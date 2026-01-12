Donald Trump: „Sunt singura carte în joc pentru Zelenski”. Angajamentele SUA pentru Ucraina și mesajul către Europa

Unika.md, 12 ianuarie 2026 16:20

Donald Trump: „Sunt singura carte în joc pentru Zelenski”. Angajamentele SUA pentru Ucraina și mesajul către Europa

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 5 minute
16:30
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, sub semnul incertitudinii: buget aprobat, dar există blocaj juridic și instituțional Unika.md
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, sub semnul incertitudinii: buget aprobat, dar există blocaj juridic și instituțional
16:30
28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale, lansate prin Programul „Europa este aproape”. Peste 43.000 de persoane vor beneficia de infrastructură rutieră modernă Unika.md
28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale, lansate prin Programul „Europa este aproape”. Peste 43.000 de persoane vor beneficia de infrastructură rutieră modernă
Acum 15 minute
16:20
Băutura naturală care sprijină slăbitul și menține glicemia sub control. Ce spun studiile recente Unika.md
Băutura naturală care sprijină slăbitul și menține glicemia sub control. Ce spun studiile recente
16:20
Donald Trump: „Sunt singura carte în joc pentru Zelenski”. Angajamentele SUA pentru Ucraina și mesajul către Europa Unika.md
Donald Trump: „Sunt singura carte în joc pentru Zelenski”. Angajamentele SUA pentru Ucraina și mesajul către Europa
16:20
Noua directoare adjunctă a Serviciului Vamal, prezentată colectivului instituției Unika.md
Noua directoare adjunctă a Serviciului Vamal, prezentată colectivului instituției
Acum 30 minute
16:10
Greșeala pe care o faci când gătești broccoli. Ce să faci ca să nu mai reduci efectele anticancerigene ale acestui aliment Unika.md
Greșeala pe care o faci când gătești broccoli. Ce să faci ca să nu mai reduci efectele anticancerigene ale acestui aliment
Acum o oră
16:00
Sergiu Țărnă, tânărul moldovean ucis în Italia, va fi condus pe ultimul drum în această țară Unika.md
Sergiu Țărnă, tânărul moldovean ucis în Italia, va fi condus pe ultimul drum în această țară
16:00
VIDEO//Ce a surprins o dronă trimisă de Garda de Mediu în pădure Unika.md
VIDEO//Ce a surprins o dronă trimisă de Garda de Mediu în pădure
15:50
Cazul Nicanor Ciochină: fostul primar de Boldurești, acuzat de omor din culpă și părăsirea locului accidentului, obține dreptul de a sesiza Curtea Constituțională Unika.md
Cazul Nicanor Ciochină: fostul primar de Boldurești, acuzat de omor din culpă și părăsirea locului accidentului, obține dreptul de a sesiza Curtea Constituțională
15:50
CEC: Termen limită pentru depunerea rapoartelor financiare ale partidelor politice – 15 ianuarie 2026. Doar 16 din 66 de partide au raportat la timp Unika.md
CEC: Termen limită pentru depunerea rapoartelor financiare ale partidelor politice – 15 ianuarie 2026. Doar 16 din 66 de partide au raportat la timp
15:40
Transnistria, sub presiunea crizei energetice: activitate industrială redusă și aprovizionare complicată cu gaze Unika.md
Transnistria, sub presiunea crizei energetice: activitate industrială redusă și aprovizionare complicată cu gaze
15:40
25 de ani de închisoare pentru inculpatul din dosarul omorului unui copil în Telenești. Precedent excepțional în justiția penală din Moldova Unika.md
25 de ani de închisoare pentru inculpatul din dosarul omorului unui copil în Telenești. Precedent excepțional în justiția penală din Moldova
15:40
Primăria Chișinău avertizează: siguranța copiilor pe timpul iernii este prioritară! ”Nu-i lăsați să se joace nesupravegheați în zone cu trafic intens” Unika.md
Primăria Chișinău avertizează: siguranța copiilor pe timpul iernii este prioritară! ”Nu-i lăsați să se joace nesupravegheați în zone cu trafic intens”
Acum 2 ore
15:30
Premieră medicală la Institutul Oncologic Chișinău: tehnică imagistică modernă pentru tratarea cancerului de piele Unika.md
Premieră medicală la Institutul Oncologic Chișinău: tehnică imagistică modernă pentru tratarea cancerului de piele
15:30
Un operator de telecomunicații din R. Moldova exclude 14 posturi TV rusești din grilă și limitează audio în limba rusă Unika.md
