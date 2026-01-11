Cum sînt îngrijite iarna animalele de la Grădina Zoologică din Chișinău
Noi.md, 11 ianuarie 2026 21:30
Adăposturi încălzite cu lămpi termice și un meniu bogat în vitamine. Sînt cîteva dintre măsurile luate de îngrijitorii Grădinii Zoologice din Chișinău pentru a proteja animalele de ger și ninsori.Cele mai vulnerabile sînt maimuțele și capybara, în timp ce tigrii și leoparzii par să se bucure de zăpadă, scrie moldova1.md.La Grădina Zoologică din Chișinău, încăperile au fost ajustate pentru
Acum 15 minute
21:30
Acum o oră
21:00
La această oră, rețeaua națională de drumuri este practicabilă, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă.Pe majoritatea traseelor, partea carosabilă este uscată, pe alocuri înzăpezită. Administrația Națională a Drumurilor atenționează că, la moment, în unele regiuni din nordul țării se înregistrează ninsori, inclusiv în Briceni și Ocnița.Echipele de drumari sînt prezente î
21:00
Orjeletul sau urciorul, cum este numit popular, reprezintă inflamaţia unei glande sebacee de la nivelul pleoapei. Glandele sebacee se află la baza genelor şi se pot infecta, cel mai adesea, din cauza prezenţei unei bacterii, precum stafilococul auriu.Orjeletul poate fi extern sau intern, în funcţie de locul în care se dezvoltă infecţia.Simptomele sînt uşor de recunoscutPleoapa este dur
Acum 2 ore
20:30
20:30
Conform datelor FAO (2024), Republica Moldova își păstrează un rol important în pomicultura europeană, în special la speciile tradiționale:Mere – aproximativ 405 mii tone/anMoldova se află în top 10 producători de mere din Europa, confirmînd importanța strategică a acestei culturi pentru economie și export.Prune – circa 95 mii tone/anO specie emblematică pentru țara noastră, cu
20:00
Chiar dacă nu ne dăm seama, emoțiile negative ne îmbolnăvesc.”Tot ce înseamnă emoție negativă este, de fapt, o repetiție a unei traume spirituale, a unei supărări. Odată repetată, acest gînd devine corp. Gîndul înseamnă energie electrică, corpul înseamnă cîmp magnetic. Se creează un cîmp electro-magnetic, iar acea energie negativă, în funcție de trauma spirituală, va afecta un organ.Psoria
Acum 4 ore
19:30
Potrivit informațiilor asnews.kz, portarul moldovean Stepan Sicaci, care a părăsit recent echipa georgiană „Dinamo” Tbilisi, va deveni jucător al clubului de fotbal „Zhetysu” din prima ligă a Kazahstanului (locul 12 în sezonul trecut al KPL).După cum notează Media Sport, în campionatul Georgiei din sezonul trecut, jucătorul în vîrstă de 37 de ani, elev al clubului „Sheriff” Tiraspol, a disputa
19:00
Mod de preparare:Vinetele se taie felii cu 5-6 cm grosime, cu o linguriţă se scoate o parte din miez şi se pune deoparte. Vinetele se prăjesc în ulei, se umplu cu masa obţinută, se pun pe tava, se presară cu brînză, se stropesc cu untul topit şi se coc în cuptor pînă la obţinerea unei cruste rumene.Vinetele umplute pot fi servite şi reci şi calde.Prepararea umpluturii: Ciupercile se fi
18:30
Antreprenorii din țara noastră vor putea beneficia și în acest an de compensații la energia electrică, scrie moldova1.mdCererile care au fost depuse pînă la sfîrșitul anului 2025 în cadrul programului de compensații adoptat de Guvern, urmează a fi analizate. Printre beneficiarii care au primit compensații în 2025 se numără o companie de panificație din capitală. Reprezentanții acesteia spun că
18:00
Autoritățile din Marea Britanie poartă negocieri cu aliații europeni, printre care Franța și Germania, privind desfășurarea trupelor pe teritoriul Groenlandei.Acest lucru a fost relatat de The Telegraph, citînd surse. Anterior, autoritățile americane și-au exprimat dorința de a prelua controlul asupra insulei.Potrivit publicației, liderii militari ai țărilor europene pregătesc un plan pent
18:00
Acordul comercial dintre UE și blocul sud-american Mercosur nu este doar o înțelegere politică, ci un șoc economic cu efecte directe asupra agriculturii din Republica Moldova, avertizează expertul în agrobusiness Iurie Rija.Potrivit acestuia, Mercosur – cu o piață de circa 270 de milioane de consumatori – devine un gigant care, prin volum și costuri reduse, va dicta prețurile de referință la b
Acum 6 ore
17:30
