élysée, la Paris, unde a fost primit de către omologul său francez E...
15:30
În intervalul ianuarie–septembrie 2025, exporturile de servicii ale Republicii Moldova au demonstrat o creștere robustă. Aceasta confirmă rolul din...
13:15
ULTIMA ORĂ // Martor-SURPRIZĂ în dosar „frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc. DEZVĂLUIRI despre întâlnirile dintre între Plahotniuc, Șor, Filat și alți participanți, în care au fost discutate detalii ale „furtului miliardului” # Ziarul National
Controversatul Veaceslav Platon a cerut să fie audiat în calitate de martor în dosarul „frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniu...
12:45
Condamnare severă pentru abuz sexual asupra copiilor în nordul țării: 25 de ani de detenție pentru un bărbat acuzat de fapte grave # Ziarul National
Procuratura informează despre condamnarea unui bărbat de 40 de ani din nordul țării, acuzat de viol și acțiuni sexuale neconsimțite. În cursul urmă...
10:15
Patru bărbați trimiși în judecată pentru corupție la cimitirul „Sfântul Lazăr” din Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează despre încheierea urmăririi penale și trimiterea către instanța de judecată a unui dosar penal în care...
09:15
♈️ BerbecO oportunitate neaşteptată îţi poate deschide uşi noi. Fii deschis la schimbare şi profită de orice circumstanţe noi ce pot apărea. O ati...
07:15
Ciocniri intense pe frontul ucrainean: 172 de confruntări și peste 140 de ocupanți neutralizați în direcția Pokrovsk # Ziarul National
Luni au avut loc 172 de confruntări între Forțele de Apărare ale Ucrainei și invadatorii ruși, direcțiile cele mai fierbinți fiind Pokrovsk și Huli...
05:15
Liderii mondiali se reunesc la Paris pentru a discuta garanțiile de securitate în contextul conflictului din Ucraina # Ziarul National
Ţările care sprijină Kievul se reunesc marţi la Paris, pentru a discuta soluţionarea conflictului din Ucraina, acesta urmând să intre curând în al ...
04:45
Chrystia Freeland, desemnată consilier economic de către Zelenski, părăsește funcțiile din Canada pentru a sprijini reconstrucția Ucrainei # Ziarul National
Chrystia Freeland, fost viceprim-ministru al Canadei și fost ministru al finanțelor și afacerilor externe, a anunțat luni că va demisiona din funcț...
5 ianuarie 2026
21:45
Miercuri, 6 ianuarie 2026: Creșteri semnificative de temperatură și vreme schimbătoare în Republica Moldova # Ziarul National
Miercuri, 6 ianuarie 2026, Republica Moldova se va confrunta cu o schimbare notabilă a timpului. Temperaturile vor crește semnificativ, în medie cu...
18:45
Zelenski aduce schimbări majore: Maliuk, celebru pentru operațiuni curajoase împotriva Rusiei, înlocuit la conducerea SBU # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni înlocuirea șefului Serviciului Național de Securitate (SBU), Vassil Maliuk, cunoscut pentr...
18:45
România și Moldova, mai aproape ca niciodată: Licitația pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii A8 a fost lansată # Ziarul National
România a lansat licitația pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii A8, între Târgu Neamț, Iași și Ungheni. Este un proiect strategic major, premia...
18:45
Tensiuni majore în Marea Baltică: cablu submarin între Lituania și Letonia, avariat fără impact imediat asupra comunicațiilor # Ziarul National
Autoritățile lituaniene au confirmat că un cablu optic submarin ce leagă Lituania de Letonia a fost avariat. Incidentul nu a provocat însă perturbă...
16:45
ULTIMA ORĂ // Partidul lui Dodon a fost PĂRĂSIT de mai mulți membrii cu funcții de conducere # Ziarul National
Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) a fost părăsit de mai mulți membrii cu funcții de conducere. Acest lucru a fost recunoscut de lide...
16:45
Atenție! Un cod galben de vreme geroasă a fost emis pentru perioada 05.01.2026, ora 14:00, până la 06.01.2026, ora 10:00. Pe arii extinse se va men...
16:45
„Capitala Sportului 2026” – Oportunitate Națională pentru Dezvoltarea Sportivă a Comunităților Locale # Ziarul National
Ministerul Educatiei si Cercetarii a lansat concursul pentru alegerea localitatii care va fi desemnata "Capitala Sportului – 2026". Acest program, ...
