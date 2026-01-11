„Amintiri din copilărie”: colțunași cu vișine, o creangă de brad și bucuria lucrurilor simple
Noi.md, 11 ianuarie 2026 13:00
Sărbătorile de iarnă au o putere aparte de a readuce în suflet cele mai calde amintiri din copilărie. În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea Lucia Dermenji a împărtășit o poveste sinceră despre bucuria Crăciunului trăit cu puțin, dar cu multă dragoste.„Cînd eram copil, mama gătea colțunași cu vișine, iar noi priveam cu toții
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
13:30
Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 788/2025 cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, familiile cu copii care au nevoie de suport pentru depășirea situației de dificultate și/sau de risc, pot beneficia de două forme de suport: sprijin familial primar și sprijin familial secundar.Sprijinul familial primar include activităţi de
Acum o oră
13:00
Ambasadele și consulatele Moldovei au suspendat recepționarea cererilor aferente cetățeniei # Noi.md
Ambasadele și consulatele Moldovei din străinătate au anunțat că au suspendat pe o perioadă nedeterminată recepționarea cererilor aferente cetățeniei.După cum se menționează într-un comunicat, această măsură a fost luată în contextulmodificărilor aduse legislației naționale a Republicii Moldova și, implicit, al adoptării Legii nr. 253 din 10 iulie 2025 privind cetățenia Republicii Moldova, pre
13:00
„Amintiri din copilărie”: colțunași cu vișine, o creangă de brad și bucuria lucrurilor simple # Noi.md
Sărbătorile de iarnă au o putere aparte de a readuce în suflet cele mai calde amintiri din copilărie. În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea Lucia Dermenji a împărtășit o poveste sinceră despre bucuria Crăciunului trăit cu puțin, dar cu multă dragoste.„Cînd eram copil, mama gătea colțunași cu vișine, iar noi priveam cu toții
13:00
Aflat în custodia autorităților americane, Nicolas Maduro, președintele venezuelean destituit, a transmis primul său mesaj din spatele gratiilor de la New York, unde este încarcerat după ce a fost capturat pe 3 ianuarie.Nicolas Maduro a transmis un mesaj prin intermediul fiului său, Nicolas Maduro Guerra, scrie Le Figaro.„Sîntem bine, sîntem niște luptători!”, a declarat Maduro din celula
Acum 2 ore
12:30
SUA ar putea ridica și mai multe sancțiuni impuse Venezuelei chiar săptămîna viitoare. Această măsură ar facilita vînzarea petrolului.Despre acest lucru a informat agenția Reuters ministrul Finanțelor al SUA, Scott Bessent. În plus, săptămîna viitoare el intenționează să aibă o întîlnire cu conducerea Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale privind reluarea cooperării cu Venezuela,
12:00
Vacanțele în marile orașe și stațiuni din România vor veni cu un cost suplimentar începînd cu 2026, după ce tot mai multe administrații locale au decis să introducă sau să majoreze taxele turistice.De la București la Brașov și Sibiu, turiștii vor plăti mai mult pentru fiecare noapte de cazare, iar primăriile spun că banii sînt esențiali pentru bugete aflate sub presiune. În Capitală, taxa turi
12:00
Ambasadele Moldovei în Belarus, Rusia, Ucraina și alte țări au anunțat că au suspendat pe o perioadă nedeterminată recepționarea cererilor aferente cetățeniei.După cum se menționează într-un comunicat, această măsură a fost luată în contextulmodificărilor aduse legislației naționale a Republicii Moldova și, implicit, al adoptării Legii nr. 253 din 10 iulie 2025 privind cetățenia Republicii Mol
Acum 4 ore
11:30
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii din rubrica „Trecut - prezent”, care demonstrează în mod vizibil cum s-a schimbat orașul Chișinău de-a lungul timpului.Astăzi vă vom povesti despre unul dintre cele mai cunoscute și aglomerate sectoare ale capitalei – Rîșcani. Celebra stradă Kiev, unde este întotdeauna aglomerat, zgomotos și plin de viață, se întinde de la strada Tudor Vla
11:00
Număr record de solicitări de obținere a cetățeniei Republicii Moldova depuse de locuitori ai regiunii transnistrene # Noi.md
Numărul cererilor de obținere a cetățeniei Republicii Moldova depuse de locuitorii regiunii transnistrene a crescut cu aproape 50% în toamna anului 2025, pe fondul modificării legislației, care a complicat procedura de dobîndire a acestui statut.Datele Agenției Servicii Publice arată că sute de persoane au ales să depună actele înainte de intrarea în vigoare a noii legi, la 24 decembrie 2025.
