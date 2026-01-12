Alimentele care ne menţin tinereţea
Noi.md, 12 ianuarie 2026 07:00
Kiwi, coacăzele negre, varza, somonul, ceaiul verde şi seminţele de in sînt numai cîteva alimente bogate în nutrienţi care luptă cu îmbătrînirea prematură. Ele îmbunătăţesc elasticitatea pielii, stopează formarea ridurilor şi dau strălucire tenului.1. Legume cu frunze verziPrin aportul de vitamine, antioxidanţi şi minerale, legumele cu frunze verzi îţi menţin pielea frumoasă, dar sînt foar
Acum 10 minute
07:00
Acum o oră
06:30
Acțiunile actuale ale SUA în ceea ce privește Venezuela sînt o continuare a politicii Statelor Unite, care anterior nu a fost luată în considerare la nivel mondial, dar care a fost anunțată cu mult timp în urmă, încă înainte de Donald Trump, cînd Statele Unite și-au propus să devină principalul furnizor de energie din lume, au urmărit în mod sistematic acest obiectiv și acum se apropie de scopul l
06:30
Anatolie Zlotea, către Mihai Popșoi: "În promovarea vinurilor, e nevoie de consecvență, strategii și bugete" # Noi.md
"Mă doare sincer că, după atîția ani de muncă, promovare și sacrificii, Moldova încă nu este inclusă constant nici măcar în topurile care clasifică țările producătoare de vin, nu doar vinurile individuale". Despre aceasta scrie în rețelele sociale omul de afaceri, Anatolie Zlotea, cunoscut ca promotor al vinurilor moldovenești în America de Nord și care cere o întrevedere la acest subiect cu vicep
Acum 2 ore
06:00
După mierea naturală acest produs este al doilea după importanţă, dar familia de albine îl produce foarte puţin - aproximativ 1 kilogram, transmite ecology.md.Ceara de albine se formează din glandele speciale ale insectei, astfel încît este un produs de origine animalieră. Aceasta este principala diferenţă de polen şi de miere, care sunt făcute de albine din materie vegetală finită (nectar). C
05:30
Nutriționistul Elena Tai a spus că o cină sănătoasă ar trebui să fie compusă din alimente vegetale care au un efect benefic asupra microflorei sistemului digestiv.Specialistul a sfătuit să se folosească hummus și leguminoase, care conțin micronutrienți, proteine ușor digerabile, fibre alimentare și pectine. Potrivit ei, mazărea, lintea și fasolea sînt alimente ideale pentru cină.{{472975}}
05:30
Au intrat în vigoare criterii actualizate pentru clasificarea întreprinderilor mijlocii, mici și microîntreprinderilor, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene.O microîntreprindere este definită acum ca o societate cu pînă la nouă angajați și o cifră de afaceri anuală sau active de pînă la două milioane euro. Întreprindere mică – cu 10 pînă la 49 de angajați și cifră de afaceri sau activ
Acum 4 ore
04:30
Țările UE sînt alarmate de lipsa de reacție a NATO la declarațiile lui Trump privind Groenlanda.Nu doar Danemarca, ci și alte țări și-au schimbat poziția: se tem că alianța nu va fi capabilă să protejeze interesele Copenhaga, scrie Financial Times.Publicația notează că blocul NATO nu a emis încă o declarație publică de confirmare a suveranității Danemarcei și Groenlandei. În plus, nu a răs
04:00
Pentru a te proteja de amintirile neplăcute, puneți pe masa de lucru fotografia persoanelor apropiate: gîndurile despre părinţi sau cei dragi vă ajută să faceți faţă depresie mai bine decît medicamentele antidepresive.Fotografii de familie de pe masa de lucru vă ajută să eliminați stresul, susțin psihologi de la Universitatea Cornell (SUA). Rezultatele cercertărilor savanții le-au publicat în
03:30
Andrea Bocelli va cînta la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 # Noi.md
Celebrul tenor italian Andrea Bocelli se va număra printre vedetele ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina d’Ampezzo 2026, programată pentru 6 februarie, pe stadionul San Siro din Milano, informează agenția DPA.Prezența lui Bocelli marchează o revenire simbolică pe scena olimpică, la 20 de ani după ce artistul a cîntat la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpi
Acum 6 ore
03:00
Odinioară "demonizate" pentru că ar fi fost rele pentru inimă, ouăle şi-au recîştigat titlul de aliment sănătos în ultimii ani, pe măsură ce studii au stabilit că nu numai că sînt bune pentru muşchiul cardiac, ci şi pentru pierderea kilogramelor în plus.Însă, recent, cercetătorii canadieni au publicat un studiu care ar putea din nou afecta "reputaţia" ouălor, informează presa internațională.
