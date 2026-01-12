Praful de copt vs. bicarbonatul de sodiu: diferențe esențiale pentru reușita deserturilor
Unika.md, 12 ianuarie 2026 21:00
Praful de copt vs. bicarbonatul de sodiu: diferențe esențiale pentru reușita deserturilor
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 5 minute
21:10
Oficial rus de rang înalt găsit mort la Ambasada Rusiei din Cipru
Acum 15 minute
21:00
Praful de copt vs. bicarbonatul de sodiu: diferențe esențiale pentru reușita deserturilor # Unika.md
Praful de copt vs. bicarbonatul de sodiu: diferențe esențiale pentru reușita deserturilor
21:00
Șapte bărbați, ascunși într-un camion cu alcool, opriți la frontiera ucraineană cu Moldova # Unika.md
Șapte bărbați, ascunși într-un camion cu alcool, opriți la frontiera ucraineană cu Moldova
Acum 30 minute
20:50
De ce te trezești frecvent între 2:00 și 4:00 dimineața? Semnalele corpului și soluții pentru un somn odihnitor # Unika.md
De ce te trezești frecvent între 2:00 și 4:00 dimineața? Semnalele corpului și soluții pentru un somn odihnitor
Acum o oră
20:40
Ce efecte a avut decizia unui startup indian de a înlocui 90% din angajați cu Inteligență Artificială # Unika.md
Ce efecte a avut decizia unui startup indian de a înlocui 90% din angajați cu Inteligență Artificială
20:40
Furt masiv de gaze descoperit în Ucraina: prejudiciu de 1,4 milioane de euro și zeci de percheziții în Sumî și Vinnița # Unika.md
Furt masiv de gaze descoperit în Ucraina: prejudiciu de 1,4 milioane de euro și zeci de percheziții în Sumî și Vinnița
20:20
Fără apă la robinet pe mai multe străzi din Chișinău, marți, 13 ianuarie
20:20
Donald Trump vrea să discute cu Elon Musk despre restabilirea internetului în Iran prin Starlink # Unika.md
Donald Trump vrea să discute cu Elon Musk despre restabilirea internetului în Iran prin Starlink
Acum 2 ore
20:10
Igor Dodon o critică pe Maia Sandu pentru susținerea unirii cu România: „Motivație politică, nu convingere autentică” # Unika.md
Igor Dodon o critică pe Maia Sandu pentru susținerea unirii cu România: „Motivație politică, nu convingere autentică”
20:10
Linia electrică Vulcănești–Chișinău, aproape de testare: cel mai mare proiect energetic al Moldovei va transporta energie din primăvară # Unika.md
Linia electrică Vulcănești–Chișinău, aproape de testare: cel mai mare proiect energetic al Moldovei va transporta energie din primăvară
20:00
Adrian Dulgher, vicepreședinte CUB, declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru trei ani # Unika.md
Adrian Dulgher, vicepreședinte CUB, declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru trei ani
Acum 4 ore
19:00
Pierderea transparenței și a cadrului legal în procesul bugetar al Republicii Moldova: provocări și recomandări # Unika.md
Pierderea transparenței și a cadrului legal în procesul bugetar al Republicii Moldova: provocări și recomandări
18:50
Indiferență șocantă la Sibiu: un bărbat a murit într-un autobuz plin, fără ca pasagerii să anunțe șoferul. Tragedie care ridică semne de întrebare despre empatie și responsabilitate # Unika.md
Indiferență șocantă la Sibiu: un bărbat a murit într-un autobuz plin, fără ca pasagerii să anunțe șoferul. Tragedie care ridică semne de întrebare despre empatie și responsabilitate
17:40
Euromaidan Press retrage și corectează un articol despre presupusa blocadă a Transnistriei # Unika.md
Euromaidan Press retrage și corectează un articol despre presupusa blocadă a Transnistriei
17:40
Denis Cuculescu, condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie cu criptomonede # Unika.md
Denis Cuculescu, condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie cu criptomonede
17:40
Legile bugetare, aprobate cu întârziere și fără consultări publice suficiente. Experții avertizează: risc pentru credibilitatea bugetului și calendarul de aderare la UE # Unika.md
Legile bugetare, aprobate cu întârziere și fără consultări publice suficiente. Experții avertizează: risc pentru credibilitatea bugetului și calendarul de aderare la UE
17:30
Povestea inedită a unei bibliotecare: gătește rețetele morților gravate pe pietrele funerare # Unika.md