11:00
Numărul cererilor de azil depuse în Uniunea Europeană a înregistrat o scădere semnificativă în 2025, fiind cu aproximativ o cincime mai mic față de anul precedent.Datele preliminare indică o diminuare importantă a presiunii migraționale, în special ca urmare a reducerii solicitărilor venite din partea cetățenilor sirieni.Potrivit informațiilor consultate de publicația germană Welt am Sonnt
10:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Iranul „aspiră la libertate” și că Washingtonul este „pregătit să ajute”, în contextul intensificării mișcărilor de contestare a autorităților de la Teheran.Declarația a fost făcută într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social.„Iranul aspiră la libertate, cum poate niciodată înainte. Statele Unite sînt pregătite să ajute!!!”,
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 11 ianuarie sînt:11 ianuarie — a 11-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 354 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:29 11 Sf. 14.000 de prunci uciși din porunca lui IrodCe se sărbă
10:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță la această oră că circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, fără a fi înregistrate dificultăți majore.În majoritatea regiunilor țării, partea carosabilă este în mare parte uscată, însă pe alocuri se menține acoperită cu zăpadă, transmite moldpres.În zona de sud au fost semnalate precipitații
Acum 6 ore
09:30
Astăzi, în Moldova se așteaptă cer înnorat pe întreg teritoriul țării.Pe arii extinse vor cădea precipitații slabe sub formă de ninsoare.Pe drumuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -5... -3°C.În centru se așteaptă -5...-7°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -8... -10°C.
Acum 8 ore
07:00
Dupa ce a scazut temperatura dramatic, au aparut si racelile si este imposibil sa mergi in oras fara sa vezi pe cineva care isi sufla nasul ori care este infofolit.Raceala este una dintre bolile de care putine persoane scapa in sezonul rece, iar marile companii farmaceutice ofera numeroase solutii pentru a scapa de ea.Ei bine, chiar daca unele dintre ele pot avea efectul scontat, acest luc
06:30
Președintele american Donald Trump a dat dovadă de omenie față de președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, care, pe 3 ianuarie 2026, în urma unei operațiuni militare la Caracas, a fost capturat și dus în SUA, deoarece această operațiune a fost pregătită timp de șase luni, iar liderul venezuelean ar fi putut pur și simplu ucis, lichidat în acest timp.Această opinie a fost exprimată de analistul
Acum 12 ore
05:30
Corneliu Popovici: "Rectorul Universității din București spune că politicul trebuie ținut cît mai departe de educație" # Noi.md
"Rectorul Universității din București trage un semnal de alarmă privind soarta universităților din Republica Moldova. Vreau să remarc mesajul lui Marian Preda, care ne ajută să înțelegem mai clar mizele reale ale unor decizii". Despre aceasta a scris în rețelele sociale fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, notează Noi.md."În seara de 28 noiembrie 2025, cînd avertizam asupra inițiat
04:30
Autoritățile poloneze avertizează că valul de clipuri pro-„Polexit” apărute pe TikTok, multe generate cu inteligență artificială, nu este spontan, ci reprezintă un experiment de influențare politică înaintea alegerilor parlamentare din 2027.Mulțimea de videoclipuri generate cu IA și distribuite pe TikTok, care promovează ideea ieșirii Poloniei din Uniunea Europeană sînt, de fapt, o campanie cu
03:30
Iranul se află într-o „fază fierbinte de război”, a declarat secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, pe fondul protestelor antiguvernamentale de amploare care continuă în țară deja de paisprezece zile, relatează haqqin.az.Potrivit lui Larijani, în această situație „nu există nici pace, nici încetare a focului”. El a acuzat în mod direct Israelul de impl
02:30
The Economist scrie că Franța este paralizată, iar responsabilitatea pentru acest lucru o poartă toate forțele politice – de la cele de la putere la cele de opoziție, incluzînd atît mainstream-ul, cît și extrema dreaptă, din cauza incapacității de a ajunge la compromisuri și soluții, ceea ce duce la probleme pe termen lung cu datoria și ineficiența, în care fiecare dă vina pe celălalt, dar nimeni