02:30
Balsamul de lîmîie este o plantă aromatică ce provine din familia mentee.Aceasta crește în Europa, Africa de Sud și în regiunea vestică a Asiei, dar poate fi cultivată oriunde în lume.Balsamul de lămîie este folosit, în mod tradițional, pentru îmbunătățirea stării de dispoziție și a funcțiilor cognitive, dar are mai multe beneficii pentru sănătate.1. Poate îndepărta stresulBalsamul
02:30
Forţele israeliene şi gruparea islamistă palestiniană Hamas se pregătesc să reia luptele din Fîşia Gaza, conform The Times of Israel.Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au elaborat planuri pentru lansarea unor noi operaţiuni militare în Gaza în martie, au declarat, sub protecţia anonimatului, un oficial israelian şi un diplomat arab pentru The Times of Israel.Un armistiţiu fragil este
02:00
Producătorii de bere și de băuturi pe bază de bere sînt obligați să depună o declarație cu informații privind cantitatea produsă, volumele angro și soiurile produse pînă la 15 ianuarie, a informat Logos Press.Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară (ANSA) reamintește noile cerințe care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026. Documentele trebuie să conțină informații privind situația la
01:30
Foarte la moda in urma cu cativa ani, spirulina fost data la o parte din schema de tratamente naturiste, de catre noi si noi remedii care apar incontinuu.Spirulina este o micro-alga ce contine multe proteine, fier si beta-caroten in cantitati ridicate. Utila in special in starile de convalescenta, spirulina este foarte buna si pentru intarirea imunitatii. Iata cateva dintre minunile pe care le
Acum 8 ore
01:00
Berlinul distribuie gratuit patru milioane de kilograme de cartofi.O astfel de acțiune a fost anunțată de ziarul Berliner Morgenpost și firma berlineză Ecosia.Potrivit datelor lor, masa cartofilor oferită gratuit este echivalentă cu greutatea a 800 de elefanți adulți. Din această cantitate s-ar putea construi un turn înalt de aproximativ 350 de metri și s-ar putea hrăni cîteva sute de mii
00:30
Cercetătorii au aflat cît de mult îi ia creierului să se recupereze după ce intervine abstinența, în cazul celor care suferă de tulburarea de consum de alcool (AUD) sau alcoolism.Un studiu realizat în SUA a arătat că persoanele cu tulburare de consum de alcool (AUD) își recapătă grosimea cortexului, cel mai exterior strat de țesut cerebral care poate deveni mai subțire la persoanele cu AUD, du
11 ianuarie 2026
23:30
Portarul moldovean Alexei Koșelev a intrat pentru prima dată în acest sezon pe teren în meciul din campionatul Greciei, în componența echipei Atromitos.Potrivit Media Sport, portarul a făcut parte din componența de start în meciul de acasă împotriva liderului turneului, Olympiacos. Anterior, în acest sezon, Koșelev a jucat exclusiv în Cupa țării, unde a disputat cinci meciuri. Meciul s-a înche
Acum 12 ore
23:00
Cercetătorii au descoperit o modificare în organismul pacienţilor cu Alzheimer în stadiile incipiente, înainte de apariţia cunoscutelor simptome, precum tulburările cognitive.Cercetătorii au descoperit că noi forme de proteine Tau suferă anomalii în stadiile incipiente ale bolii Alzheimer, înainte să apară tulburările cognitive.Specialiştii au dezvoltat o serie de unelte capabile să detect
22:30
Trump a lansat noi amenințări la adresa Cubei: „Încheiați acordul înainte să fie prea tîrziu” # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat din nou amenințări la adresa Cubei. Mai exact, el a declarat că pe insulă nu vor mai ajunge „petrol și bani” și a cerut Havanei „să încheie un acord înainte să fie prea tîrziu”.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la un mesaj al lui Trump pe propria sa rețea socială, Truth Social.„Cuba a trăit mulți ani datorită cantităților mari de
22:00
