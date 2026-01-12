Tragic. Un bărbat a murit intoxicat cu monoxid de carbon, după ce casa în care locuia a luat foc, la Rîșcani. IGSU vine cu detalii
„Când am consider de cuviință au fost retrase troleibuzele și autobuzele de pe rută." Reacția lui Ceban, după ce săptămâna trecută, transportul public din capitală a fost paralizat din cauza ninsorii # ProTV.md
„Când am consider de cuviință au fost retrase troleibuzele și autobuzele de pe rută." Reacția lui Ceban, după ce săptămâna trecută, transportul public din capitală a fost paralizat din cauza ninsorii
Au ajuns sau nu loturi de carne și ouă contaminate cu metronidazolul în instituțiile de învățământ? Șefului adjunct al Direcţiei Generale Educaţie vine cu explicații - VIDEO # ProTV.md
Au ajuns sau nu loturi de carne și ouă contaminate cu metronidazolul în instituțiile de învățământ? Șefului adjunct al Direcţiei Generale Educaţie vine cu explicații - VIDEO
Vasile Costiuc - în vizorul ANI, după ce inspectorii au constatat că acesta ar ocupa simultan funcția de deputat și funcția de administrator al unei companii din București /DOC # ProTV.md
Vasile Costiuc - în vizorul ANI, după ce inspectorii au constatat că acesta ar ocupa simultan funcția de deputat și funcția de administrator al unei companii din București /DOC
ANSA vine cu detalii despre acțiunile întreprinse în contextul depistării substanței de metranidazol în probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme din țară - VIDEO # ProTV.md
ANSA vine cu detalii despre acțiunile întreprinse în contextul depistării substanței de metranidazol în probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme din țară - VIDEO
Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov vor fi audiați în calitate de martori din partea procurorilor în dosarul sacoșa neagră, unde este învinuit Igor Dodon # ProTV.md
Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov vor fi audiați în calitate de martori din partea procurorilor în dosarul sacoșa neagră, unde este învinuit Igor Dodon
LIVE. ANSA vine cu detalii despre acțiunile întreprinse în contextul depistării substanței de metranidazol în probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme din țară # ProTV.md
LIVE. ANSA vine cu detalii despre acțiunile întreprinse în contextul depistării substanței de metranidazol în probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme din țară
Aproape 30 de șoferi - prinși băuți sau drogați la volan. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în weekend # ProTV.md
Aproape 30 de șoferi - prinși băuți sau drogați la volan. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în weekend
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 12.01.2026
A fost lansată licitația pentru lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân din capitală. Primăria vine cu detalii despre proiect - VIDEO # ProTV.md
A fost lansată licitația pentru lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân din capitală. Primăria vine cu detalii despre proiect - VIDEO
Infecție virală sau bacteriană? Află răspunsul sigur la Synevo prin diagnosticul molecular, cea mai scurtă cale către un tratament eficient - FOTO # ProTV.md
Infecție virală sau bacteriană? Află răspunsul sigur la Synevo prin diagnosticul molecular, cea mai scurtă cale către un tratament eficient - FOTO
O trecere subterană din capitală - vandalizată. Primăria orașului a publicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere: „Condamnăm actul de vandalism" - VIDEO # ProTV.md
O trecere subterană din capitală - vandalizată. Primăria orașului a publicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere: „Condamnăm actul de vandalism" - VIDEO
Accident în stânga Nistrului: O șoferiță și pasagera sa au ajuns la spital, după ce s-au lovit cu mașina de un copac. Imagini de la locul impactului - FOTO # ProTV.md
Accident în stânga Nistrului: O șoferiță și pasagera sa au ajuns la spital, după ce s-au lovit cu mașina de un copac. Imagini de la locul impactului - FOTO
Răspunsul Teheranului, după ce Trump a anunțat că „Iranul dorește să negocieze”, pe fondul protestelor masive care zguduie țara # ProTV.md
Răspunsul Teheranului, după ce Trump a anunțat că „Iranul dorește să negocieze”, pe fondul protestelor masive care zguduie țara
Record de scumpiri în Bulgaria după trecerea la euro. Pâinea și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore # ProTV.md
Record de scumpiri în Bulgaria după trecerea la euro. Pâinea și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore
Sechestre pe bunuri în valoare de circa 7 milioane de lei - aplicate de ARBI, săptămâna trecută. CNA vine cu detalii # ProTV.md
Sechestre pe bunuri în valoare de circa 7 milioane de lei - aplicate de ARBI, săptămâna trecută. CNA vine cu detalii
„A fost un moment grav”. Trenul în care se afla secretarul britanic al Apărării a fost bombardat de ruși. Ce a declarat despre Putin # ProTV.md
„A fost un moment grav”. Trenul în care se afla secretarul britanic al Apărării a fost bombardat de ruși. Ce a declarat despre Putin
Noua dronă rusă Shahed este de două ori mai periculoasă: poate ținti simultan ținte aeriene și terestre # ProTV.md
Noua dronă rusă Shahed este de două ori mai periculoasă: poate ținti simultan ținte aeriene și terestre
După două săptămâni de vacanță, elevii au revenit la ore. Când vor recupera ziua de 9 ianuarie # ProTV.md
După două săptămâni de vacanță, elevii au revenit la ore. Când vor recupera ziua de 9 ianuarie
Senatorii americani critică planurile lui Trump: preluarea Groelandei de către SUA „ar însemna sfârşitul NATO”. „Va distruge Alianța” # ProTV.md
Senatorii americani critică planurile lui Trump: preluarea Groelandei de către SUA „ar însemna sfârşitul NATO”. „Va distruge Alianța”
Accident grav la Budești: Un șofer al unei mașini de asistență medicală primară - transportat la spital, după ce a pierdut controlul volanului și s-a lovit cu un alt automobil - FOTO # ProTV.md
Accident grav la Budești: Un șofer al unei mașini de asistență medicală primară - transportat la spital, după ce a pierdut controlul volanului și s-a lovit cu un alt automobil - FOTO
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți # ProTV.md
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți
Fenomen natural de o frumusețe rară în țara noastră: Cascada de la Saharna a înghețat - FOTO # ProTV.md
Fenomen natural de o frumusețe rară în țara noastră: Cascada de la Saharna a înghețat - FOTO
Trump se gândește la o intervenție militară în Iran și analizează „opţiuni foarte puternice”. „Au sunat pentru a negocia” # ProTV.md
Trump se gândește la o intervenție militară în Iran și analizează „opţiuni foarte puternice”. „Au sunat pentru a negocia”
Când va fi semnat acordul UE-Mercosur. Pașii care urmează după vizita Ursulei von der Leyen în America de Sud # ProTV.md
Când va fi semnat acordul UE-Mercosur. Pașii care urmează după vizita Ursulei von der Leyen în America de Sud
În capitală se vor înregistra - 3 grade, iar în nordul țării - 6 grade. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
În capitală se vor înregistra - 3 grade, iar în nordul țării - 6 grade. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
Momentul în care, în Los Angeles, un camion a intrat în mulţimea care manifesta împotriva regimului din Iran - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care, în Los Angeles, un camion a intrat în mulţimea care manifesta împotriva regimului din Iran - VIDEO
Ce salariu a ridicat Maia Sandu în anul 2025 și ce alte venituri indică în declarația sa de avere /DOC # ProTV.md
Ce salariu a ridicat Maia Sandu în anul 2025 și ce alte venituri indică în declarația sa de avere /DOC
Noapte albă pentru drumari: peste două sute de tone de sare tehnică, utilizate pe drumurile naționale - GALERIE FOTO # ProTV.md
Noapte albă pentru drumari: peste două sute de tone de sare tehnică, utilizate pe drumurile naționale - GALERIE FOTO
Curs valutar BNM pentru 12 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Explozii şi incendii la Kiev, după un nou bombardament al Rusiei. Mii de oameni sunt în continuare fără căldură - VIDEO # ProTV.md
Explozii şi incendii la Kiev, după un nou bombardament al Rusiei. Mii de oameni sunt în continuare fără căldură - VIDEO
Revoltele din Iran: Cel puțin 500 de oameni au fost uciși, potrivit unui ONG. Trump anunță că Teheranul „vrea să negocieze” # ProTV.md
Revoltele din Iran: Cel puțin 500 de oameni au fost uciși, potrivit unui ONG. Trump anunță că Teheranul „vrea să negocieze”
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 11.01.2026
Șoc în Cupa Angliei, acolo unde o echipă din Liga a 6-a a eliminat-o pe deținătoarea trofeului # ProTV.md
Șoc în Cupa Angliei, acolo unde o echipă din Liga a 6-a a eliminat-o pe deținătoarea trofeului
Iga Swiatek a început cu o înfrângere finala de la United Cup, dar colegii săi au revenit și Polonia câştigă în premieră trofeul - VIDEO # ProTV.md
Iga Swiatek a început cu o înfrângere finala de la United Cup, dar colegii săi au revenit și Polonia câştigă în premieră trofeul - VIDEO
Kazahul Alexander Bublik continuă să fie revelația din tenisul mondial. Aflat în afara primilor 80 din lume acum 10 luni, Bublik intră acum în top 10 ATP - VIDEO # ProTV.md