01:30
În trei localități din raionul Telenești au fost instalate 16 rezervoare pentru colectarea apei de ploaie, o soluție menită să reducă impactul secetei și lipsa apei din fîntîni.Apa acumulată va fi utilizată în activități gospodărești zilnice, iar pe timp de vară - pentru irigarea grădinilor și a spațiilor verzi.Inițiativa este implementată în satele Suhuluceni, Ghermănești și Coropceni, un
01:00
Aloe vera se găsește în locuințele multora dintre noi, apreciată fiind ca plantă decorativă, dar ceea ce poate nu stim, este faptul că dincolo de aspectul estetic, aloe vera are proprietăți terapeutice, dovedindu-se un ajutor la îndemînă în cazuri de: arsuri, înțepături de insecte, răni superficiale, ulcer duodenal, constipație.Aloe Vera sau Aloe Barbadensis, este o plantă subtropicală, din fa
Acum 24 ore
00:30
Bulgaria a implementat un nou sistem de monitorizare a călătorilor din afara Uniunii Europene, aflat în prezent în a doua zi de funcționare.La punctele de trecere a frontierei cu Turcia, Serbia și Macedonia de Nord, autoritățile colectează date biografice și biometrice, precum amprente digitale și recunoaștere facială, scrie libertatea.ro.Daniel Mitov, ministrul de Interne aflat la final d
00:00
Temperaturile oscilante, vîntul răcoros și ploile ne slăbesc imunitatea organismului, făcîndu-ne mai vulnerabili la afecțiunile de sezon. Mai mult, organismul tău poate fi slăbit și din cauza lipsei de somn, a nivelului ridicat de stres, a sedentarismului și a unei alimentații necorespunzătoare.Te gîndești cum să previi răceala și gripa și să te menții în formă? Știi că unele alimente ajută la
10 ianuarie 2026
23:30
Copii din centrele de plasament și din familii social-vulnerabile din întreaga țară au participat la activități speciale de sărbători, în cadrul campaniei „De la inimă la inimă”.Ei au vizitat bradul și tîrgul de Crăciun din centrul Chișinăului, s-au plimbat la Grădina Zoologică și au urmărit un film la cinematograf, transmite IPN.Evenimentele au fost organizate de autoritățile locale, cu s
23:00
Ficatul seamănă cu un sistem de filtrare care adună toate toxinele nocive pentru organism. De aceea este indicat să-l păstrăm în formă maximă. Iată ce alimente te ajută să ai un ficat sănătos!Dacă vrei să ai un ficat sănătos, nu este recomandat să îi "oferi" cantităţi mari de toxine. Mai jos este o listă cu cele mai eficiente alimente în curăţarea şi detoxifierea ficatului:Usturoi - curăţă
22:30
Partidul Alianța „MOLDOVENII” a adus un omagiu domnitorului Ștefan cel Mare cu ocazia împlinirii a 551 de ani de la bătălia de la Vaslui (10.01.1475), în care armata moldovenească a obținut o victorie strălucită asupra armatei otomane.Cu această ocazie, a avut loc o depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din capitală.Președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Dumitr
22:00
Salvia este o plantă renumită de ani de zile pentru efectele benefice asupra sănătății.Specialiștii spun că are acțiune antiseptică, antioxidantă, antiinflamatoare, astringentă, antinevralgică, hipoglicemiantă, depurativă, digestivă, coleretică.Mai mult, spun specialiștii această plantă are și proprietăți benefice asupra sistemului nervos, avînd efect calmant. Mai mult, se pare că ar putea
21:30
Președintele SUA, Donald Trump, nu intenționează să acorde un sprijin serios Ucrainei, deoarece aceasta nu se încadrează în sfera intereselor naționale ale Statelor Unite, iar SUA nu intenționează să participe la acțiuni militare împotriva Rusiei.Această opinie a fost exprimată de analistul politic, expertul militar și fostul conducător al serviciului secret israelian „Nativ”, Iakov Kedmi, rel
21:00
Campionul mondial absolut, boxerul rus de origine moldovenească Dmitri Bivol, intenționează să revină în ring în martie-aprilie 2026, după o pauză îndelungată legată de recuperarea după o operație la spate.După cum se preconizează, Dmitri Bivol va disputa următorul său meci cu germanul Michael Aifert în primăvara anului 2026, informează Boxing Scene, cu referire la managerul boxerului, Vadim K