Cînd ajungi pe șezlong în prima zi de concediu sînt mici sansele să-ți stea gîndul la numeroasele pericole din bazinul de înot în care tu și familia ta urmează să vă relaxațiAceste pericole există, din nefericire. Iată trei dintre ele.{{265686}}Sifonul pentru bazinul de înot - există riscul ca cei mici să rămînă cu piciorul prins în acesta și să nu mai poată ieși la suprafață. Dacă este vo
21:30
Adăposturi încălzite cu lămpi termice și un meniu bogat în vitamine. Sînt cîteva dintre măsurile luate de îngrijitorii Grădinii Zoologice din Chișinău pentru a proteja animalele de ger și ninsori.Cele mai vulnerabile sînt maimuțele și capybara, în timp ce tigrii și leoparzii par să se bucure de zăpadă, scrie moldova1.md.La Grădina Zoologică din Chișinău, încăperile au fost ajustate pentru
21:00
La această oră, rețeaua națională de drumuri este practicabilă, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă.Pe majoritatea traseelor, partea carosabilă este uscată, pe alocuri înzăpezită. Administrația Națională a Drumurilor atenționează că, la moment, în unele regiuni din nordul țării se înregistrează ninsori, inclusiv în Briceni și Ocnița.Echipele de drumari sînt prezente î
21:00
Orjeletul sau urciorul, cum este numit popular, reprezintă inflamaţia unei glande sebacee de la nivelul pleoapei. Glandele sebacee se află la baza genelor şi se pot infecta, cel mai adesea, din cauza prezenţei unei bacterii, precum stafilococul auriu.Orjeletul poate fi extern sau intern, în funcţie de locul în care se dezvoltă infecţia.Simptomele sînt uşor de recunoscutPleoapa este dur
20:30
20:30
Conform datelor FAO (2024), Republica Moldova își păstrează un rol important în pomicultura europeană, în special la speciile tradiționale:Mere – aproximativ 405 mii tone/anMoldova se află în top 10 producători de mere din Europa, confirmînd importanța strategică a acestei culturi pentru economie și export.Prune – circa 95 mii tone/anO specie emblematică pentru țara noastră, cu
20:00
Chiar dacă nu ne dăm seama, emoțiile negative ne îmbolnăvesc.”Tot ce înseamnă emoție negativă este, de fapt, o repetiție a unei traume spirituale, a unei supărări. Odată repetată, acest gînd devine corp. Gîndul înseamnă energie electrică, corpul înseamnă cîmp magnetic. Se creează un cîmp electro-magnetic, iar acea energie negativă, în funcție de trauma spirituală, va afecta un organ.Psoria
19:30
Potrivit informațiilor asnews.kz, portarul moldovean Stepan Sicaci, care a părăsit recent echipa georgiană „Dinamo” Tbilisi, va deveni jucător al clubului de fotbal „Zhetysu” din prima ligă a Kazahstanului (locul 12 în sezonul trecut al KPL).După cum notează Media Sport, în campionatul Georgiei din sezonul trecut, jucătorul în vîrstă de 37 de ani, elev al clubului „Sheriff” Tiraspol, a disputa
19:00
Mod de preparare:Vinetele se taie felii cu 5-6 cm grosime, cu o linguriţă se scoate o parte din miez şi se pune deoparte. Vinetele se prăjesc în ulei, se umplu cu masa obţinută, se pun pe tava, se presară cu brînză, se stropesc cu untul topit şi se coc în cuptor pînă la obţinerea unei cruste rumene.Vinetele umplute pot fi servite şi reci şi calde.Prepararea umpluturii: Ciupercile se fi
18:30
Antreprenorii din țara noastră vor putea beneficia și în acest an de compensații la energia electrică, scrie moldova1.mdCererile care au fost depuse pînă la sfîrșitul anului 2025 în cadrul programului de compensații adoptat de Guvern, urmează a fi analizate. Printre beneficiarii care au primit compensații în 2025 se numără o companie de panificație din capitală. Reprezentanții acesteia spun că
Acum 24 ore
18:00
Autoritățile din Marea Britanie poartă negocieri cu aliații europeni, printre care Franța și Germania, privind desfășurarea trupelor pe teritoriul Groenlandei.Acest lucru a fost relatat de The Telegraph, citînd surse. Anterior, autoritățile americane și-au exprimat dorința de a prelua controlul asupra insulei.Potrivit publicației, liderii militari ai țărilor europene pregătesc un plan pent
18:00