Un operator de telecomunicații din R. Moldova exclude 14 posturi TV rusești din grilă și limitează audio în limba rusă
15:30
Centrul de găzduire pentru persoanele fără adăpost din Chișinău: Toate locurile ocupate, risc crescut pentru cei rămași pe stradă Unika.md
Centrul de găzduire pentru persoanele fără adăpost din Chișinău: Toate locurile ocupate, risc crescut pentru cei rămași pe stradă
15:20
ANSA anunță rechemarea unor loturi de lapte praf NAN produse de Nestlé. Măsură preventivă pentru siguranța copiilor Unika.md
ANSA anunță rechemarea unor loturi de lapte praf NAN produse de Nestlé. Măsură preventivă pentru siguranța copiilor
15:00
Moldova își alege reprezentantul la Eurovision 2026: Finală Națională cu show de amploare la Arena Chișinău Unika.md
Moldova își alege reprezentantul la Eurovision 2026: Finală Națională cu show de amploare la Arena Chișinău
15:00
Scandal la ANSA! Deputații Costiuc și Stefanco, opriți de pază înainte de conferință Unika.md
Scandal la ANSA! Deputații Costiuc și Stefanco, opriți de pază înainte de conferință
14:50
Mere autohtone vândute cu 15 lei în magazine, dar cumpărate cu 5 lei de la producători. Agricultorii cer ca 50% din produsele din magazine să fie autohtone Unika.md
Mere autohtone vândute cu 15 lei în magazine, dar cumpărate cu 5 lei de la producători. Agricultorii cer ca 50% din produsele din magazine să fie autohtone
14:50
VIDEO//Maia Sandu, declarație surpriză: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România.” Unika.md
VIDEO//Maia Sandu, declarație surpriză: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România.”
14:40
Cea mai rară icoană din lume este cu Fecioara Maria însărcinată! Unde o poți vedea și cum arată Unika.md
Cea mai rară icoană din lume este cu Fecioara Maria însărcinată! Unde o poți vedea și cum arată
14:40
Cât de des trebuie să aerisești locuința în sezonul rece Unika.md
Cât de des trebuie să aerisești locuința în sezonul rece
Acum 4 ore
14:20
Răspunsul specialiștilor ANSA: Prețul la carnea de pasăre va crește din cauza scandalului cu metronidazol? Unika.md
Răspunsul specialiștilor ANSA: Prețul la carnea de pasăre va crește din cauza scandalului cu metronidazol?
14:20
Primele teste de sânge pentru depistarea metronidazolului la păsări, realizate în 2025 de către un laborator din București Unika.md
Primele teste de sânge pentru depistarea metronidazolului la păsări, realizate în 2025 de către un laborator din București
14:10
Ciorbele și supele sunt printre cele mai vechi și mai apreciate preparate culinare din lume. Cele mai bune 10 ciorbe ale lumii Unika.md
Ciorbele și supele sunt printre cele mai vechi și mai apreciate preparate culinare din lume. Cele mai bune 10 ciorbe ale lumii
14:10
Bugetul Chișinăului pentru 2026, la vot în prima lectură pe 20 ianuarie. Provocări, acuzații și priorități pentru capitală Unika.md
Bugetul Chișinăului pentru 2026, la vot în prima lectură pe 20 ianuarie. Provocări, acuzații și priorități pentru capitală
13:50
Singurul animal din lume care iubește o singură dată în viață și ține doliu. I-a uimit pe cercetători Unika.md
Singurul animal din lume care iubește o singură dată în viață și ține doliu. I-a uimit pe cercetători
13:40
Tragedie la Rîșcani: un bărbat de 47 de ani a decedat intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei sobe defecte Unika.md
Tragedie la Rîșcani: un bărbat de 47 de ani a decedat intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei sobe defecte
13:40
Tânăr din Moldova, dat în urmărire internațională pentru migrație ilegală, capturat la frontiera Stânca Unika.md
Tânăr din Moldova, dat în urmărire internațională pentru migrație ilegală, capturat la frontiera Stânca
13:40
Noul penitenciar al Republicii Moldova va fi finalizat în 2028 și dat în exploatare în 2029. Proiectul, aliniat la standarde europene Unika.md
Noul penitenciar al Republicii Moldova va fi finalizat în 2028 și dat în exploatare în 2029. Proiectul, aliniat la standarde europene
13:30
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a depășit durata războiului URSS cu Naziștii. Zelenski: „Istoria se repetă” Unika.md
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a depășit durata războiului URSS cu Naziștii. Zelenski: „Istoria se repetă”
13:30
Fostul ministru ucrainean de Externe: „Nicio șansă de încetare a focului cu Rusia până la sfârșitul iernii. Războiul va continua și în 2026” Unika.md
