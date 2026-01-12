Solidaritate prin lectură: A patra ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad” adună circa 8.000 de volume pentru școli, grădinițe și centre sociale

ProTV.md, 12 ianuarie 2026 17:50

Solidaritate prin lectură: A patra ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad” adună circa 8.000 de volume pentru școli, grădinițe și centre sociale

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
18:00
Accident în lanț pe o stradă din sectorul Ciocana: cinci automobile implicate. Imagini surprinse de martori – VIDEO ProTV.md
Accident în lanț pe o stradă din sectorul Ciocana: cinci automobile implicate. Imagini surprinse de martori – VIDEO
Acum 30 minute
17:50
Solidaritate prin lectură: A patra ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad” adună circa 8.000 de volume pentru școli, grădinițe și centre sociale ProTV.md
Solidaritate prin lectură: A patra ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad” adună circa 8.000 de volume pentru școli, grădinițe și centre sociale
17:40
Peste 24.000 de intervenții ale ambulanței în primele zile ale anului: urgențele cardiovasculare, în topul solicitărilor ProTV.md
Peste 24.000 de intervenții ale ambulanței în primele zile ale anului: urgențele cardiovasculare, în topul solicitărilor
Acum 2 ore
17:00
Marea Britanie va înarma Kievul cu noi rachete cu rază lungă de acțiune. Detalii despre „Proiectul Nightfall - VIDEO ProTV.md
Marea Britanie va înarma Kievul cu noi rachete cu rază lungă de acțiune. Detalii despre „Proiectul Nightfall - VIDEO
17:00
Când ar putea relua dialogul Uniunea Europeană cu Vladimir Putin. Anunțul Comisiei Europene ProTV.md
Când ar putea relua dialogul Uniunea Europeană cu Vladimir Putin. Anunțul Comisiei Europene
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 12.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 12.01.2026
16:40
Decizia justiției elvețiene față de proprietarul barului din Crans-Montana unde s-a produs incendiul devastator din noaptea de Anul Nou ProTV.md
Decizia justiției elvețiene față de proprietarul barului din Crans-Montana unde s-a produs incendiul devastator din noaptea de Anul Nou
16:30
Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui copil de 10 luni ProTV.md
Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui copil de 10 luni
16:10
Trump susține că Zelenski depinde exclusiv de el: „Are o singură carte în joc - pe mine. Fără mine, ar fi un dezastru total” ProTV.md
Trump susține că Zelenski depinde exclusiv de el: „Are o singură carte în joc - pe mine. Fără mine, ar fi un dezastru total”
16:10
Motivul surprinzător pentru care temutele sisteme antiaeriene rusești nu au protejat deloc Venezuela în timpul operațiunii SUA de capturare a lui Maduro ProTV.md
Motivul surprinzător pentru care temutele sisteme antiaeriene rusești nu au protejat deloc Venezuela în timpul operațiunii SUA de capturare a lui Maduro
Acum 4 ore
16:00
Maia Sandu: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens”. Declarațiile președintei într-un interviu cu jurnaliștii britanici - VIDEO ProTV.md
Maia Sandu: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens”. Declarațiile președintei într-un interviu cu jurnaliștii britanici - VIDEO
16:00
Londonezii şi-au dat jos pantalonii la metrou în cadrul evenimentului „No Trousers on Tube Ride” - GALERIE FOTO ProTV.md
Londonezii şi-au dat jos pantalonii la metrou în cadrul evenimentului „No Trousers on Tube Ride” - GALERIE FOTO
15:40
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei ProTV.md
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
15:30
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
15:20
Activitatea Târgului de Crăciun din PMAN - prelungită cu încă o săptămână. Ion Ceban: „În această perioadă avem foarte mulți oaspeți” - VIDEO ProTV.md
Activitatea Târgului de Crăciun din PMAN - prelungită cu încă o săptămână. Ion Ceban: „În această perioadă avem foarte mulți oaspeți” - VIDEO
15:20
Carburanții, mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții, mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
15:10
A omorât o femeie cu un topor și a aruncat cadavrul într-o fântână: Un paznic de magazin - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
A omorât o femeie cu un topor și a aruncat cadavrul într-o fântână: Un paznic de magazin - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
15:10
Trump e sub presiunea de a acționa în Iran, pe fondul represiunii sângeroase. Ce poate face, e complicat și interesant ProTV.md