Acordul comercial dintre UE și blocul sud-american Mercosur nu este doar o înțelegere politică, ci un șoc economic cu efecte directe asupra agriculturii din Republica Moldova, avertizează expertul în agrobusiness Iurie Rija.Potrivit acestuia, Mercosur – cu o piață de circa 270 de milioane de consumatori – devine un gigant care, prin volum și costuri reduse, va dicta prețurile de referință la b
17:30
În decembrie 2025, datoria de stat internă a Moldovei a fost de 52 miliarde de lei și a crescut în decurs de o lună cu 2,5 miliarde de lei, iar în 2025, în ansamblu, cu 8 miliarde de lei, sau cu 18%.Despre acest lucru a comunicat economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, menționînd că aceasta este cea mai mare creștere din 2021.Potrivit acestuia, în 2024, datoria int
17:00
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va disputa un meci amical cu Cipru în primăvară.Partida se va juca pe 30 martie, în Cipru. Locul și ora exactă a meciului vor fi stabilite ulterior.Republica Moldova și Cipru au jucat anterior 2 partide directe, ambele amicale. În 2011, ciprioții s-au impus cu 3-2, iar în 2024 „tricolorii" au repurtat victoria, cu scor similar.Menționăm c
17:00
Iranul a avertizat Statele Unite că orice atac al acestora va determina Teheranul să riposteze.Președintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a avertizat că militarii americani și Israelul vor deveni „ținte legitime” dacă Statele Unite vor ataca Republica Islamică, așa cum a amenințat președintele Donald Trump, transmite eurointegration.com.ua.Ghalibaf a lansat amenințarea î
16:30
Comitetul Nobel s-a pronunțat cu privire la posibilitatea transmiterii către Trump a Premiului Nobel pentru Pace # Noi.md
Comitetul Nobel, „în legătură cu numeroasele solicitări”, a publicat un comunicat de presă privind menținerea statutului laureatului Premiului Nobel pentru Pace.„Faptele sînt clare și bine stabilite. După anunțul acordării Premiului Nobel, acesta nu poate fi retras, împărțit sau transmis altor persoane. Decizia este definitivă și rămîne valabilă permanent”, se arată în declarația comitetului,
16:00
În Iran, nivelul de conectare la internet este de sub 2%, iar accesul la rețea este practic inexistent de peste 60 de ore.Despre acest lucru a declarat directorul general al serviciului internațional de monitorizare NetBlocks, Alp Toker, într-un interviu pentru Fox News Digital, transmite report.az.Potrivit acestuia, această întrerupere are un caracter global și a afectat practic toate tip
16:00
Guvernul Republicii Moldova a accelerat investițiile în dezvoltarea locală la finalul anului 2025, alocînd în luna decembrie peste 460 de milioane de lei din bugetul de stat pentru implementarea a 395 de proiecte în localitățile din întreaga țară.Finanțările au fost acordate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), în cadrul programelor „Satul European” (ediția II) ș
15:30
În ultimele șase luni din anul 2025, reprezentanții Președinției au efectuat 34 de deplasări de serviciu în afara țării, iar șefa statului a fost parte a delegațiilor în 14 dintre acestea.Potrivit unui raport publicat de instituția prezidențială, cele 34 de deplasări au costat statul nu mai puțin de 800.000 de lei, transmite zdg.md.Cei mai mulți bani au fost alocați pentru transport (aeria
15:00
Consiliul Uniunii Avocaților le-a recomandat membrilor săi să mărească, în 2026, tarifele pentru serviciile de avocatură cu 25%, după ce Parlamentul le-a majorat de două ori și jumătate costul poliței medicale.Recomandarea a fost făcută după o ședință de urgență a conducerii Uniunii Avocaților din 5 ianuarie. Avocații au discutat legea bugetară adoptată la 29 decembrie, conform căreia contribu
15:00
Președintele SUA, Donald Trump, a avut o întîlnire importantă cu conducătorii celor mai mari companii petroliere americane și i-a îndemnat să investească 100 de miliarde de dolari în extracția petrolului din Venezuela.Cu toate acestea, companiile petroliere americane nu au manifestat interesul cuvenit față de propunerea lui Trump, reamintind că investițiile lor anterioare în Venezuela nu au av