21:00
Au o capacitate intelectuală peste medie, sînt creativi și uneori geniali, dar viața lor nu este mereu una frumoasă. Iată de ce oamenii inteligenți sînt nefericiți.Analizează totul în exces{{283800}}Nu le scapă nimic din ceea ce li se întîmplă, totul trece prin filtrul lor analitic. De aceea sînt predispuși la oboseală psihică și uneori chiar depresie. Să admită că au greșit fără să fie fo
20:30
Campionul mondial absolut, boxerul rus de origine moldovenească Dmitri Bivol, intenționează să revină în ring în martie-aprilie 2026, după o pauză îndelungată legată de recuperarea după o operație la spate.După cum se preconizează, Dmitri Bivol va disputa următorul său meci cu germanul Michael Aifert în primăvara anului 2026, informează Boxing Scene, cu referire la managerul boxerului, Vadim K
20:00
Cu totii avem nevoie de educatie pentru sanatate. Indiferent de varsta pe care o avem, niciodata nu este prea tarziu sa invatam lucruri care ne pot salva viata.Iar unul dintre elementele educatiei pentru sanatate este interpretarea corecta a semnalelor pe care organismul ni le transmite atunci cand este in pericol. Cum cancerul face ravagii in intreaga lume, ar fi bine sa nu ignorati diversele
19:30
Primarul orașului Chișinău, Ion Ceban, a postat un videoclip în care putem vedea de la înălțimea zborului de pasăre orașul Chișinău, cele mai frumoase locuri și atmosfera de iarnă din capitala Moldovei.”De zăpadă se bucură cei mici și cei mari. Creați momente frumoase alături de cei dragi!”, a îndemnat edilul capitalei.
19:00
Mod de preparare:Fasolele păstăi se curăţă de codiţe şi aţe şi se fierb în apă sărată, se scurg prin strecurătoare, se răcesc, se taie. Roşiile se curăţă de pieliţă, se taie. Salata şi castravetele se mărunţesc. Legumele se amestecă, se adaugă mărar, sare, piper, usturoi pisat, se toarnă oţet şi ulei, se amestecă. Puneţi pe farfurie frunzele de salată, puneţi legumele moviliţă, garnisiţi-le cu
18:30
Ministerul Energiei: Gazele naturale depozitate în Ucraina nu au fost afectate de atacul Rusiei # Noi.md
Autoritățile moldovenești au confirmat că gazele naturale depozitate în Ucraina sînt în siguranță și nu au fost afectate de atacul Rusiei asupra infrastructurii strategice din Lvov.Informațiile au fost obținute după o discuție cu partea ucraineană, au declarat pentru IPN reprezentanții Ministerului Energiei.Republica Moldova deține aproximativ 22 de milioane de metri cubi de gaze stocate î
18:00
Eugeniu Buzatu spune că salariul său depășește 47.000 de lei și se apropie de pragul de 48.000 de lei.Acesta a explicat că remunerația este stabilită în baza cadrului legal existent pentru întreprinderile de stat, relatează rupor.md.„Energocom se guvernează de hotărîrea de Guvern 743, care reglementează salariile pentru întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital majoritar
17:30
Apicultorii din Republica Moldova s-au confruntat în 2025 cu unul dintre cei mai dificili ani din ultimele decenii, reconfirmînd fragilitatea sectorului în fața factorilor climatici și a evoluției prețurilor externe, scrie radiomoldova.md.Deși exporturile și stocurile din anii precedenți au amortizat parțial șocul, fără politici de sprijin nu se poate vorbi despre reziliența apiculturii, afirm
17:30
Președintele SUA, Donald Trump, ar putea vizita Ungaria la invitația prim-ministrului Viktor Orban, care se pregătește să candideze la alegerile parlamentare din aprilie.Scrisoarea lui Trump, publicată de Orban pe rețelele de socializare, își exprimă sprijinul pentru politica cabinetului ungar, axată pe valori conservatoare, relatează euronews.com.Mesajul recent publicat al liderului ameri
17:00
Diplomați americani poartă discuții la Caracas pentru a restabili relațiile dintre SUA și Venezuela # Noi.md
Diplomați americani poartă sîmbătă, 10 ianuarie, discuții la Caracas, cu scopul de a restabili relațiile dintre Statele Unite (SUA) și Venezuela, rupte din 2019.Întîlnirea are loc după căderea președintelui Nicolas Maduro și primele eliberări ale opozanților, informează AFP.Guvernul președintei interimare Delcy Rodriguez „a decis să inițieze un proces exploratoriu cu scopul de a restabili