16:00
Europa riscă să fie „terminată” fără unitate. Premierul polonez Donald Tusk: „Unul pentru toți și toți pentru unul. Altfel, suntem terminați” # Ziarul National
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a lansat un avertisment ferm privind viitorul Europei, afirmând că Uniunea Europeană riscă să fie „terminată” ...
15:45
Semnal de ALARMĂ dat de la București: „Rusia e capabilă oricând să întreprindă o „operațiune Maduro” în privința Maiei SANDU” # Ziarul National
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a analizat operațiunea americană de a-l captura pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și s...
12:45
Tânăr de 24 de ani condamnat la închisoare pentru escrocherii pe WhatsApp: A înșelat un bărbat din detenție folosind identitatea falsă a unei persoane apropiate # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare pentru un tânăr de 24 de ani, găsit vinovat de comiterea infracțiu...
11:45
„Legea freelancerilor” simplifică munca independentă cu taxe unice și protecție socială în Republica Moldova # Ziarul National
Începând cu 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare noul regim fiscal destinat activităților economice independente ale persoanelor fizice, cunoscut s...
10:30
288 de afaceri agricole sprijinite în cadrul Programului de Creditare Agricolă cu dobânzi avantajoase în 2026 # Ziarul National
5 ianuarie 2026, Chișinău - Din martie până la sfârșitul lui decembrie, Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” a sprijinit 288 de afac...
09:30
♈️ BerbecSub energia astrală din această zi, se pot iniția noi proiecte care să aducă beneficii pe termen lung. Comunicarea va fi elementul cheie,...
09:30
Noul apel pentru finanțarea grupurilor de acțiune locală și aprobare a strategiilor de dezvoltare la nivel rural # Ziarul National
5 ianuarie 2026, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea apelului III pentru depunerea cererilor. Se va selecta...
08:15
Legalitatea intervenției SUA în captura lui Maduro stârnește controverse la ONU în timp ce liderul venezuelean așteaptă judecata în New York # Ziarul National
Legalitatea capturării președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către SUA va fi tema principală de discuție la Organizația Națiunilor Unite, lun...
08:15
Trump contrazice Kremlinul: Ucraina nu a vizat reședința lui Putin într-un atac cu drone # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a declarat duminică, reporterilor, că oficialii americani au stabilit că Ucraina nu a vizat o reședință a președ...
08:15
Atacurile efectuate de Rusia în noaptea de duminică spre luni au avut rezultate tragice, rezultând în două victime în Kiev și în zona periferică a ...
06:15
Atacurile ucrainene cu drone asupra Moscovei se intensifică, determinând închiderea aeroporturilor din Rusia în perioada sărbătorilor # Ziarul National
Ucraina a continuat să lanseze atacuri cu drone asupra Moscovei în fiecare zi a anului 2026, conform datelor Ministerului Apărării din Rusia. Acest...
4 ianuarie 2026
19:15
În următoarea săptămână, vremea în Republica Moldova va fi dominată de temperaturi scăzute, tipice pentru ianuarie, cu diverse precipitații de nins...
16:15
Ţoiu își exprimă condoleanțele pentru tânărul român decedat în incendiul din Crans-Montana și laudă voluntarul George pentru implicarea sa eroică. # Ziarul National
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, şi-a exprimat condoleanţele faţă de familia tânărului român decedat în incendiul de la Crans-Montana. "Am sperat c...
14:15
Tristețe profundă pentru pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana; Nicușor Dan transmite condoleanțe familiei # Ziarul National
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe duminică către familia tânărului român care a murit în incendiul dintr-un bar din Crans...
12:15
Donald Trump critică dur continuarea războiului din Ucraina de către Vladimir Putin: "Ucide prea mulți oameni" # Ziarul National
Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat sâmbătă frustrarea în legătură cu continuarea conflictului din Ucraina de către președintele rus, Vla...
10:15
VIDEO // Noi imagini cu Nicolas Maduro, președintele capturat al Venezuelei. Acesta fost adus în șlapi în SUA și încarcerat în teribilul centru de detenție din Brooklyn # Ziarul National
Nicolas Maduro a ajuns la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, potrivit mass-media americane. Centrul este cunoscut pentru faptul că a...
10:15
VIDEO // Trump și-a pierdut răbdarea în ceea ce-l privește pe Vladimir Putin. Ce a spus despre dictatorul rus, după capturarea lui Maduro: „Ucide prea mulţi oameni” # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că este frustrat de preşedintele rus Vladimir Putin din cauza continuării războiului din U...