Povestea inedită a unei bibliotecare: gătește rețetele morților gravate pe pietrele funerare
Acum 6 ore
17:10
Ruslan Verbițchi: Moldovenii plătesc un suprapreț la gaze. Diferență de sute de milioane de euro față de costul real # Unika.md
Ruslan Verbițchi: Moldovenii plătesc un suprapreț la gaze. Diferență de sute de milioane de euro față de costul real
17:00
Reacția Rodicăi Ciorănică când a aflat că Nataliei Morari a mințit-o în interviu despre sarcină și fertilizarea in vitro # Unika.md
Reacția Rodicăi Ciorănică când a aflat că Nataliei Morari a mințit-o în interviu despre sarcină și fertilizarea in vitro
16:50
Moştenitorul Casei de Habsburg denunţă o „a cincea coloană” a Rusiei în cadrul grupului europarlamentar „Patrioţi pentru Europa” # Unika.md
Moştenitorul Casei de Habsburg denunţă o „a cincea coloană” a Rusiei în cadrul grupului europarlamentar „Patrioţi pentru Europa”
16:50
Gerul face victime în Republica Moldova: cazuri de hipotermie, accidente și intoxicații, bilanțul începutului de an # Unika.md
Gerul face victime în Republica Moldova: cazuri de hipotermie, accidente și intoxicații, bilanțul începutului de an
16:50
Fostul premier georgian Irakli Garibașvili, condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani # Unika.md
Fostul premier georgian Irakli Garibașvili, condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani
16:40
The New York Times: Sistemele rusești de apărare aeriană din Venezuela nu au funcționat când a fost capturat Nicolas Maduro # Unika.md
The New York Times: Sistemele rusești de apărare aeriană din Venezuela nu au funcționat când a fost capturat Nicolas Maduro
16:40
Reintroducerea notelor la evaluările din clasa a IV-a, testată în școlile din Moldova. Specialiștii: „Tranziție mai ușoară, stres redus pentru elevi” # Unika.md
Reintroducerea notelor la evaluările din clasa a IV-a, testată în școlile din Moldova. Specialiștii: „Tranziție mai ușoară, stres redus pentru elevi”
16:30
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, sub semnul incertitudinii: buget aprobat, dar există blocaj juridic și instituțional # Unika.md
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, sub semnul incertitudinii: buget aprobat, dar există blocaj juridic și instituțional
16:30
28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale, lansate prin Programul „Europa este aproape”. Peste 43.000 de persoane vor beneficia de infrastructură rutieră modernă # Unika.md
28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale, lansate prin Programul „Europa este aproape”. Peste 43.000 de persoane vor beneficia de infrastructură rutieră modernă
16:20
Băutura naturală care sprijină slăbitul și menține glicemia sub control. Ce spun studiile recente # Unika.md
Băutura naturală care sprijină slăbitul și menține glicemia sub control. Ce spun studiile recente
16:20
Donald Trump: „Sunt singura carte în joc pentru Zelenski”. Angajamentele SUA pentru Ucraina și mesajul către Europa # Unika.md
Donald Trump: „Sunt singura carte în joc pentru Zelenski”. Angajamentele SUA pentru Ucraina și mesajul către Europa
16:20
Noua directoare adjunctă a Serviciului Vamal, prezentată colectivului instituției
16:10
Greșeala pe care o faci când gătești broccoli. Ce să faci ca să nu mai reduci efectele anticancerigene ale acestui aliment # Unika.md
Greșeala pe care o faci când gătești broccoli. Ce să faci ca să nu mai reduci efectele anticancerigene ale acestui aliment
16:00
Sergiu Țărnă, tânărul moldovean ucis în Italia, va fi condus pe ultimul drum în această țară # Unika.md
Sergiu Țărnă, tânărul moldovean ucis în Italia, va fi condus pe ultimul drum în această țară
16:00
VIDEO//Ce a surprins o dronă trimisă de Garda de Mediu în pădure
15:50
Cazul Nicanor Ciochină: fostul primar de Boldurești, acuzat de omor din culpă și părăsirea locului accidentului, obține dreptul de a sesiza Curtea Constituțională # Unika.md
Cazul Nicanor Ciochină: fostul primar de Boldurești, acuzat de omor din culpă și părăsirea locului accidentului, obține dreptul de a sesiza Curtea Constituțională
15:50