În decembrie 2025, datoria de stat internă a Moldovei a fost de 52 miliarde de lei și a crescut în decurs de o lună cu 2,5 miliarde de lei, iar în 2025, în ansamblu, cu 8 miliarde de lei, sau cu 18%.Despre acest lucru a comunicat economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, menționînd că aceasta este cea mai mare creștere din 2021.Potrivit acestuia, în 2024, datoria int
17:00
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va disputa un meci amical cu Cipru în primăvară.Partida se va juca pe 30 martie, în Cipru. Locul și ora exactă a meciului vor fi stabilite ulterior.Republica Moldova și Cipru au jucat anterior 2 partide directe, ambele amicale. În 2011, ciprioții s-au impus cu 3-2, iar în 2024 „tricolorii" au repurtat victoria, cu scor similar.Menționăm c
17:00
Iranul a avertizat Statele Unite că orice atac al acestora va determina Teheranul să riposteze.Președintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a avertizat că militarii americani și Israelul vor deveni „ținte legitime” dacă Statele Unite vor ataca Republica Islamică, așa cum a amenințat președintele Donald Trump, transmite eurointegration.com.ua.Ghalibaf a lansat amenințarea î
16:30
Comitetul Nobel s-a pronunțat cu privire la posibilitatea transmiterii către Trump a Premiului Nobel pentru Pace # Noi.md
Comitetul Nobel, „în legătură cu numeroasele solicitări”, a publicat un comunicat de presă privind menținerea statutului laureatului Premiului Nobel pentru Pace.„Faptele sînt clare și bine stabilite. După anunțul acordării Premiului Nobel, acesta nu poate fi retras, împărțit sau transmis altor persoane. Decizia este definitivă și rămîne valabilă permanent”, se arată în declarația comitetului,
16:00
În Iran, nivelul de conectare la internet este de sub 2%, iar accesul la rețea este practic inexistent de peste 60 de ore.Despre acest lucru a declarat directorul general al serviciului internațional de monitorizare NetBlocks, Alp Toker, într-un interviu pentru Fox News Digital, transmite report.az.Potrivit acestuia, această întrerupere are un caracter global și a afectat practic toate tip
16:00
Guvernul Republicii Moldova a accelerat investițiile în dezvoltarea locală la finalul anului 2025, alocînd în luna decembrie peste 460 de milioane de lei din bugetul de stat pentru implementarea a 395 de proiecte în localitățile din întreaga țară.Finanțările au fost acordate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), în cadrul programelor „Satul European” (ediția II) ș
Acum 8 ore
15:30
În ultimele șase luni din anul 2025, reprezentanții Președinției au efectuat 34 de deplasări de serviciu în afara țării, iar șefa statului a fost parte a delegațiilor în 14 dintre acestea.Potrivit unui raport publicat de instituția prezidențială, cele 34 de deplasări au costat statul nu mai puțin de 800.000 de lei, transmite zdg.md.Cei mai mulți bani au fost alocați pentru transport (aeria
15:00
Consiliul Uniunii Avocaților le-a recomandat membrilor săi să mărească, în 2026, tarifele pentru serviciile de avocatură cu 25%, după ce Parlamentul le-a majorat de două ori și jumătate costul poliței medicale.Recomandarea a fost făcută după o ședință de urgență a conducerii Uniunii Avocaților din 5 ianuarie. Avocații au discutat legea bugetară adoptată la 29 decembrie, conform căreia contribu
15:00
Președintele SUA, Donald Trump, a avut o întîlnire importantă cu conducătorii celor mai mari companii petroliere americane și i-a îndemnat să investească 100 de miliarde de dolari în extracția petrolului din Venezuela.Cu toate acestea, companiile petroliere americane nu au manifestat interesul cuvenit față de propunerea lui Trump, reamintind că investițiile lor anterioare în Venezuela nu au av
14:30
Președintele SUA, Donald Trump, le‑a ordonat comandanților forțelor speciale să elaboreze un plan de invazie a Groenlandei, însă se confruntă cu opoziția unor oficiali militari de rang înalt.„Sursele raportează că așa-numiții „șoimi politici” din anturajul președintelui SUA, conduși de consilierul politic Stephen Miller, sînt atît de entuziasmați de succesul operațiunii de capturare a liderulu
14:00
Din această vară, Europa va înăspri măsurile împotriva turiștilor indisciplinați.Imaginați-vă situația: avionul dumneavoastră tocmai a aterizat în Antalya, Turcia, și așteptați cu nerăbdare să coborîți din avion. Vă decuplați centura de siguranță, vă ridicați brusc de pe scaun și scoateți bagajul de mînă de pe polița de sus, nerăbdător să începeți vacanța. Însă entuziasmul dumneavoastră este p