16:30
Ucraina analizează un plan propus de SUA de a crea o zonă economică liberă în Donbas.Această propunere prevede crearea unei zone cu un regim juridic și fiscal special în zonele din care vor fi retrase trupele, relatează eurointegration.com.ua.„Formatul este complex, dar corect”, a declarat președintele Ucrainei.Potrivit lui Zelenski, propunerea va impune Rusiei să „reflecte” pașii Ucra
16:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a menționat că țara noastră este solidară cu poporul iranian. Totodată, șefa statului afirmă că apreciază curajul locuitorilor din Iran care luptă pentru libertate.„Mă gîndesc la oamenii curajoși din Iran care își ridică vocile pentru libertate, demnitate și alegeri democratice. Determinarea lor de a-și modela propriul viitor răsună mult dincolo de gr
16:00
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în cooperare cu polițiștii de frontieră, au documentat o tentativă de transportare ilicită a mijloacelor financiare, în cadrul controlului bagajelor pasagerilor de pe cursa Chișinău–Baku, transmite moldpres.Potrivit Serviciului Vamal, o nerezidentă în vîrstă de 27 de ani a ales culoarul verde „nimic de declarat” și a confirmat verbal
15:30
O femeie de 73 de ani a alertat autoritățile după ce a transmis unei escroace, care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de drept, suma de 550 de mii de lei.Poliția a deschis o anchetă în acest caz, transmite IPN.Victima le-a relatat oamenilor legii că a fost contactată de o femeie vorbitoare de limbă rusă, care a convins-o că banii pe care îi deținea în două conturi bancare sînt î
15:30
Premierul israelian Benjamin Netnyahu a declarat că doreşte să reducă treptat ajutorul militar american în următorii ani, potrivit News.ro.Conform sursei citate, premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că îşi doreşte ca ţara sa să nu mai depindă de ajutorul militar american în termen de zece ani.Industria de apărare a Israelului, aflat într-o stare de conflict aproape permanent în
15:00
Ucraina a prezentat observațiile sale cu privire la propunerile teritoriale echipei americane, care le va transmite apoi colegilor ruși pentru a primi comentariile acestora.Despre acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat Bloomberg, relatează haqqin.az.Potrivit liderului ucrainean, el speră să primească răspunsul Rusiei la acordul-cadru din
14:30
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întîlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei # Noi.md
În ajunul Crăciunului, cardinalul Pietro Parolin, al doilea în ierarhia papală și mediator diplomatic de lungă durată, l-a convocat de urgență pe Brian Burch, ambasadorul SUA la Sfîntul Scaun, pentru a obține detalii despre planurile Americii în Venezuela, potrivit documentelor guvernamentale obținute de The Washington Post.Statele Unite vor viza doar traficanții de droguri, a întrebat el, sau
14:30
Ninsorile afectează în special zona de sud a țării, iar drumarii au fost mobilizați pentru a menține circulația în siguranță pe drumurile naționale.Echipele Administrației Naționale a Drumurilor (AND) aplică material antiderapant pentru a preveni formarea ghețușului și a asigura fluența traficului, transmite IPN.Sîmbătă la prînz, intervențiile au loc pe mai multe trasee, printre care Aneni
14:00
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), instituție menită să asigure coordonarea unitară a măsurilor de prevenire și răspuns la situații excepționale, nu a emis niciun comunicat despre condițiile meteo extreme din ultimele zile, notează Noi.md.Centrul Național de Management al Crizelor funcționează ca autoritate administrativă centrală, subordonată direct Guvernului. Potrivit Execut
14:00
Drumurile din țară sînt practicabile, însă partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare s-a format ghețuș.În continuare, există și porțiuni acoperite cu zăpadă. Drumarii rămîn mobilizați, intervenind în special pe traseele cu trafic intens sau care leagă regiuni și localități, transmite IPN.Administrația Națională a Drumurilor (AND) precizează că, în noaptea de 10 ianuarie, trasee
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.