Vizită „surpriză”: Un bărbat din stânga Nistrului ar fi spart geamul și s-ar fi culcat în casa fostei iubite

Vizită „surpriză”: Un bărbat din stânga Nistrului ar fi spart geamul și s-ar fi culcat în casa fostei iubite

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8