14:00
În anul 2026, contribuabilii din Republica Moldova vor putea beneficia de mai multe deduceri și scutiri fiscale, care le vor permite să-și diminueze venitul impozabil și, implicit, impozitul pe venit achitat statului.Anunțul a fost făcut de Victoria Belous, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, care a explicat ce cheltuieli pot fi incluse în declarația fisc
Acum 12 ore
13:30
Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 788/2025 cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, familiile cu copii care au nevoie de suport pentru depășirea situației de dificultate și/sau de risc, pot beneficia de două forme de suport: sprijin familial primar și sprijin familial secundar.Sprijinul familial primar include activităţi de
13:00
Ambasadele și consulatele Moldovei au suspendat recepționarea cererilor aferente cetățeniei # Noi.md
Ambasadele și consulatele Moldovei din străinătate au anunțat că au suspendat pe o perioadă nedeterminată recepționarea cererilor aferente cetățeniei.După cum se menționează într-un comunicat, această măsură a fost luată în contextulmodificărilor aduse legislației naționale a Republicii Moldova și, implicit, al adoptării Legii nr. 253 din 10 iulie 2025 privind cetățenia Republicii Moldova, pre
13:00
„Amintiri din copilărie”: colțunași cu vișine, o creangă de brad și bucuria lucrurilor simple # Noi.md
Sărbătorile de iarnă au o putere aparte de a readuce în suflet cele mai calde amintiri din copilărie. În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea Lucia Dermenji a împărtășit o poveste sinceră despre bucuria Crăciunului trăit cu puțin, dar cu multă dragoste.„Cînd eram copil, mama gătea colțunași cu vișine, iar noi priveam cu toții
13:00
Aflat în custodia autorităților americane, Nicolas Maduro, președintele venezuelean destituit, a transmis primul său mesaj din spatele gratiilor de la New York, unde este încarcerat după ce a fost capturat pe 3 ianuarie.Nicolas Maduro a transmis un mesaj prin intermediul fiului său, Nicolas Maduro Guerra, scrie Le Figaro.„Sîntem bine, sîntem niște luptători!”, a declarat Maduro din celula
12:30
SUA ar putea ridica și mai multe sancțiuni impuse Venezuelei chiar săptămîna viitoare. Această măsură ar facilita vînzarea petrolului.Despre acest lucru a informat agenția Reuters ministrul Finanțelor al SUA, Scott Bessent. În plus, săptămîna viitoare el intenționează să aibă o întîlnire cu conducerea Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale privind reluarea cooperării cu Venezuela,
12:00
Vacanțele în marile orașe și stațiuni din România vor veni cu un cost suplimentar începînd cu 2026, după ce tot mai multe administrații locale au decis să introducă sau să majoreze taxele turistice.De la București la Brașov și Sibiu, turiștii vor plăti mai mult pentru fiecare noapte de cazare, iar primăriile spun că banii sînt esențiali pentru bugete aflate sub presiune. În Capitală, taxa turi
12:00
Ambasadele Moldovei în Belarus, Rusia, Ucraina și alte țări au anunțat că au suspendat pe o perioadă nedeterminată recepționarea cererilor aferente cetățeniei.După cum se menționează într-un comunicat, această măsură a fost luată în contextulmodificărilor aduse legislației naționale a Republicii Moldova și, implicit, al adoptării Legii nr. 253 din 10 iulie 2025 privind cetățenia Republicii Mol
11:30
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii din rubrica „Trecut - prezent”, care demonstrează în mod vizibil cum s-a schimbat orașul Chișinău de-a lungul timpului.Astăzi vă vom povesti despre unul dintre cele mai cunoscute și aglomerate sectoare ale capitalei – Rîșcani. Celebra stradă Kiev, unde este întotdeauna aglomerat, zgomotos și plin de viață, se întinde de la strada Tudor Vla
11:00
Număr record de solicitări de obținere a cetățeniei Republicii Moldova depuse de locuitori ai regiunii transnistrene # Noi.md
Numărul cererilor de obținere a cetățeniei Republicii Moldova depuse de locuitorii regiunii transnistrene a crescut cu aproape 50% în toamna anului 2025, pe fondul modificării legislației, care a complicat procedura de dobîndire a acestui statut.Datele Agenției Servicii Publice arată că sute de persoane au ales să depună actele înainte de intrarea în vigoare a noii legi, la 24 decembrie 2025.
