Motivul pentru care a fost ucis moldoveanul pe un câmp din apropierea Veneției ar fi un videoclip cu tentă sexuală. Dezvăluirile făcute de principalul suspect, un polițist italian - VIDEO
ProTV.md, 11 ianuarie 2026 19:30
Motivul pentru care a fost ucis moldoveanul pe un câmp din apropierea Veneției ar fi un videoclip cu tentă sexuală. Dezvăluirile făcute de principalul suspect, un polițist italian - VIDEO
Acum 10 minute
19:50
Iga Swiatek a început cu o înfrângere finala de la United Cup, dar colegii săi au revenit și Polonia câştigă în premieră trofeul # ProTV.md
19:50
În Suedia troienele au ajuns să fie cât un om, România este sub alertă de ninsori și ger, iar meteorologii de la Moscova vorbesc despre cele mai puternice ninsori din ultimii aproape 50 de ani - VIDEO # ProTV.md
Acum 30 minute
19:40
În ultima zi de vacanță nici gerul nu le-a stat în cale. Copiii însoțiți de părinți s-au distrat la târgul de Crăciun din capitală. Cum a fost atmosfera - VIDEO # ProTV.md
19:30
Motivul pentru care a fost ucis moldoveanul pe un câmp din apropierea Veneției ar fi un videoclip cu tentă sexuală. Dezvăluirile făcute de principalul suspect, un polițist italian - VIDEO # ProTV.md
Acum 2 ore
18:30
Schioarea americană Lindsey Vonn a câştigat proba feminină de coborâre din Austria, obţinând cu această ocazie a 84-a sa victorie în Cupa Mondială # ProTV.md
18:20
Atenție, călători. Trafic intens la vama Leușeni, pe sensul de intrare în Republica Moldova # ProTV.md
18:10
Președintele Iranului acuză SUA și Israelul că „au adus teroriști în țară”. Pezeshkian, apel către iranieni, după zile la rând de proteste împotriva regimului # ProTV.md
Acum 4 ore
17:40
Aryna Sabalenka este din nou campioană la Brisbane, după unul dintre cele mai dominante turnee din carieră # ProTV.md
17:20
SUA a lansat atacuri la scară largă împotriva unor ţinte ISIS în Siria. Operațiunea lansată vine după un atac asupra personalului american, care a luat viața a trei soldați - VIDEO # ProTV.md
17:10
Regimul de la Teheran este în pragul colapsului, fiindcă nu are soluții pentru a potoli furia oamenilor, spun analiștii. Donald Trump intensifică tonul și avertizează liderii iranieni că Statele Unite ar putea interveni - VIDEO # ProTV.md
17:10
Iranul se confruntă cu cele mai violente proteste de la căderea monarhiei. Cel puțin 115 de persoane au fost ucise și peste 2 300 arestate, în urma manifestațiilor care au zguduit țara - VIDEO # ProTV.md
17:00
A început numărătoarea inversă până la Globurile de Aur. Printre marile favorite se numără pelicula „O luptă după alta”, cu Leonardo DiCaprio și serialele „The Pitt” și „White Lotus” # ProTV.md
17:00
Drone ucrainene au lovit orașul rusesc Voronej cu cel puțin 15 drone. Zona a fost zguduită de circa 20 de explozii, iar o persoană a murit după ce locuința acesteia a fost grav avariată - VIDEO # ProTV.md
16:00
Incendiu tragic în stânga Nistrului. Un bărbat a murit, după ce casa în care locuia a ars - GALERIE FOTO # ProTV.md
Acum 6 ore
15:10
Imaginile distrugerii: Ucraina, lovită de 1.100 de drone în 7 zile. Zelenski acuză Kremlinul de „teroare cinică” împotriva civililor - VIDEO # ProTV.md
15:00
Un șofer din Ucraina a lovit în plin un polițist de frontieră, în timp ce încerca să ajungă ilegal în România: Acesta și-a abandonat mașina în care se aflau încă șase oameni - GALERIE FOTO # ProTV.md
14:20
Rinichii lui Ramzan Kadîrov i-ar fi cedat: Kremlinul discută despre candidații pentru noul șef al Ceceniei # ProTV.md
Acum 8 ore
13:50
Rinichii lui Ramzan Kadîrov au cedat: Kremlinul discută despre candidații pentru noul șef al Ceceniei # ProTV.md
13:40
Rusia folosește pentru prima dată noua dronă cu motor cu reacție Geran-5 împotriva Ucrainei, potrivit informațiilor serviciilor secrete # ProTV.md
13:30
A intrat în plin cu mașina într-un polițist de frontieră, încercând să treacă ilegal frontiera ucraineano-română. Un șofer a fugit lăsând mașina în care se aflau șase persoane - GALERIE FOTO # ProTV.md
12:00
Momentul în care un avion se prăbușește și ia foc în Columbia. La bord se afla un artist renumit - VIDEO # ProTV.md
Acum 12 ore
11:50
Iranul stă pe un butoi de pulbere. Trump ia în calcul un atac, Israelul este în stare de alertă maximă. Teheranul avertizează Washingtonul cu riposta # ProTV.md
11:40
Accident matinal în capitală. O persoană a ajuns la spital, după ce două automobile s-au ciocnit frontal - FOTO # ProTV.md