Trump e sub presiunea de a acționa în Iran, pe fondul represiunii sângeroase. Ce poate face, e complicat și interesant
15:00
Pestă porcină africană - depistată la Ungheni. Comisia pentru Situații Excepționale din raion a instituit carantină pentru cel puțin 30 de zile. Recomandările autorităților - FOTO ProTV.md
Pestă porcină africană - depistată la Ungheni. Comisia pentru Situații Excepționale din raion a instituit carantină pentru cel puțin 30 de zile. Recomandările autorităților - FOTO
14:40
Tragic. Un bărbat a murit intoxicat cu monoxid de carbon, după ce casa în care locuia a luat foc, la Rîșcani. IGSU vine cu detalii ProTV.md
Tragic. Un bărbat a murit intoxicat cu monoxid de carbon, după ce casa în care locuia a luat foc, la Rîșcani. IGSU vine cu detalii
14:30
„Când am consider de cuviință au fost retrase troleibuzele și autobuzele de pe rută." Reacția lui Ceban, după ce săptămâna trecută, transportul public din capitală a fost paralizat din cauza ninsorii ProTV.md
„Când am consider de cuviință au fost retrase troleibuzele și autobuzele de pe rută." Reacția lui Ceban, după ce săptămâna trecută, transportul public din capitală a fost paralizat din cauza ninsorii
14:30
Au ajuns sau nu loturi de carne și ouă contaminate cu metronidazolul în instituțiile de învățământ? Șefului adjunct al Direcţiei Generale Educaţie vine cu explicații - VIDEO ProTV.md
Au ajuns sau nu loturi de carne și ouă contaminate cu metronidazolul în instituțiile de învățământ? Șefului adjunct al Direcţiei Generale Educaţie vine cu explicații - VIDEO
14:20
Vasile Costiuc - în vizorul ANI, după ce inspectorii au constatat că acesta ar ocupa simultan funcția de deputat și funcția de administrator al unei companii din București /DOC ProTV.md
Vasile Costiuc - în vizorul ANI, după ce inspectorii au constatat că acesta ar ocupa simultan funcția de deputat și funcția de administrator al unei companii din București /DOC
Acum 6 ore
13:50
ANSA vine cu detalii despre acțiunile întreprinse în contextul depistării substanței de metranidazol în probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme din țară - VIDEO ProTV.md
ANSA vine cu detalii despre acțiunile întreprinse în contextul depistării substanței de metranidazol în probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme din țară - VIDEO
13:40
Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov vor fi audiați în calitate de martori din partea procurorilor în dosarul sacoșa neagră, unde este învinuit Igor Dodon ProTV.md
Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov vor fi audiați în calitate de martori din partea procurorilor în dosarul sacoșa neagră, unde este învinuit Igor Dodon
13:10
LIVE. ANSA vine cu detalii despre acțiunile întreprinse în contextul depistării substanței de metranidazol în probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme din țară ProTV.md
LIVE. ANSA vine cu detalii despre acțiunile întreprinse în contextul depistării substanței de metranidazol în probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme din țară
13:00
Aproape 30 de șoferi - prinși băuți sau drogați la volan. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în weekend ProTV.md
Aproape 30 de șoferi - prinși băuți sau drogați la volan. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în weekend
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 12.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 12.01.2026
12:30
A fost lansată licitația pentru lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân din capitală. Primăria vine cu detalii despre proiect - VIDEO ProTV.md
A fost lansată licitația pentru lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân din capitală. Primăria vine cu detalii despre proiect - VIDEO
12:30
Infecție virală sau bacteriană? Află răspunsul sigur la Synevo prin diagnosticul molecular, cea mai scurtă cale către un tratament eficient - FOTO ProTV.md
Infecție virală sau bacteriană? Află răspunsul sigur la Synevo prin diagnosticul molecular, cea mai scurtă cale către un tratament eficient - FOTO
12:20
O trecere subterană din capitală - vandalizată. Primăria orașului a publicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere: „Condamnăm actul de vandalism" - VIDEO ProTV.md
O trecere subterană din capitală - vandalizată. Primăria orașului a publicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere: „Condamnăm actul de vandalism" - VIDEO
Acum 8 ore
11:40
Accident în stânga Nistrului: O șoferiță și pasagera sa au ajuns la spital, după ce s-au lovit cu mașina de un copac. Imagini de la locul impactului - FOTO ProTV.md