11:00
Numărul cererilor de azil depuse în Uniunea Europeană a înregistrat o scădere semnificativă în 2025, fiind cu aproximativ o cincime mai mic față de anul precedent.Datele preliminare indică o diminuare importantă a presiunii migraționale, în special ca urmare a reducerii solicitărilor venite din partea cetățenilor sirieni.Potrivit informațiilor consultate de publicația germană Welt am Sonnt
10:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Iranul „aspiră la libertate” și că Washingtonul este „pregătit să ajute”, în contextul intensificării mișcărilor de contestare a autorităților de la Teheran.Declarația a fost făcută într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social.„Iranul aspiră la libertate, cum poate niciodată înainte. Statele Unite sînt pregătite să ajute!!!”,
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 11 ianuarie sînt:11 ianuarie — a 11-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 354 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:29 11 Sf. 14.000 de prunci uciși din porunca lui IrodCe se sărbă
10:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță la această oră că circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, fără a fi înregistrate dificultăți majore.În majoritatea regiunilor țării, partea carosabilă este în mare parte uscată, însă pe alocuri se menține acoperită cu zăpadă, transmite moldpres.În zona de sud au fost semnalate precipitații
09:30
Astăzi, în Moldova se așteaptă cer înnorat pe întreg teritoriul țării.Pe arii extinse vor cădea precipitații slabe sub formă de ninsoare.Pe drumuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -5... -3°C.În centru se așteaptă -5...-7°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -8... -10°C.
Acum 24 ore
07:00
Dupa ce a scazut temperatura dramatic, au aparut si racelile si este imposibil sa mergi in oras fara sa vezi pe cineva care isi sufla nasul ori care este infofolit.Raceala este una dintre bolile de care putine persoane scapa in sezonul rece, iar marile companii farmaceutice ofera numeroase solutii pentru a scapa de ea.Ei bine, chiar daca unele dintre ele pot avea efectul scontat, acest luc
06:30
Președintele american Donald Trump a dat dovadă de omenie față de președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, care, pe 3 ianuarie 2026, în urma unei operațiuni militare la Caracas, a fost capturat și dus în SUA, deoarece această operațiune a fost pregătită timp de șase luni, iar liderul venezuelean ar fi putut pur și simplu ucis, lichidat în acest timp.Această opinie a fost exprimată de analistul
05:30
Corneliu Popovici: "Rectorul Universității din București spune că politicul trebuie ținut cît mai departe de educație" # Noi.md
"Rectorul Universității din București trage un semnal de alarmă privind soarta universităților din Republica Moldova. Vreau să remarc mesajul lui Marian Preda, care ne ajută să înțelegem mai clar mizele reale ale unor decizii". Despre aceasta a scris în rețelele sociale fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, notează Noi.md."În seara de 28 noiembrie 2025, cînd avertizam asupra inițiat
04:30
Autoritățile poloneze avertizează că valul de clipuri pro-„Polexit” apărute pe TikTok, multe generate cu inteligență artificială, nu este spontan, ci reprezintă un experiment de influențare politică înaintea alegerilor parlamentare din 2027.Mulțimea de videoclipuri generate cu IA și distribuite pe TikTok, care promovează ideea ieșirii Poloniei din Uniunea Europeană sînt, de fapt, o campanie cu
03:30