11:20
Acuzații de corupție la nivel înalt în Cipru, în momentul în care acesta preia președinția UE - VIDEO # ProTV.md
11:10
Fotbal urmat de tragedie: trei oameni împușcați mortal pe teren. Imaginile șocante au făcut înconjurul internetului - FOTO # ProTV.md
09:40
Primele declarații ale lui Nicolas Maduro din închisoarea din New York. Liderul venezuelean dezvăluie ce se întâmplă cu el în spatele gratiilor # ProTV.md
09:30
Situația pe drumurile naționale: 120 de tone de sare tehnică și peste 6 tone de material antiderapant, utilizate pe șosele. Cum se circulă la această oră # ProTV.md
08:40
Vreme geroasă cu -17 grade la nord și - 9 în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
08:30
Prințul moștenitor al Iranului, către protestatari: „Nu abandonați străzile! Președintele Trump a spus că este gata să vă ajute” - VIDEO # ProTV.md
08:30
O nouă discuție între Ucraina și SUA. Anunțul făcut de Volodimir Zelenski
08:20
Masacru în Iran sub „blackout” digital: Forțele de securitate trag în protestatari. Martorii descriu „cadavre îngrămădite” în spitale și scene dramatice pe străzile din Teheran - VIDEO # ProTV.md
Acum 24 ore
02:10
10 ianuarie 2026
23:20
Scandalul în sectorul energetic ia amploare. Președintele interimar al Moldovagaz și „Chișinău-Gaz” resping acuzațiile lansate de expertul Sergiu Tofilat privind cheltuielile nejustificate de 33 de milioane de lei - VIDEO # ProTV.md
21:40
Donald Trump insistă că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei pentru a-şi asigura propria securitate faţă de Beijing şi Moscova - VIDEO # ProTV.md
21:40
LIVE Focuri de armă în Teheran împotriva manifestanților. Ziua 14 de proteste în Iran, unde internetul este oprit. Donald Trump, mesaj pentru protestatari. „Fara milă”. Avertismentul procurorului general al Iranului pentru protestatari – VIDEO # ProTV.md
21:30
A căzut în plasa escrocilor și a rămas fără jumătate de milion de lei. Ce a pățit o femeie din capitală - VIDEO # ProTV.md
21:30
Vreme deosebit de rece în toată țara. Vom avea minime între -18 și -6 grade. Ce arată prognozele - VIDEO # ProTV.md
21:30
Scandalul în sectorul energetic ia amploare. Președintele interimar al Moldovagaz și „Chișinău-Gaz” respinge acuzațiile lansate de expertul Sergiu Tofilat privind cheltuielile nejustificate de 33 de milioane de lei - VIDEO # ProTV.md
21:30
Finală surpriză la turneul de tenis pe echipe mixte, United Cup. Polonia s-a răzbunat pe echipa Statelor Unite după finală pierdută de anul trecut - VIDEO # ProTV.md
21:30
Naționala Marocului – țara gazdă a Cupei Africii pe Națiuni, și cea a Senegalului, sunt primele reprezentative calificate în semifinalele turneului - VIDEO # ProTV.md
21:20
Wrexham o echipă din liga a doua, a eliminat-o pe Nottingham Forest la penalty-uri după o remiză spectaculoasă, și s-a calificat în runda a patra a Cupa Angliei - VIDEO # ProTV.md
21:20
Lidera mondială Aryna Sabalenka a trecut ușor de Karolina Muchova și își va apăra trofeul în finala de la Brisbane - VIDEO # ProTV.md
21:10
Finală surpriză la turneul de tenis pe echipe mixte, United Cup. Polonia s-a răzbunat pe echipa Statelor Unite după finală pierdută de anul trecut # ProTV.md
21:10
Scenă bizară la un meci amical. Un jucător și-a atacat violent un coechipier punându-l pe acesta la pământ # ProTV.md
20:50
Ecranele trec prin cea mai importantă schimbare la târgul de tehnologie din Las Vegas. Producătorii se ambiționează să pună ecrane performante chiar și în ochelari, ca să ne ajute să avem toată informația direct în fața ochilor - VIDEO # ProTV.md
20:50
Kevin Durant, starul echipei Houston Rockets, l-a depăşit pe legendarul Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte marcate în Liga profesionistă - VIDEO # ProTV.md
20:40
În sărbătorile de iarnă, moldovenii ajung să arunce la gunoi între 6 milioane de lei și un miliard de lei, cheltuiți pentru produse alimentare, care ajung la coșul de gunoi. Ce spune expertul economic - VIDEO # ProTV.md
20:10
20:10
S-au format din nou cozi de mașini la punctele de trecere a frontierei, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Cele mai aglomerate rămân vămile Sculeni și Leușeni - VIDEO # ProTV.md
20:00
Armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. În urma bombardamentelor, peste 130 000 de locuitori din regiunea Dnipro au rămas fără lumină - VIDEO # ProTV.md