Kazahul Alexander Bublik continuă să fie revelația din tenisul mondial. Aflat în afara primilor 80 din lume acum 10 luni, Bublik intră acum în top 10 ATP - VIDEO
Scenă bizară la un meci amical. Un jucător și-a atacat violent un coechipier punându-l pe acesta la pământ - VIDEO # ProTV.md
Scenă bizară la un meci amical. Un jucător și-a atacat violent un coechipier punându-l pe acesta la pământ - VIDEO
A început numărătoarea inversă până la Globurile de Aur. Printre marile favorite se numără pelicula „O luptă după alta”, cu Leonardo DiCaprio și serialele „The Pitt” și „White Lotus” - VIDEO # ProTV.md
A început numărătoarea inversă până la Globurile de Aur. Printre marile favorite se numără pelicula „O luptă după alta”, cu Leonardo DiCaprio și serialele „The Pitt” și „White Lotus” - VIDEO
Aryna Sabalenka este din nou campioană la Brisbane, după unul dintre cele mai dominante turnee din carieră - VIDEO # ProTV.md
Aryna Sabalenka este din nou campioană la Brisbane, după unul dintre cele mai dominante turnee din carieră - VIDEO
Schioarea americană Lindsey Vonn a câştigat proba feminină de coborâre din Austria, obţinând cu această ocazie a 84-a sa victorie în Cupa Mondială - VIDEO # ProTV.md
Schioarea americană Lindsey Vonn a câştigat proba feminină de coborâre din Austria, obţinând cu această ocazie a 84-a sa victorie în Cupa Mondială - VIDEO
Elina Svitolina a cucerit al 19-lea titlu din carieră, după victoria de la turneul australian din Auckland - VIDEO # ProTV.md
Elina Svitolina a cucerit al 19-lea titlu din carieră, după victoria de la turneul australian din Auckland - VIDEO
Persoanele obligate să se asigure medical în mod individual pot beneficia de o reducere de 80 la sută, dacă achită polița în primele trei luni ale anului. Ce spune directorul CNAM despre celelalte categorii de cetățeni - VIDEO # ProTV.md
Persoanele obligate să se asigure medical în mod individual pot beneficia de o reducere de 80 la sută, dacă achită polița în primele trei luni ale anului. Ce spune directorul CNAM despre celelalte categorii de cetățeni - VIDEO
„Top Spin Messina” - echipa tenismenului moldovean Vladislav Ursu a învins actuala deținătoare a trofeului, Tennistavolo Sassari, cu scorul de 3 la 2 # ProTV.md
„Top Spin Messina” - echipa tenismenului moldovean Vladislav Ursu a învins actuala deținătoare a trofeului, Tennistavolo Sassari, cu scorul de 3 la 2
Egipt a început fulgerător meciul în fața campioanei Coasta de Fildeș și a deschis rapid scorul. Faraonii au recuperat o minge la mijlocul terenului, iar Ashour l-a lansat în adâncime pe Omar Marmoush - VIDEO # ProTV.md
Egipt a început fulgerător meciul în fața campioanei Coasta de Fildeș și a deschis rapid scorul. Faraonii au recuperat o minge la mijlocul terenului, iar Ashour l-a lansat în adâncime pe Omar Marmoush - VIDEO
Ninsori la Briceni și Ocnița. Drumarii au intervenit cu material antiderapant pe șoselele din țară - GALERIE FOTO # ProTV.md
Ninsori la Briceni și Ocnița. Drumarii au intervenit cu material antiderapant pe șoselele din țară - GALERIE FOTO
Noul bilanț al protestelor din Iran, anunțat de activiști pentru drepturile omului. Peste 10.000 de oameni au fost arestați. Discuție cheie la Washington # ProTV.md
Noul bilanț al protestelor din Iran, anunțat de activiști pentru drepturile omului. Peste 10.000 de oameni au fost arestați. Discuție cheie la Washington
Un vis devenit realitate și dictat de cursul vieții, pe alocuri dulce și dur. Află povestea Rodicăi Moldovanu, mamă a doi copii, antreprenoare, care duce o luptă zilnică înfruntând o boală autoimună - VIDEO # ProTV.md
Un vis devenit realitate și dictat de cursul vieții, pe alocuri dulce și dur. Află povestea Rodicăi Moldovanu, mamă a doi copii, antreprenoare, care duce o luptă zilnică înfruntând o boală autoimună - VIDEO
Primele lalele din acest an au înflorit la Bardar. Proprietarul unei sere din localitate, a reușit să obțină lalele deosebit de frumoase datorită unei tehnologii inovatoare - VIDEO # ProTV.md
Primele lalele din acest an au înflorit la Bardar. Proprietarul unei sere din localitate, a reușit să obțină lalele deosebit de frumoase datorită unei tehnologii inovatoare - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 11.01.2026
Kazahul Alexander Bublik continuă să fie revelația din tenisul mondial. Aflat în afara primilor 80 din lume acum 10 luni, Bublik intră acum în top 10 ATP # ProTV.md
Kazahul Alexander Bublik continuă să fie revelația din tenisul mondial. Aflat în afara primilor 80 din lume acum 10 luni, Bublik intră acum în top 10 ATP