Iranul se află într-o „fază fierbinte de război”, a declarat secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, pe fondul protestelor antiguvernamentale de amploare care continuă în țară deja de paisprezece zile, relatează haqqin.az.Potrivit lui Larijani, în această situație „nu există nici pace, nici încetare a focului”. El a acuzat în mod direct Israelul de impl
02:30
The Economist scrie că Franța este paralizată, iar responsabilitatea pentru acest lucru o poartă toate forțele politice – de la cele de la putere la cele de opoziție, incluzînd atît mainstream-ul, cît și extrema dreaptă, din cauza incapacității de a ajunge la compromisuri și soluții, ceea ce duce la probleme pe termen lung cu datoria și ineficiența, în care fiecare dă vina pe celălalt, dar nimeni
01:30
În trei localități din raionul Telenești au fost instalate 16 rezervoare pentru colectarea apei de ploaie, o soluție menită să reducă impactul secetei și lipsa apei din fîntîni.Apa acumulată va fi utilizată în activități gospodărești zilnice, iar pe timp de vară - pentru irigarea grădinilor și a spațiilor verzi.Inițiativa este implementată în satele Suhuluceni, Ghermănești și Coropceni, un
01:00
Aloe vera se găsește în locuințele multora dintre noi, apreciată fiind ca plantă decorativă, dar ceea ce poate nu stim, este faptul că dincolo de aspectul estetic, aloe vera are proprietăți terapeutice, dovedindu-se un ajutor la îndemînă în cazuri de: arsuri, înțepături de insecte, răni superficiale, ulcer duodenal, constipație.Aloe Vera sau Aloe Barbadensis, este o plantă subtropicală, din fa
00:30
Bulgaria a implementat un nou sistem de monitorizare a călătorilor din afara Uniunii Europene, aflat în prezent în a doua zi de funcționare.La punctele de trecere a frontierei cu Turcia, Serbia și Macedonia de Nord, autoritățile colectează date biografice și biometrice, precum amprente digitale și recunoaștere facială, scrie libertatea.ro.Daniel Mitov, ministrul de Interne aflat la final d
00:00
Temperaturile oscilante, vîntul răcoros și ploile ne slăbesc imunitatea organismului, făcîndu-ne mai vulnerabili la afecțiunile de sezon. Mai mult, organismul tău poate fi slăbit și din cauza lipsei de somn, a nivelului ridicat de stres, a sedentarismului și a unei alimentații necorespunzătoare.Te gîndești cum să previi răceala și gripa și să te menții în formă? Știi că unele alimente ajută la
10 ianuarie 2026
23:30
Copii din centrele de plasament și din familii social-vulnerabile din întreaga țară au participat la activități speciale de sărbători, în cadrul campaniei „De la inimă la inimă”.Ei au vizitat bradul și tîrgul de Crăciun din centrul Chișinăului, s-au plimbat la Grădina Zoologică și au urmărit un film la cinematograf, transmite IPN.Evenimentele au fost organizate de autoritățile locale, cu s
23:00
Ficatul seamănă cu un sistem de filtrare care adună toate toxinele nocive pentru organism. De aceea este indicat să-l păstrăm în formă maximă. Iată ce alimente te ajută să ai un ficat sănătos!Dacă vrei să ai un ficat sănătos, nu este recomandat să îi "oferi" cantităţi mari de toxine. Mai jos este o listă cu cele mai eficiente alimente în curăţarea şi detoxifierea ficatului:Usturoi - curăţă
22:30
Partidul Alianța „MOLDOVENII” a adus un omagiu domnitorului Ștefan cel Mare cu ocazia împlinirii a 551 de ani de la bătălia de la Vaslui (10.01.1475), în care armata moldovenească a obținut o victorie strălucită asupra armatei otomane.Cu această ocazie, a avut loc o depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din capitală.Președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Dumitr