14:30
Președintele SUA, Donald Trump, le‑a ordonat comandanților forțelor speciale să elaboreze un plan de invazie a Groenlandei, însă se confruntă cu opoziția unor oficiali militari de rang înalt.„Sursele raportează că așa-numiții „șoimi politici” din anturajul președintelui SUA, conduși de consilierul politic Stephen Miller, sînt atît de entuziasmați de succesul operațiunii de capturare a liderulu
14:00
Din această vară, Europa va înăspri măsurile împotriva turiștilor indisciplinați.Imaginați-vă situația: avionul dumneavoastră tocmai a aterizat în Antalya, Turcia, și așteptați cu nerăbdare să coborîți din avion. Vă decuplați centura de siguranță, vă ridicați brusc de pe scaun și scoateți bagajul de mînă de pe polița de sus, nerăbdător să începeți vacanța. Însă entuziasmul dumneavoastră este p
14:00
În anul 2026, contribuabilii din Republica Moldova vor putea beneficia de mai multe deduceri și scutiri fiscale, care le vor permite să-și diminueze venitul impozabil și, implicit, impozitul pe venit achitat statului.Anunțul a fost făcut de Victoria Belous, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, care a explicat ce cheltuieli pot fi incluse în declarația fisc
13:30
Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 788/2025 cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, familiile cu copii care au nevoie de suport pentru depășirea situației de dificultate și/sau de risc, pot beneficia de două forme de suport: sprijin familial primar și sprijin familial secundar.Sprijinul familial primar include activităţi de
13:00
Ambasadele și consulatele Moldovei au suspendat recepționarea cererilor aferente cetățeniei # Noi.md
Ambasadele și consulatele Moldovei din străinătate au anunțat că au suspendat pe o perioadă nedeterminată recepționarea cererilor aferente cetățeniei.După cum se menționează într-un comunicat, această măsură a fost luată în contextulmodificărilor aduse legislației naționale a Republicii Moldova și, implicit, al adoptării Legii nr. 253 din 10 iulie 2025 privind cetățenia Republicii Moldova, pre
13:00
„Amintiri din copilărie”: colțunași cu vișine, o creangă de brad și bucuria lucrurilor simple # Noi.md
Sărbătorile de iarnă au o putere aparte de a readuce în suflet cele mai calde amintiri din copilărie. În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea Lucia Dermenji a împărtășit o poveste sinceră despre bucuria Crăciunului trăit cu puțin, dar cu multă dragoste.„Cînd eram copil, mama gătea colțunași cu vișine, iar noi priveam cu toții
13:00
Aflat în custodia autorităților americane, Nicolas Maduro, președintele venezuelean destituit, a transmis primul său mesaj din spatele gratiilor de la New York, unde este încarcerat după ce a fost capturat pe 3 ianuarie.Nicolas Maduro a transmis un mesaj prin intermediul fiului său, Nicolas Maduro Guerra, scrie Le Figaro.„Sîntem bine, sîntem niște luptători!”, a declarat Maduro din celula
12:30
SUA ar putea ridica și mai multe sancțiuni impuse Venezuelei chiar săptămîna viitoare. Această măsură ar facilita vînzarea petrolului.Despre acest lucru a informat agenția Reuters ministrul Finanțelor al SUA, Scott Bessent. În plus, săptămîna viitoare el intenționează să aibă o întîlnire cu conducerea Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale privind reluarea cooperării cu Venezuela,
12:00
Vacanțele în marile orașe și stațiuni din România vor veni cu un cost suplimentar începînd cu 2026, după ce tot mai multe administrații locale au decis să introducă sau să majoreze taxele turistice.De la București la Brașov și Sibiu, turiștii vor plăti mai mult pentru fiecare noapte de cazare, iar primăriile spun că banii sînt esențiali pentru bugete aflate sub presiune. În Capitală, taxa turi
12:00