Accident în stânga Nistrului: O șoferiță și pasagera sa au ajuns la spital, după ce s-au lovit cu mașina de un copac. Imagini de la locul impactului - FOTO
11:20
Răspunsul Teheranului, după ce Trump a anunțat că „Iranul dorește să negocieze”, pe fondul protestelor masive care zguduie țara ProTV.md
Răspunsul Teheranului, după ce Trump a anunțat că „Iranul dorește să negocieze”, pe fondul protestelor masive care zguduie țara
11:20
Record de scumpiri în Bulgaria după trecerea la euro. Pâinea și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore ProTV.md
Record de scumpiri în Bulgaria după trecerea la euro. Pâinea și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore
11:00
Sechestre pe bunuri în valoare de circa 7 milioane de lei - aplicate de ARBI, săptămâna trecută. CNA vine cu detalii ProTV.md
Sechestre pe bunuri în valoare de circa 7 milioane de lei - aplicate de ARBI, săptămâna trecută. CNA vine cu detalii
10:40
„A fost un moment grav”. Trenul în care se afla secretarul britanic al Apărării a fost bombardat de ruși. Ce a declarat despre Putin ProTV.md
„A fost un moment grav”. Trenul în care se afla secretarul britanic al Apărării a fost bombardat de ruși. Ce a declarat despre Putin
10:20
Noua dronă rusă Shahed este de două ori mai periculoasă: poate ținti simultan ținte aeriene și terestre ProTV.md
Noua dronă rusă Shahed este de două ori mai periculoasă: poate ținti simultan ținte aeriene și terestre
10:10
După două săptămâni de vacanță, elevii au revenit la ore. Când vor recupera ziua de 9 ianuarie ProTV.md
După două săptămâni de vacanță, elevii au revenit la ore. Când vor recupera ziua de 9 ianuarie
10:10
Senatorii americani critică planurile lui Trump: preluarea Groelandei de către SUA „ar însemna sfârşitul NATO”. „Va distruge Alianța” ProTV.md
Senatorii americani critică planurile lui Trump: preluarea Groelandei de către SUA „ar însemna sfârşitul NATO”. „Va distruge Alianța”
Acum 12 ore
09:50
Accident grav la Budești: Un șofer al unei mașini de asistență medicală primară - transportat la spital, după ce a pierdut controlul volanului și s-a lovit cu un alt automobil - FOTO ProTV.md
Accident grav la Budești: Un șofer al unei mașini de asistență medicală primară - transportat la spital, după ce a pierdut controlul volanului și s-a lovit cu un alt automobil - FOTO
09:50
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți ProTV.md
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți
09:50
Fenomen natural de o frumusețe rară în țara noastră: Cascada de la Saharna a înghețat - FOTO ProTV.md
Fenomen natural de o frumusețe rară în țara noastră: Cascada de la Saharna a înghețat - FOTO
09:30
Trump se gândește la o intervenție militară în Iran și analizează „opţiuni foarte puternice”. „Au sunat pentru a negocia” ProTV.md
Trump se gândește la o intervenție militară în Iran și analizează „opţiuni foarte puternice”. „Au sunat pentru a negocia”
09:20
Când va fi semnat acordul UE-Mercosur. Pașii care urmează după vizita Ursulei von der Leyen în America de Sud ProTV.md
Când va fi semnat acordul UE-Mercosur. Pașii care urmează după vizita Ursulei von der Leyen în America de Sud
09:10
În capitală se vor înregistra - 3 grade, iar în nordul țării - 6 grade. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
În capitală se vor înregistra - 3 grade, iar în nordul țării - 6 grade. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
08:50
Momentul în care, în Los Angeles, un camion a intrat în mulţimea care manifesta împotriva regimului din Iran - VIDEO ProTV.md
Momentul în care, în Los Angeles, un camion a intrat în mulţimea care manifesta împotriva regimului din Iran - VIDEO
08:40
Ce salariu a ridicat Maia Sandu în anul 2025 și ce alte venituri indică în declarația sa de avere /DOC ProTV.md
Ce salariu a ridicat Maia Sandu în anul 2025 și ce alte venituri indică în declarația sa de avere /DOC
08:40
Noapte albă pentru drumari: peste două sute de tone de sare tehnică, utilizate pe drumurile naționale - GALERIE FOTO ProTV.md
Noapte albă pentru drumari: peste două sute de tone de sare tehnică, utilizate pe drumurile naționale - GALERIE FOTO
08:40
Curs valutar BNM pentru 12 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 12 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Explozii şi incendii la Kiev, după un nou bombardament al Rusiei. Mii de oameni sunt în continuare fără căldură - VIDEO ProTV.md
Explozii şi incendii la Kiev, după un nou bombardament al Rusiei. Mii de oameni sunt în continuare fără căldură - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.