Fostul ministru ucrainean de Externe: „Nicio șansă de încetare a focului cu Rusia până la sfârșitul iernii. Războiul va continua și în 2026”
13:20
Tania Turtureanu, confesiuni de început de an: „Momentele cu copiii mei sunt cele mai speciale. Cred că mai vreau unul” Unika.md
Tania Turtureanu, confesiuni de început de an: „Momentele cu copiii mei sunt cele mai speciale. Cred că mai vreau unul”
13:20
Blocadă totală asupra Transnistriei: Ucraina și Moldova izolează regiunea separatistă, reducând influența Rusiei Unika.md
Blocadă totală asupra Transnistriei: Ucraina și Moldova izolează regiunea separatistă, reducând influența Rusiei
13:10
Caz de pestă porcină africană confirmat la Zagarancea, raionul Ungheni. Carantină instituită în mai multe localități Unika.md
Caz de pestă porcină africană confirmat la Zagarancea, raionul Ungheni. Carantină instituită în mai multe localități
13:10
Sectorul IT din Moldova – creștere explozivă: peste 25% din exporturile de servicii, motor strategic pentru economie Unika.md
Sectorul IT din Moldova – creștere explozivă: peste 25% din exporturile de servicii, motor strategic pentru economie
13:10
Plahotniuc și Iaralov, citați ca martori ai acuzării în dosarul „Kuliok” al lui Igor Dodon. Procesul se reia de la zero la Curtea Supremă de Justiție Unika.md
Plahotniuc și Iaralov, citați ca martori ai acuzării în dosarul „Kuliok” al lui Igor Dodon. Procesul se reia de la zero la Curtea Supremă de Justiție
13:00
O femeie de 62 de ani a fost găsită fără viață într-un automobil, în sectorul Buiucani Unika.md
O femeie de 62 de ani a fost găsită fără viață într-un automobil, în sectorul Buiucani
13:00
ANRE anunță noi scumpiri la carburanți Unika.md
ANRE anunță noi scumpiri la carburanți
13:00
Exporturile ucrainene de porumb, la cel mai scăzut nivel din ultimii șapte ani Unika.md
Exporturile ucrainene de porumb, la cel mai scăzut nivel din ultimii șapte ani
13:00
Asigurarea de viață aduce facilități fiscale din 2026: cum poți beneficia de reducerea impozitului pe venit Unika.md
Asigurarea de viață aduce facilități fiscale din 2026: cum poți beneficia de reducerea impozitului pe venit
12:50
Represiune sângeroasă în Iran: tânăra Rubina Aminian, ucisă la proteste. Spitalele sunt pline de morți și răniți Unika.md
Represiune sângeroasă în Iran: tânăra Rubina Aminian, ucisă la proteste. Spitalele sunt pline de morți și răniți
12:50
8.000 de cărți donate în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad”. Mii de copii și adulți vor primi acces la lectură Unika.md
8.000 de cărți donate în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad”. Mii de copii și adulți vor primi acces la lectură
12:40
Republica Moldova, la Nivelul 2 de risc în avertismentele de călătorie ale SUA. Precauții sporite pentru turiști și recomandări pentru vizitarea Transnistriei Unika.md
Republica Moldova, la Nivelul 2 de risc în avertismentele de călătorie ale SUA. Precauții sporite pentru turiști și recomandări pentru vizitarea Transnistriei
12:40
Fostul ministru polonez Zbigniew Ziobro, acuzat de deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria Unika.md
Fostul ministru polonez Zbigniew Ziobro, acuzat de deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
Acum 6 ore
12:00
Vladislav Cojuhari: Moldova – cel mai mare progres dintre statele candidate la UE, inclusiv în justiție. Reformele devin vizibile, iar sistemul se apropie de standardele europene Unika.md
Vladislav Cojuhari: Moldova – cel mai mare progres dintre statele candidate la UE, inclusiv în justiție. Reformele devin vizibile, iar sistemul se apropie de standardele europene
12:00
ANI verifică posibila incompatibilitate a deputatului Vasile Costiuc. Ce funcții ar fi deținut simultan liderul „Democrația Acasă” Unika.md
ANI verifică posibila incompatibilitate a deputatului Vasile Costiuc. Ce funcții ar fi deținut simultan liderul „Democrația Acasă”
11:50
Igor Grosu, a mers în satul de baștină să inaugureze un drum nou. Investiție de 18 milioane de lei Unika.md
Igor Grosu, a mers în satul de baștină să inaugureze un drum nou. Investiție de 18 milioane de lei
11:50
Moldovean cercetat penal în România după ce a fost prins la volan fără permis, la Albița Unika.md
Moldovean cercetat penal în România după ce a fost prins la volan fără permis, la Albița
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.