/VIDEO/ Plahotniuc va fi martor al acuzării în dosarul „Kuliok”: Lista pentru procesul lui Dodon, aprobată de judecători

/VIDEO/ Plahotniuc va fi martor al acuzării în dosarul „Kuliok”: Lista pentru procesul lui Dodon, aprobată de judecători

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8