CEC: Termen limită pentru depunerea rapoartelor financiare ale partidelor politice – 15 ianuarie 2026. Doar 16 din 66 de partide au raportat la timp # Unika.md
CEC: Termen limită pentru depunerea rapoartelor financiare ale partidelor politice – 15 ianuarie 2026. Doar 16 din 66 de partide au raportat la timp
15:40
Transnistria, sub presiunea crizei energetice: activitate industrială redusă și aprovizionare complicată cu gaze # Unika.md
Transnistria, sub presiunea crizei energetice: activitate industrială redusă și aprovizionare complicată cu gaze
15:40
25 de ani de închisoare pentru inculpatul din dosarul omorului unui copil în Telenești. Precedent excepțional în justiția penală din Moldova # Unika.md
25 de ani de închisoare pentru inculpatul din dosarul omorului unui copil în Telenești. Precedent excepțional în justiția penală din Moldova
15:40
Primăria Chișinău avertizează: siguranța copiilor pe timpul iernii este prioritară! ”Nu-i lăsați să se joace nesupravegheați în zone cu trafic intens” # Unika.md
Primăria Chișinău avertizează: siguranța copiilor pe timpul iernii este prioritară! ”Nu-i lăsați să se joace nesupravegheați în zone cu trafic intens”
15:30
Premieră medicală la Institutul Oncologic Chișinău: tehnică imagistică modernă pentru tratarea cancerului de piele # Unika.md
Premieră medicală la Institutul Oncologic Chișinău: tehnică imagistică modernă pentru tratarea cancerului de piele
15:30
Un operator de telecomunicații din R. Moldova exclude 14 posturi TV rusești din grilă și limitează audio în limba rusă # Unika.md
Un operator de telecomunicații din R. Moldova exclude 14 posturi TV rusești din grilă și limitează audio în limba rusă
15:30
Centrul de găzduire pentru persoanele fără adăpost din Chișinău: Toate locurile ocupate, risc crescut pentru cei rămași pe stradă # Unika.md
Centrul de găzduire pentru persoanele fără adăpost din Chișinău: Toate locurile ocupate, risc crescut pentru cei rămași pe stradă
15:20
ANSA anunță rechemarea unor loturi de lapte praf NAN produse de Nestlé. Măsură preventivă pentru siguranța copiilor # Unika.md
ANSA anunță rechemarea unor loturi de lapte praf NAN produse de Nestlé. Măsură preventivă pentru siguranța copiilor
Acum 8 ore
15:00
Moldova își alege reprezentantul la Eurovision 2026: Finală Națională cu show de amploare la Arena Chișinău # Unika.md
Moldova își alege reprezentantul la Eurovision 2026: Finală Națională cu show de amploare la Arena Chișinău
15:00
Scandal la ANSA! Deputații Costiuc și Stefanco, opriți de pază înainte de conferință
14:50
Mere autohtone vândute cu 15 lei în magazine, dar cumpărate cu 5 lei de la producători. Agricultorii cer ca 50% din produsele din magazine să fie autohtone # Unika.md
Mere autohtone vândute cu 15 lei în magazine, dar cumpărate cu 5 lei de la producători. Agricultorii cer ca 50% din produsele din magazine să fie autohtone
14:50
VIDEO//Maia Sandu, declarație surpriză: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România.” # Unika.md
VIDEO//Maia Sandu, declarație surpriză: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România.”
14:40
Cea mai rară icoană din lume este cu Fecioara Maria însărcinată! Unde o poți vedea și cum arată # Unika.md
Cea mai rară icoană din lume este cu Fecioara Maria însărcinată! Unde o poți vedea și cum arată
14:40
Cât de des trebuie să aerisești locuința în sezonul rece
14:20
Răspunsul specialiștilor ANSA: Prețul la carnea de pasăre va crește din cauza scandalului cu metronidazol? # Unika.md
Răspunsul specialiștilor ANSA: Prețul la carnea de pasăre va crește din cauza scandalului cu metronidazol?
14:20
Primele teste de sânge pentru depistarea metronidazolului la păsări, realizate în 2025 de către un laborator din București # Unika.md
Primele teste de sânge pentru depistarea metronidazolului la păsări, realizate în 2025 de către un laborator din București
14:10
Ciorbele și supele sunt printre cele mai vechi și mai apreciate preparate culinare din lume. Cele mai bune 10 ciorbe ale lumii # Unika.md
Ciorbele și supele sunt printre cele mai vechi și mai apreciate preparate culinare din lume. Cele mai bune 10 ciorbe ale lumii
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.